Носки с татуировками St. Friday Socks и Пушкинского музея
Коллекция вдохновлена выставкой музея
Носки с татуировками St. Friday Socks и Пушкинского музея Коллекция вдохновлена выставкой музея
Чужие носки: Как российские компании воруют дизайн друг у друга А также кто заказывает принты как у Vetements и что делать дизайнерам, у которых украли идею
Ленин и лимита: Московская коллекция St. Friday Socks ко Дню города
Все модели из коллекции созданы поклонниками бренда
Ленин и лимита: Московская коллекция St. Friday Socks ко Дню города Все модели из коллекции созданы поклонниками бренда
Новая коллекция St. Friday Socks и Третьяковской галереи
В нее включили носки с «Купанием красного коня» и другими картинами из собрания галереи
Новая коллекция St. Friday Socks и Третьяковской галереи В нее включили носки с «Купанием красного коня» и другими картинами из собрания галереи
«Общество юных поэтов»: Носки от St. Friday Socks с цитатами из Пушкина и Есенина
Создатели коллекции вдохновлялись запрещенной лирикой с использованием обсценной лексики
«Общество юных поэтов»: Носки от St. Friday Socks с цитатами из Пушкина и Есенина Создатели коллекции вдохновлялись запрещенной лирикой с использованием обсценной лексики
Носки «Антон тут рядом» и St. Friday Socks по мотивам рисунков людей с аутизмом
Коллекцию выпустили в честь месяца информирования об аутизме
Носки «Антон тут рядом» и St. Friday Socks по мотивам рисунков людей с аутизмом Коллекцию выпустили в честь месяца информирования об аутизме
«Запрещено запрещать»: Коллекция носков, белья и сумок от St.Friday Socks
Новый релиз посвятили 50-летию рок-фестиваля «Вудсток»
«Запрещено запрещать»: Коллекция носков, белья и сумок от St.Friday Socks Новый релиз посвятили 50-летию рок-фестиваля «Вудсток»
Носки «для независимой женщины» от Delivery Club и St.Friday Socks
В каждый лимитированный набор спрятали промокод на 3 тысячи рублей
Носки «для независимой женщины» от Delivery Club и St.Friday Socks В каждый лимитированный набор спрятали промокод на 3 тысячи рублей
Дарить на 23 Февраля секс вместо носков И что на самом деле хотят получить в подарок мужчины
К 23 Февраля метрополитен подарит мужчинам носки и откроет бесплатный барбершоп
Столичная подземка решила «поиронизировать над традиционным мужским подарком»
К 23 Февраля метрополитен подарит мужчинам носки и откроет бесплатный барбершоп Столичная подземка решила «поиронизировать над традиционным мужским подарком»
Какие товары бьют рекорды продаж накануне 23 Февраля Носки, гель для бритья и другие вещи, которые раскупают сейчас в интернет-магазинах
«Уличные»: Коллекция носков от St. Friday Socks и граффитистов
В серию включили 23 модели спортивных носков
«Уличные»: Коллекция носков от St. Friday Socks и граффитистов В серию включили 23 модели спортивных носков
«Вписок нет». Коллекция носков к фестивалю Stereoleto
Лимитированную серию выпустил бренд St. Friday Socks
«Вписок нет». Коллекция носков к фестивалю Stereoleto Лимитированную серию выпустил бренд St. Friday Socks
«Тварь дрожащая»: Литературные носки St. Friday Socks
Бренд выпустил вещи с цитатами Довлатова, Достоевского и Бродского
«Тварь дрожащая»: Литературные носки St. Friday Socks Бренд выпустил вещи с цитатами Довлатова, Достоевского и Бродского
Носки от St.Friday Socks и «Союзмультфильма»
Лимитированную серию посвятили мультфильму «Футбольные звезды»
Носки от St.Friday Socks и «Союзмультфильма» Лимитированную серию посвятили мультфильму «Футбольные звезды»
«Наша аудитория — оптимисты»: Как взлетел бренд дизайнерских носков St. Friday Socks Маркетолог Сергей Тонков — о найденной на Avito фабрике, носках с надписью «Сак май дик» и коллаборации с Третьяковкой
С сандалиями и не только: 28 пар носков и с чем их носить Люрекс, капрон и леттеринг с обувью на любой случай
Марка Socks Box выпустила носки, посвященные программе «Моя улица»
Купить ироничную пару можно в автомате на дизайн-заводе «Флакон»
Марка Socks Box выпустила носки, посвященные программе «Моя улица» Купить ироничную пару можно в автомате на дизайн-заводе «Флакон»
Коллекция носков по мотивам картин из Третьяковской галереи
Коллекцию выпустил петербургский бренд носков St. Friday Socks