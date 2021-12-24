От носков до колье: 15 модных подарков на Новый год
К середине декабря о новогодних подарках начинают задумываться даже те, кто привык все откладывать на последний момент. Выдыхайте, друзья, время еще есть. Вместе с Mastercard® мы собрали вещи с Farfetch, которые могут выиграть в номинации «Самый стильный подарок под елкой». Тем более с премиальной картой Mastercard® вы получите скидку до 15 % при оплате товаров из нашей подборки.
Платье Solace London
36 604 рубля
Об идеальном маленьком черном платье мечтает каждая, но отваги его приобрести хватает не всем. Покупка кажется неразумной — вдруг платье не будет носиться? Тем приятнее получить его в подарок. Очень красивое, с пышной оборкой в области декольте мы нашли у Solace London.
Кроссовки Air Jordan 1 Retro High OG
26 045 рублей
Джорданы — наверное, самые модные кроссовки этого и будущего сезонов. Вот только достать их не всегда легко, особенно коллекционные модели. Если видите пару подходящего вам или кому-то из близких размера по более-менее разумной цене, берите. Такой подарок однозначно произведет фурор.
Шарф Marni
23 827 рублей
Мягкий шарф-плед еще никому никогда не вредил. Всем, кто не может решить, что подарить лучшей подруге или маме, настоятельно рекомендуем эту опцию. Уютные шарфы из шерсти и мохера самых красивых цветов ищите у Marni — не прогадаете, получатель точно останется доволен.
Балаклава Stella McCartney
30 700 рублей
Декабрь буквально с порога напомнил нам о том, что такое настоящая русская зима. Чтобы впредь не переохлаждать уши и щеки, обзаведитесь балаклавой (или помогите любимому другу). Этот вязаный шлем Stella McCartney точно защитит вас от морозов. То, что нужно для температуры воздуха минус 10 и ниже.
Туфли с кристаллами Mach & Mach
120 308 рублей
Туфельки с кристаллами Mach & Mach относятся к той же категории, что и платье Solace London — не самая практичная вещь, но очень желанная. Такое приятно получать в подарок, а не покупать самостоятельно. Кстати, платье и туфли отлично сочетаются друг с другом. Можно заказать Деду Морозу и то и другое.
Колье Swarovski
55 000 рублей
Еще один предмет не первой необходимости, но для кого-то, возможно, это именно так. Броские украшения сегодня уместны в любое время суток, и для любителей наряжаться подобное колье вполне может стать повседневным аксессуаром. Если рука так и тянется к нему, берите — вещь очень эффектная и мигом задает праздничное настроение.
Мини-сумка Amina Muaddi
69 335 рублей
Где туфли и колье с кристаллами, там и блестящая сумочка. Амина Муадди знает толк в гламуре: металлизированная кожа и стразы придают ридикюлю парадно-выходной вид. Хотя в повседневный образ такую тоже можно вписать, если захочется добавить пикантности.
Кардиган Maje
30 900 рублей
Маленькие тонкие кардиганы сейчас очень популярны. Если среди ваших подруг есть поклонница стиля 60-х, присмотритесь к этому красавцу Maje. Аккуратный силуэт, мягкая пряжа, нежный персиковый оттенок с эффектом деграде и изящные жемчужные пуговицы. Отличное сочетание — глаз не оторвать.
Пуховик Jil Sander
158 420 рублей
Если ваша цель — подарить что-то основательное, пуховик — всегда отличная идея. Выбирайте тот, что впишется в любой гардероб (спокойного цвета и лаконичной формы), чтобы точно не промахнуться. Куртка будет греть своего хозяина, и он будет вспоминать о вас. Приятно, не правда ли?
Рюкзак Burberry
75 206 рублей
Рюкзак — обязательный атрибут любого жителя мегаполиса. Всем нужна сумка, в которую поместится ноутбук, удобная и немаркая. Этот рюкзак Burberry соответствует описанию по всем статьям. Заветная вязь из буковок B — отдельная радость. Растопит любое сердце вне всяких сомнений.
Серьга-подвеска Ambush
23 775 рублей
Какое-нибудь затейливое украшение (если целевая аудитория выбрана верно) обычно срабатывает на ура. Вещь маленькая, но полезная — способная вывести любой базовый образ на новый уровень. Эта сережка Ambush — отличный пример. Обычные джинсы и водолазка в сочетании с ней заиграют иными красками.
Джемпер в стиле колор-блок Off-White
50 324 рубля
От хорошего свитера не откажется никто, особенно если он выполнен из чистой шерсти и носит гордое имя Off-White. Простой крой, нейтральные цвета, мягкая текстура, которая совсем не колется, и знаменитый логотип — выигрышная комбинация, кому-то очень повезет.
Шапка бини AMI Paris
7 777 рублей
Еще раз напомним о необходимости держать голову в тепле (что бы там ни говорил Александр Васильевич Суворов). Шапка зимой — приятное и полезное во всех смыслах приобретение, особенно если на ней красуется романтичная монограмма бренда AMI Paris.
Джинсовая рубашка с вышивкой пейсли Amiri
73 112 рублей
Если решите дарить рубашку, берите джинсовую. Деним — та же классика, что и голубой хлопок, только для других обстоятельств. А еще он дольше носится. Не обрадоваться этой сорочке Amiri из потертой джинсы с вышивкой не представляется возможным.
Носки Stadium Goods
1 967 рублей
Кто сказал, что дарить носки — дурной тон? Взгляните на эту леопардовую пару Stadium Goods и крепко задумайтесь: вдруг вы сами хотели бы такие получить? Если да, то и другу преподнести не грех. А стереотипы — штука крайне вредная, гоните их прочь.
Не стилем единым: составили подборки классных бьюти- и лайфстайл-подарков по выгодным ценам.
Покупайте подарки выгодно
При оплате ваших модных покупок на Farfetch премиальной картой Mastercard® вас ждет скидка до 15 %. Отличная возможность приобрести подарки себе и близким по приятной цене, не так ли? И Farfetch — не единственное направление для выгодного предновогоднего шопинга. Можно заказать, например, товары на iHerb на 15 % дешевле или на «Яндекс.Маркете» с 10 % кешбэка. Есть и другие предложения: выбирайте бьюти-боксы у Lookfantastic, покупайте одежду брендов Michael Kors или Tommy Hilfiger — чтобы получить кешбэк или скидку, ищите промокоды на странице Mastercard®. А если вы все же адепт офлайн-шопинга, отправляйтесь в московский «Outlet Village Белая Дача» или петербургский Outlet Village Pulkovo — благодаря огромным площадям аутлетов вас не будут беспокоить толпы других покупателей. Предъявляйте свою премиальную карту на стойке регистрации и забирайте ваучер на скидку 10 %.
Материал подготовлен
при поддержке