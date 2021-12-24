6 января, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Спецпроект
24 декабря 2021

От носков до колье: 15 модных подарков на Новый год

От носков до колье: 15 модных подарков на Новый год
АвторThe Village Specials

К середине декабря о новогодних подарках начинают задумываться даже те, кто привык все откладывать на последний момент. Выдыхайте, друзья, время еще есть. Вместе с Mastercard® мы собрали вещи с Farfetch, которые могут выиграть в номинации «Самый стильный подарок под елкой». Тем более с премиальной картой Mastercard® вы получите скидку до 15 % при оплате товаров из нашей подборки.

Платье Solace London

36 604 рубля

Об идеальном маленьком черном платье мечтает каждая, но отваги его приобрести хватает не всем. Покупка кажется неразумной — вдруг платье не будет носиться? Тем приятнее получить его в подарок. Очень красивое, с пышной оборкой в области декольте мы нашли у Solace London.

Кроссовки Air Jordan 1 Retro High OG

26 045 рублей

Джорданы — наверное, самые модные кроссовки этого и будущего сезонов. Вот только достать их не всегда легко, особенно коллекционные модели. Если видите пару подходящего вам или кому-то из близких размера по более-менее разумной цене, берите. Такой подарок однозначно произведет фурор.

Шарф Marni

23 827 рублей

Мягкий шарф-плед еще никому никогда не вредил. Всем, кто не может решить, что подарить лучшей подруге или маме, настоятельно рекомендуем эту опцию. Уютные шарфы из шерсти и мохера самых красивых цветов ищите у Marni — не прогадаете, получатель точно останется доволен.

Балаклава Stella McCartney

30 700 рублей

Декабрь буквально с порога напомнил нам о том, что такое настоящая русская зима. Чтобы впредь не переохлаждать уши и щеки, обзаведитесь балаклавой (или помогите любимому другу). Этот вязаный шлем Stella McCartney точно защитит вас от морозов. То, что нужно для температуры воздуха минус 10 и ниже.

Туфли с кристаллами Mach & Mach

120 308 рублей

Туфельки с кристаллами Mach & Mach относятся к той же категории, что и платье Solace London — не самая практичная вещь, но очень желанная. Такое приятно получать в подарок, а не покупать самостоятельно. Кстати, платье и туфли отлично сочетаются друг с другом. Можно заказать Деду Морозу и то и другое.

Колье Swarovski

55 000 рублей

Еще один предмет не первой необходимости, но для кого-то, возможно, это именно так. Броские украшения сегодня уместны в любое время суток, и для любителей наряжаться подобное колье вполне может стать повседневным аксессуаром. Если рука так и тянется к нему, берите — вещь очень эффектная и мигом задает праздничное настроение.

Мини-сумка Amina Muaddi

69 335 рублей

Где туфли и колье с кристаллами, там и блестящая сумочка. Амина Муадди знает толк в гламуре: металлизированная кожа и стразы придают ридикюлю парадно-выходной вид. Хотя в повседневный образ такую тоже можно вписать, если захочется добавить пикантности.

Кардиган Maje

30 900 рублей

Маленькие тонкие кардиганы сейчас очень популярны. Если среди ваших подруг есть поклонница стиля 60-х, присмотритесь к этому красавцу Maje. Аккуратный силуэт, мягкая пряжа, нежный персиковый оттенок с эффектом деграде и изящные жемчужные пуговицы. Отличное сочетание — глаз не оторвать.

Пуховик Jil Sander

158 420 рублей

Если ваша цель — подарить что-то основательное, пуховик — всегда отличная идея. Выбирайте тот, что впишется в любой гардероб (спокойного цвета и лаконичной формы), чтобы точно не промахнуться. Куртка будет греть своего хозяина, и он будет вспоминать о вас. Приятно, не правда ли?

Рюкзак Burberry

75 206 рублей

Рюкзак — обязательный атрибут любого жителя мегаполиса. Всем нужна сумка, в которую поместится ноутбук, удобная и немаркая. Этот рюкзак Burberry соответствует описанию по всем статьям. Заветная вязь из буковок B — отдельная радость. Растопит любое сердце вне всяких сомнений.

Серьга-подвеска Ambush

23 775 рублей

Какое-нибудь затейливое украшение (если целевая аудитория выбрана верно) обычно срабатывает на ура. Вещь маленькая, но полезная — способная вывести любой базовый образ на новый уровень. Эта сережка Ambush — отличный пример. Обычные джинсы и водолазка в сочетании с ней заиграют иными красками.

Джемпер в стиле колор-блок Off-White

50 324 рубля

От хорошего свитера не откажется никто, особенно если он выполнен из чистой шерсти и носит гордое имя Off-White. Простой крой, нейтральные цвета, мягкая текстура, которая совсем не колется, и знаменитый логотип — выигрышная комбинация, кому-то очень повезет.

Шапка бини AMI Paris

7 777 рублей

Еще раз напомним о необходимости держать голову в тепле (что бы там ни говорил Александр Васильевич Суворов). Шапка зимой — приятное и полезное во всех смыслах приобретение, особенно если на ней красуется романтичная монограмма бренда AMI Paris.

Джинсовая рубашка с вышивкой пейсли Amiri

73 112 рублей

Если решите дарить рубашку, берите джинсовую. Деним — та же классика, что и голубой хлопок, только для других обстоятельств. А еще он дольше носится. Не обрадоваться этой сорочке Amiri из потертой джинсы с вышивкой не представляется возможным.

Носки Stadium Goods

1 967 рублей

Кто сказал, что дарить носки — дурной тон? Взгляните на эту леопардовую пару Stadium Goods и крепко задумайтесь: вдруг вы сами хотели бы такие получить? Если да, то и другу преподнести не грех. А стереотипы — штука крайне вредная, гоните их прочь.

Не стилем единым: составили подборки классных бьюти- и лайфстайл-подарков по выгодным ценам.

КРАСОТА

лайфстайл

Покупайте подарки выгодно

При оплате ваших модных покупок на Farfetch премиальной картой Mastercard® вас ждет скидка до 15 %. Отличная возможность приобрести подарки себе и близким по приятной цене, не так ли? И Farfetch — не единственное направление для выгодного предновогоднего шопинга. Можно заказать, например, товары на iHerb на 15 % дешевле или на «Яндекс.Маркете» с 10 % кешбэка. Есть и другие предложения: выбирайте бьюти-боксы у Lookfantastic, покупайте одежду брендов Michael Kors или Tommy Hilfiger — чтобы получить кешбэк или скидку, ищите промокоды на странице Mastercard®. А если вы все же адепт офлайн-шопинга, отправляйтесь в московский «Outlet Village Белая Дача» или петербургский Outlet Village Pulkovo — благодаря огромным площадям аутлетов вас не будут беспокоить толпы других покупателей. Предъявляйте свою премиальную карту на стойке регистрации и забирайте ваучер на скидку 10 %.

Узнать больше о предложениях

Материал подготовлен
при поддержке

Share
скопировать ссылку

Тэги

Сюжет

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака

Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Первая полоса

Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака
Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака
Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака

Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака

Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга
Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга
Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга

Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов
Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов
Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022
11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022 Проект из Красноярска, мексиканская кухня от Александра Оганезова, второй ресторан создателей AVA, новый Remy Kitchen Bakery, Bijou и другие
11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022
Проект из Красноярска, мексиканская кухня от Александра Оганезова, второй ресторан создателей AVA, новый Remy Kitchen Bakery, Bijou и другие

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй
Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй Как отремонтировать класс, отстоять стадион, запустить этичные секс-вечеринки и стать котоняней
Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй

Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй
Как отремонтировать класс, отстоять стадион, запустить этичные секс-вечеринки и стать котоняней

Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году
Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году
Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году

Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году

Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане
Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане
Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане

Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Если вы привились «Спутником V»
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Если вы привились «Спутником V»

14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних
14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних
14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних

14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних

Самые популярные тексты The Village в 2021 году
Самые популярные тексты The Village в 2021 году
Самые популярные тексты The Village в 2021 году

Самые популярные тексты The Village в 2021 году

Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник
Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник Гаджеты, секс-игрушки, подписки, одежда, косметика и многое другое
Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник

Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник
Гаджеты, секс-игрушки, подписки, одежда, косметика и многое другое

Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить
Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить
Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить

Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить

Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах
Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах
Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах

Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах

Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе

Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе

Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться
Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться
Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться

Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться

Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года
Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года
Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года

Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года

«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Промо
«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог Почему пара часов игры могут улучшить отношения в семье и с друзьями
«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Промо

«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Почему пара часов игры могут улучшить отношения в семье и с друзьями

Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Промо
Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Промо

Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут

Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках
Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках
Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках

Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках

Подпишитесь на рассылку