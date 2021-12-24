От носков до колье: 15 модных подарков на Новый год

Покупайте подарки выгодно

При оплате ваших модных покупок на Farfetch премиальной картой Mastercard® вас ждет скидка до 15 %. Отличная возможность приобрести подарки себе и близким по приятной цене, не так ли? И Farfetch — не единственное направление для выгодного предновогоднего шопинга. Можно заказать, например, товары на iHerb на 15 % дешевле или на «Яндекс.Маркете» с 10 % кешбэка. Есть и другие предложения: выбирайте бьюти-боксы у Lookfantastic, покупайте одежду брендов Michael Kors или Tommy Hilfiger — чтобы получить кешбэк или скидку, ищите промокоды на странице Mastercard®. А если вы все же адепт офлайн-шопинга, отправляйтесь в московский «Outlet Village Белая Дача» или петербургский Outlet Village Pulkovo — благодаря огромным площадям аутлетов вас не будут беспокоить толпы других покупателей. Предъявляйте свою премиальную карту на стойке регистрации и забирайте ваучер на скидку 10 %.