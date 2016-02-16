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10 полезных развлечений в новогодние каникулы
Гид The Village
10 полезных развлечений в новогодние каникулыЛекции, курсы, интенсивы и тренировки вместо восьми дней на диване с сериалами
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10 полезных развлечений в новогодние каникулы
Гид The Village

10 полезных развлечений в новогодние каникулы Лекции, курсы, интенсивы и тренировки вместо восьми дней на диване с сериалами

Чем занять ребенка осенью
Гид The Village
Чем занять ребенка осеньюУправление дроном, «Первый шаг в искусство», «Фабрика книг» и другие курсы
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Чем занять ребенка осенью
Гид The Village

Чем занять ребенка осенью Управление дроном, «Первый шаг в искусство», «Фабрика книг» и другие курсы

5 курсов, где учат шить, кроить и конструировать
Гид The Village
5 курсов, где учат шить, кроить и конструироватьКуда отправиться, если вы захотели принять более деятельное участие в наполнении вашего шкафа
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5 курсов, где учат шить, кроить и конструировать
Гид The Village

5 курсов, где учат шить, кроить и конструировать Куда отправиться, если вы захотели принять более деятельное участие в наполнении вашего шкафа