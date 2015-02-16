5 действительно полезных курсов Редактор The Village Анна Соколова выбрала курсы, которые помогут приобрести полезные в наше время навыки и знания — от программирования до пошива одежды
Русский язык
Курсов иностранных языков великое множество, есть онлайн-сервисы и мобильные приложения, позволяющие подтянуть английский или выучить французский. Умение общаться с иностранцами, конечно, может позитивно сказаться на карьере (The Village писал о том, какие языки наиболее перспективны), но умение грамотно писать и говорить по-русски критически необходимо в эпоху граммар-наци. К примеру, ошибка в резюме или сопроводительном письме к нему может основательно испортить впечатление от кандидата. Для тех, кто не любил русский в школе и до сих пор не уверен в правилах написания -ться и -тся, есть курс от школы Capable People. За шесть часов и 5 тысяч рублей здесь обещают освежить знания и пройтись по самым сложным случаям русской грамматики.
Программирование
Количество желающих научиться кодить стремительно приближается к числу фотографов-любителей. И хотя стать настоящим профессионалом в этой области непросто, освоить азы может практически каждый. Для этого стоит записаться на онлайн-обучение, к примеру в Codeacademy, или пойти на один из курсов Moscow Coding School. Здесь изучают основы языков Swift и JavaScript, есть также курсы для детей (стоимость одного четырёхдневного курса — 19 999 рублей). Их выпускники смогут создать простой сайт или мобильное приложение. Для того чтобы выйти на более профессиональный уровень, придётся много заниматься самостоятельно и читать специализированную литературу. Впрочем, даже знание основ программирования может сделать резюме более привлекательным.
Пошив одежды
Рост цен на одежду в магазинах заставляет всерьёз задуматься о том, чтобы вспомнить уроки труда в средней школе. Для тех, кто давно забыл, как сшить юбку и сорочку, есть «Школа дизайна одежды». В отличие от многих других курсов кройки и шитья, здесь учат не по программам швейных техникумов, а по специально разработанным методикам, позволяющим шить модную одежду (поэтому школа довольно популярна у российских дизайнеров). Курс кройки и шитья занимает от одного месяца и стоит 7 тысяч рублей. В процессе можно узнать основы портновского дела и научиться шить по выкройкам из журналов.
Первая помощь
Актуальные во все времена знания о том, как помочь человеку в чрезвычайной ситуации. Подобных курсов в столице несколько. В частности, их организует Московская служба спасения. В течение 18 академических часов профессиональные врачи рассказывают, как оказать первую помощь при кровотечениях, ранениях и других травмах, провести простые реанимационные мероприятия со взрослым или ребёнком. Стоимость курса — 4 тысячи рублей. Можно также выбрать специализированную программу: для байкеров, дайверов, альпинистов, парашютистов и других экстремалов.
Экономика
Понимание принципов работы рынка в наше время не менее важно, чем умение наложить повязку. Для тех, кто задаётся вопросами, откуда взялся кризис и почему правительство не может просто напечатать больше денег или запретить магазинам повышать цены, на Coursera идёт бесплатный курс доцента ВШЭ Игоря Кима. В серии видеороликов «Экономика для неэкономистов» он рассказывает про макроэкономическую политику, конкуренцию, безработицу, деловой цикл и другие факторы, влияющие на жизнь всех россиян. С января по апрель участникам надо будет смотреть по пять-шесть коротких роликов в неделю, отвечать на вопросы и выполнять тестовые задания. Предполагается, что после прохождения курса его участники станут лучше понимать, что происходит.