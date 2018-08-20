«ВКонтакте» запустит бесплатный видеокурс об информационных технологиях для школьников
Программа поможет подросткам с профориентацией
«ВКонтакте» запустит бесплатный видеокурс об информационных технологиях для школьников Программа поможет подросткам с профориентацией
InLiberty открыл набор в бесплатную онлайн-школу «Возвращение этики»
Это первая школа в рамках большой образовательной программы «Я думаю»
InLiberty открыл набор в бесплатную онлайн-школу «Возвращение этики» Это первая школа в рамках большой образовательной программы «Я думаю»
Бесплатный онлайн-тренажер по искусству Level One
Чтобы научиться отличать Малевича от Кандинского
Бесплатный онлайн-тренажер по искусству Level One Чтобы научиться отличать Малевича от Кандинского
InLiberty запустит курс по фотографии с лекциями, дискуссиями и практическими занятиями
На нем расскажут историю и теорию фотографии, научат снимать и устроят выставку работ студентов
InLiberty запустит курс по фотографии с лекциями, дискуссиями и практическими занятиями На нем расскажут историю и теорию фотографии, научат снимать и устроят выставку работ студентов
Mail.ru запустит бесплатный курс по digital-профессиям для гуманитариев
Лучших студентов возьмут на работу в компанию
Mail.ru запустит бесплатный курс по digital-профессиям для гуманитариев Лучших студентов возьмут на работу в компанию
Bang Bang Education объявил программу онлайн-курсов на зиму и весну
В январе стартует сразу десять курсов
Bang Bang Education объявил программу онлайн-курсов на зиму и весну В январе стартует сразу десять курсов
От творческой профориентации до дизайна интерьеров: «Британка» запускает зимние интенсивы
На некоторые пока еще действует специальная цена
От творческой профориентации до дизайна интерьеров: «Британка» запускает зимние интенсивы На некоторые пока еще действует специальная цена
Еда, маркетинг и саморазвитие: В Москве проведут гастрономический интенсив Ikra Talks
За два дня расскажут все секреты ресторанного бизнеса
Еда, маркетинг и саморазвитие: В Москве проведут гастрономический интенсив Ikra Talks За два дня расскажут все секреты ресторанного бизнеса
В «Депо» пройдет бесплатный курс для рестораторов Заявки на участие принимаются до 28 октября
В Британской высшей школе дизайна стартуют программы для школьников ArtsCool
В них могут принять участие подростки от 10 до 16 лет
В Британской высшей школе дизайна стартуют программы для школьников ArtsCool В них могут принять участие подростки от 10 до 16 лет
Как открыть цветочную студию или ювелирный бренд? Онлайн-курсы «Мастеров России»
Спикерами стали основатели Kraft Flowers и Prosto Jewelry
Как открыть цветочную студию или ювелирный бренд? Онлайн-курсы «Мастеров России» Спикерами стали основатели Kraft Flowers и Prosto Jewelry
«Тинькофф» открыл набор на бесплатные курсы для школьников
Дети со всей страны могут учить математику или Machine Learning
«Тинькофф» открыл набор на бесплатные курсы для школьников Дети со всей страны могут учить математику или Machine Learning
В Центре Гиляровского пройдет семейный интенсив по созданию кино
Участников обучат монтажу и работе со звуком
В Центре Гиляровского пройдет семейный интенсив по созданию кино Участников обучат монтажу и работе со звуком
InLiberty проведет курсы о поведенческой экономике, Средневековье и этических нормах
Среди авторов — редактор «Постнауки» Андрей Бабицкий и медиевист Михаил Майзульс
InLiberty проведет курсы о поведенческой экономике, Средневековье и этических нормах Среди авторов — редактор «Постнауки» Андрей Бабицкий и медиевист Михаил Майзульс
GeekBrains проведет бесплатный онлайн-марафон о фрилансе
Участников ждут вебинары, истории успешных фрилансеров и призы
GeekBrains проведет бесплатный онлайн-марафон о фрилансе Участников ждут вебинары, истории успешных фрилансеров и призы
Arzamas запустит образовательный курс по истории британской музыки
С марта на сайте проекта, а также в мобильном приложении начнут появляться первые материалы
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В интернете запустят курсы об открытии баров, мастерских и книжных магазинов
Проект представлен образовательной платформой «Мастера России»
В интернете запустят курсы об открытии баров, мастерских и книжных магазинов Проект представлен образовательной платформой «Мастера России»
Тинькофф-банк запускает образовательную программу для школьников
Tinkoff Generation включает в себя три направления по техническим наукам
Тинькофф-банк запускает образовательную программу для школьников Tinkoff Generation включает в себя три направления по техническим наукам
Московский планетарий открыл набор школьников в бесплатный астрономический кружок
Ученикам расскажут об истории астрономии, происхождении Солнечной системы и законах движения небесных тел