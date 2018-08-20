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Новости

GeekBrains запустит курс по soft skills

Для руководителей и владельцев бизнеса

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Новости

GeekBrains запустит курс по soft skills Для руководителей и владельцев бизнеса

Новости

«ВКонтакте» запустит бесплатный видеокурс об информационных технологиях для школьников

Программа поможет подросткам с профориентацией

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Новости

«ВКонтакте» запустит бесплатный видеокурс об информационных технологиях для школьников Программа поможет подросткам с профориентацией

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InLiberty открыл набор в бесплатную онлайн-школу «Возвращение этики»

Это первая школа в рамках большой образовательной программы «Я думаю»

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InLiberty открыл набор в бесплатную онлайн-школу «Возвращение этики» Это первая школа в рамках большой образовательной программы «Я думаю»

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Бесплатный онлайн-тренажер по искусству Level One

Чтобы научиться отличать Малевича от Кандинского

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Бесплатный онлайн-тренажер по искусству Level One Чтобы научиться отличать Малевича от Кандинского

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InLiberty запустит курс по фотографии с лекциями, дискуссиями и практическими занятиями

На нем расскажут историю и теорию фотографии, научат снимать и устроят выставку работ студентов

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InLiberty запустит курс по фотографии с лекциями, дискуссиями и практическими занятиями На нем расскажут историю и теорию фотографии, научат снимать и устроят выставку работ студентов

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Mail.ru запустит бесплатный курс по digital-профессиям для гуманитариев

Лучших студентов возьмут на работу в компанию

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Mail.ru запустит бесплатный курс по digital-профессиям для гуманитариев Лучших студентов возьмут на работу в компанию

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Bang Bang Education объявил программу онлайн-курсов на зиму и весну

В январе стартует сразу десять курсов

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Bang Bang Education объявил программу онлайн-курсов на зиму и весну В январе стартует сразу десять курсов

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От творческой профориентации до дизайна интерьеров: «Британка» запускает зимние интенсивы

На некоторые пока еще действует специальная цена

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От творческой профориентации до дизайна интерьеров: «Британка» запускает зимние интенсивы На некоторые пока еще действует специальная цена

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Еда, маркетинг и саморазвитие: В Москве проведут гастрономический интенсив Ikra Talks

За два дня расскажут все секреты ресторанного бизнеса

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Еда, маркетинг и саморазвитие: В Москве проведут гастрономический интенсив Ikra Talks За два дня расскажут все секреты ресторанного бизнеса

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В «Депо» пройдет бесплатный курс для рестораторов

Заявки на участие принимаются до 28 октября

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В «Депо» пройдет бесплатный курс для рестораторов Заявки на участие принимаются до 28 октября

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В Британской высшей школе дизайна стартуют программы для школьников ArtsCool

В них могут принять участие подростки от 10 до 16 лет

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В Британской высшей школе дизайна стартуют программы для школьников ArtsCool В них могут принять участие подростки от 10 до 16 лет

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Как открыть цветочную студию или ювелирный бренд? Онлайн-курсы «Мастеров России»

Спикерами стали основатели Kraft Flowers и Prosto Jewelry

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Как открыть цветочную студию или ювелирный бренд? Онлайн-курсы «Мастеров России» Спикерами стали основатели Kraft Flowers и Prosto Jewelry

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«Тинькофф» открыл набор на бесплатные курсы для школьников

Дети со всей страны могут учить математику или Machine Learning

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«Тинькофф» открыл набор на бесплатные курсы для школьников Дети со всей страны могут учить математику или Machine Learning

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В Центре Гиляровского пройдет семейный интенсив по созданию кино

Участников обучат монтажу и работе со звуком

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В Центре Гиляровского пройдет семейный интенсив по созданию кино Участников обучат монтажу и работе со звуком

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InLiberty проведет курсы о поведенческой экономике, Средневековье и этических нормах

Среди авторов — редактор «Постнауки» Андрей Бабицкий и медиевист Михаил Майзульс

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InLiberty проведет курсы о поведенческой экономике, Средневековье и этических нормах Среди авторов — редактор «Постнауки» Андрей Бабицкий и медиевист Михаил Майзульс

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GeekBrains проведет бесплатный онлайн-марафон о фрилансе

Участников ждут вебинары, истории успешных фрилансеров и призы

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GeekBrains проведет бесплатный онлайн-марафон о фрилансе Участников ждут вебинары, истории успешных фрилансеров и призы

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Arzamas запустит образовательный курс по истории британской музыки

С марта на сайте проекта, а также в мобильном приложении начнут появляться первые материалы

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Arzamas запустит образовательный курс по истории британской музыки С марта на сайте проекта, а также в мобильном приложении начнут появляться первые материалы

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В интернете запустят курсы об открытии баров, мастерских и книжных магазинов

Проект представлен образовательной платформой «Мастера России»

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В интернете запустят курсы об открытии баров, мастерских и книжных магазинов Проект представлен образовательной платформой «Мастера России»

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Тинькофф-банк запускает образовательную программу для школьников

Tinkoff Generation включает в себя три направления по техническим наукам

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Тинькофф-банк запускает образовательную программу для школьников Tinkoff Generation включает в себя три направления по техническим наукам

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Московский планетарий открыл набор школьников в бесплатный астрономический кружок

Ученикам расскажут об истории астрономии, происхождении Солнечной системы и законах движения небесных тел

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Московский планетарий открыл набор школьников в бесплатный астрономический кружок Ученикам расскажут об истории астрономии, происхождении Солнечной системы и законах движения небесных тел

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