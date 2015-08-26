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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сколько россиян недовольны своей жизнью

Спойлер: половина довольна, половина недовольна

Сколько россиян недовольны своей жизнью

В центре «Фабрика» покажут выставку, посвященную истории и будущему российского акционизма

Задуматься о гражданском самовыражении можно на воркшопах и дискуссиях

В центре «Фабрика» покажут выставку, посвященную истории и будущему российского акционизма

Каждая пятая российская семья рискует быть исключенной из «большого» общества

Риск эксклюзии актуален для 13,1 % жителей страны

Каждая пятая российская семья рискует быть исключенной из «большого» общества

ВЦИОМ: Социальное самочувствие россиян сильно ухудшилось

За год в стране вырос только один индекс из пяти

ВЦИОМ: Социальное самочувствие россиян сильно ухудшилось

Сколько россиян оценивают свое положение в обществе выше среднего

Большинство респондентов полагают, что добиться высокого положения в обществе помогает образование

Сколько россиян оценивают свое положение в обществе выше среднего

Гид по иранскому кино: От Махмальбафа до Фархади
Гид по иранскому кино: От Махмальбафа до Фархади Как режиссеры обходят цензуру, гендерное неравенство и другие последствия Исламской революции
Гид по иранскому кино: От Махмальбафа до Фархади

Гид по иранскому кино: От Махмальбафа до Фархади
Как режиссеры обходят цензуру, гендерное неравенство и другие последствия Исламской революции

«Здравствуй, мальчик Бананан»: Как смотрится «АССА» 30 лет спустя
«Здравствуй, мальчик Бананан»: Как смотрится «АССА» 30 лет спустя Почему главный фильм перестройки все еще актуален
«Здравствуй, мальчик Бананан»: Как смотрится «АССА» 30 лет спустя

«Здравствуй, мальчик Бананан»: Как смотрится «АССА» 30 лет спустя
Почему главный фильм перестройки все еще актуален

Социолог Алексей Кнорре — о том, кого в России судят за наркопреступления
Социолог Алексей Кнорре — о том, кого в России судят за наркопреступления «Амфетамины — это Санкт-Петербург, а Москва — героиновая столица России»
Социолог Алексей Кнорре — о том, кого в России судят за наркопреступления

Социолог Алексей Кнорре — о том, кого в России судят за наркопреступления
«Амфетамины — это Санкт-Петербург, а Москва — героиновая столица России»

Главные проблемы россиян

Опрос провели в августе

Главные проблемы россиян

Глава ВЦИОМ — об опасном запросе на перемены у россиян

После окончания кризиса «люди перестают терпеть и начинают требовать»

Глава ВЦИОМ — об опасном запросе на перемены у россиян

Дадину пригрозили штрафом за лозунги на заседании суда по «делу 26 марта»

На него составили протокол

Дадину пригрозили штрафом за лозунги на заседании суда по «делу 26 марта»

В Москве задержана участница пикета в поддержку избитого волонтера штаба Навального (обновлено)

Сейчас ее доставляют в отделение полиции Таганского района

В Москве задержана участница пикета в поддержку избитого волонтера штаба Навального (обновлено)

Москва вошла в пятерку мировых городов, готовых к внедрению технологий будущего

Исследование провела компания PricewaterhouseCoopers

Москва вошла в пятерку мировых городов, готовых к внедрению технологий будущего

Студентка МГУ обвинила Первый канал в фальсификации видео о необразованной молодежи

К созданию ролика причастны совет по культуре московского патриархата и епископ, считающийся духовником Путина

Студентка МГУ обвинила Первый канал в фальсификации видео о необразованной молодежи

Представительницей Москвы в Общественной палате стала ректор Института русского языка

Она получила большинство голосов по итогам процедуры тайного альтернативного голосования

Представительницей Москвы в Общественной палате стала ректор Института русского языка

Ростуризм советует проверять достоверность виз в Индию

Ведомство обнаружило сайты, которые оформляли поддельные визы в эту страну

Ростуризм советует проверять достоверность виз в Индию

Российский Change.org показывает авторов победивших в 2016 году петиций

Сайт подвел итоги 2016 года

Российский Change.org показывает авторов победивших в 2016 году петиций

Сколько россиян поддерживают декриминализацию побоев в семье

Госдума 20 января рассмотрит законопроект во втором чтении

Сколько россиян поддерживают декриминализацию побоев в семье

В Москве пройдет митинг против декриминализации побоев в семье

Мероприятие запланировано 28 января

В Москве пройдет митинг против декриминализации побоев в семье

Запретить продажу травматического оружия в России

С инициативой выступили анонимные эксперты Росгвардии

Запретить продажу травматического оружия в России

«Лучшее слово, которое описывает происходящее на Северном Кавказе, — это „шизофрения“»
«Лучшее слово, которое описывает происходящее на Северном Кавказе, — это „шизофрения“» Cоциолог Ирина Костерина — о том, как устроена жизнь простых людей в самом противоречивом регионе России
«Лучшее слово, которое описывает происходящее на Северном Кавказе, — это „шизофрения“»

«Лучшее слово, которое описывает происходящее на Северном Кавказе, — это „шизофрения“»
Cоциолог Ирина Костерина — о том, как устроена жизнь простых людей в самом противоречивом регионе России

10 лучших материалов о политике
10 лучших материалов о политике Все самое важное о выборах, как устроена работа депутата и политтехнолога, что подростки думают о Путине
10 лучших материалов о политике

10 лучших материалов о политике
Все самое важное о выборах, как устроена работа депутата и политтехнолога, что подростки думают о Путине

Победа мамы: Молодые родители — о том, полагаются ли людям с детьми привилегии
Победа мамы: Молодые родители — о том, полагаются ли людям с детьми привилегии The Village узнал у молодых мам, можно ли пользоваться своим положением ради извлечения выгоды
Победа мамы: Молодые родители — о том, полагаются ли людям с детьми привилегии

Победа мамы: Молодые родители — о том, полагаются ли людям с детьми привилегии
The Village узнал у молодых мам, можно ли пользоваться своим положением ради извлечения выгоды

Средняя продолжительность жизни москвича

За год средняя продолжительность жизни в Москве увеличилась

Средняя продолжительность жизни москвича

«Путин у власти всю мою жизнь»

«Путин у власти всю мою жизнь»Ко Дню защиты детей The Village поговорил с 16-летними подростками о Владимире Путине, социальных сетях и планах на будущее

«Путин у власти всю мою жизнь»

«Путин у власти всю мою жизнь»
Ко Дню защиты детей The Village поговорил с 16-летними подростками о Владимире Путине, социальных сетях и планах на будущее

Сколько россиян довольны жизнью

Население страны стало оптимистичнее

Сколько россиян довольны жизнью

Социолог Кирилл Титаев — о том, почему судьями в России чаще всего становятся женщины

Социолог Кирилл Титаев — о том, почему судьями в России чаще всего становятся женщиныThe Village узнал, как устроена работа, карьера и жизнь российских судей

Социолог Кирилл Титаев — о том, почему судьями в России чаще всего становятся женщины

Социолог Кирилл Титаев — о том, почему судьями в России чаще всего становятся женщины
The Village узнал, как устроена работа, карьера и жизнь российских судей

Что беспокоит москвичей

Горожане стали реже жаловаться на коррупцию и мигрантов, но озаботились пробками и социальным неравенством

Что беспокоит москвичей

Сколько россиян остались довольны ответами Путина на прямой линии

Уровень удовлетворения населения выступлением президента продолжил снижаться

Сколько россиян остались довольны ответами Путина на прямой линии

Сколько россиян недовольны работой государства

Большая часть населения считает, что она ничем не обязана стране

Сколько россиян недовольны работой государства

Что делает россиян счастливыми и несчастными

Индекс счастья населения держится на близком к максимуму уровне вопреки кризису

Что делает россиян счастливыми и несчастными

Как попросить человека не нарушать ваше личное пространство?
Как попросить человека не нарушать ваше личное пространство? The Village разобрался, как сохранить личные границы и не показаться при этом грубым
Как попросить человека не нарушать ваше личное пространство?

Как попросить человека не нарушать ваше личное пространство?
The Village разобрался, как сохранить личные границы и не показаться при этом грубым

Владимир Путин ответил на вопросы россиян

На ежегодную прямую линию с президентом страны поступило более 5 миллионов вопросов

Владимир Путин ответил на вопросы россиян

В Подмосковье провели кастинг для прямой линии с Путиным

Организаторы отобрали несколько десятков человек по их манере задавать вопросы

В Подмосковье провели кастинг для прямой линии с Путиным

О чём россияне хотят спросить Путина

Каждому сотому интересна личная жизнь президента

О чём россияне хотят спросить Путина

Можно ли отговаривать подругу делать аборт?
Можно ли отговаривать подругу делать аборт? The Village узнал ответ на этот вопрос у специалиста по биомедицинской этике, социолога и девушки, которая отговорила подругу
Можно ли отговаривать подругу делать аборт?

Можно ли отговаривать подругу делать аборт?
The Village узнал ответ на этот вопрос у специалиста по биомедицинской этике, социолога и девушки, которая отговорила подругу

Проверить ситуацию с отказом в поддержке иногородним сиротам в Москве

О том, что у семей с сиротами из других регионов возникли проблемы, стало известно накануне

Проверить ситуацию с отказом в поддержке иногородним сиротам в Москве

Редактор ток-шоу на федеральном канале
Редактор ток-шоу на федеральном канале Сотрудник популярного разговорного шоу рассказал The Village, какие темы никогда не появятся в эфире, ищут ли для программ реальных героев и сколько платят массовке
Редактор ток-шоу на федеральном канале

Редактор ток-шоу на федеральном канале
Сотрудник популярного разговорного шоу рассказал The Village, какие темы никогда не появятся в эфире, ищут ли для программ реальных героев и сколько платят массовке

Одобрение роли церкви в развитии России достигло максимума

Большая часть населения считает, что церковь влияет на государство ровно на столько, на сколько нужно

Одобрение роли церкви в развитии России достигло максимума

Россияне вновь резко озаботились ростом цен

Население страны стало внимательнее к своим собственным потребностям, а не к внешнеполитическим устремлениям властей

Россияне вновь резко озаботились ростом цен

Формы и содержание: Как устроены «спонсорские» отношения
Формы и содержание: Как устроены «спонсорские» отношения The Village изучил феномен «спонсорских» отношений, которым посвящён не один десяток пабликов во «ВКонтакте»
Формы и содержание: Как устроены «спонсорские» отношения

Формы и содержание: Как устроены «спонсорские» отношения
The Village изучил феномен «спонсорских» отношений, которым посвящён не один десяток пабликов во «ВКонтакте»

Сколько россиян боятся высказываться о ситуации в стране

Из-за спирали молчания оценки действий властей сдвигаются на плюс-минус 5 %

Сколько россиян боятся высказываться о ситуации в стране

Аристократы, рабочие, неоязычники — о жизни в мегаполисе
Аристократы, рабочие, неоязычники — о жизни в мегаполисе Вспоминаем 10 самых интересных выпусков рубрики «Люди в городе»
Аристократы, рабочие, неоязычники — о жизни в мегаполисе

Аристократы, рабочие, неоязычники — о жизни в мегаполисе
Вспоминаем 10 самых интересных выпусков рубрики «Люди в городе»

«Много стресса»: Московские охранники — о работе, зарплате и трудностях профессии

«Много стресса»: Московские охранники — о работе, зарплате и трудностях профессииThe Village поговорил с пятью московскими охранниками об их жизни, работе и мечтах

«Много стресса»: Московские охранники — о работе, зарплате и трудностях профессии

«Много стресса»: Московские охранники — о работе, зарплате и трудностях профессии
The Village поговорил с пятью московскими охранниками об их жизни, работе и мечтах

К концу 2015 года социальное самочувствие россиян резко ухудшилось

Население перестаёт верить в улучшение своего экономического и социального положения в будущем

К концу 2015 года социальное самочувствие россиян резко ухудшилось

Запустилось новое интернет-издание про культуру «Дискурс»

Запуском нового журнала занялись писатель Александр Архангельский, поэт Анатолий Вайнштейн, художник Владимир Курдюков

Запустилось новое интернет-издание про культуру «Дискурс»

Социолог Лев Гудков — об эффективности пропаганды в России

Социолог Лев Гудков — об эффективности пропаганды в РоссииThe Village узнал у директора «Левада-центра», почему россияне одобряют большинство решений государства и что кроется за высоким рейтингом Путина

Социолог Лев Гудков — об эффективности пропаганды в России

Социолог Лев Гудков — об эффективности пропаганды в России
The Village узнал у директора «Левада-центра», почему россияне одобряют большинство решений государства и что кроется за высоким рейтингом Путина

Что россияне хотели бы услышать от Путина

Сильнее всего население озабочено грядущей пенсионной реформой и состоянием системы социальной защиты

Что россияне хотели бы услышать от Путина

Конец
Конец В своей последней колонке неизвестный горожанин подводит итоги и признаётся, что пора начинать жить своей жизнью
Конец

Конец
В своей последней колонке неизвестный горожанин подводит итоги и признаётся, что пора начинать жить своей жизнью

Новые затворники: Почему молодые люди выбирают жизнь в четырёх стенах
Новые затворники: Почему молодые люди выбирают жизнь в четырёх стенах The Village узнал, чем россиян привлекает образ жизни японских хикикомори и как уход людей в себя может изменить общество
Новые затворники: Почему молодые люди выбирают жизнь в четырёх стенах

Новые затворники: Почему молодые люди выбирают жизнь в четырёх стенах
The Village узнал, чем россиян привлекает образ жизни японских хикикомори и как уход людей в себя может изменить общество

Сколько россиян считают Россию великой державой

С 2011 года отношение россиян к собственной стране значительно улучшилось

Сколько россиян считают Россию великой державой

Видеть мир через сжатый кулак: Как живёт в Москве слепоглухой человек

Видеть мир через сжатый кулак: Как живёт в Москве слепоглухой человекThe Village провёл день с больной синдромом Ушера и выяснил, с какими трудностями она сталкивается в большом городе

Видеть мир через сжатый кулак: Как живёт в Москве слепоглухой человек

Видеть мир через сжатый кулак: Как живёт в Москве слепоглухой человек
The Village провёл день с больной синдромом Ушера и выяснил, с какими трудностями она сталкивается в большом городе

Чем недовольны россияне

Показатель неудовлетворённости жизнью в регионах России достиг максимума с апреля 2015 года

Чем недовольны россияне

Сколько россиян гордятся страной

Среди основных причин для гордости за нынешнюю Россию население называет природные богатства, великую историю и военную мощь

Сколько россиян гордятся страной

Какие проблемы беспокоят россиян

Население начинает переживать по поводу сохранения мира

Какие проблемы беспокоят россиян

От кого хотят избавиться россияне

Среди наиболее нежелательных социальных групп значатся геи, сектанты и наркоманы

От кого хотят избавиться россияне

Кому доверяют россияне

Армия и президент пользуются большим авторитетом среди населения, чем профсоюзы и церковь

Кому доверяют россияне

Какие проблемы беспокоят россиян

Озабоченность населения ростом цен стала проявляться менее активно

Какие проблемы беспокоят россиян

Что пугает россиян

В августе население стало сильнее опасаться международных конфликтов и проблем в собственных семьях

Что пугает россиян

Сколько россиян считают армейское общество идеальным

6 % опрошенных уверены, что военным стоит взять под контроль всё происходящее в стране

Сколько россиян считают армейское общество идеальным

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ