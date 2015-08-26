В центре «Фабрика» покажут выставку, посвященную истории и будущему российского акционизма
Задуматься о гражданском самовыражении можно на воркшопах и дискуссиях
Каждая пятая российская семья рискует быть исключенной из «большого» общества
Риск эксклюзии актуален для 13,1 % жителей страны
ВЦИОМ: Социальное самочувствие россиян сильно ухудшилось
За год в стране вырос только один индекс из пяти
Сколько россиян оценивают свое положение в обществе выше среднего
Большинство респондентов полагают, что добиться высокого положения в обществе помогает образование
Гид по иранскому кино: От Махмальбафа до Фархади Как режиссеры обходят цензуру, гендерное неравенство и другие последствия Исламской революции
«Здравствуй, мальчик Бананан»: Как смотрится «АССА» 30 лет спустя Почему главный фильм перестройки все еще актуален
Социолог Алексей Кнорре — о том, кого в России судят за наркопреступления «Амфетамины — это Санкт-Петербург, а Москва — героиновая столица России»
Глава ВЦИОМ — об опасном запросе на перемены у россиян
После окончания кризиса «люди перестают терпеть и начинают требовать»
Дадину пригрозили штрафом за лозунги на заседании суда по «делу 26 марта»
На него составили протокол
В Москве задержана участница пикета в поддержку избитого волонтера штаба Навального (обновлено)
Сейчас ее доставляют в отделение полиции Таганского района
Москва вошла в пятерку мировых городов, готовых к внедрению технологий будущего
Исследование провела компания PricewaterhouseCoopers
Студентка МГУ обвинила Первый канал в фальсификации видео о необразованной молодежи
К созданию ролика причастны совет по культуре московского патриархата и епископ, считающийся духовником Путина
Представительницей Москвы в Общественной палате стала ректор Института русского языка
Она получила большинство голосов по итогам процедуры тайного альтернативного голосования
Ростуризм советует проверять достоверность виз в Индию
Ведомство обнаружило сайты, которые оформляли поддельные визы в эту страну
Российский Change.org показывает авторов победивших в 2016 году петиций
Сайт подвел итоги 2016 года
Сколько россиян поддерживают декриминализацию побоев в семье
Госдума 20 января рассмотрит законопроект во втором чтении
В Москве пройдет митинг против декриминализации побоев в семье
Мероприятие запланировано 28 января
Запретить продажу травматического оружия в России
С инициативой выступили анонимные эксперты Росгвардии
«Лучшее слово, которое описывает происходящее на Северном Кавказе, — это „шизофрения“» Cоциолог Ирина Костерина — о том, как устроена жизнь простых людей в самом противоречивом регионе России
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За год средняя продолжительность жизни в Москве увеличилась
«Путин у власти всю мою жизнь»Ко Дню защиты детей The Village поговорил с 16-летними подростками о Владимире Путине, социальных сетях и планах на будущее
«Путин у власти всю мою жизнь» Ко Дню защиты детей The Village поговорил с 16-летними подростками о Владимире Путине, социальных сетях и планах на будущее
Социолог Кирилл Титаев — о том, почему судьями в России чаще всего становятся женщиныThe Village узнал, как устроена работа, карьера и жизнь российских судей
Социолог Кирилл Титаев — о том, почему судьями в России чаще всего становятся женщины The Village узнал, как устроена работа, карьера и жизнь российских судей
Что беспокоит москвичей
Горожане стали реже жаловаться на коррупцию и мигрантов, но озаботились пробками и социальным неравенством
Сколько россиян остались довольны ответами Путина на прямой линии
Уровень удовлетворения населения выступлением президента продолжил снижаться
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Можно ли отговаривать подругу делать аборт? The Village узнал ответ на этот вопрос у специалиста по биомедицинской этике, социолога и девушки, которая отговорила подругу
Проверить ситуацию с отказом в поддержке иногородним сиротам в Москве
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Редактор ток-шоу на федеральном канале Сотрудник популярного разговорного шоу рассказал The Village, какие темы никогда не появятся в эфире, ищут ли для программ реальных героев и сколько платят массовке
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Россияне вновь резко озаботились ростом цен
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Из-за спирали молчания оценки действий властей сдвигаются на плюс-минус 5 %
Аристократы, рабочие, неоязычники — о жизни в мегаполисе Вспоминаем 10 самых интересных выпусков рубрики «Люди в городе»
«Много стресса»: Московские охранники — о работе, зарплате и трудностях профессииThe Village поговорил с пятью московскими охранниками об их жизни, работе и мечтах
«Много стресса»: Московские охранники — о работе, зарплате и трудностях профессии The Village поговорил с пятью московскими охранниками об их жизни, работе и мечтах
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Социолог Лев Гудков — об эффективности пропаганды в РоссииThe Village узнал у директора «Левада-центра», почему россияне одобряют большинство решений государства и что кроется за высоким рейтингом Путина
Социолог Лев Гудков — об эффективности пропаганды в России The Village узнал у директора «Левада-центра», почему россияне одобряют большинство решений государства и что кроется за высоким рейтингом Путина
Что россияне хотели бы услышать от Путина
Сильнее всего население озабочено грядущей пенсионной реформой и состоянием системы социальной защиты
Конец В своей последней колонке неизвестный горожанин подводит итоги и признаётся, что пора начинать жить своей жизнью
Новые затворники: Почему молодые люди выбирают жизнь в четырёх стенах The Village узнал, чем россиян привлекает образ жизни японских хикикомори и как уход людей в себя может изменить общество
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С 2011 года отношение россиян к собственной стране значительно улучшилось
Видеть мир через сжатый кулак: Как живёт в Москве слепоглухой человекThe Village провёл день с больной синдромом Ушера и выяснил, с какими трудностями она сталкивается в большом городе
Видеть мир через сжатый кулак: Как живёт в Москве слепоглухой человек The Village провёл день с больной синдромом Ушера и выяснил, с какими трудностями она сталкивается в большом городе
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Показатель неудовлетворённости жизнью в регионах России достиг максимума с апреля 2015 года
Сколько россиян гордятся страной
Среди основных причин для гордости за нынешнюю Россию население называет природные богатства, великую историю и военную мощь
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В августе население стало сильнее опасаться международных конфликтов и проблем в собственных семьях
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6 % опрошенных уверены, что военным стоит взять под контроль всё происходящее в стране