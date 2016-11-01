Сколько россиян недовольны своей жизнью Спойлер: половина довольна, половина недовольна
В центре «Фабрика» покажут выставку, посвященную истории и будущему российского акционизма
Задуматься о гражданском самовыражении можно на воркшопах и дискуссиях
В центре «Фабрика» покажут выставку, посвященную истории и будущему российского акционизма Задуматься о гражданском самовыражении можно на воркшопах и дискуссиях
Каждая пятая российская семья рискует быть исключенной из «большого» общества
Риск эксклюзии актуален для 13,1 % жителей страны
Каждая пятая российская семья рискует быть исключенной из «большого» общества Риск эксклюзии актуален для 13,1 % жителей страны
ВЦИОМ: Социальное самочувствие россиян сильно ухудшилось
За год в стране вырос только один индекс из пяти
ВЦИОМ: Социальное самочувствие россиян сильно ухудшилось За год в стране вырос только один индекс из пяти
Сколько россиян оценивают свое положение в обществе выше среднего
Большинство респондентов полагают, что добиться высокого положения в обществе помогает образование
Сколько россиян оценивают свое положение в обществе выше среднего Большинство респондентов полагают, что добиться высокого положения в обществе помогает образование
«Здравствуй, мальчик Бананан»: Как смотрится «АССА» 30 лет спустя Почему главный фильм перестройки все еще актуален
Социолог Алексей Кнорре — о том, кого в России судят за наркопреступления «Амфетамины — это Санкт-Петербург, а Москва — героиновая столица России»
Главные проблемы россиян Опрос провели в августе
Глава ВЦИОМ — об опасном запросе на перемены у россиян
После окончания кризиса «люди перестают терпеть и начинают требовать»
Глава ВЦИОМ — об опасном запросе на перемены у россиян После окончания кризиса «люди перестают терпеть и начинают требовать»
Дадину пригрозили штрафом за лозунги на заседании суда по «делу 26 марта»
На него составили протокол
Дадину пригрозили штрафом за лозунги на заседании суда по «делу 26 марта» На него составили протокол
В Москве задержана участница пикета в поддержку избитого волонтера штаба Навального (обновлено)
Сейчас ее доставляют в отделение полиции Таганского района
В Москве задержана участница пикета в поддержку избитого волонтера штаба Навального (обновлено) Сейчас ее доставляют в отделение полиции Таганского района
Москва вошла в пятерку мировых городов, готовых к внедрению технологий будущего
Исследование провела компания PricewaterhouseCoopers
Москва вошла в пятерку мировых городов, готовых к внедрению технологий будущего Исследование провела компания PricewaterhouseCoopers
Студентка МГУ обвинила Первый канал в фальсификации видео о необразованной молодежи
К созданию ролика причастны совет по культуре московского патриархата и епископ, считающийся духовником Путина
Студентка МГУ обвинила Первый канал в фальсификации видео о необразованной молодежи К созданию ролика причастны совет по культуре московского патриархата и епископ, считающийся духовником Путина
Представительницей Москвы в Общественной палате стала ректор Института русского языка
Она получила большинство голосов по итогам процедуры тайного альтернативного голосования
Представительницей Москвы в Общественной палате стала ректор Института русского языка Она получила большинство голосов по итогам процедуры тайного альтернативного голосования
Ростуризм советует проверять достоверность виз в Индию
Ведомство обнаружило сайты, которые оформляли поддельные визы в эту страну
Ростуризм советует проверять достоверность виз в Индию
Ведомство обнаружило сайты, которые оформляли поддельные визы в эту страну
Российский Change.org показывает авторов победивших в 2016 году петиций
Сайт подвел итоги 2016 года
Российский Change.org показывает авторов победивших в 2016 году петиций Сайт подвел итоги 2016 года
Сколько россиян поддерживают декриминализацию побоев в семье
Госдума 20 января рассмотрит законопроект во втором чтении
Сколько россиян поддерживают декриминализацию побоев в семье Госдума 20 января рассмотрит законопроект во втором чтении
В Москве пройдет митинг против декриминализации побоев в семье
Мероприятие запланировано 28 января
В Москве пройдет митинг против декриминализации побоев в семье Мероприятие запланировано 28 января
Запретить продажу травматического оружия в России
С инициативой выступили анонимные эксперты Росгвардии