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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Деловой квартал на Неве: Что нужно знать о «Невской Ратуше»
Промо
Деловой квартал на Неве: Что нужно знать о «Невской Ратуше»
Деловой квартал на Неве: Что нужно знать о «Невской Ратуше»
Промо

Деловой квартал на Неве: Что нужно знать о «Невской Ратуше»

Какими должны стать офисы после удаленки
Спецпроект
Какими должны стать офисы после удаленки Рабочее пространство 2.0
Какими должны стать офисы после удаленки
Спецпроект

Какими должны стать офисы после удаленки
Рабочее пространство 2.0

Меньше энергии, воды и бумаги: Как офисы становятся более экологичными
Спецпроект
Меньше энергии, воды и бумаги: Как офисы становятся более экологичными И при чем здесь пандемия
Меньше энергии, воды и бумаги: Как офисы становятся более экологичными
Спецпроект

Меньше энергии, воды и бумаги: Как офисы становятся более экологичными
И при чем здесь пандемия

30 октября 2020

Из-за удаленки в Москве может освободиться почти 20 % офисов

Тренинги по макияжу для сотрудников «Аэрофлота»

Также офисных работников авиакомпании научат делать прически

Тренинги по макияжу для сотрудников «Аэрофлота»

Ginza начнет устанавливать в офисах автоматы со своей едой

Взять еду из холодильника можно будет через приложение GinzaGo

Ginza начнет устанавливать в офисах автоматы со своей едой

Ситибанк до конца года закроет большинство отделений

Руководство банка говорит, что удаленные услуги популярнее у клиентов

Ситибанк до конца года закроет большинство отделений

Власти Москвы рассказали о нехватке новых офисов и торговых площадей

В 2019 году в столице введут около 600 тысяч квадратных метров торговых объектов

Власти Москвы рассказали о нехватке новых офисов и торговых площадей

На что живут офис-менеджеры
На что живут офис-менеджеры Сотрудница, которая следит за порядком, рассказала о своей зарплате, тратах и невозможности взять больничный
На что живут офис-менеджеры

На что живут офис-менеджеры
Сотрудница, которая следит за порядком, рассказала о своей зарплате, тратах и невозможности взять больничный

Города с самыми дорогими офисами

Москва оказалась на 14-й строчке рейтинга

Города с самыми дорогими офисами

Как команда «Брюсова» работает на «Хлебозаводе»
Как команда «Брюсова» работает на «Хлебозаводе» Бывшая весовая, переделанная в администрацию, с огромными окнами, цветными батонами и верстаком-холодильником
Как команда «Брюсова» работает на «Хлебозаводе»

Как команда «Брюсова» работает на «Хлебозаводе»
Бывшая весовая, переделанная в администрацию, с огромными окнами, цветными батонами и верстаком-холодильником

Малый бизнес заселит государственную недвижимость

Ему дадут возможность выкупать площади по приоритетному праву с пятилетней рассрочкой

Малый бизнес заселит государственную недвижимость

Москва заняла пятое место в рейтинге городов Европы с самыми дорогими офисами

Дороже коммерческая недвижимость только в Лондоне, Париже, Цюрихе и Женеве

Москва заняла пятое место в рейтинге городов Европы с самыми дорогими офисами

Коворкинг «Ключ» начал принимать биткоины к оплате

Это связано с тем, что услугами «Ключа» активно пользуются команды, работающие с блокчейном

Коворкинг «Ключ» начал принимать биткоины к оплате

Коворкинг «Ключ» открывает шестую площадку в Москве

Новый коворкинг появится возле Патриарших прудов

Коворкинг «Ключ» открывает шестую площадку в Москве

«Билайн» переведет большинство сотрудников на удаленную работу

Это позволит компании отказаться от половины арендуемых офисов

«Билайн» переведет большинство сотрудников на удаленную работу

«Яндекс» собирается провести одну из крупнейших сделок по аренде в Москве

Интернет-холдинг подыскивает себе второй офис

«Яндекс» собирается провести одну из крупнейших сделок по аренде в Москве

В Москве опечатали офис Amnesty International (обновлено)

В помещении также сменили замки

В Москве опечатали офис Amnesty International (обновлено)

В Москве выбрали самые экологичные офисы

В их числе офис «Мегафона», Внешэкономбанка и Billa

В Москве выбрали самые экологичные офисы

Сын Якунина займётся строительством офисов на Рублёвке

Инвестиции в новый комплекс составят более 10 миллиардов рублей

Сын Якунина займётся строительством офисов на Рублёвке

Закрытие сервисов Evernote, экспансия Apple Pay и носки для сериаломанов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Закрытие сервисов Evernote, экспансия Apple Pay и носки для сериаломанов

Москва заняла третье место в мире по количеству офисов

Первые два места заняли Нью-Йорк и Лондон

Москва заняла третье место в мире по количеству офисов

Смарт-игрушки от Google, интерес ФБР к Uber и офис в стиле Star Trek

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Смарт-игрушки от Google, интерес ФБР к Uber и офис в стиле Star Trek

Бизнес-центры начали массово снижать арендные ставки

Арендодатели стараются удержать крупных клиентов, чтобы те не перешли на более престижные площадки

Бизнес-центры начали массово снижать арендные ставки

Ожидание спада в экономике, вероятность заморозки цен на продукты и проблемы московских офисов

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Ожидание спада в экономике, вероятность заморозки цен на продукты и проблемы московских офисов

Фильм «Срок», гид по «Одноклассникам» и международные стандарты красоты

Стандарты красоты в «Фотошопе», фильм «Срок», гид по «Одноклассникам», самые необычные офисные здания Москвы и как охладить пиво за две минуты — в «Ссылках дня»

Фильм «Срок», гид по «Одноклассникам» и международные стандарты красоты

Москва вошла в пятёрку городов мира с самыми дорогими офисами

Стоимость аренды одного квадратного метра офисной недвижимости в российской столице в среднем составляет 1,76 тысячи долларов в год

Москва вошла в пятёрку городов мира с самыми дорогими офисами

Новые подходы к организации офисного пространства
Новые подходы к организации офисного пространства Модульная офисная мебель, петанк на заднем дворе, трансформируемые переговорные и другие способы отбить у сотрудников желание покидать офис
Новые подходы к организации офисного пространства

Новые подходы к организации офисного пространства
Модульная офисная мебель, петанк на заднем дворе, трансформируемые переговорные и другие способы отбить у сотрудников желание покидать офис

Интерьер недели (Петербург): Офис биеннале современного искусства Manifesta 10
Интерьер недели (Петербург): Офис биеннале современного искусства Manifesta 10 Офис передвижной биеннале современного искусства Manifesta 10 - с просторными переговорками, доской дедлайнов и бирюзовой головой медведя.
Интерьер недели (Петербург): Офис биеннале современного искусства Manifesta 10

Интерьер недели (Петербург): Офис биеннале современного искусства Manifesta 10
Офис передвижной биеннале современного искусства Manifesta 10 - с просторными переговорками, доской дедлайнов и бирюзовой головой медведя.

Избранное: 9 офисов в индустриальном стиле
Избранное: 9 офисов в индустриальном стиле The Village собрал девять офисных пространств с нетипичным зонированием и элементами индустриального стиля.
Избранное: 9 офисов в индустриальном стиле

Избранное: 9 офисов в индустриальном стиле
The Village собрал девять офисных пространств с нетипичным зонированием и элементами индустриального стиля.

По Москве проложат железнодорожные хорды

Институт Генплана предложил мэрии проложить по городу радиальные железнодорожные линии и построить вдоль них жильё и офисы.

По Москве проложат железнодорожные хорды

Офис недели (Киев): Kyrii Group
Офис недели (Киев): Kyrii Group Офис архитектурного бюро на Гончара в бывшем помещении КГБ со строками из романа на полу и кадрами из фильмов в душевой.
Офис недели (Киев): Kyrii Group

Офис недели (Киев): Kyrii Group
Офис архитектурного бюро на Гончара в бывшем помещении КГБ со строками из романа на полу и кадрами из фильмов в душевой.

В Москве выбрали самые интересные офисы В столице прошла премия Best Office Awards 2011

В Москве выбрали самые интересные офисы

6 офисов дизайн–студий: FIRMA, Bang! Bang!, Red Keds, ISO студия, Студия Артемия Лебедева The Village сделал подборку офисов дизайн-студий, в которых побывал за последние два года

6 офисов дизайн–студий: FIRMA, Bang! Bang!, Red Keds, ISO студия, Студия Артемия Лебедева

6 офисов интернет–компаний: Rambler, Yota, Mail.ru, «Яндекс», Google The Village сделал подборку офисов интернет-компаний, в которых побывал за последние два года

6 офисов интернет–компаний: Rambler, Yota, Mail.ru, «Яндекс», Google

7 офисов редакций: Openspace.ru, Сноб и F5, Афиша, Season project, Yoga journal, GQ, Хулиган The Village сделал подборку редакционных офисов СМИ, в которых побывал за последние два года

7 офисов редакций: Openspace.ru, Сноб и F5, Афиша, Season project, Yoga journal, GQ, Хулиган

Офис недели
Офис недели Офис компании «Яндекс» на «Красной розе»
Офис недели

Офис недели
Офис компании «Яндекс» на «Красной розе»

Москва может превратиться в огромный офис
Москва может превратиться в огромный офис В скором времени центр Москвы может стать огромным офисом. На сегодняшний день доля нежилых объектов в ЦАО превышает 18-ти процентный рубеж. Решить проблему «переносом» офисных площадей на окраины не позволяет неразвитая транспортная инфраструктура.
Москва может превратиться в огромный офис

Москва может превратиться в огромный офис
В скором времени центр Москвы может стать огромным офисом. На сегодняшний день доля нежилых объектов в ЦАО превышает 18-ти процентный рубеж. Решить проблему «переносом» офисных площадей на окраины не позволяет неразвитая транспортная инфраструктура.

Московские офисы компании Google
Московские офисы компании Google Офисы компании Google в Москве нельзя назвать на сто процентов соответствующим представлению об офисах компании по всему миру. В съемном помещении пока невозможно реализовать все идеи, но, тем не менее, дух Google здесь явно присутствует.
Московские офисы компании Google

Московские офисы компании Google
Офисы компании Google в Москве нельзя назвать на сто процентов соответствующим представлению об офисах компании по всему миру. В съемном помещении пока невозможно реализовать все идеи, но, тем не менее, дух Google здесь явно присутствует.

Офис рекламного агентства «Родная Речь»
Офис рекламного агентства «Родная Речь» «Яркие люди с ясными, подвижными мыслями, с которыми, и для которых, очень интересно работать», – так охарактеризовали своих клиентов – рекламное агентство «Родная Речь» – архитекторы Борис Воскобойников и Дмитрий Овчаров, спроектировавшие новый офис агентства. «Родная Речь» – компания, для которой креативность является нормой жизни, а вот рутина и шаблонность категорически...
Офис рекламного агентства «Родная Речь»

Офис рекламного агентства «Родная Речь»
«Яркие люди с ясными, подвижными мыслями, с которыми, и для которых, очень интересно работать», – так охарактеризовали своих клиентов – рекламное агентство «Родная Речь» – архитекторы Борис Воскобойников и Дмитрий Овчаров, спроектировавшие новый офис агентства. «Родная Речь» – компания, для которой креативность является нормой жизни, а вот рутина и шаблонность категорически...

Офис рекламного агентства Leo Burnett
Офис рекламного агентства Leo Burnett Рекламное агентство Leo Burnett было названо именем его основателя, журналиста, ставшего гуру рекламного бизнеса. Полвека назад он совершил революцию в сфере потребительской рекламы - ушел от текстовой загруженности с описаниями преимущества рекламируемого товара к упору на визуализацию. Он первый сделал так, чтобы бренд стал ассоциироваться с символом. Например, хорошо известный в...
Офис рекламного агентства Leo Burnett

Офис рекламного агентства Leo Burnett
Рекламное агентство Leo Burnett было названо именем его основателя, журналиста, ставшего гуру рекламного бизнеса. Полвека назад он совершил революцию в сфере потребительской рекламы - ушел от текстовой загруженности с описаниями преимущества рекламируемого товара к упору на визуализацию. Он первый сделал так, чтобы бренд стал ассоциироваться с символом. Например, хорошо известный в...