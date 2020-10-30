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Руководство банка говорит, что удаленные услуги популярнее у клиентов
Власти Москвы рассказали о нехватке новых офисов и торговых площадей
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На что живут офис-менеджеры Сотрудница, которая следит за порядком, рассказала о своей зарплате, тратах и невозможности взять больничный
Как команда «Брюсова» работает на «Хлебозаводе» Бывшая весовая, переделанная в администрацию, с огромными окнами, цветными батонами и верстаком-холодильником
Малый бизнес заселит государственную недвижимость
Ему дадут возможность выкупать площади по приоритетному праву с пятилетней рассрочкой
Москва заняла пятое место в рейтинге городов Европы с самыми дорогими офисами
Дороже коммерческая недвижимость только в Лондоне, Париже, Цюрихе и Женеве
Коворкинг «Ключ» начал принимать биткоины к оплате
Это связано с тем, что услугами «Ключа» активно пользуются команды, работающие с блокчейном
Коворкинг «Ключ» открывает шестую площадку в Москве
Новый коворкинг появится возле Патриарших прудов
«Билайн» переведет большинство сотрудников на удаленную работу
Это позволит компании отказаться от половины арендуемых офисов
«Яндекс» собирается провести одну из крупнейших сделок по аренде в Москве
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Интерьер недели (Петербург): Офис биеннале современного искусства Manifesta 10 Офис передвижной биеннале современного искусства Manifesta 10 - с просторными переговорками, доской дедлайнов и бирюзовой головой медведя.
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По Москве проложат железнодорожные хорды
Институт Генплана предложил мэрии проложить по городу радиальные железнодорожные линии и построить вдоль них жильё и офисы.