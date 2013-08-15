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Как шопинг стал дофаминовым стимулом
СПЕЦПРОЕКТ
Как шопинг стал дофаминовым стимулом И о чем говорит наше потребительское поведение (и как его контролировать)
Как шопинг стал дофаминовым стимулом
СПЕЦПРОЕКТ

Как шопинг стал дофаминовым стимулом
И о чем говорит наше потребительское поведение (и как его контролировать)

На таможне застряли тысячи посылок из зарубежных онлайн-магазинов

Некоторые дожидаются своей посылки почти месяц

На таможне застряли тысячи посылок из зарубежных онлайн-магазинов
Некоторые дожидаются своей посылки почти месяц

Банки начали отменять кешбэк за онлайн-покупки

К лету все кредитные организации могут отказаться от программ лояльности

Банки начали отменять кешбэк за онлайн-покупки
К лету все кредитные организации могут отказаться от программ лояльности

Что покупают россияне перед Новым годом

И сколько тратят на подарки

Что покупают россияне перед Новым годом
И сколько тратят на подарки

«Билайн» разрешил забирать онлайн-покупки и письма из своих магазинов

В будущем сеть разрешит также отправлять посылки

«Билайн» разрешил забирать онлайн-покупки и письма из своих магазинов
В будущем сеть разрешит также отправлять посылки

Почему россияне передумывают покупать уже выбранные в интернете товары

Чаще всего покупателей пугает высокая стоимость доставки

Почему россияне передумывают покупать уже выбранные в интернете товары
Чаще всего покупателей пугает высокая стоимость доставки

Россиян предупредили об активизации мошенников в «Черную пятницу»

Количество киберпреступлений растет вместе с количеством онлайн-покупок

Россиян предупредили об активизации мошенников в «Черную пятницу»
Количество киберпреступлений растет вместе с количеством онлайн-покупок

В «Яндекс.Маркете» появилась функция оплаты товаров

Сервис открыл возможность оплаты покупок и запустил систему защиты клиентов

В «Яндекс.Маркете» появилась функция оплаты товаров
Сервис открыл возможность оплаты покупок и запустил систему защиты клиентов

Онлайн-магазин Apple подключился к «Яндекс.Маркету»

Компания Apple подключила свой российский онлайн-магазин к сервису «Яндекс.Маркет».

Онлайн-магазин Apple подключился к «Яндекс.Маркету»
Компания Apple подключила свой российский онлайн-магазин к сервису «Яндекс.Маркет».

PayPal начнёт принимать рубли

Платёжная система PayPal с 17 сентября позволит оплачивать покупки в интернете рублями.

PayPal начнёт принимать рубли
Платёжная система PayPal с 17 сентября позволит оплачивать покупки в интернете рублями.