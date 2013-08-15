На таможне застряли тысячи посылок из зарубежных онлайн-магазинов
Некоторые дожидаются своей посылки почти месяц
На таможне застряли тысячи посылок из зарубежных онлайн-магазинов Некоторые дожидаются своей посылки почти месяц
Банки начали отменять кешбэк за онлайн-покупки
К лету все кредитные организации могут отказаться от программ лояльности
Банки начали отменять кешбэк за онлайн-покупки К лету все кредитные организации могут отказаться от программ лояльности
Что покупают россияне перед Новым годом И сколько тратят на подарки
«Билайн» разрешил забирать онлайн-покупки и письма из своих магазинов
В будущем сеть разрешит также отправлять посылки
«Билайн» разрешил забирать онлайн-покупки и письма из своих магазинов В будущем сеть разрешит также отправлять посылки
Почему россияне передумывают покупать уже выбранные в интернете товары
Чаще всего покупателей пугает высокая стоимость доставки
Почему россияне передумывают покупать уже выбранные в интернете товары Чаще всего покупателей пугает высокая стоимость доставки
Россиян предупредили об активизации мошенников в «Черную пятницу»
Количество киберпреступлений растет вместе с количеством онлайн-покупок
Россиян предупредили об активизации мошенников в «Черную пятницу» Количество киберпреступлений растет вместе с количеством онлайн-покупок
В «Яндекс.Маркете» появилась функция оплаты товаров
Сервис открыл возможность оплаты покупок и запустил систему защиты клиентов
В «Яндекс.Маркете» появилась функция оплаты товаров Сервис открыл возможность оплаты покупок и запустил систему защиты клиентов
Онлайн-магазин Apple подключился к «Яндекс.Маркету»
Компания Apple подключила свой российский онлайн-магазин к сервису «Яндекс.Маркет».