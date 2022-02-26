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МЫ В СОЦСЕТЯХ

26 февраля 2022

Первый канал, «Останкино» и ВГТРК вышли из Европейского вещательного союза

обновлено26 октября 2021

Руководство школы «Останкино» заявило, что отчислило студенток не за лайки. Но почему — не говорит

ВДНХ, «Сокольники» и «Лосиный остров» объединят в суперпарк. Вот каким он будет (обновлено)

Зоны вдоль реки Яузы соединят удобными пешеходными и веломаршрутами

ВДНХ, «Сокольники» и «Лосиный остров» объединят в суперпарк. Вот каким он будет (обновлено)

В Москве протестируют первый трамвай-беспилотник

Если испытания пройдут успешно, эксплуатация трамвая начнется в 2021–2022 годах

В Москве протестируют первый трамвай-беспилотник

Жителя Москвы осудили за ложные сообщения о минировании зданий

Мужчина несколько раз звонил в полицию с сообщениями о взрывных устройствах

Жителя Москвы осудили за ложные сообщения о минировании зданий

Телецентр «Останкино» через суд потребовал от Первого канала вернуть долги

Общая задолженность телеканала и его подрядчиков оценивается в миллиард рублей

Телецентр «Останкино» через суд потребовал от Первого канала вернуть долги

Рособрнадзор аннулировал лицензию МИТРО

Спустя год вузу запретили вести образовательную деятельность

Рособрнадзор аннулировал лицензию МИТРО

На ВДНХ стартует новый сезон концертов на воде

Послушать музыку можно на пруду парка «Останкино»

На ВДНХ стартует новый сезон концертов на воде

Останкинская башня в трауре

Подсветку телебашни отключили до утра четверга

Останкинская башня в трауре

По случаю китайского Нового года Останкинскую башню подсветят красным

Световое шоу с участием сразу 10 стран состоится 10 февраля

По случаю китайского Нового года Останкинскую башню подсветят красным

Приложение для поиска скидок в ресторанах Foodmap

Основал проект владелец брендов Останкинского мясокомбината

Приложение для поиска скидок в ресторанах Foodmap

В дни фестиваля «Круг света» ограничат движение транспорта

Перекрытия запланированы с 23 по 27 сентября

В дни фестиваля «Круг света» ограничат движение транспорта

«Останкино» объявило конкурс на создание мультимедийного комплекса об истории башни

Проект откроется в начале 2018 года

«Останкино» объявило конкурс на создание мультимедийного комплекса об истории башни

На Останкинской башне запустили открытую смотровую площадку

С балкона, расположенного на высоте 85 метров, открывается вид на западную и северо-западную части города

На Останкинской башне запустили открытую смотровую площадку

День кино в «Самокате», фестиваль «Вдохновение» и «Сады художников» в МРИ

Куда пойти в выходные с детьми

День кино в «Самокате», фестиваль «Вдохновение» и «Сады художников» в МРИ

На ВДНХ пройдут мастер-классы мексиканских танцев

Также будет работать маркет мексиканской еды

На ВДНХ пройдут мастер-классы мексиканских танцев

В парке «Останкино» пройдет серия концертов современной академической музыки

Программу примет новая концертная площадка «Зеленый театр. Сцена на воде»

В парке «Останкино» пройдет серия концертов современной академической музыки

В парке на ВДНХ установили фотоавтоматы

Посетители парка смогут бесплатно отправить снимки на свою электронную почту

В парке на ВДНХ установили фотоавтоматы

Самые депрессивные места Москвы

Опрос показал, что одно из нелюбимых мест москвичей – дом-корабль на Тульской

Самые депрессивные места Москвы

Подавшего в суд на «Останкино» москвича просят признать недееспособным

Дело о назначении медико-психиатрической экспертизы передал в суд режиссер-клипмейкер Константин Черепков

Подавшего в суд на «Останкино» москвича просят признать недееспособным

В парке «Останкино» открылся бесплатный каток с искусственным льдом

За вход на каток платить на придется, а взять коньки в прокат можно за 250 рублей

В парке «Останкино» открылся бесплатный каток с искусственным льдом

В «Останкино» будут бесплатно раздавать животных из приюта «Эко Вешняки»

Собак можно будет забрать на благотворительном фестивале «Хочу домой»

В «Останкино» будут бесплатно раздавать животных из приюта «Эко Вешняки»

Откуда в Москве чаще всего эвакуируют машины

Лидером стало место на проспекте Мира возле метро «Алексеевская»

Откуда в Москве чаще всего эвакуируют машины

В парке «Останкино» бесплатно покажут советские фильмы

На территории парка летом пройдут 13 открытых показов советских фильмов

В парке «Останкино» бесплатно покажут советские фильмы

На ВДНХ откроется беговой клуб

Регулярные тренировки клуба будут проходить два раза в неделю по полтора часа

На ВДНХ откроется беговой клуб

Катки в московских парках закрыты до 27 декабря

Они не работают из-за аномального потепления

Катки в московских парках закрыты до 27 декабря

В Москве из-за аномально тёплой погоды закрылись почти все катки

Катки на открытом воздухе не будут работать до изменения погодных условий

В Москве из-за аномально тёплой погоды закрылись почти все катки

«Останкино» обтянули колючей проволокой

Телецентр решили огородить из-за тревожной обстановки в Москве, России и мире

«Останкино» обтянули колючей проволокой

Организатору митинга против платных парковок грозит штраф

Активисту выписали протокол за превышение численности участников акции

Организатору митинга против платных парковок грозит штраф

Митинг против платной парковки в Останкине собрал несколько сотен человек

Собравшиеся выступили против транспортной политики города

Митинг против платной парковки в Останкине собрал несколько сотен человек

В Москве пройдёт митинг против платных парковок

Акция протеста состоится 6 октября в Останкине

В Москве пройдёт митинг против платных парковок

Теперь здесь церковь: Почему москвичи воюют со строителями храмов
Теперь здесь церковь: Почему москвичи воюют со строителями храмов The Village узнал, как Москву застраивают церковными объектами и почему это возмущает местных жителей
Теперь здесь церковь: Почему москвичи воюют со строителями храмов

Теперь здесь церковь: Почему москвичи воюют со строителями храмов
The Village узнал, как Москву застраивают церковными объектами и почему это возмущает местных жителей

В Москве протестируют экороботов

Первые 10 таких роботов запустят на ВДНХ и в районе Останкино

В Москве протестируют экороботов

Из-за фестиваля «Круг света» в Москве перекроют несколько улиц

Движение ограничат в районе Останкино

Из-за фестиваля «Круг света» в Москве перекроют несколько улиц

Как я два года жил в телецентре «Останкино»
Как я два года жил в телецентре «Останкино» The Village публикует рассказ оператора, который почти два года прожил у себя на работе, в телецентре «Останкино»
Как я два года жил в телецентре «Останкино»

Как я два года жил в телецентре «Останкино»
The Village публикует рассказ оператора, который почти два года прожил у себя на работе, в телецентре «Останкино»

Ботанический сад и парк «Останкино» присоединят к ВДНХ

Территория выставочного центра увеличится с 240 до 540 гектаров и станет самой большой зоной отдыха в Москве

Ботанический сад и парк «Останкино» присоединят к ВДНХ

В московских трамваях нового поколения не будет турникетов

На смену турникетам в трамваи нового поколения Москвы придут валидаторы.

В московских трамваях нового поколения не будет турникетов

Как всё устроено: Актёр массовки
Как всё устроено: Актёр массовки Актриса массовки в передачах «Своя игра» и «Кто хочет стать миллионером» анонимно рассказала о том, чем занимаются статисты на съёмках, кто дежурит у дверей студий и почему бывалые приходят в тапочках
Как всё устроено: Актёр массовки

Как всё устроено: Актёр массовки
Актриса массовки в передачах «Своя игра» и «Кто хочет стать миллионером» анонимно рассказала о том, чем занимаются статисты на съёмках, кто дежурит у дверей студий и почему бывалые приходят в тапочках

Цифра дня: Сколько будет стоить реставрация усадьбы «Останкино»

Один из самых масштабных проектов реставрации последнего времени в усадьбе «Останкино» оценили почти в 10 миллиардов рублей.

Цифра дня: Сколько будет стоить реставрация усадьбы «Останкино»

Лучший вид на этот город: 7 смотровых площадок в Москве
Лучший вид на этот город: 7 смотровых площадок в Москве Пока город ещё покрыт снегом, The Village обошёл семь известных смотровых площадок и узнал, какой вид на Москву с них открывается и что больше всего впечатлило посетителей.
Лучший вид на этот город: 7 смотровых площадок в Москве

Лучший вид на этот город: 7 смотровых площадок в Москве
Пока город ещё покрыт снегом, The Village обошёл семь известных смотровых площадок и узнал, какой вид на Москву с них открывается и что больше всего впечатлило посетителей.

На реконструкцию парка «Останкино» потратят 1,3 миллиарда рублей

На работы по реконструкции парка потратят 1,3 миллиарда рублей — это примерно четверть расходов, запланированных на все московские парки в 2013 году.

На реконструкцию парка «Останкино» потратят 1,3 миллиарда рублей

В прорубь: Репортаж с крещенских купаний По заданию редакции The Village Василий Быков отправился на крещенские купания

В прорубь: Репортаж с крещенских купаний

ВВЦ застроят офисами на 120 млрд и объединят с Останкинским садом До 2034 года на ВВЦ построят 750 млн кв.м недвижимости и объединят с Останкинским и Ботаническим садами. Объем инвестиций составит 120 млрд рублей

ВВЦ застроят офисами на 120 млрд и объединят с Останкинским садом