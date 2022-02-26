Руководство школы «Останкино» заявило, что отчислило студенток не за лайки. Но почему — не говорит
ВДНХ, «Сокольники» и «Лосиный остров» объединят в суперпарк. Вот каким он будет (обновлено)
Зоны вдоль реки Яузы соединят удобными пешеходными и веломаршрутами
В Москве протестируют первый трамвай-беспилотник
Если испытания пройдут успешно, эксплуатация трамвая начнется в 2021–2022 годах
Жителя Москвы осудили за ложные сообщения о минировании зданий
Мужчина несколько раз звонил в полицию с сообщениями о взрывных устройствах
Телецентр «Останкино» через суд потребовал от Первого канала вернуть долги
Общая задолженность телеканала и его подрядчиков оценивается в миллиард рублей
Рособрнадзор аннулировал лицензию МИТРО
Спустя год вузу запретили вести образовательную деятельность
На ВДНХ стартует новый сезон концертов на воде
Послушать музыку можно на пруду парка «Останкино»
По случаю китайского Нового года Останкинскую башню подсветят красным
Световое шоу с участием сразу 10 стран состоится 10 февраля
Приложение для поиска скидок в ресторанах Foodmap
Основал проект владелец брендов Останкинского мясокомбината
В дни фестиваля «Круг света» ограничат движение транспорта
Перекрытия запланированы с 23 по 27 сентября
«Останкино» объявило конкурс на создание мультимедийного комплекса об истории башни
Проект откроется в начале 2018 года
На Останкинской башне запустили открытую смотровую площадку
С балкона, расположенного на высоте 85 метров, открывается вид на западную и северо-западную части города
День кино в «Самокате», фестиваль «Вдохновение» и «Сады художников» в МРИ
Куда пойти в выходные с детьми
На ВДНХ пройдут мастер-классы мексиканских танцев
Также будет работать маркет мексиканской еды
В парке «Останкино» пройдет серия концертов современной академической музыки
Программу примет новая концертная площадка «Зеленый театр. Сцена на воде»
В парке на ВДНХ установили фотоавтоматы
Посетители парка смогут бесплатно отправить снимки на свою электронную почту
Самые депрессивные места Москвы
Опрос показал, что одно из нелюбимых мест москвичей – дом-корабль на Тульской
Подавшего в суд на «Останкино» москвича просят признать недееспособным
Дело о назначении медико-психиатрической экспертизы передал в суд режиссер-клипмейкер Константин Черепков
В парке «Останкино» открылся бесплатный каток с искусственным льдом
За вход на каток платить на придется, а взять коньки в прокат можно за 250 рублей
В «Останкино» будут бесплатно раздавать животных из приюта «Эко Вешняки»
Собак можно будет забрать на благотворительном фестивале «Хочу домой»
Откуда в Москве чаще всего эвакуируют машины
Лидером стало место на проспекте Мира возле метро «Алексеевская»
В парке «Останкино» бесплатно покажут советские фильмы
На территории парка летом пройдут 13 открытых показов советских фильмов
На ВДНХ откроется беговой клуб
Регулярные тренировки клуба будут проходить два раза в неделю по полтора часа
В Москве из-за аномально тёплой погоды закрылись почти все катки
Катки на открытом воздухе не будут работать до изменения погодных условий
«Останкино» обтянули колючей проволокой
Телецентр решили огородить из-за тревожной обстановки в Москве, России и мире
Организатору митинга против платных парковок грозит штраф
Активисту выписали протокол за превышение численности участников акции
Митинг против платной парковки в Останкине собрал несколько сотен человек
Собравшиеся выступили против транспортной политики города
В Москве пройдёт митинг против платных парковок
Акция протеста состоится 6 октября в Останкине
Теперь здесь церковь: Почему москвичи воюют со строителями храмов The Village узнал, как Москву застраивают церковными объектами и почему это возмущает местных жителей
Из-за фестиваля «Круг света» в Москве перекроют несколько улиц
Движение ограничат в районе Останкино
Как я два года жил в телецентре «Останкино» The Village публикует рассказ оператора, который почти два года прожил у себя на работе, в телецентре «Останкино»
Ботанический сад и парк «Останкино» присоединят к ВДНХ
Территория выставочного центра увеличится с 240 до 540 гектаров и станет самой большой зоной отдыха в Москве
В московских трамваях нового поколения не будет турникетов
На смену турникетам в трамваи нового поколения Москвы придут валидаторы.
Как всё устроено: Актёр массовки Актриса массовки в передачах «Своя игра» и «Кто хочет стать миллионером» анонимно рассказала о том, чем занимаются статисты на съёмках, кто дежурит у дверей студий и почему бывалые приходят в тапочках
Цифра дня: Сколько будет стоить реставрация усадьбы «Останкино»
Один из самых масштабных проектов реставрации последнего времени в усадьбе «Останкино» оценили почти в 10 миллиардов рублей.
Лучший вид на этот город: 7 смотровых площадок в Москве Пока город ещё покрыт снегом, The Village обошёл семь известных смотровых площадок и узнал, какой вид на Москву с них открывается и что больше всего впечатлило посетителей.
На реконструкцию парка «Останкино» потратят 1,3 миллиарда рублей
На работы по реконструкции парка потратят 1,3 миллиарда рублей — это примерно четверть расходов, запланированных на все московские парки в 2013 году.