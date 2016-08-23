ВДНХ, «Сокольники» и «Лосиный остров» объединят в суперпарк. Вот каким он будет (обновлено)
Зоны вдоль реки Яузы соединят удобными пешеходными и веломаршрутами
ВДНХ, «Сокольники» и «Лосиный остров» объединят в суперпарк. Вот каким он будет (обновлено) Зоны вдоль реки Яузы соединят удобными пешеходными и веломаршрутами
В Москве протестируют первый трамвай-беспилотник
Если испытания пройдут успешно, эксплуатация трамвая начнется в 2021–2022 годах
В Москве протестируют первый трамвай-беспилотник Если испытания пройдут успешно, эксплуатация трамвая начнется в 2021–2022 годах
Жителя Москвы осудили за ложные сообщения о минировании зданий
Мужчина несколько раз звонил в полицию с сообщениями о взрывных устройствах
Жителя Москвы осудили за ложные сообщения о минировании зданий Мужчина несколько раз звонил в полицию с сообщениями о взрывных устройствах
Телецентр «Останкино» через суд потребовал от Первого канала вернуть долги
Общая задолженность телеканала и его подрядчиков оценивается в миллиард рублей
Телецентр «Останкино» через суд потребовал от Первого канала вернуть долги Общая задолженность телеканала и его подрядчиков оценивается в миллиард рублей
Рособрнадзор аннулировал лицензию МИТРО
Спустя год вузу запретили вести образовательную деятельность
Рособрнадзор аннулировал лицензию МИТРО Спустя год вузу запретили вести образовательную деятельность
На ВДНХ стартует новый сезон концертов на воде
Послушать музыку можно на пруду парка «Останкино»
На ВДНХ стартует новый сезон концертов на воде Послушать музыку можно на пруду парка «Останкино»
Останкинская башня в трауре Подсветку телебашни отключили до утра четверга
По случаю китайского Нового года Останкинскую башню подсветят красным
Световое шоу с участием сразу 10 стран состоится 10 февраля
По случаю китайского Нового года Останкинскую башню подсветят красным Световое шоу с участием сразу 10 стран состоится 10 февраля
Приложение для поиска скидок в ресторанах Foodmap
Основал проект владелец брендов Останкинского мясокомбината
Приложение для поиска скидок в ресторанах Foodmap Основал проект владелец брендов Останкинского мясокомбината
В дни фестиваля «Круг света» ограничат движение транспорта
Перекрытия запланированы с 23 по 27 сентября
В дни фестиваля «Круг света» ограничат движение транспорта Перекрытия запланированы с 23 по 27 сентября
«Останкино» объявило конкурс на создание мультимедийного комплекса об истории башни
Проект откроется в начале 2018 года
«Останкино» объявило конкурс на создание мультимедийного комплекса об истории башни Проект откроется в начале 2018 года
На Останкинской башне запустили открытую смотровую площадку
С балкона, расположенного на высоте 85 метров, открывается вид на западную и северо-западную части города
На Останкинской башне запустили открытую смотровую площадку С балкона, расположенного на высоте 85 метров, открывается вид на западную и северо-западную части города
День кино в «Самокате», фестиваль «Вдохновение» и «Сады художников» в МРИ
Куда пойти в выходные с детьми
День кино в «Самокате», фестиваль «Вдохновение» и «Сады художников» в МРИ Куда пойти в выходные с детьми
На ВДНХ пройдут мастер-классы мексиканских танцев
Также будет работать маркет мексиканской еды
На ВДНХ пройдут мастер-классы мексиканских танцев Также будет работать маркет мексиканской еды
В парке «Останкино» пройдет серия концертов современной академической музыки
Программу примет новая концертная площадка «Зеленый театр. Сцена на воде»
В парке «Останкино» пройдет серия концертов современной академической музыки Программу примет новая концертная площадка «Зеленый театр. Сцена на воде»
В парке на ВДНХ установили фотоавтоматы
Посетители парка смогут бесплатно отправить снимки на свою электронную почту
В парке на ВДНХ установили фотоавтоматы Посетители парка смогут бесплатно отправить снимки на свою электронную почту
Самые депрессивные места Москвы
Опрос показал, что одно из нелюбимых мест москвичей – дом-корабль на Тульской
Самые депрессивные места Москвы Опрос показал, что одно из нелюбимых мест москвичей – дом-корабль на Тульской
Подавшего в суд на «Останкино» москвича просят признать недееспособным
Дело о назначении медико-психиатрической экспертизы передал в суд режиссер-клипмейкер Константин Черепков
Подавшего в суд на «Останкино» москвича просят признать недееспособным
Дело о назначении медико-психиатрической экспертизы передал в суд режиссер-клипмейкер Константин Черепков
В парке «Останкино» открылся бесплатный каток с искусственным льдом
За вход на каток платить на придется, а взять коньки в прокат можно за 250 рублей