Геннадий Онищенко — о том, почему отдыхать в Подмосковье полезнее, чем в Турции
По мнению депутата, море нужно не всем
Каждому второму россиянину не на что поехать в отпуск
Некоторые собираются взять кредит, чтобы отдохнуть этим летом
Туроператоры предупредили о росте цен на отдых в России
Туристическая индустрия восстановится не скоро
Море, солнце и корона: Как петербуржцы отдыхают на побережье Финского залива
Массовые гуляния около парка 300-летия Петербурга и в других местах
На какие проблемы со здоровьем жаловались россияне летом за границей
Исследование провела компания «Сбербанк страхование»
Москвичи стали больше тратить на развлечения и чаще ходить в ТЦ
При этом расходы жителей столицы на досуг все равно остаются ниже, чем по миру
Как справиться с нежеланием возвращаться на работу после отпуска?
Первые дни после отдыха рекомендуют побыть дома
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Власти утвердили календарь праздников и выходных в 2020 году
На Новый год россияне будут отдыхать восемь дней
Как спланировать и пережить путешествие с ребенком на машине Разрабатываем маршрут и собираемся в дорогу
В каких странах дешевле всего отдохнуть в бархатный сезон
Самым дорогим стал отдых в Хорватии, Испании и Италии
Сколько россиян считают, что должны отдыхать больше
Некоторые отметили, что лучше было бы сократить продолжительность рабочего дня, а не продлевать отпуск
Курортные направления, которые меньше всего дорожают летом
В список попал только один российский город
Как россияне совмещают работу, учебу и отдых
Четверть россиян призналась, что ничего не успевает
Сколько россиян останутся на майские праздники дома из-за отсутствия денег
Самые смелые граждане отправятся на дачу
Самые популярные у россиян виды отдыха
Большинство предпочитают посещать кафе, бары и рестораны
Самые дешевые и солнечные направления для отпуска в апреле
Для россиян подобрали ближайшие курорты
В «Афимолле» открылось бьюти-пространство для отдыха с йогой и тренировками
Гости смогут сделать макияж, послушать новые ароматы и посетить лекции о ЗОЖ
Сколько пар ездят в отпуск по отдельности и почему
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Самой актуальной стала проблема с нехваткой лежаков
Где россияне проведут новогодние праздники
По данным АТОР, за лидерство поборются Таиланд и Краснодарский край
Сервисы бронирования сообщили о резком росте цен на новогодний отдых
Стоимость зарубежных отелей выросла на 40–50 %
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На крышах 25 советских кинотеатров в Москве появятся летние террасы
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На территории создали искусственные холмы со смотровыми площадками, детские площадки и батутный центр
В Москве и Петербурге пройдет фестиваль-триатлон для любителей йоги и бега
На втором «Wanderlust 108» откроется зона с лекциями и мастер-классами о питании и спорте
Собянин пообещал открыть аналог Диснейленда на ВДНХ
По словам мэра Москвы, выставка станет одним из лучших мест отдыха в мире