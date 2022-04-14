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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Куда поедут россияне на майские праздники
Список
14 апреля 2022

Куда поедут россияне на майские праздники

Вертолет над вулканами, пляжи «Баунти» и поиск аметистов: Тревел-блогеры подбирают горожанам путешествия мечты
Спецпроект
Вертолет над вулканами, пляжи «Баунти» и поиск аметистов: Тревел-блогеры подбирают горожанам путешествия мечты И все эти чудеса в России
Вертолет над вулканами, пляжи «Баунти» и поиск аметистов: Тревел-блогеры подбирают горожанам путешествия мечты
Спецпроект

Вертолет над вулканами, пляжи «Баунти» и поиск аметистов: Тревел-блогеры подбирают горожанам путешествия мечты
И все эти чудеса в России

От ласт до пляжного коврика
Промо
От ласт до пляжного коврика 10 вещей, которые пригодятся вам этим летом
От ласт до пляжного коврика
Промо

От ласт до пляжного коврика
10 вещей, которые пригодятся вам этим летом

Перерыв на игру: Помогите волку пройти рабочий лабиринт
Спецпроект
Перерыв на игру: Помогите волку пройти рабочий лабиринт И узнайте, где черпать силы, чтобы офис не казался дремучим лесом
Перерыв на игру: Помогите волку пройти рабочий лабиринт
Спецпроект

Перерыв на игру: Помогите волку пройти рабочий лабиринт
И узнайте, где черпать силы, чтобы офис не казался дремучим лесом

Большинство россиян хотят отдыхать 31 декабря
Опрос
9 декабря 2020

Большинство россиян хотят отдыхать 31 декабря

Геннадий Онищенко — о том, почему отдыхать в Подмосковье полезнее, чем в Турции

По мнению депутата, море нужно не всем

Геннадий Онищенко — о том, почему отдыхать в Подмосковье полезнее, чем в Турции

Каждому второму россиянину не на что поехать в отпуск

Некоторые собираются взять кредит, чтобы отдохнуть этим летом

Каждому второму россиянину не на что поехать в отпуск

«Страна Коктебель»: Чем знаменит черноморский курорт
ПРОМО
«Страна Коктебель»: Чем знаменит черноморский курорт И что привезти с собой в качестве сувенира
«Страна Коктебель»: Чем знаменит черноморский курорт
ПРОМО

«Страна Коктебель»: Чем знаменит черноморский курорт
И что привезти с собой в качестве сувенира

Каждый пятый россиянин не был в отпуске больше двух лет

Им нормально и так

Каждый пятый россиянин не был в отпуске больше двух лет

Туроператоры предупредили о росте цен на отдых в России

Туристическая индустрия восстановится не скоро

Туроператоры предупредили о росте цен на отдых в России

Поуехавшие: Как обустроиться на даче
ПРОМО
Поуехавшие: Как обустроиться на даче И отмыть не только дом, но и все вокруг
Поуехавшие: Как обустроиться на даче
ПРОМО

Поуехавшие: Как обустроиться на даче
И отмыть не только дом, но и все вокруг

Море, солнце и корона: Как петербуржцы отдыхают на побережье Финского залива
Море, солнце и корона: Как петербуржцы отдыхают на побережье Финского залива Массовые гуляния около парка 300-летия Петербурга и в других местах
Море, солнце и корона: Как петербуржцы отдыхают на побережье Финского залива

Море, солнце и корона: Как петербуржцы отдыхают на побережье Финского залива
Массовые гуляния около парка 300-летия Петербурга и в других местах

Сколько стоит идеальное путешествие, по версии российских туристов

Все достаточно скромно

Сколько стоит идеальное путешествие, по версии российских туристов

Гид по Катару
СПЕЦПРОЕКТ
Гид по Катару Чем заняться в стране, где есть небоскрёбы, пляжи, мангровые леса и еда со всего Ближнего Востока
Гид по Катару
СПЕЦПРОЕКТ

Гид по Катару
Чем заняться в стране, где есть небоскрёбы, пляжи, мангровые леса и еда со всего Ближнего Востока

И себе, и бабушке: Как выбрать горнолыжный курорт для всей семьи
ПРОМО
И себе, и бабушке: Как выбрать горнолыжный курорт для всей семьи И когда ждать начала сезона
И себе, и бабушке: Как выбрать горнолыжный курорт для всей семьи
ПРОМО

И себе, и бабушке: Как выбрать горнолыжный курорт для всей семьи
И когда ждать начала сезона

В Лосином Острове появится «гламурный» кемпинг

Там разместят 25 палаток

В Лосином Острове появится «гламурный» кемпинг

Есть контакт: почему стоит смотреть сериал «Война миров»
ПРОМО
Есть контакт: почему стоит смотреть сериал «Война миров» Который поднимает злободневные вопросы человечества
Есть контакт: почему стоит смотреть сериал «Война миров»
ПРОМО

Есть контакт: почему стоит смотреть сериал «Война миров»
Который поднимает злободневные вопросы человечества

На какие проблемы со здоровьем жаловались россияне летом за границей

Исследование провела компания «Сбербанк страхование»

На какие проблемы со здоровьем жаловались россияне летом за границей

Москвичи стали больше тратить на развлечения и чаще ходить в ТЦ

При этом расходы жителей столицы на досуг все равно остаются ниже, чем по миру

Москвичи стали больше тратить на развлечения и чаще ходить в ТЦ

Как справиться с нежеланием возвращаться на работу после отпуска?

Первые дни после отдыха рекомендуют побыть дома

Как справиться с нежеланием возвращаться на работу после отпуска?

Что нужно знать, чтобы уехать зимовать на Бали с маленьким ребенком
Что нужно знать, чтобы уехать зимовать на Бали с маленьким ребенком Рассказ о трех месяцах на острове и несколько важных советов
Что нужно знать, чтобы уехать зимовать на Бали с маленьким ребенком

Что нужно знать, чтобы уехать зимовать на Бали с маленьким ребенком
Рассказ о трех месяцах на острове и несколько важных советов

Чем россияне занимаются на дачах

Социологи узнали, сколько респондентов ездят на участки

Чем россияне занимаются на дачах

Власти утвердили календарь праздников и выходных в 2020 году

На Новый год россияне будут отдыхать восемь дней

Власти утвердили календарь праздников и выходных в 2020 году

Как спланировать и пережить путешествие с ребенком на машине
Как спланировать и пережить путешествие с ребенком на машине Разрабатываем маршрут и собираемся в дорогу
Как спланировать и пережить путешествие с ребенком на машине

Как спланировать и пережить путешествие с ребенком на машине
Разрабатываем маршрут и собираемся в дорогу

В каких странах дешевле всего отдохнуть в бархатный сезон

Самым дорогим стал отдых в Хорватии, Испании и Италии

В каких странах дешевле всего отдохнуть в бархатный сезон

Сколько россиян считают, что должны отдыхать больше

Некоторые отметили, что лучше было бы сократить продолжительность рабочего дня, а не продлевать отпуск

Сколько россиян считают, что должны отдыхать больше

В парках Москвы открылись пляжи и бассейны

Искупаться можно только в трех парках

В парках Москвы открылись пляжи и бассейны

Курортные направления, которые меньше всего дорожают летом

В список попал только один российский город

Курортные направления, которые меньше всего дорожают летом

Как россияне совмещают работу, учебу и отдых

Четверть россиян призналась, что ничего не успевает

Как россияне совмещают работу, учебу и отдых

В зонах вылета Внукова открылись капсульные отели

Они стоят прямо в зале, но звуконепоницаемы

В зонах вылета Внукова открылись капсульные отели

Сколько россиян останутся на майские праздники дома из-за отсутствия денег

Самые смелые граждане отправятся на дачу

Сколько россиян останутся на майские праздники дома из-за отсутствия денег

Самые популярные у россиян виды отдыха

Большинство предпочитают посещать кафе, бары и рестораны

Самые популярные у россиян виды отдыха

Самые дешевые и солнечные направления для отпуска в апреле

Для россиян подобрали ближайшие курорты

Самые дешевые и солнечные направления для отпуска в апреле

Чего боятся россияне на отдыхе

Больше всего наших соотечественников пугает потеря документов

Чего боятся россияне на отдыхе

В «Афимолле» открылось бьюти-пространство для отдыха с йогой и тренировками

Гости смогут сделать макияж, послушать новые ароматы и посетить лекции о ЗОЖ

В «Афимолле» открылось бьюти-пространство для отдыха с йогой и тренировками

Сколько пар ездят в отпуск по отдельности и почему

Большинство российских туристов предпочитают путешествовать только с партнером

Сколько пар ездят в отпуск по отдельности и почему

«Трудности перевода»: Что такое well-being отель
«Трудности перевода»: Что такое well-being отель Когда западная концепция встречается с российской ментальностью
«Трудности перевода»: Что такое well-being отель

«Трудности перевода»: Что такое well-being отель
Когда западная концепция встречается с российской ментальностью

Как отличается отдых сноубордистов и лыжников

И сколько тратят на катания в России и за рубежом

Как отличается отдых сноубордистов и лыжников

Чем недовольны россияне на отдыхе в Турции

Самой актуальной стала проблема с нехваткой лежаков

Чем недовольны россияне на отдыхе в Турции

Где россияне проведут новогодние праздники

По данным АТОР, за лидерство поборются Таиланд и Краснодарский край

Где россияне проведут новогодние праздники

Сервисы бронирования сообщили о резком росте цен на новогодний отдых

Стоимость зарубежных отелей выросла на 40–50 %

Сервисы бронирования сообщили о резком росте цен на новогодний отдых

OneTwoTrip запустил экскурсии в 400 городах мира

Туристам доступные пешеходные и автобусные экскурсии, а также экстремальные варианты

OneTwoTrip запустил экскурсии в 400 городах мира

У россиян снизился интерес к новогодним турам

В этом году многие ожидают снижения цен и открытия новых направлений

У россиян снизился интерес к новогодним турам

Сколько россиян предпочитают проводить осенний отпуск с котом

А сколько хотели бы поехать на экскурсии в европейские города

Сколько россиян предпочитают проводить осенний отпуск с котом

Самые популярные города для отдыха с друзьями

Список возглавила столица Грузии

Самые популярные города для отдыха с друзьями

Россияне получат три дополнительных выходных в мае

Правительство утвердило график праздничных дней на 2019 год

Россияне получат три дополнительных выходных в мае

Сколько россиян не отдыхали этим летом

Уехать многим помешала нехватка денег

Сколько россиян не отдыхали этим летом

Каким будет новый парк с секретными садами на ЗИЛе

Благоустройство территории начнут в 2019 году

Каким будет новый парк с секретными садами на ЗИЛе

Сколько российских путешественников «садятся на дорожку»

Специалисты также выяснили, как часто они бросают монетки в воду и смотрятся в зеркало, если вернулись домой

Сколько российских путешественников «садятся на дорожку»

Самые дешевые туристические путевки осени для пляжного отдыха

В рейтинге лидирует ОАЭ, Таиланд и Индия

Самые дешевые туристические путевки осени для пляжного отдыха

Сколько путешественников не посещают дьюти-фри

Также специалисты выяснили, что туристы чаще всего покупают в беспошлинных магазинах

Сколько путешественников не посещают дьюти-фри

«Натали Турс» объявила о прекращении деятельности

Юристы посоветовали бывшим клиентам поспешить с обращением за компенсацией

«Натали Турс» объявила о прекращении деятельности

В какие города выгоднее слетать этой осенью

Специалисты выяснили, какие популярные направления Европы, России и других стран подешевели за год

В какие города выгоднее слетать этой осенью

Продолжительность летнего отдыха россиян снижается четвертый год подряд

Среди причин эксперты называют подорожание путевок и тенденцию выезжать за границу несколько раз в год

Продолжительность летнего отдыха россиян снижается четвертый год подряд

Сколько россиян не могут отключиться от работы во время отпуска

Ни одной мысли о работе во время отдыха не появляется у четверти россиян

Сколько россиян не могут отключиться от работы во время отпуска

На крышах 25 советских кинотеатров в Москве появятся летние террасы

На террасах планируют проводить ярмарки, мастер-классы и спортивные занятия

На крышах 25 советских кинотеатров в Москве появятся летние террасы

Как выглядит парк на Ходынском поле после благоустройства

На территории создали искусственные холмы со смотровыми площадками, детские площадки и батутный центр

Как выглядит парк на Ходынском поле после благоустройства

В Москве и Петербурге пройдет фестиваль-триатлон для любителей йоги и бега

На втором «Wanderlust 108» откроется зона с лекциями и мастер-классами о питании и спорте

В Москве и Петербурге пройдет фестиваль-триатлон для любителей йоги и бега

Собянин пообещал открыть аналог Диснейленда на ВДНХ

По словам мэра Москвы, выставка станет одним из лучших мест отдыха в мире

Собянин пообещал открыть аналог Диснейленда на ВДНХ

На ВДНХ пройдет сезон ночных экскурсий

Они будут проводиться по средам и пятницам

На ВДНХ пройдет сезон ночных экскурсий

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