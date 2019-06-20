Сервис путешествий OneTwoTrip выяснил, сколько россиян не устраивает количество дней отпуска в году.

55,3 % россиян считают, что должны отдыхать больше 28 дней в году

Почти треть опрошенных (27,5 %) довольны ситуацией и считают, что увеличивать количество дней оплачиваемого отпуска не нужно. Всего 1 % респондентов посчитали, что отпускных дней должно стать меньше.

Еще 15,9 % отметили, что лучше было бы сократить продолжительность рабочего дня или недели, а не продлевать отпуск.