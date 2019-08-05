Геннадий Онищенко — о том, почему отдыхать в Подмосковье полезнее, чем в Турции
По мнению депутата, море нужно не всем
Геннадий Онищенко — о том, почему отдыхать в Подмосковье полезнее, чем в Турции По мнению депутата, море нужно не всем
Каждому второму россиянину не на что поехать в отпуск
Некоторые собираются взять кредит, чтобы отдохнуть этим летом
Каждому второму россиянину не на что поехать в отпуск Некоторые собираются взять кредит, чтобы отдохнуть этим летом
Каждый пятый россиянин не был в отпуске больше двух лет Им нормально и так
Туроператоры предупредили о росте цен на отдых в России
Туристическая индустрия восстановится не скоро
Туроператоры предупредили о росте цен на отдых в России Туристическая индустрия восстановится не скоро
Море, солнце и корона: Как петербуржцы отдыхают на побережье Финского залива Массовые гуляния около парка 300-летия Петербурга и в других местах
Море, солнце и корона: Как петербуржцы отдыхают на побережье Финского залива
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Сколько стоит идеальное путешествие, по версии российских туристов Все достаточно скромно
В Лосином Острове появится «гламурный» кемпинг Там разместят 25 палаток
На какие проблемы со здоровьем жаловались россияне летом за границей
Исследование провела компания «Сбербанк страхование»
На какие проблемы со здоровьем жаловались россияне летом за границей Исследование провела компания «Сбербанк страхование»
Москвичи стали больше тратить на развлечения и чаще ходить в ТЦ
При этом расходы жителей столицы на досуг все равно остаются ниже, чем по миру
Москвичи стали больше тратить на развлечения и чаще ходить в ТЦ При этом расходы жителей столицы на досуг все равно остаются ниже, чем по миру
Как справиться с нежеланием возвращаться на работу после отпуска?
Первые дни после отдыха рекомендуют побыть дома
Как справиться с нежеланием возвращаться на работу после отпуска? Первые дни после отдыха рекомендуют побыть дома
Что нужно знать, чтобы уехать зимовать на Бали с маленьким ребенком Рассказ о трех месяцах на острове и несколько важных советов