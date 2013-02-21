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Новости

Москвичи обменяют пакеты с пакетами на экосумки во время акции «Наш дом»

В других городах пройдут мастер-классы и лекции об осознанном потреблении

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Новости

Москвичи обменяют пакеты с пакетами на экосумки во время акции «Наш дом» В других городах пройдут мастер-классы и лекции об осознанном потреблении

Новости

Сколько россиян используют пластиковые пакеты повторно

Большинство опрошенных иногда берут новые пакеты, а иногда пользуются старыми

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Новости

Сколько россиян используют пластиковые пакеты повторно Большинство опрошенных иногда берут новые пакеты, а иногда пользуются старыми

Пакет с пакетами: Как в Европе отказываются от пластика
Иностранный опыт
Пакет с пакетами: Как в Европе отказываются от пластикаИ почему Россия не может
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Пакет с пакетами: Как в Европе отказываются от пластика
Иностранный опыт

Пакет с пакетами: Как в Европе отказываются от пластика И почему Россия не может

Новости

Сколько россиян используют многоразовые сумки вместо пластиковых пакетов

Всего 13,6 % россиян не готовы полностью отказаться от одноразовой упаковки

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Новости

Сколько россиян используют многоразовые сумки вместо пластиковых пакетов Всего 13,6 % россиян не готовы полностью отказаться от одноразовой упаковки

Почему всем стоит отказаться от биоразлагаемых пакетов
Есть вопрос
Почему всем стоит отказаться от биоразлагаемых пакетовДаже обычный пластик экологичнее
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Почему всем стоит отказаться от биоразлагаемых пакетов
Есть вопрос

Почему всем стоит отказаться от биоразлагаемых пакетов Даже обычный пластик экологичнее

Новости

«Азбука вкуса» перестала бесплатно раздавать пакеты

Теперь ни один из крупнейших супермаркетов России не распространяет пакеты бесплатно, отметили в Гринписе

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Новости

«Азбука вкуса» перестала бесплатно раздавать пакеты Теперь ни один из крупнейших супермаркетов России не распространяет пакеты бесплатно, отметили в Гринписе

Отказаться от пакетов
Хорошая привычка
Отказаться от пакетовИ ходить в магазин с холщовой сумкой
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Отказаться от пакетов
Хорошая привычка

Отказаться от пакетов И ходить в магазин с холщовой сумкой

Новости

В «Бертгольд Центре» пройдет фотовыставка от Гринпис

Проект Григория Шелухина «Крохотная смерть» посвящен проблеме пластикового загрязнения

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Новости

В «Бертгольд Центре» пройдет фотовыставка от Гринпис Проект Григория Шелухина «Крохотная смерть» посвящен проблеме пластикового загрязнения

«Как я прожила месяц без пакетов»
Эксперимент
«Как я прожила месяц без пакетов»Чего стоит вести экологически сознательную жизнь в мегаполисе и сортировать мусор
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«Как я прожила месяц без пакетов»
Эксперимент

«Как я прожила месяц без пакетов» Чего стоит вести экологически сознательную жизнь в мегаполисе и сортировать мусор

Новости

«Ашан» отказался от бесплатных пакетов по требованию Гринписа

Бесплатные пакеты исчезнут из гипермаркетов сети в День вторичной переработки

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Новости

«Ашан» отказался от бесплатных пакетов по требованию Гринписа Бесплатные пакеты исчезнут из гипермаркетов сети в День вторичной переработки

Новости

В России может появиться сбор на пластиковые пакеты

Сергей Иванов считает, что цены на пластиковые и бумажные пакеты должны быть на одном уровне

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Новости

В России может появиться сбор на пластиковые пакеты Сергей Иванов считает, что цены на пластиковые и бумажные пакеты должны быть на одном уровне

Новости

Пакеты — самый продаваемый товар в розничных сетях

Ритейлеры зарабатывают на них сотни миллионов рублей в год

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Новости

Пакеты — самый продаваемый товар в розничных сетях Ритейлеры зарабатывают на них сотни миллионов рублей в год

Ситуация

Мобильные пункты для вторсырья «Пакеты, сдавайтесь» продолжат работу в 2013-м

Акцию по сбору упаковки тетрапак «Пакеты, сдавайтесь!» продлили до конца 2013 года. В этом году можно будет сдать также пластик, стекло, алюминиевые и жестяные банки, бумагу и картон.

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Ситуация

Мобильные пункты для вторсырья «Пакеты, сдавайтесь» продолжат работу в 2013-м Акцию по сбору упаковки тетрапак «Пакеты, сдавайтесь!» продлили до конца 2013 года. В этом году можно будет сдать также пластик, стекло, алюминиевые и жестяные банки, бумагу и картон.