Москвичи обменяют пакеты с пакетами на экосумки во время акции «Наш дом»
В других городах пройдут мастер-классы и лекции об осознанном потреблении
Москвичи обменяют пакеты с пакетами на экосумки во время акции «Наш дом» В других городах пройдут мастер-классы и лекции об осознанном потреблении
Сколько россиян используют пластиковые пакеты повторно
Большинство опрошенных иногда берут новые пакеты, а иногда пользуются старыми
Сколько россиян используют пластиковые пакеты повторно Большинство опрошенных иногда берут новые пакеты, а иногда пользуются старыми
Пакет с пакетами: Как в Европе отказываются от пластика И почему Россия не может
Сколько россиян используют многоразовые сумки вместо пластиковых пакетов
Всего 13,6 % россиян не готовы полностью отказаться от одноразовой упаковки
Сколько россиян используют многоразовые сумки вместо пластиковых пакетов Всего 13,6 % россиян не готовы полностью отказаться от одноразовой упаковки
Почему всем стоит отказаться от биоразлагаемых пакетов Даже обычный пластик экологичнее
«Азбука вкуса» перестала бесплатно раздавать пакеты
Теперь ни один из крупнейших супермаркетов России не распространяет пакеты бесплатно, отметили в Гринписе
«Азбука вкуса» перестала бесплатно раздавать пакеты Теперь ни один из крупнейших супермаркетов России не распространяет пакеты бесплатно, отметили в Гринписе
Отказаться от пакетов И ходить в магазин с холщовой сумкой
В «Бертгольд Центре» пройдет фотовыставка от Гринпис
Проект Григория Шелухина «Крохотная смерть» посвящен проблеме пластикового загрязнения
В «Бертгольд Центре» пройдет фотовыставка от Гринпис Проект Григория Шелухина «Крохотная смерть» посвящен проблеме пластикового загрязнения
«Как я прожила месяц без пакетов» Чего стоит вести экологически сознательную жизнь в мегаполисе и сортировать мусор
«Ашан» отказался от бесплатных пакетов по требованию Гринписа
Бесплатные пакеты исчезнут из гипермаркетов сети в День вторичной переработки
«Ашан» отказался от бесплатных пакетов по требованию Гринписа Бесплатные пакеты исчезнут из гипермаркетов сети в День вторичной переработки
В России может появиться сбор на пластиковые пакеты
Сергей Иванов считает, что цены на пластиковые и бумажные пакеты должны быть на одном уровне
В России может появиться сбор на пластиковые пакеты Сергей Иванов считает, что цены на пластиковые и бумажные пакеты должны быть на одном уровне
Пакеты — самый продаваемый товар в розничных сетях
Ритейлеры зарабатывают на них сотни миллионов рублей в год
Пакеты — самый продаваемый товар в розничных сетях Ритейлеры зарабатывают на них сотни миллионов рублей в год
Мобильные пункты для вторсырья «Пакеты, сдавайтесь» продолжат работу в 2013-м
Акцию по сбору упаковки тетрапак «Пакеты, сдавайтесь!» продлили до конца 2013 года. В этом году можно будет сдать также пластик, стекло, алюминиевые и жестяные банки, бумагу и картон.