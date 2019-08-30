«Азбука вкуса» назвала свой следующий шаг в борьбе с пластиком — экоупаковка для бананов! Для этой миссии привлекли поставщиков
«Азбука вкуса» начнет внутреннюю экологическую революцию с новой упаковки для бананов. Своими планами компания поделилась в фейсбуке, отвечая на вопросы пользователей о том, когда ретейлер наконец откажется от пластиковых пакетов.
Мы работаем над этим вопросом прямо сейчас, так же как и над экоупаковкой для фруктов. Решили начать с бананов и раздельного сбора мусора, дальше будет больше
«Азбука вкуса»
Экоупаковку для бананов ретейлер разрабатывает вместе с поставщиками.
В комментариях к публикации «Азбуки» логично заметили, что «экоупаковка для бананов — это отсутствие упаковки».
Осенью «Азбука вкуса» перестала бесплатно раздавать на кассах пакеты, вовсе отказавшись от биоразлагаемых пакетов, — это решение ретейлера было верным, и мы рассказывали, почему.
Комментарии
Что-то не понятно... штормит их как-то... то они отказываются от пакетов на кассе (при этом фасуя авокадо в отдельный пакет при доставке, и получается сотня пакетов), то они разрабатывают "эко"-упаковку для бананов... большего бреда сложно семе представить - любая "эко"-упаковка - не эко, на ее производство тратятс ресурсу, так зачем бананам вообще упаковка?!.... наверное стоит избегать таких ритейлеров, пока у них там в мозгах эко не станет...
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