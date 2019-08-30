«Азбука вкуса» начнет внутреннюю экологическую революцию с новой упаковки для бананов. Своими планами компания поделилась в фейсбуке, отвечая на вопросы пользователей о том, когда ретейлер наконец откажется от пластиковых пакетов.



Мы работаем над этим вопросом прямо сейчас, так же как и над экоупаковкой для фруктов. Решили начать с бананов и раздельного сбора мусора, дальше будет больше «Азбука вкуса»

Экоупаковку для бананов ретейлер разрабатывает вместе с поставщиками.

В комментариях к публикации «Азбуки» логично заметили, что «экоупаковка для бананов — это отсутствие упаковки».