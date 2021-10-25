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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Пушкинский музей выпустил онлайн-курс об истории религиозных памятников
25 октября 2021

Пушкинский музей выпустил онлайн-курс об истории религиозных памятников

15 сентября 2020

Архитекторы выступили против установки памятника Маршаку на Лялиной площади

Не тереть памятники на удачу из-за коронавируса

Так тоже можно заразиться

Не тереть памятники на удачу из-за коронавируса

Трассу М-11 между Москвой и Петербургом откроют 27 ноября (обновлено)

Церемония пройдет в Петербурге, в ней примет участие Владимир Путин

Трассу М-11 между Москвой и Петербургом откроют 27 ноября (обновлено)

Неподалеку от Кремля установят памятник истории строительства Москвы

Финансированием и осуществлением проекта займется Фонд ветеранов строителей Москвы

Неподалеку от Кремля установят памятник истории строительства Москвы

13 сентября. Главное в городе
13 сентября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
13 сентября. Главное в городе

13 сентября. Главное в городе
Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

Памятник Ивану Грозному, первый московский аутлет Supedry и шантаж в закрытой школе «Шанс»

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Памятник Ивану Грозному, первый московский аутлет Supedry и шантаж в закрытой школе «Шанс»

В Мещанском районе собирают подписи для спасения кинотеатра «Форум»

Здание заброшено и частично разрушено пожаром

В Мещанском районе собирают подписи для спасения кинотеатра «Форум»

Inliberty и МАРШ проведут воркшоп «Новые памятники для новой истории»

Он пройдет с 24 по 28 июля

Inliberty и МАРШ проведут воркшоп «Новые памятники для новой истории»

Надгробия на кладбищах Москвы запретили демонтировать без решения суда

Новые правила также запрещают нанимать нелегальных мигрантов для установки памятника

Надгробия на кладбищах Москвы запретили демонтировать без решения суда

В Москве открыли памятную доску передвигавшему здания инженеру Генделю

Барельеф размещен на стене дома на Тверской-Ямской, где жил инженер

В Москве открыли памятную доску передвигавшему здания инженеру Генделю

Лучший памятник 2016 года в Москве

Рейтинг возглавил монумент князю Владимиру

Лучший памятник 2016 года в Москве

Москомархитектура утвердила проект перестройки дома князя Разумовского на Большой Никитской

В здании на Большой Никитской разместят отель Bulgari, квартиры, магазины и SPA

Москомархитектура утвердила проект перестройки дома князя Разумовского на Большой Никитской

Мосгордума одобрила установку памятников Самуилу Маршаку и Аркадию Кошко

Возведение памятников должен одобрить мэр города

Мосгордума одобрила установку памятников Самуилу Маршаку и Аркадию Кошко

Суд в Петербурге постановил демонтировать памятную доску Колчаку

Это решение вынес Смольнинский суд города

Суд в Петербурге постановил демонтировать памятную доску Колчаку

Почему на Варварке сносят дома старого Зарядья?
Почему на Варварке сносят дома старого Зарядья? Движение «Архнадзор» против московской мэрии
Почему на Варварке сносят дома старого Зарядья?

Почему на Варварке сносят дома старого Зарядья?
Движение «Архнадзор» против московской мэрии

Рядом с памятной доской Колчаку повесили табличку о Волан-де-Морте

Об этом сообщили в Российском социалистическом движении

Рядом с памятной доской Колчаку повесили табличку о Волан-де-Морте

В Петербурге закрасили памятную доску Колчаку

Доску восстановят в ближайшее время

В Петербурге закрасили памятную доску Колчаку

Благоустройство площади Тверская Застава за 74 миллиона рублей

Основным пунктом программы станет продление трамвайной линии от Лесной улицы до самой площади

Благоустройство площади Тверская Застава за 74 миллиона рублей

Памятник князю Владимиру освобождают от строительных лесов

Открытие монумента назначено на 4 ноября

Памятник князю Владимиру освобождают от строительных лесов

Карта памятников московского конструктивизма

Проект разработан дизайн-студией Baklažanas и Центром авангарда библиотеки «Просвещение трудящихся»

Карта памятников московского конструктивизма

На Боровицкой площади завершили монтаж памятника князю Владимиру

Открытие монумента запланировано на 4 ноября

На Боровицкой площади завершили монтаж памятника князю Владимиру

Транспортировка и начало монтажа памятника князю Владимиру на Боровицкой площади

Открытие монумента намечено на 4 ноября

Транспортировка и начало монтажа памятника князю Владимиру на Боровицкой площади

Очевидцы сообщили о ликвидации памятной доски Осипу Мандельштаму в московском сквере

По словам очевидцев, на место прибыли сотрудники полиции

Очевидцы сообщили о ликвидации памятной доски Осипу Мандельштаму в московском сквере

В сквере на Большой Дмитровке установят памятник Майе Плисецкой

Все расходы по созданию и размещению монумента возьмет на себя Министерство культуры России

В сквере на Большой Дмитровке установят памятник Майе Плисецкой

Высота памятника Калашникову в центре Москвы составит семь с половиной метров

Памятник откроют 21 января 2017 года в «Оружейном сквере» на пересечении Садово-Каретной и Краснопролетарской улиц

Высота памятника Калашникову в центре Москвы составит семь с половиной метров

Бетонный куб в центре Москвы хотят превратить в памятник анонимному рецензенту

Куб находится во дворе здания института образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Бетонный куб в центре Москвы хотят превратить в памятник анонимному рецензенту

Археологические находки на Тверской превратят в музей под открытым небом

Планируется музеефицировать ограду Страстного монастыря и часть стены Белого города

Археологические находки на Тверской превратят в музей под открытым небом

Марат Хуснуллин — о памятниках конструктивизма

Заммэра считает, что дома в стиле советского конструктивизма — это то, что строить нельзя

Марат Хуснуллин — о памятниках конструктивизма

В Москве установят памятник создателю автомата Калашникова

Скульптуру решили поставить в Оружейном сквере

В Москве установят памятник создателю автомата Калашникова

В Москве установят памятники Пастернаку и Прокофьеву

Памятники появятся в Камергерском переулке и в сквере между Оружейным переулком и Садово-Триумфальной улицей

В Москве установят памятники Пастернаку и Прокофьеву

Против реставраторов «Рабочего и колхозницы» завели уголовное дело

Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Против реставраторов «Рабочего и колхозницы» завели уголовное дело

На установку бюстов патриархов хотят потратить 50 миллионов рублей

Бюсты 16 патриархов появятся на Патриаршем мосту возле храма Христа Спасителя

На установку бюстов патриархов хотят потратить 50 миллионов рублей

Памятник Пушкину и ещё несколько монументов отреставрируют

Всего на реставрацию памятников направят 37,6 миллиона рублей

Памятник Пушкину и ещё несколько монументов отреставрируют

Установку памятника князю Владимиру перенесли на неопределённый срок

Ранее памятник хотели открыть 1 мая

Установку памятника князю Владимиру перенесли на неопределённый срок

«Какая разница — Ленин или Расторгуев?»: Люберчане о памятнике группе «Любэ»

«Какая разница — Ленин или Расторгуев?»: Люберчане о памятнике группе «Любэ»The Village съездил в подмосковный город и узнал, что его жители думают о новой достопримечательности

«Какая разница — Ленин или Расторгуев?»: Люберчане о памятнике группе «Любэ»

«Какая разница — Ленин или Расторгуев?»: Люберчане о памятнике группе «Любэ»
The Village съездил в подмосковный город и узнал, что его жители думают о новой достопримечательности

Мосгоризбирком разрешил провести референдум о памятнике Дзержинскому

Мосгоризбирком разрешил провести референдум о памятнике Дзержинскому

Мосгоризбирком разрешил провести референдум о памятнике Дзержинскому

На проспекте Сахарова установят памятник жертвам политических репрессий

Монумент установят по инициативе президента Владимира Путина

На проспекте Сахарова установят памятник жертвам политических репрессий

Видишь, там, на горе, возвышается крест: Зачем Москве памятник князю Владимиру
Видишь, там, на горе, возвышается крест: Зачем Москве памятник князю Владимиру Байкер, депутат района Раменки и представители Российского военно-исторического общества — о своём отношении к возможной установке памятника князю Владимиру на Воробьёвых горах
Видишь, там, на горе, возвышается крест: Зачем Москве памятник князю Владимиру

Видишь, там, на горе, возвышается крест: Зачем Москве памятник князю Владимиру
Байкер, депутат района Раменки и представители Российского военно-исторического общества — о своём отношении к возможной установке памятника князю Владимиру на Воробьёвых горах

Убрать памятник Жукову с Манежной площади

В комиссии по монументальному искусству признаются, что памятник мешает горожанам своим расположением

Убрать памятник Жукову с Манежной площади

Гипсовый Дзержинский на Лубянской площади

Активисты и депутаты КПРФ установили на Лубянской площади гипсовую копию памятника Феликсу Дзержинскому

Гипсовый Дзержинский на Лубянской площади

Вместо маузеров на памятник «Прощание славянки» установят советский пулемёт

Ошибку скульпторов на памятнике обещают исправить до 11 июня

Вместо маузеров на памятник «Прощание славянки» установят советский пулемёт

Немецкие маузеры на памятнике русскому солдату в Москве

После того, как на памятнике обнаружили немецкие маузеры, их спилили

Немецкие маузеры на памятнике русскому солдату в Москве

В Москве появится мемориал воинам-интернационалистам

Мемориал, посвящённый воинам, не вернувшимся из боя в годы «холодной войны», установят на Поклонной горе.

В Москве появится мемориал воинам-интернационалистам

Цифра дня: Новые штрафы за порчу памятников архитектуры

Власти увеличили штрафы за порчу памятников архитектуры в десятки раз.

Цифра дня: Новые штрафы за порчу памятников архитектуры

В Москве появятся три новых памятника

Мосгордума одобрила возведение в городе трёх новых памятников, среди которых памятник Галине Вишневской и воинам Первой мировой.

В Москве появятся три новых памятника

Выходные в городе: 19-21 апреля
Выходные в городе: 19-21 апреля Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
Выходные в городе: 19-21 апреля

Выходные в городе: 19-21 апреля
Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.

На тротуарах нарисуют разметку для туристов

Для московских туристов сделают разметку на асфальте.

На тротуарах нарисуют разметку для туристов

Правительство Москвы выпустило мобильное приложение для туристов

Департамент информационных технологий города Москвы выпустил приложение «Мобильный туристический портал города Москвы».

Правительство Москвы выпустило мобильное приложение для туристов

Московские памятники одели в балаклавы

В день приговора Pussy Riot анонимные активисты нарядили в их «фирменную маску» Абая, Ломоносова и Пушкина с Гончаровой.

Московские памятники одели в балаклавы

«Архнадзор» пожаловался в ЮНЕСКО на российские власти

Градозащитники обратились в ЮНЕСКО с просьбой разобраться в ситуации со строительными работами на территории Кремля и планируемой стройкой у Новодевичьего монастыря.

«Архнадзор» пожаловался в ЮНЕСКО на российские власти

Падение кумиров: В парке «Музеон» демонтировали незаконные памятники
Падение кумиров: В парке «Музеон» демонтировали незаконные памятники Сегодня в Москве опять сносили памятники — но не советским вождям, а директору овощебазы, автодилеру и прочим выдающимся личностям. The Village узнал, как все они оказались в парке искусств «Музеон».
Падение кумиров: В парке «Музеон» демонтировали незаконные памятники

Падение кумиров: В парке «Музеон» демонтировали незаконные памятники
Сегодня в Москве опять сносили памятники — но не советским вождям, а директору овощебазы, автодилеру и прочим выдающимся личностям. The Village узнал, как все они оказались в парке искусств «Музеон».

По местам: Памятник Николаю Пилюгину
По местам: Памятник Николаю Пилюгину The Village продолжает исследовать памятники, которые появились в Москве за последние десять лет. Во втором выпуске — монумент инженеру-конструктору Николаю Пилюгину.
По местам: Памятник Николаю Пилюгину

По местам: Памятник Николаю Пилюгину
The Village продолжает исследовать памятники, которые появились в Москве за последние десять лет. Во втором выпуске — монумент инженеру-конструктору Николаю Пилюгину.

По местам: Памятник Абаю Кунанбаеву
По местам: Памятник Абаю Кунанбаеву The Village начинает серию материалов о памятниках, которые появились в Москве за последние десять лет. В первом выпуске — монумент казахскому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву на Чистых прудах.
По местам: Памятник Абаю Кунанбаеву

По местам: Памятник Абаю Кунанбаеву
The Village начинает серию материалов о памятниках, которые появились в Москве за последние десять лет. В первом выпуске — монумент казахскому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву на Чистых прудах.

В дни культурного и исторического наследия в московских музеях будет бесплатный вход Два дня (18 апреля и 18 мая) московские музеи и памятники архитектуры можно будет посетить бесплатно

В дни культурного и исторического наследия в московских музеях будет бесплатный вход

Столичные власти утвердили границы памятников архитектуры Обозначены зоны вокруг памятников архитектуры, строительство в которых запрещено

Столичные власти утвердили границы памятников архитектуры

Составлен список самых безвкусных и нелепых памятников города Искусствоведы и москвичи считают, что некоторые монументы было бы лучше снести, чтобы они не портили облик города

Составлен список самых безвкусных и нелепых памятников города

Власти Москвы сдадут памятники культуры в аренду
Власти Москвы сдадут памятники культуры в аренду Власти Москвы намерены передать в концессию памятники истории и культуры,нуждающиеся в реставрации. В настоящее время разрабатывается нормативная база, регулирующая передачу культурного наследия в концессию. Об этом 27 июля сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в горадминистрации.
Власти Москвы сдадут памятники культуры в аренду

Власти Москвы сдадут памятники культуры в аренду
Власти Москвы намерены передать в концессию памятники истории и культуры,нуждающиеся в реставрации. В настоящее время разрабатывается нормативная база, регулирующая передачу культурного наследия в концессию. Об этом 27 июля сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в горадминистрации.

Креативное культурное наследие Москвы У человека, первый раз посещающего Питер, всегда возникает желание найти памятник Чижику-Пыжику. Иногда кажется, что этот маленький истуканчик люди хотят видеть даже больше, чем самого Медного Всадника. Ещё в начале этой весны по инету начали ходить различные подборки фоток необычных или просто забавных памятников. Преимущественно все они были либо заграничные, либо откуда-то из...

Креативное культурное наследие Москвы

Необычные памятники Питера Памятники ставят разным героям, но настоящие герои без памятников не останутся, особенно в Питере.

Необычные памятники Питера