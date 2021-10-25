Трассу М-11 между Москвой и Петербургом откроют 27 ноября (обновлено)
Церемония пройдет в Петербурге, в ней примет участие Владимир Путин
Неподалеку от Кремля установят памятник истории строительства Москвы
Финансированием и осуществлением проекта займется Фонд ветеранов строителей Москвы
Памятник Ивану Грозному, первый московский аутлет Supedry и шантаж в закрытой школе «Шанс»
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
В Мещанском районе собирают подписи для спасения кинотеатра «Форум»
Здание заброшено и частично разрушено пожаром
Inliberty и МАРШ проведут воркшоп «Новые памятники для новой истории»
Он пройдет с 24 по 28 июля
Надгробия на кладбищах Москвы запретили демонтировать без решения суда
Новые правила также запрещают нанимать нелегальных мигрантов для установки памятника
В Москве открыли памятную доску передвигавшему здания инженеру Генделю
Барельеф размещен на стене дома на Тверской-Ямской, где жил инженер
Москомархитектура утвердила проект перестройки дома князя Разумовского на Большой Никитской
В здании на Большой Никитской разместят отель Bulgari, квартиры, магазины и SPA
Мосгордума одобрила установку памятников Самуилу Маршаку и Аркадию Кошко
Возведение памятников должен одобрить мэр города
Суд в Петербурге постановил демонтировать памятную доску Колчаку
Это решение вынес Смольнинский суд города
Почему на Варварке сносят дома старого Зарядья? Движение «Архнадзор» против московской мэрии
Рядом с памятной доской Колчаку повесили табличку о Волан-де-Морте
Об этом сообщили в Российском социалистическом движении
Благоустройство площади Тверская Застава за 74 миллиона рублей
Основным пунктом программы станет продление трамвайной линии от Лесной улицы до самой площади
Памятник князю Владимиру освобождают от строительных лесов
Открытие монумента назначено на 4 ноября
Карта памятников московского конструктивизма
Проект разработан дизайн-студией Baklažanas и Центром авангарда библиотеки «Просвещение трудящихся»
На Боровицкой площади завершили монтаж памятника князю Владимиру
Открытие монумента запланировано на 4 ноября
Транспортировка и начало монтажа памятника князю Владимиру на Боровицкой площади
Открытие монумента намечено на 4 ноября
Очевидцы сообщили о ликвидации памятной доски Осипу Мандельштаму в московском сквере
По словам очевидцев, на место прибыли сотрудники полиции
В сквере на Большой Дмитровке установят памятник Майе Плисецкой
Все расходы по созданию и размещению монумента возьмет на себя Министерство культуры России
Высота памятника Калашникову в центре Москвы составит семь с половиной метров
Памятник откроют 21 января 2017 года в «Оружейном сквере» на пересечении Садово-Каретной и Краснопролетарской улиц
Бетонный куб в центре Москвы хотят превратить в памятник анонимному рецензенту
Куб находится во дворе здания института образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Археологические находки на Тверской превратят в музей под открытым небом
Планируется музеефицировать ограду Страстного монастыря и часть стены Белого города
Марат Хуснуллин — о памятниках конструктивизма
Заммэра считает, что дома в стиле советского конструктивизма — это то, что строить нельзя
В Москве установят памятник создателю автомата Калашникова
Скульптуру решили поставить в Оружейном сквере
В Москве установят памятники Пастернаку и Прокофьеву
Памятники появятся в Камергерском переулке и в сквере между Оружейным переулком и Садово-Триумфальной улицей
Против реставраторов «Рабочего и колхозницы» завели уголовное дело
Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов
На установку бюстов патриархов хотят потратить 50 миллионов рублей
Бюсты 16 патриархов появятся на Патриаршем мосту возле храма Христа Спасителя
Памятник Пушкину и ещё несколько монументов отреставрируют
Всего на реставрацию памятников направят 37,6 миллиона рублей
Установку памятника князю Владимиру перенесли на неопределённый срок
Ранее памятник хотели открыть 1 мая
«Какая разница — Ленин или Расторгуев?»: Люберчане о памятнике группе «Любэ»The Village съездил в подмосковный город и узнал, что его жители думают о новой достопримечательности
«Какая разница — Ленин или Расторгуев?»: Люберчане о памятнике группе «Любэ» The Village съездил в подмосковный город и узнал, что его жители думают о новой достопримечательности
Мосгоризбирком разрешил провести референдум о памятнике Дзержинскому
Мосгоризбирком разрешил провести референдум о памятнике Дзержинскому
На проспекте Сахарова установят памятник жертвам политических репрессий
Монумент установят по инициативе президента Владимира Путина
Видишь, там, на горе, возвышается крест: Зачем Москве памятник князю Владимиру Байкер, депутат района Раменки и представители Российского военно-исторического общества — о своём отношении к возможной установке памятника князю Владимиру на Воробьёвых горах
Убрать памятник Жукову с Манежной площади
В комиссии по монументальному искусству признаются, что памятник мешает горожанам своим расположением
Гипсовый Дзержинский на Лубянской площади
Активисты и депутаты КПРФ установили на Лубянской площади гипсовую копию памятника Феликсу Дзержинскому
Вместо маузеров на памятник «Прощание славянки» установят советский пулемёт
Ошибку скульпторов на памятнике обещают исправить до 11 июня
Немецкие маузеры на памятнике русскому солдату в Москве
После того, как на памятнике обнаружили немецкие маузеры, их спилили
В Москве появится мемориал воинам-интернационалистам
Мемориал, посвящённый воинам, не вернувшимся из боя в годы «холодной войны», установят на Поклонной горе.
Цифра дня: Новые штрафы за порчу памятников архитектуры
Власти увеличили штрафы за порчу памятников архитектуры в десятки раз.
В Москве появятся три новых памятника
Мосгордума одобрила возведение в городе трёх новых памятников, среди которых памятник Галине Вишневской и воинам Первой мировой.
Выходные в городе: 19-21 апреля Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
На тротуарах нарисуют разметку для туристов
Для московских туристов сделают разметку на асфальте.
Правительство Москвы выпустило мобильное приложение для туристов
Департамент информационных технологий города Москвы выпустил приложение «Мобильный туристический портал города Москвы».
Московские памятники одели в балаклавы
В день приговора Pussy Riot анонимные активисты нарядили в их «фирменную маску» Абая, Ломоносова и Пушкина с Гончаровой.
«Архнадзор» пожаловался в ЮНЕСКО на российские власти
Градозащитники обратились в ЮНЕСКО с просьбой разобраться в ситуации со строительными работами на территории Кремля и планируемой стройкой у Новодевичьего монастыря.