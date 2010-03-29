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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Виновники»: Винный бар с пинцей на Комсомольском проспекте

Скоро заведение откроет летнюю веранду

«Виновники»: Винный бар с пинцей на Комсомольском проспекте

«Я живу у самого уютного двора Москвы»

«Я живу у самого уютного двора Москвы»«Старомосковский дух нельзя закатать в банку»

«Я живу у самого уютного двора Москвы»

«Я живу у самого уютного двора Москвы»
«Старомосковский дух нельзя закатать в банку»

Полиция возбудила уголовное дело из-за кражи роз в парке Горького

Сумму ущерба оценили в 6 тысяч рублей

Полиция возбудила уголовное дело из-за кражи роз в парке Горького

Доходный дом в Хамовниках выставили на торги по рублю за квадратный метр

Инвестор обязуется провести реконструкцию здания

Доходный дом в Хамовниках выставили на торги по рублю за квадратный метр

Сотрудники метро будут помогать маломобильным гражданам в часы пик

Пробный режим работы дежурных ввели на шести станциях

Сотрудники метро будут помогать маломобильным гражданам в часы пик

В метро протестируют новую технологию снижения шума

Испытания пройдут на участке между станциями «Фрунзенская» и «Парк культуры»

В метро протестируют новую технологию снижения шума

5 веломаршрутов по исторической Москве
СПЕЦПРОЕКТ
5 веломаршрутов по исторической Москве Куда ехать после работы от популярных бизнес-центров Москвы
5 веломаршрутов по исторической Москве
СПЕЦПРОЕКТ

5 веломаршрутов по исторической Москве
Куда ехать после работы от популярных бизнес-центров Москвы

Ожидание против реальности: Где отдыхают москвичи в пятницу вечером
ПРОМО
Ожидание против реальности: Где отдыхают москвичи в пятницу вечером 10 неожиданных мест на карте города
Ожидание против реальности: Где отдыхают москвичи в пятницу вечером
ПРОМО

Ожидание против реальности: Где отдыхают москвичи в пятницу вечером
10 неожиданных мест на карте города

В Москве обстреляли машину адвоката обвиняемого в убийстве Бориса Немцова (обновлено)

Из автомобиля другого защитника обвиняемого украли документы по делу

В Москве обстреляли машину адвоката обвиняемого в убийстве Бориса Немцова (обновлено)

Станцию «Парк культуры» украсят произведениями советского реализма

На станции появятся работы Юрия Пименова, Петра Кончаловского, Павла Корина, Татьяны Яблонской и других

Станцию «Парк культуры» украсят произведениями советского реализма

Участок Сокольнической линии будет закрыт 13 ноября

Работа закрытых станций возобновится в понедельник, 14 ноября, в 05:30 утра

Участок Сокольнической линии будет закрыт 13 ноября

Центральный участок Сокольнической ветки метро закроют 17 июля

Перекрытие связано с ремонтом путей на участке

Центральный участок Сокольнической ветки метро закроют 17 июля

В Москве пройдёт митинг в защиту парков и зелени

Он состоится 6 июля

В Москве пройдёт митинг в защиту парков и зелени

«Яндекс.Такси» запустил бесплатное велотакси

Велотакси с «шашечками» будут курсировать между парком Горького и ближайшими станциями метро

«Яндекс.Такси» запустил бесплатное велотакси

На станции «Парк культуры» появятся картины русских авангардистов

Их предоставит Третьяковская галерея

На станции «Парк культуры» появятся картины русских авангардистов

Депутат Госдумы предложил переименовать станцию метро «Парк культуры» в «Крымскую площадь»

Чиновник уверен, что переименование станции станет хорошим подарком ветеранам к 70-летию Победы

Депутат Госдумы предложил переименовать станцию метро «Парк культуры» в «Крымскую площадь»

Новая зона платной парковки: до и после
Новая зона платной парковки: до и после Фотограф The Village снял новые зоны платной парковки в Москве до и после введения платы
Новая зона платной парковки: до и после

Новая зона платной парковки: до и после
Фотограф The Village снял новые зоны платной парковки в Москве до и после введения платы

Эксперимент The Village: Чебуреки в Москве
Эксперимент The Village: Чебуреки в Москве Вместе со специалистом по узбекской кухне Хакимом Ганиевым редакция The Village отправилась в чебуречные города в поисках лучших представителей жанра.
Эксперимент The Village: Чебуреки в Москве

Эксперимент The Village: Чебуреки в Москве
Вместе со специалистом по узбекской кухне Хакимом Ганиевым редакция The Village отправилась в чебуречные города в поисках лучших представителей жанра.

Станция «Парк Культуры» открылась для пассажиров В минувшую субботу после длительного перерыва снова начала работать станция «Парк Культуры» кольцевой линии.

Станция «Парк Культуры» открылась для пассажиров

Станции «Парк культуры» и «Бабушкинская» закроются в 2011 году Станции «Парк культуры-кольцевая» и «Бабушкинская» московского метро закроются на реконструкцию в начале 2011 года

Станции «Парк культуры» и «Бабушкинская» закроются в 2011 году

Взрывы в московском метро
Взрывы в московском метро Утром 29 марта в московском метро прогремело несколько взрывов.
Взрывы в московском метро

Взрывы в московском метро
Утром 29 марта в московском метро прогремело несколько взрывов.