«Виновники»: Винный бар с пинцей на Комсомольском проспекте
Скоро заведение откроет летнюю веранду
«Я живу у самого уютного двора Москвы» «Старомосковский дух нельзя закатать в банку»
Полиция возбудила уголовное дело из-за кражи роз в парке Горького
Сумму ущерба оценили в 6 тысяч рублей
Доходный дом в Хамовниках выставили на торги по рублю за квадратный метр
Инвестор обязуется провести реконструкцию здания
Сотрудники метро будут помогать маломобильным гражданам в часы пик
Пробный режим работы дежурных ввели на шести станциях
В метро протестируют новую технологию снижения шума
Испытания пройдут на участке между станциями «Фрунзенская» и «Парк культуры»
В Москве обстреляли машину адвоката обвиняемого в убийстве Бориса Немцова (обновлено)
Из автомобиля другого защитника обвиняемого украли документы по делу
Станцию «Парк культуры» украсят произведениями советского реализма
На станции появятся работы Юрия Пименова, Петра Кончаловского, Павла Корина, Татьяны Яблонской и других
Участок Сокольнической линии будет закрыт 13 ноября
Работа закрытых станций возобновится в понедельник, 14 ноября, в 05:30 утра
Центральный участок Сокольнической ветки метро закроют 17 июля
Перекрытие связано с ремонтом путей на участке
«Яндекс.Такси» запустил бесплатное велотакси
Велотакси с «шашечками» будут курсировать между парком Горького и ближайшими станциями метро
На станции «Парк культуры» появятся картины русских авангардистов
Их предоставит Третьяковская галерея
Депутат Госдумы предложил переименовать станцию метро «Парк культуры» в «Крымскую площадь»
Чиновник уверен, что переименование станции станет хорошим подарком ветеранам к 70-летию Победы