Nordwind распродаст билеты по тарифу от одного рубля Акция продлится в течение пяти дней
«РБК»: Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию
Это потребует дополнительных расходов на сотни миллионов долларов
«РБК»: Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию Это потребует дополнительных расходов на сотни миллионов долларов
В какие месяцы пассажиры чаще всего путешествуют в одиночестве
Чаще всего одинокие летают на север
В какие месяцы пассажиры чаще всего путешествуют в одиночестве Чаще всего одинокие летают на север
«Победа» увеличит количество направлений на 30 % в летний сезон
Перевозчик запланировал около 120 маршрутов
«Победа» увеличит количество направлений на 30 % в летний сезон Перевозчик запланировал около 120 маршрутов
«Победа» предложила ввести платную регистрацию в российских аэропортах
Ее стоимость может составить около тысячи рублей, что, по мнению авиакомпании, позволит экономить на билетах
«Победа» предложила ввести платную регистрацию в российских аэропортах Ее стоимость может составить около тысячи рублей, что, по мнению авиакомпании, позволит экономить на билетах
Когда выгоднее всего покупать билеты на самолет
Эксперты выяснили, за сколько дней лучше покупать билеты на европейские, внутренние и другие направления
Когда выгоднее всего покупать билеты на самолет Эксперты выяснили, за сколько дней лучше покупать билеты на европейские, внутренние и другие направления
«Аэрофлот» планирует ввести биометрический контроль при посадке на рейсы
Тестировать технологию собираются в аэропорту Шереметьево
«Аэрофлот» планирует ввести биометрический контроль при посадке на рейсы Тестировать технологию собираются в аэропорту Шереметьево
Самые популярные авиакомпании и их самые дешевые направления
Наименьший средний чек оказался у третьего по популярности перевозчика — лоукостера «Победа»
Самые популярные авиакомпании и их самые дешевые направления Наименьший средний чек оказался у третьего по популярности перевозчика — лоукостера «Победа»
«Победа» отказалась от рейсов в Дублин Рейсы планировали выполнять четыре раза в неделю
«Аэрофлот» раскритиковал подготовку пилотов в России
Компания обеспокоена оттоком квалифицированных летчиков за рубеж
«Аэрофлот» раскритиковал подготовку пилотов в России Компания обеспокоена оттоком квалифицированных летчиков за рубеж
Стоимость авиабилетов на осень возросла на 10–14 %
Цена увеличилась как на внутренние, так и на международные перелеты
Стоимость авиабилетов на осень возросла на 10–14 % Цена увеличилась как на внутренние, так и на международные перелеты
Покупать билеты на новогодние каникулы летом
Skyscanner оценил, как дорожают авиабилеты перед Новым годом
Покупать билеты на новогодние каникулы летом Skyscanner оценил, как дорожают авиабилеты перед Новым годом
Пассажиров «Аэрофлота» просят заранее быть в аэропорту из-за наплыва болельщиков
Очереди на предполетном контроле продлятся с 11 июня по 17 июля
Пассажиров «Аэрофлота» просят заранее быть в аэропорту из-за наплыва болельщиков Очереди на предполетном контроле продлятся с 11 июня по 17 июля
«Победа» запускает прямые рейсы в Баден-Баден
Самолеты начнут летать в немецкий город в октябре 2017 года
«Победа» запускает прямые рейсы в Баден-Баден Самолеты начнут летать в немецкий город в октябре 2017 года
UTair запустила прямые рейсы в Ираклион
Самолеты будут летать в центральный город Крита два раза в неделю
UTair запустила прямые рейсы в Ираклион Самолеты будут летать в центральный город Крита два раза в неделю
S7 запускает прямые рейсы в Тегеран Самолеты начнут летать в столицу Ирана в июне 2017 года
«ВИМ-Авиа» запустит регулярные рейсы в Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес
В Нью-Йорк авиакомпания будет летать три раза в неделю, а в Майами и Лос-Анджелес — по два раза в неделю
«ВИМ-Авиа» запустит регулярные рейсы в Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес
В Нью-Йорк авиакомпания будет летать три раза в неделю, а в Майами и Лос-Анджелес — по два раза в неделю
Куда россияне летают реже всего
Меньше всего билетов оформлялось в страны Южной Америки и Африки