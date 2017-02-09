Авиакомпания «Победа» разрешила пассажирам за дополнительную плату менять маршрут путешествия и дату вылета. Об этом сообщается на сайте лоукостера.

«Большинство тарифов у лоукостера невозвратные, поэтому билет просто „сгорал“, если у пассажира менялись планы на перелет. И многие клиенты просили нас разрешить с доплатой изменить дату вылета, а иногда и маршрут», — рассказал гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

Стоимость услуги «Изменились планы» составляет 2 тысячи рублей. Сумма не зависит от тарифа, включая минимальный тариф в 999 рублей. При этом покупатели должны будут оплатить разницу в стоимости билетов.

Воспользоваться услугой можно не позднее чем за 12 часов до вылета забронированного рейса. Количество изменений маршрута и дат не ограничивается. Изменения можно произвести в «Личном кабинете», с помощью оператора колл-центра компании или у аккредитованных агентов.