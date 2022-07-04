«Россия 1» сняла сюжет про российских эмигрантов в Грузии. Разбираемся, где пропагандисты соврали. Спойлер: почти везде
«Россия 1» сняла сюжет про российских эмигрантов в Грузии. Разбираемся, где пропагандисты соврали. Спойлер: почти везде
StarHit: Николай Цискаридзе заменил Максима Галкина в программе «Сегодня вечером»
На Первом канале заявили, что ФБК замазал часы на видео с бутылкой из номера Навального. Но сделали это работники канала
Первый канал сделал сюжет о праздновании принятия поправок в Конституцию. И показал видео 2018 года
Видимо, об очередном триумфе Путина россияне догадывались еще два года назад
Первый канал сделал сюжет о праздновании принятия поправок в Конституцию. И показал видео 2018 года Видимо, об очередном триумфе Путина россияне догадывались еще два года назад
Сотрудники для «информационной войны со злом» на Первый канал
И борьбы с неверными, по всей видимости
Сотрудники для «информационной войны со злом» на Первый канал И борьбы с неверными, по всей видимости
Кадры погромов в США под песню «Гудбай, Америка» вместо финальных титров «Брата 2»
Креативность Первого канала не знает границ
Кадры погромов в США под песню «Гудбай, Америка» вместо финальных титров «Брата 2» Креативность Первого канала не знает границ
На что живут журналисты федеральных каналов Корреспондентка Первого канала — о допустимых темах сюжетов, дорогих обедах в «Останкино» и подработках
Госканалы отключили лайки и комментарии под новогодним обращением Путина
Ролик на НТВ собрал 42 тысячи дизлайков
Госканалы отключили лайки и комментарии под новогодним обращением Путина Ролик на НТВ собрал 42 тысячи дизлайков
Сергей Светлаков — о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры
На Первом канале с версией шоумена не согласны
Сергей Светлаков — о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры На Первом канале с версией шоумена не согласны
В «Вечернем Урганте» рассказали о приговоре Павлу Устинову. Вышло довольно неудачно
Ургант на грани иронизирует над судебной системой
В «Вечернем Урганте» рассказали о приговоре Павлу Устинову. Вышло довольно неудачно Ургант на грани иронизирует над судебной системой
Первый канал обещал показать фильм о Чернобыле. Премьеру отложили на неопределенное время
Задержку объяснили нехваткой времени на обработку материала
Первый канал обещал показать фильм о Чернобыле. Премьеру отложили на неопределенное время Задержку объяснили нехваткой времени на обработку материала
Первый канал отказался брать главу BlaBlaCar спикером для сюжета из-за того, что она женщина
На Первом заявили, что иначе не будет соблюдаться равенство полов
Первый канал отказался брать главу BlaBlaCar спикером для сюжета из-за того, что она женщина На Первом заявили, что иначе не будет соблюдаться равенство полов
Телецентр «Останкино» через суд потребовал от Первого канала вернуть долги
Общая задолженность телеканала и его подрядчиков оценивается в миллиард рублей
Телецентр «Останкино» через суд потребовал от Первого канала вернуть долги Общая задолженность телеканала и его подрядчиков оценивается в миллиард рублей
На YouTube временно заблокировали трансляцию Навального с конференции Путина
Первый канал пожаловался, что в эфире показали их ведущую
На YouTube временно заблокировали трансляцию Навального с конференции Путина Первый канал пожаловался, что в эфире показали их ведущую
Первый канал извинился за репортаж с подставным участником Евромайдана
Под видом украинца Кирилла Чубенко в сюжете снялся белорус Виталий Юрченко
Первый канал извинился за репортаж с подставным участником Евромайдана Под видом украинца Кирилла Чубенко в сюжете снялся белорус Виталий Юрченко
В «Вечернем Урганте» рассказали о драке на акции 9 сентября. Но сам митинг так и не упомянули
Иван Ургант запнулся, когда пытался описать причину драки
В «Вечернем Урганте» рассказали о драке на акции 9 сентября. Но сам митинг так и не упомянули Иван Ургант запнулся, когда пытался описать причину драки
Российские телеканалы обвинили «Яндекс» в пиратстве
Первый канал и ТНТ убрали свои трансляции с главной страницы «Яндекса»
Российские телеканалы обвинили «Яндекс» в пиратстве Первый канал и ТНТ убрали свои трансляции с главной страницы «Яндекса»
Петр Толстой — о том, почему каналы не поменяли сетку вещания сразу
Депутат объяснил это нежеланием давать непроверенную информацию
Петр Толстой — о том, почему каналы не поменяли сетку вещания сразу Депутат объяснил это нежеланием давать непроверенную информацию
Адаптация сериала «Менталист» Сериал покажут на Первом канале и украинском телевидении
Первый канал отложил показ последней серии фильма «Путин» по просьбе ЦИК
Третий эпизод остался в сетке вещания, поскольку его уже успели показать в ряде регионов
Первый канал отложил показ последней серии фильма «Путин» по просьбе ЦИК Третий эпизод остался в сетке вещания, поскольку его уже успели показать в ряде регионов
ЦИК посоветовал отложить показ «Путина» до окончания выборов
При этом агитации в фильме комиссия не обнаружила
ЦИК посоветовал отложить показ «Путина» до окончания выборов При этом агитации в фильме комиссия не обнаружила
Путин отказался от бесплатного телеэфира для дебатов
Дебаты на Первом канале назначили на 8 утра
Путин отказался от бесплатного телеэфира для дебатов Дебаты на Первом канале назначили на 8 утра
Федеральные телеканалы обвинили в незаконной агитации за Путина
Движение «Голос» опубликовало все сюжеты в поддержку нынешнего главы государства
Федеральные телеканалы обвинили в незаконной агитации за Путина Движение «Голос» опубликовало все сюжеты в поддержку нынешнего главы государства
Вход на Красную площадь закроют на Новый год
Первый канал проведет здесь съемку «Голубого огонька»
Вход на Красную площадь закроют на Новый год Первый канал проведет здесь съемку «Голубого огонька»
Новый год без «Иронии судьбы», возвращение зловония и бойкот «Натали Турс»
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Новый год без «Иронии судьбы», возвращение зловония и бойкот «Натали Турс» Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Жириновский — о культе пьянства в «Иронии судьбы»
Политик пообещал потребовать отмены показа картины в следующем году
Жириновский — о культе пьянства в «Иронии судьбы» Политик пообещал потребовать отмены показа картины в следующем году
Первый канал впервые за 10 лет не покажет на Новый год «Иронию судьбы»
Фильм заменят на Кавказскую пленницу» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Первый канал впервые за 10 лет не покажет на Новый год «Иронию судьбы» Фильм заменят на Кавказскую пленницу» и «Иван Васильевич меняет профессию»
После выборов президента сменят директоров федеральных каналов
Могут смениться руководители Первого канала, НТВ и холдинга ВГТРК
После выборов президента сменят директоров федеральных каналов Могут смениться руководители Первого канала, НТВ и холдинга ВГТРК
Первый канал будет транслировать Олимпиаду в Пхёнчхане
ВГТРК и «Матч ТВ» пока не приняли окончательного решения
Первый канал будет транслировать Олимпиаду в Пхёнчхане ВГТРК и «Матч ТВ» пока не приняли окончательного решения
Российские телеканалы вернулись к идее показать Олимпиаду
Ранее ВГТРК уже заявляла, что не станет показывать соревнования на канале «Россия 1»
Российские телеканалы вернулись к идее показать Олимпиаду Ранее ВГТРК уже заявляла, что не станет показывать соревнования на канале «Россия 1»
Российские телеканалы могут отказаться от трансляции Олимпиады
Это произойдет в случае, если российскую сборную не допустят до участия в Играх
Российские телеканалы могут отказаться от трансляции Олимпиады Это произойдет в случае, если российскую сборную не допустят до участия в Играх
Режиссер Юрий Быков объявил об уходе из кино из-за обвинений в сотрудничестве с властью
Давление на режиссера связано с сериалом «Спящие» на Первом канале
Режиссер Юрий Быков объявил об уходе из кино из-за обвинений в сотрудничестве с властью Давление на режиссера связано с сериалом «Спящие» на Первом канале
Андрей Малахов зарегистрировал телекомпанию «ТВ Хит»
Телеведущий займет пост генерального продюсера компании
Андрей Малахов зарегистрировал телекомпанию «ТВ Хит» Телеведущий займет пост генерального продюсера компании
Андрей Малахов уходит с Первого канала (обновлено)
Об этом со ссылкой на источники пишет агентство «РБК»
Андрей Малахов уходит с Первого канала (обновлено) Об этом со ссылкой на источники пишет агентство «РБК»
Первый канал уличили в использовании ботов для раскрутки политического шоу
Телеканал пообещал разобраться с ситуацией
Первый канал уличили в использовании ботов для раскрутки политического шоу Телеканал пообещал разобраться с ситуацией
Суд постановил заблокировать сайт с фильмом про Путина
Фильм «Интервью с Путиным» покажут на Первом канале с 19 по 23 июня
Суд постановил заблокировать сайт с фильмом про Путина Фильм «Интервью с Путиным» покажут на Первом канале с 19 по 23 июня
Сколько россиян поддержали отказ от трансляции «Евровидения»
Ранее такое решение приняло руководство Первого канала
Сколько россиян поддержали отказ от трансляции «Евровидения» Ранее такое решение приняло руководство Первого канала
Главным редактором «Ведомостей» назначен сотрудник Первого канала
Прежний главред объявляла, что покинет свой пост до конца первого квартала года
Главным редактором «Ведомостей» назначен сотрудник Первого канала Прежний главред объявляла, что покинет свой пост до конца первого квартала года
СМИ назвали претендентов на должность главного редактора газеты «Ведомости»
Издание могут возглавить шеф-редактор сайта газеты или руководитель интернет-вещания «Первого канала»
СМИ назвали претендентов на должность главного редактора газеты «Ведомости» Издание могут возглавить шеф-редактор сайта газеты или руководитель интернет-вещания «Первого канала»
Студентка МГУ обвинила Первый канал в фальсификации видео о необразованной молодежи
К созданию ролика причастны совет по культуре московского патриархата и епископ, считающийся духовником Путина
Студентка МГУ обвинила Первый канал в фальсификации видео о необразованной молодежи К созданию ролика причастны совет по культуре московского патриархата и епископ, считающийся духовником Путина
Программа Первого канала с участием Чудновец не вышла в эфир
Между Первым каналом и «Дождем» возник конфликт интересов
Программа Первого канала с участием Чудновец не вышла в эфир Между Первым каналом и «Дождем» возник конфликт интересов
Сколько россиян не могут отличить ложную информацию в СМИ от правды
Почти половина российских граждан не знают, правду ли пишут журналисты
Сколько россиян не могут отличить ложную информацию в СМИ от правды Почти половина российских граждан не знают, правду ли пишут журналисты
«Яндекс» начнет показывать программы и фильмы Первого канала, «Амедиа», «Мосфильма» и Bazelevs
Медиакомпании протестируют разные форматы рекламы и монетизации
«Яндекс» начнет показывать программы и фильмы Первого канала, «Амедиа», «Мосфильма» и Bazelevs Медиакомпании протестируют разные форматы рекламы и монетизации
В Москве «Оскар» смотрели рекордно малое за четыре года число зрителей
Рейтинг составил 0,7 %, а в 2016 — 1,8 %
В Москве «Оскар» смотрели рекордно малое за четыре года число зрителей Рейтинг составил 0,7 %, а в 2016 — 1,8 %
The Village проведет текстовую трансляцию премии «Оскар»
За ходом 89-й церемонии вручения наград проследят Артем Макарский, Анастасия Андреева, Алик Кемалов и Антон Хитров
The Village проведет текстовую трансляцию премии «Оскар» За ходом 89-й церемонии вручения наград проследят Артем Макарский, Анастасия Андреева, Алик Кемалов и Антон Хитров
ВГТРК хочет взыскать с Первого канала 192 миллиона рублей
К иску также привлечена компания «Серебряный экран»