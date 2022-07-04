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«Россия 1» сняла сюжет про российских эмигрантов в Грузии. Разбираемся, где пропагандисты соврали. Спойлер: почти везде

Новости

«Россия 1» сняла сюжет про российских эмигрантов в Грузии. Разбираемся, где пропагандисты соврали. Спойлер: почти везде

Первый канал вернул в сетку развлекательные программы

Новости

Первый канал вернул в сетку развлекательные программы

Экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова заявила, что за ней следят

Новости

Экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова заявила, что за ней следят

Овсянникова покинула немецкий телеканал и решила вернуться в Россию
4 июля 2022

Овсянникова покинула немецкий телеканал и решила вернуться в Россию

Овсянникова покинула немецкий телеканал и решила вернуться в Россию

Новости

Овсянникова покинула немецкий телеканал и решила вернуться в Россию

«Выключите телевизор»: экс-ведущая Первого канала Жанна Агалакова дала интервью BBC
28 мая 2022

«Выключите телевизор»: экс-ведущая Первого канала Жанна Агалакова дала интервью BBC

StarHit: Николай Цискаридзе заменил Максима Галкина в программе «Сегодня вечером»
обновлено29 апреля 2022

StarHit: Николай Цискаридзе заменил Максима Галкина в программе «Сегодня вечером»

Елена Малышева закрыла программу «Жить здорово!» на Первом канале
30 марта 2022

Елена Малышева закрыла программу «Жить здорово!» на Первом канале

Константин Эрнст вышел из совета директоров МТС
18 марта 2022

Константин Эрнст вышел из совета директоров МТС

«Не слушайте эту пропаганду»: Марина Овсянникова дала первое интервью после суда
17 марта 2022

«Не слушайте эту пропаганду»: Марина Овсянникова дала первое интервью после суда

Выпуск «Новой» с Мариной Овсянниковой
Обложка дня
16 марта 2022

Выпуск «Новой» с Мариной Овсянниковой

Бывший муж журналистки Марины Овсянниковой подал на нее в суд
обновлено15 мая 2022

Бывший муж журналистки Марины Овсянниковой подал на нее в суд

26 февраля 2022

Первый канал, «Останкино» и ВГТРК вышли из Европейского вещательного союза

25 февраля 2022

КВН, «Кто хочет стать миллионером?» и другие шоу не выйдут на Первом в эти выходные

«Роскосмос» и Первый канал анонсировали съемки фильма в космосе
23 сентября 2020

«Роскосмос» и Первый канал анонсировали съемки фильма в космосе

18 сентября 2020

На Первом канале заявили, что ФБК замазал часы на видео с бутылкой из номера Навального. Но сделали это работники канала

Первый канал сделал сюжет о праздновании принятия поправок в Конституцию. И показал видео 2018 года

Видимо, об очередном триумфе Путина россияне догадывались еще два года назад

Новости

Первый канал сделал сюжет о праздновании принятия поправок в Конституцию. И показал видео 2018 года
Видимо, об очередном триумфе Путина россияне догадывались еще два года назад

Сотрудники для «информационной войны со злом» на Первый канал

И борьбы с неверными, по всей видимости

Новости

Сотрудники для «информационной войны со злом» на Первый канал
И борьбы с неверными, по всей видимости

Кадры погромов в США под песню «Гудбай, Америка» вместо финальных титров «Брата 2»

Креативность Первого канала не знает границ

Новости

Кадры погромов в США под песню «Гудбай, Америка» вместо финальных титров «Брата 2»
Креативность Первого канала не знает границ

На что живут журналисты федеральных каналов
На что живут журналисты федеральных каналов Корреспондентка Первого канала — о допустимых темах сюжетов, дорогих обедах в «Останкино» и подработках
На что живут журналисты федеральных каналов
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На что живут журналисты федеральных каналов
Корреспондентка Первого канала — о допустимых темах сюжетов, дорогих обедах в «Останкино» и подработках

Госканалы отключили лайки и комментарии под новогодним обращением Путина

Ролик на НТВ собрал 42 тысячи дизлайков

Новости

Госканалы отключили лайки и комментарии под новогодним обращением Путина
Ролик на НТВ собрал 42 тысячи дизлайков

Сергей Светлаков — о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

На Первом канале с версией шоумена не согласны

Новости

Сергей Светлаков — о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры
На Первом канале с версией шоумена не согласны

В «Вечернем Урганте» рассказали о приговоре Павлу Устинову. Вышло довольно неудачно

Ургант на грани иронизирует над судебной системой

Новости

В «Вечернем Урганте» рассказали о приговоре Павлу Устинову. Вышло довольно неудачно
Ургант на грани иронизирует над судебной системой

Первый канал обещал показать фильм о Чернобыле. Премьеру отложили на неопределенное время

Задержку объяснили нехваткой времени на обработку материала

Новости

Первый канал обещал показать фильм о Чернобыле. Премьеру отложили на неопределенное время
Задержку объяснили нехваткой времени на обработку материала

Первый канал отказался брать главу BlaBlaCar спикером для сюжета из-за того, что она женщина

На Первом заявили, что иначе не будет соблюдаться равенство полов

Новости

Первый канал отказался брать главу BlaBlaCar спикером для сюжета из-за того, что она женщина
На Первом заявили, что иначе не будет соблюдаться равенство полов

Телецентр «Останкино» через суд потребовал от Первого канала вернуть долги

Общая задолженность телеканала и его подрядчиков оценивается в миллиард рублей

Новости

Телецентр «Останкино» через суд потребовал от Первого канала вернуть долги
Общая задолженность телеканала и его подрядчиков оценивается в миллиард рублей

На YouTube временно заблокировали трансляцию Навального с конференции Путина

Первый канал пожаловался, что в эфире показали их ведущую

Новости

На YouTube временно заблокировали трансляцию Навального с конференции Путина
Первый канал пожаловался, что в эфире показали их ведущую

Первый канал извинился за репортаж с подставным участником Евромайдана

Под видом украинца Кирилла Чубенко в сюжете снялся белорус Виталий Юрченко

Новости

Первый канал извинился за репортаж с подставным участником Евромайдана
Под видом украинца Кирилла Чубенко в сюжете снялся белорус Виталий Юрченко

В «Вечернем Урганте» рассказали о драке на акции 9 сентября. Но сам митинг так и не упомянули

Иван Ургант запнулся, когда пытался описать причину драки

Новости

В «Вечернем Урганте» рассказали о драке на акции 9 сентября. Но сам митинг так и не упомянули
Иван Ургант запнулся, когда пытался описать причину драки

Российские телеканалы обвинили «Яндекс» в пиратстве

Первый канал и ТНТ убрали свои трансляции с главной страницы «Яндекса»

Новости

Российские телеканалы обвинили «Яндекс» в пиратстве
Первый канал и ТНТ убрали свои трансляции с главной страницы «Яндекса»

Петр Толстой — о том, почему каналы не поменяли сетку вещания сразу

Депутат объяснил это нежеланием давать непроверенную информацию

Новости

Петр Толстой — о том, почему каналы не поменяли сетку вещания сразу
Депутат объяснил это нежеланием давать непроверенную информацию

Адаптация сериала «Менталист»

Сериал покажут на Первом канале и украинском телевидении

Новости

Адаптация сериала «Менталист»
Сериал покажут на Первом канале и украинском телевидении

Первый канал отложил показ последней серии фильма «Путин» по просьбе ЦИК

Третий эпизод остался в сетке вещания, поскольку его уже успели показать в ряде регионов

Новости

Первый канал отложил показ последней серии фильма «Путин» по просьбе ЦИК
Третий эпизод остался в сетке вещания, поскольку его уже успели показать в ряде регионов

ЦИК посоветовал отложить показ «Путина» до окончания выборов

При этом агитации в фильме комиссия не обнаружила

Новости

ЦИК посоветовал отложить показ «Путина» до окончания выборов
При этом агитации в фильме комиссия не обнаружила

Путин отказался от бесплатного телеэфира для дебатов

Дебаты на Первом канале назначили на 8 утра

Новости

Путин отказался от бесплатного телеэфира для дебатов
Дебаты на Первом канале назначили на 8 утра

Федеральные телеканалы обвинили в незаконной агитации за Путина

Движение «Голос» опубликовало все сюжеты в поддержку нынешнего главы государства

Новости

Федеральные телеканалы обвинили в незаконной агитации за Путина
Движение «Голос» опубликовало все сюжеты в поддержку нынешнего главы государства

Вход на Красную площадь закроют на Новый год

Первый канал проведет здесь съемку «Голубого огонька»

Новости

Вход на Красную площадь закроют на Новый год
Первый канал проведет здесь съемку «Голубого огонька»

Новый год без «Иронии судьбы», возвращение зловония и бойкот «Натали Турс»

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Новости

Новый год без «Иронии судьбы», возвращение зловония и бойкот «Натали Турс»
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Жириновский — о культе пьянства в «Иронии судьбы»

Политик пообещал потребовать отмены показа картины в следующем году

Новости

Жириновский — о культе пьянства в «Иронии судьбы»
Политик пообещал потребовать отмены показа картины в следующем году

Первый канал впервые за 10 лет не покажет на Новый год «Иронию судьбы»

Фильм заменят на Кавказскую пленницу» и «Иван Васильевич меняет профессию»

Новости

Первый канал впервые за 10 лет не покажет на Новый год «Иронию судьбы»
Фильм заменят на Кавказскую пленницу» и «Иван Васильевич меняет профессию»

После выборов президента сменят директоров федеральных каналов

Могут смениться руководители Первого канала, НТВ и холдинга ВГТРК

Новости

После выборов президента сменят директоров федеральных каналов
Могут смениться руководители Первого канала, НТВ и холдинга ВГТРК

Первый канал будет транслировать Олимпиаду в Пхёнчхане

ВГТРК и «Матч ТВ» пока не приняли окончательного решения

Новости

Первый канал будет транслировать Олимпиаду в Пхёнчхане
ВГТРК и «Матч ТВ» пока не приняли окончательного решения

Российские телеканалы вернулись к идее показать Олимпиаду

Ранее ВГТРК уже заявляла, что не станет показывать соревнования на канале «Россия 1»

Новости

Российские телеканалы вернулись к идее показать Олимпиаду
Ранее ВГТРК уже заявляла, что не станет показывать соревнования на канале «Россия 1»

Российские телеканалы могут отказаться от трансляции Олимпиады

Это произойдет в случае, если российскую сборную не допустят до участия в Играх

Новости

Российские телеканалы могут отказаться от трансляции Олимпиады
Это произойдет в случае, если российскую сборную не допустят до участия в Играх

Режиссер Юрий Быков объявил об уходе из кино из-за обвинений в сотрудничестве с властью

Давление на режиссера связано с сериалом «Спящие» на Первом канале

Новости

Режиссер Юрий Быков объявил об уходе из кино из-за обвинений в сотрудничестве с властью
Давление на режиссера связано с сериалом «Спящие» на Первом канале

Андрей Малахов зарегистрировал телекомпанию «ТВ Хит»

Телеведущий займет пост генерального продюсера компании

Новости

Андрей Малахов зарегистрировал телекомпанию «ТВ Хит»
Телеведущий займет пост генерального продюсера компании

Андрей Малахов уходит с Первого канала (обновлено)

Об этом со ссылкой на источники пишет агентство «РБК»

Новости

Андрей Малахов уходит с Первого канала (обновлено)
Об этом со ссылкой на источники пишет агентство «РБК»

Первый канал уличили в использовании ботов для раскрутки политического шоу

Телеканал пообещал разобраться с ситуацией

Новости

Первый канал уличили в использовании ботов для раскрутки политического шоу
Телеканал пообещал разобраться с ситуацией

Суд постановил заблокировать сайт с фильмом про Путина

Фильм «Интервью с Путиным» покажут на Первом канале с 19 по 23 июня

Новости

Суд постановил заблокировать сайт с фильмом про Путина
Фильм «Интервью с Путиным» покажут на Первом канале с 19 по 23 июня

Сколько россиян поддержали отказ от трансляции «Евровидения»

Ранее такое решение приняло руководство Первого канала

Город

Сколько россиян поддержали отказ от трансляции «Евровидения»
Ранее такое решение приняло руководство Первого канала

Главным редактором «Ведомостей» назначен сотрудник Первого канала

Прежний главред объявляла, что покинет свой пост до конца первого квартала года

Ситуация

Главным редактором «Ведомостей» назначен сотрудник Первого канала
Прежний главред объявляла, что покинет свой пост до конца первого квартала года

СМИ назвали претендентов на должность главного редактора газеты «Ведомости»

Издание могут возглавить шеф-редактор сайта газеты или руководитель интернет-вещания «Первого канала»

Новости

СМИ назвали претендентов на должность главного редактора газеты «Ведомости»
Издание могут возглавить шеф-редактор сайта газеты или руководитель интернет-вещания «Первого канала»

Студентка МГУ обвинила Первый канал в фальсификации видео о необразованной молодежи

К созданию ролика причастны совет по культуре московского патриархата и епископ, считающийся духовником Путина

Город

Студентка МГУ обвинила Первый канал в фальсификации видео о необразованной молодежи
К созданию ролика причастны совет по культуре московского патриархата и епископ, считающийся духовником Путина

Программа Первого канала с участием Чудновец не вышла в эфир

Между Первым каналом и «Дождем» возник конфликт интересов

Ситуация

Программа Первого канала с участием Чудновец не вышла в эфир
Между Первым каналом и «Дождем» возник конфликт интересов

Сколько россиян не могут отличить ложную информацию в СМИ от правды

Почти половина российских граждан не знают, правду ли пишут журналисты

Город

Сколько россиян не могут отличить ложную информацию в СМИ от правды
Почти половина российских граждан не знают, правду ли пишут журналисты

«Яндекс» начнет показывать программы и фильмы Первого канала, «Амедиа», «Мосфильма» и Bazelevs

Медиакомпании протестируют разные форматы рекламы и монетизации

Новости

«Яндекс» начнет показывать программы и фильмы Первого канала, «Амедиа», «Мосфильма» и Bazelevs
Медиакомпании протестируют разные форматы рекламы и монетизации

В Москве «Оскар» смотрели рекордно малое за четыре года число зрителей

Рейтинг составил 0,7 %, а в 2016 — 1,8 %

Weekend

В Москве «Оскар» смотрели рекордно малое за четыре года число зрителей
Рейтинг составил 0,7 %, а в 2016 — 1,8 %

The Village проведет текстовую трансляцию премии «Оскар»

За ходом 89-й церемонии вручения наград проследят Артем Макарский, Анастасия Андреева, Алик Кемалов и Антон Хитров

Weekend

The Village проведет текстовую трансляцию премии «Оскар»
За ходом 89-й церемонии вручения наград проследят Артем Макарский, Анастасия Андреева, Алик Кемалов и Антон Хитров

ВГТРК хочет взыскать с Первого канала 192 миллиона рублей

К иску также привлечена компания «Серебряный экран»

Ситуация

ВГТРК хочет взыскать с Первого канала 192 миллиона рублей
К иску также привлечена компания «Серебряный экран»

Успех Nokia 6, усиление Uber и реалити-шоу для бизнесменов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Успех Nokia 6, усиление Uber и реалити-шоу для бизнесменов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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