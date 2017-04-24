Социологи также выяснили, что за пять лет доля россиян, хоть раз смотревших «Евровидение», выросла с 76 до 82 %.

Музыкальный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в мае в Киеве. Россиянка Юлия Самойлова не сможет принять в нем участие, так как посещала Крым в 2015 году, не получив на это разрешение от украинских властей. Первый канал отказался от трансляции конкурса.