Сколько россиян поддержали отказ от трансляции «Евровидения» Ранее такое решение приняло руководство Первого канала
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, сколько россиян поддерживают решение Первого канала отказаться от трансляции конкурса «Евровидение-2017». Результаты опроса опубликованы на сайте организации.
75 %
россиян поддерживают решение
не транслировать «Евровидение»
Несогласие с позицией руководства телеканала выразили 18 % респондентов.
«Реакция россиян на решение об отказе транслировать „Евровидение“ в этом году предсказуема. Позиция Украины в отношении Юлии Самойловой воспринимается как несправедливая и политизированная», — комментирует результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Социологи также выяснили, что за пять лет доля россиян, хоть раз смотревших «Евровидение», выросла с 76 до 82 %.
Музыкальный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в мае в Киеве. Россиянка Юлия Самойлова не сможет принять в нем участие, так как посещала Крым в 2015 году, не получив на это разрешение от украинских властей. Первый канал отказался от трансляции конкурса.
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Комментарии
по ходу, это все те же, что и доверяют путину
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