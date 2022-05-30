Петиция дня

Освободить Навального и «остановить террор» против граждан — от музыкантов
Отпустить всех задержанных на прошедших митингах и остановить судебный произвол
Остановить насилие по отношению к задержанным на протестных акциях — от «ОВД-Инфо»
Поддержать книжный бизнес во время пандемии коронавируса
Обращение подписали представители книжных магазинов и издательств из разных регионов России
Отсрочить голосование по поправкам в Конституцию, пока не стихнет пандемия коронавируса
Документ подписали больше 40 тысяч человек
Спасти Левобережный район от строительства многоэтажек и вырубки парка
Жители просят застройщиков одуматься
Заняться развитием велоинфраструктуры в ЗАО
Построить велодорожки, станции проката и велопарковки
Запретить взвешивать кошек и собак перед полетами
Вес не может быть объективной оценкой габаритов животного, считают авторы петиции
Артисты и писатели выступили в поддержку фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова
Политическое дело назвали «местью москвичам за попытку реализовать свои законные права»
Прекратить уголовное дело против участников митинга 27 июля
Следственный комитет обвиняют в организации политического террора
Кампания в поддержку студента Егора Жукова, обвиняемого в массовых беспорядках 27 июля
Все желающие могут поручиться за политзаключенного
Принять меры против анонимности полицейских
Активисты призывают обязать сотрудников полиции указывать личный идентификационный номер на форме
Спасти особняк Шевандина на Большой Татарской от реконструкции
Двухэтажный дом хотят перестроить в пятиэтажное здание с подземными уровнями
Защитить русских выхухолей от строительства трассы Москва — Казань
Петиция призывает провести независимую экологическую экспертизу проекта
Запретить строительство шоссе по территории «Лосиного Острова»
Авторы инициативы предлагают рассмотреть другие варианты решения транспортных проблем
Переснять восьмой сезон «Игры престолов» (обновлено)
Петицию подписали более миллиона недовольных фанатов
Построить центральный участок Калининско-Солнцевской линии метро
Петицию запустила группа муниципальных депутатов округа «Раменки»
Вернуть старую навигацию в метро
Инициативная группа москвичей пожаловалась мэру на новую непонятную навигацию
Публиковать актуальные данные о загрязнении воздуха в городах России
Гринпис обвиняет Роспотребнадзор в сокрытии информации
Привлечь Слуцкого к уголовной ответственности за домогательства
Блогер Кристина Потупчик попросила о помощи Генпрокуратуру
Запретить преподавание гомеопатии в медицинских вузах
Петицию опубликовали выпускники университета имени Сеченова
Призыв отменить «пакет Яровой»
Петиция уже набрала 10 % голосов, необходимых для её рассмотрения на федеральном уровне