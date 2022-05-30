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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Петиция дня: Развить возобновляемую энергетику в регионах России

Петиция дня: Развить возобновляемую энергетику в регионах России

Студентов, собиравших подписи против Эрнеста Мацкявичюса, выгнали из здания ВШЭ
обновлено30 мая 2022

Студентов, собиравших подписи против Эрнеста Мацкявичюса, выгнали из здания ВШЭ

Обеспечить питание художнице Саше Скочиленко
Петиция дня
15 апреля 2022

Обеспечить питание художнице Саше Скочиленко

Предоставить россиянам свободный доступ к VPN-сервисам
Петиция дня
18 марта 2022

Предоставить россиянам свободный доступ к VPN-сервисам

Сохранить транзакции российских карт Visa и Mastercard
Петиция дня
11 марта 2022

Сохранить транзакции российских карт Visa и Mastercard

Не сносить железнодорожный вокзал в Твери
Петиция дня
8 февраля 2022

Не сносить железнодорожный вокзал в Твери

Петиция дня
18 ноября 2021

Сбор подписей в поддержку «Мемориала», которому грозит ликвидация

Сохранить модернистские окна здания ТАСС
Петиция дня
11 ноября 2021

Сохранить модернистские окна здания ТАСС

Убрать лишний одноразовый мусор из заказов готовой еды
Петиция дня
28 сентября 2021

Убрать лишний одноразовый мусор из заказов готовой еды

Петиция дня
14 сентября 2021

Отменить закон об иноагентах

Петиция дня
10 февраля 2021

Освободить Навального и «остановить террор» против граждан — от музыкантов

Петиция дня
9 февраля 2021

Отпустить всех задержанных на прошедших митингах и остановить судебный произвол

Петиция дня
5 февраля 2021

Остановить насилие по отношению к задержанным на протестных акциях — от «ОВД-Инфо»

Петиция дня
8 декабря 2020

Справедливо наказать полицейского, который выстрелил в ребенка в Москве

Петиция дня
5 ноября 2020

Разрешить Ивану Сафронову позвонить его маме

Требование дня
6 октября 2020

Расследовать причины экологической катастрофы на Камчатке

Рассекретить дело Ивана Сафронова

Обвинение должно быть публичным

Рассекретить дело Ивана Сафронова

Сохранить исторический облик арки возле Artplay

Путепровод хотят изменить до неузнаваемости

Сохранить исторический облик арки возле Artplay

Открытое письмо против харассмента в СПбГУ и других вузах

Его составили выпускники СПбГУ

Открытое письмо против харассмента в СПбГУ и других вузах

Поддержать книжный бизнес во время пандемии коронавируса

Обращение подписали представители книжных магазинов и издательств из разных регионов России

Поддержать книжный бизнес во время пандемии коронавируса

Отсрочить голосование по поправкам в Конституцию, пока не стихнет пандемия коронавируса

Документ подписали больше 40 тысяч человек

Отсрочить голосование по поправкам в Конституцию, пока не стихнет пандемия коронавируса

Спасти Левобережный район от строительства многоэтажек и вырубки парка

Жители просят застройщиков одуматься

Спасти Левобережный район от строительства многоэтажек и вырубки парка

Заняться развитием велоинфраструктуры в ЗАО

Построить велодорожки, станции проката и велопарковки

Заняться развитием велоинфраструктуры в ЗАО

Запретить взвешивать кошек и собак перед полетами

Вес не может быть объективной оценкой габаритов животного, считают авторы петиции

Запретить взвешивать кошек и собак перед полетами

Артисты и писатели выступили в поддержку фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова

Политическое дело назвали «местью москвичам за попытку реализовать свои законные права»

Артисты и писатели выступили в поддержку фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова

Прекратить уголовное дело против участников митинга 27 июля

Следственный комитет обвиняют в организации политического террора

Прекратить уголовное дело против участников митинга 27 июля

Кампания в поддержку студента Егора Жукова, обвиняемого в массовых беспорядках 27 июля

Все желающие могут поручиться за политзаключенного

Кампания в поддержку студента Егора Жукова, обвиняемого в массовых беспорядках 27 июля

Принять меры против анонимности полицейских

Активисты призывают обязать сотрудников полиции указывать личный идентификационный номер на форме

Принять меры против анонимности полицейских

Спасти особняк Шевандина на Большой Татарской от реконструкции

Двухэтажный дом хотят перестроить в пятиэтажное здание с подземными уровнями

Спасти особняк Шевандина на Большой Татарской от реконструкции

Защитить русских выхухолей от строительства трассы Москва — Казань

Петиция призывает провести независимую экологическую экспертизу проекта

Защитить русских выхухолей от строительства трассы Москва — Казань

Разрешить авиасообщение между Россией и Грузией

Петицию подписали более 21 тысячи человек

Разрешить авиасообщение между Россией и Грузией

Запретить строительство шоссе по территории «Лосиного Острова»

Авторы инициативы предлагают рассмотреть другие варианты решения транспортных проблем

Запретить строительство шоссе по территории «Лосиного Острова»

Переснять восьмой сезон «Игры престолов» (обновлено)

Петицию подписали более миллиона недовольных фанатов

Переснять восьмой сезон «Игры престолов» (обновлено)

Построить центральный участок Калининско-Солнцевской линии метро

Петицию запустила группа муниципальных депутатов округа «Раменки»

Построить центральный участок Калининско-Солнцевской линии метро

Вернуть старую навигацию в метро

Инициативная группа москвичей пожаловалась мэру на новую непонятную навигацию

Вернуть старую навигацию в метро

Публиковать актуальные данные о загрязнении воздуха в городах России

Гринпис обвиняет Роспотребнадзор в сокрытии информации

Публиковать актуальные данные о загрязнении воздуха в городах России

Привлечь Слуцкого к уголовной ответственности за домогательства

Блогер Кристина Потупчик попросила о помощи Генпрокуратуру

Привлечь Слуцкого к уголовной ответственности за домогательства

Запретить преподавание гомеопатии в медицинских вузах

Петицию опубликовали выпускники университета имени Сеченова

Запретить преподавание гомеопатии в медицинских вузах

Отправить в отставку Дмитрия Медведева

На данный момент петицию подписали 1022 человека

Отправить в отставку Дмитрия Медведева

Призыв отменить «пакет Яровой»

Петиция уже набрала 10 % голосов, необходимых для её рассмотрения на федеральном уровне

Призыв отменить «пакет Яровой»