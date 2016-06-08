Что произошло с российским искусством в 2010-е «Искусство больше не задает тенденции, а следует за ними»
Виктор Пивоваров — о политик-арте, снах и смертиА также о московском мифе, животных, Кабакове и Павленском
Виктор Пивоваров — о политик-арте, снах и смерти А также о московском мифе, животных, Кабакове и Павленском
Граффити с Петром Павленским в Петербурге Работу создал художник Владимир Абих
Новые запреты для курильщиков, арест Павленского и хоррор «Переход» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Приставы не нашли денег и имущества на счетах Петра Павленского
Художник покинул страну после обвинений в изнасиловании и отказа оплатить штрафы за поджог двери здания ФСБ
Приставы не нашли денег и имущества на счетах Петра Павленского Художник покинул страну после обвинений в изнасиловании и отказа оплатить штрафы за поджог двери здания ФСБ
Павленскому предоставили убежище во Франции
Ранее Россия запретила художнику выезд из страны, когда он ее уже покинул
Павленскому предоставили убежище во Франции Ранее Россия запретила художнику выезд из страны, когда он ее уже покинул
Уехавшему из России Петру Павленскому запретили выезд из страны
Запрет связан с поджогом двери ФСБ
Уехавшему из России Петру Павленскому запретили выезд из страны Запрет связан с поджогом двери ФСБ
Адвокат Павленского опровергла заведение на него уголовного дела о побоях
Ранее о возбуждении дела заявили в ГУ МВД по Москве
Адвокат Павленского опровергла заведение на него уголовного дела о побоях Ранее о возбуждении дела заявили в ГУ МВД по Москве
На Павленского завели уголовное дело Ранее сообщалось, что художник избил человека
Полиция отказалась заводить уголовное дело на Павленского
Ранее сообщалось о том, что художник избил человека
Полиция отказалась заводить уголовное дело на Павленского Ранее сообщалось о том, что художник избил человека
Продюсер «Театра.doc» обвинил Павленского в избиении актера (обновлено)
По его словам, есть видео с камеры видеонаблюдения
Продюсер «Театра.doc» обвинил Павленского в избиении актера (обновлено) По его словам, есть видео с камеры видеонаблюдения
Павленский уехал из России из-за уголовного дела об изнасиловании
Он намерен просить политического убежища во Франции
Павленский уехал из России из-за уголовного дела об изнасиловании Он намерен просить политического убежища во Франции
Самые влиятельные российские художники 2016 года Рейтинг составило издание «Артгид»
Защита Павленского пожаловалась в ЕСПЧ на дело о поджоге двери ФСБ
По мнению адвокатов, приговор имеет политическую подоплеку и нарушает свободу слова
Защита Павленского пожаловалась в ЕСПЧ на дело о поджоге двери ФСБ По мнению адвокатов, приговор имеет политическую подоплеку и нарушает свободу слова
Павленского лишили премии Гавела за поддержку «приморских партизан»
Правозащитников не устроило, что акционист одобряет действия «насильственной группы, которая была вовлечена в открытую войну»
Павленского лишили премии Гавела за поддержку «приморских партизан» Правозащитников не устроило, что акционист одобряет действия «насильственной группы, которая была вовлечена в открытую войну»
Фотографию с акции Павленского продали с аукциона за 4 тысячи евро
Фото было сделано во время акции «Угроза» у здания ФСБ на Лубянке
Фотографию с акции Павленского продали с аукциона за 4 тысячи евро Фото было сделано во время акции «Угроза» у здания ФСБ на Лубянке
Защита Павленского обжаловала приговор за сожжение двери ФСБ
Адвокаты настаивают на том, что «политический художник» не знал о культурной ценности уничтоженной им двери
Защита Павленского обжаловала приговор за сожжение двери ФСБ Адвокаты настаивают на том, что «политический художник» не знал о культурной ценности уничтоженной им двери
Блогеры — об освобождении Петра Павленского
Павленского освободили в зале суда, назначив штраф в 500 тысяч рублей