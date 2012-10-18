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Новости

В Шереметьеве открыли вторую полосу после крушения SSJ-100

В течение суток аэропорт должен войти в график

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Новости

В Шереметьеве открыли вторую полосу после крушения SSJ-100 В течение суток аэропорт должен войти в график

Новости

«Аэрофлот» набирает военных летчиков после оттока пилотов за рубеж

Соискателям будут платить до 650 тысяч рублей в месяц

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Новости

«Аэрофлот» набирает военных летчиков после оттока пилотов за рубеж Соискателям будут платить до 650 тысяч рублей в месяц

Новости

Проверять пилотов на ВИЧ и наркотики

С такой инициативой выступил Минтранс

0
Новости

Проверять пилотов на ВИЧ и наркотики С такой инициативой выступил Минтранс

Новости

СМИ узнали о попытках авиакомпаний остановить утечку кадров в Азию

Компания «Россия» предложила приостанавливать действие летных документов пилотов, работающих на зарубежные компании

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Новости

СМИ узнали о попытках авиакомпаний остановить утечку кадров в Азию Компания «Россия» предложила приостанавливать действие летных документов пилотов, работающих на зарубежные компании

На что живут пилоты
Личный счёт
На что живут пилотыПилот гражданской авиации рассказал о своей зарплате и тратах
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На что живут пилоты
Личный счёт

На что живут пилоты Пилот гражданской авиации рассказал о своей зарплате и тратах

Летчик — о том, как бороться со стрессом
Лайфхак
Летчик — о том, как бороться со стрессомЧеловек, который много летает сам и руководит другими пилотами, рассказывает, что делать в стрессовой ситуации
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Летчик — о том, как бороться со стрессом
Лайфхак

Летчик — о том, как бороться со стрессом Человек, который много летает сам и руководит другими пилотами, рассказывает, что делать в стрессовой ситуации

Город

Москвичи смогут управлять домофоном с телефона

Чтобы открыть дверь подъезда, хозяину квартиры нужно ответить на звонок на городской телефон

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Город

Москвичи смогут управлять домофоном с телефона Чтобы открыть дверь подъезда, хозяину квартиры нужно ответить на звонок на городской телефон

Ситуация

Проблемы «Трансаэро» отразятся на пенсиях всех пилотов страны

Компания задолжала ПФР как минимум 157 миллионов рублей

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Ситуация

Проблемы «Трансаэро» отразятся на пенсиях всех пилотов страны Компания задолжала ПФР как минимум 157 миллионов рублей

Пилотесса Мария Уваровская — о работе в мужском коллективе и буднях пилота
Прямая речь

Пилотесса Мария Уваровская — о работе в мужском коллективе и буднях пилотаКомандир воздушного судна «Аэрофлота» рассказала The Village, как променяла карьеру архитектора на небо

Прямая речь

Пилотесса Мария Уваровская — о работе в мужском коллективе и буднях пилота Командир воздушного судна «Аэрофлота» рассказала The Village, как променяла карьеру архитектора на небо

Город

«Аэрофлот» принял на работу первого иностранного пилота

Им стал гражданин Германии Клаус Дитер Рольфс, прежде работавший в Hamburg Airways

6
Город

«Аэрофлот» принял на работу первого иностранного пилота Им стал гражданин Германии Клаус Дитер Рольфс, прежде работавший в Hamburg Airways

Работа авиадиспетчера
Как всё устроено
Работа авиадиспетчера Авиадиспетчер анонимно рассказал The Village об особенностях московских аэропортов, системе предупреждения опасного сближения и о том, как разводят самолеты.
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Работа авиадиспетчера
Как всё устроено

Работа авиадиспетчера Авиадиспетчер анонимно рассказал The Village об особенностях московских аэропортов, системе предупреждения опасного сближения и о том, как разводят самолеты.

Есть вопрос: «Почему русские пассажиры хлопают при посадке?»
Есть вопрос
Есть вопрос: «Почему русские пассажиры хлопают при посадке?»Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.
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Есть вопрос: «Почему русские пассажиры хлопают при посадке?»
Есть вопрос

Есть вопрос: «Почему русские пассажиры хлопают при посадке?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.

Есть вопрос: «Какие визы получают стюардессы?»
Есть вопрос
Есть вопрос: «Какие визы получают стюардессы?»Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.
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Есть вопрос: «Какие визы получают стюардессы?»
Есть вопрос

Есть вопрос: «Какие визы получают стюардессы?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.

Как всё устроено: Лётчик из «Стрижей»
Как всё устроено
Как всё устроено: Лётчик из «Стрижей»Военный лётчик анонимно рассказал The Village о том, как пилоты снимают стресс после полёта, зачем военный парад репетировать много раз и почему речь президента на Красной площади — тонкое дело.
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Как всё устроено: Лётчик из «Стрижей»
Как всё устроено

Как всё устроено: Лётчик из «Стрижей» Военный лётчик анонимно рассказал The Village о том, как пилоты снимают стресс после полёта, зачем военный парад репетировать много раз и почему речь президента на Красной площади — тонкое дело.

Чистая работа
Чистая работа: ПилотПилот-инструктор учебного центра гражданской авиации Андрей Мишутин рассказывает о своей форме.
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Чистая работа

Чистая работа: Пилот Пилот-инструктор учебного центра гражданской авиации Андрей Мишутин рассказывает о своей форме.