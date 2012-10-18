В Шереметьеве открыли вторую полосу после крушения SSJ-100
В течение суток аэропорт должен войти в график
В Шереметьеве открыли вторую полосу после крушения SSJ-100 В течение суток аэропорт должен войти в график
«Аэрофлот» набирает военных летчиков после оттока пилотов за рубеж
Соискателям будут платить до 650 тысяч рублей в месяц
«Аэрофлот» набирает военных летчиков после оттока пилотов за рубеж Соискателям будут платить до 650 тысяч рублей в месяц
Проверять пилотов на ВИЧ и наркотики С такой инициативой выступил Минтранс
СМИ узнали о попытках авиакомпаний остановить утечку кадров в Азию
Компания «Россия» предложила приостанавливать действие летных документов пилотов, работающих на зарубежные компании
СМИ узнали о попытках авиакомпаний остановить утечку кадров в Азию Компания «Россия» предложила приостанавливать действие летных документов пилотов, работающих на зарубежные компании
На что живут пилоты Пилот гражданской авиации рассказал о своей зарплате и тратах
Летчик — о том, как бороться со стрессом Человек, который много летает сам и руководит другими пилотами, рассказывает, что делать в стрессовой ситуации
Москвичи смогут управлять домофоном с телефона
Чтобы открыть дверь подъезда, хозяину квартиры нужно ответить на звонок на городской телефон
Москвичи смогут управлять домофоном с телефона Чтобы открыть дверь подъезда, хозяину квартиры нужно ответить на звонок на городской телефон
Проблемы «Трансаэро» отразятся на пенсиях всех пилотов страны
Компания задолжала ПФР как минимум 157 миллионов рублей
Проблемы «Трансаэро» отразятся на пенсиях всех пилотов страны Компания задолжала ПФР как минимум 157 миллионов рублей
Пилотесса Мария Уваровская — о работе в мужском коллективе и буднях пилотаКомандир воздушного судна «Аэрофлота» рассказала The Village, как променяла карьеру архитектора на небо
Пилотесса Мария Уваровская — о работе в мужском коллективе и буднях пилота Командир воздушного судна «Аэрофлота» рассказала The Village, как променяла карьеру архитектора на небо
«Аэрофлот» принял на работу первого иностранного пилота
Им стал гражданин Германии Клаус Дитер Рольфс, прежде работавший в Hamburg Airways