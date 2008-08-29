Самые вкусные сладости в городе Часто многие из нас, гуляя по Москве – просто так или по делу, задаются насущным вопросом: где бы выпить чашечку ароматного кофе, где бы отведать чего-нибудь необычнго и вкусного, где купить сладостей домой к чаю, а то и просто скоротать часок-другой, болтая с другом или подружкой. А еще, желательно, за умеренную цену. В этой статье я расскажу вам, отъявленным сладкоежкам, о том, куда...
Cherry cheesecake Что может быть вкуснее домашнего чизкейка? Только вишневый домашний чизкейк!
Шоколадный сервелат Готовить эту сладкую штуку я научилась ещё в детстве, и с тех пор ни один Новый год без неё не обходится. Вообще в маминой старой «тетрадке по труду за 6–7ой класс» рецепт дан под названием «пирожное картошка», но до наших дней он «добрел» с существенными положительными дополнениями. В нашей семье ЭТО всегда зовут шоколадной колбасой.
Соль рафинад Kakujio Yasuhito Hirose и Ryohei Yoshiyuki придумали выпускать соль в кубиках, как сахар. Назвали их Kakujio.
Сегодня началась продажа вина Beaujolais! Пару дней назад в супермаркетах появились огромные плакаты с таинственной надписью Beaujolais Nouveau, а бары начали предлагать различные программы празднования праздника Божоле с уходом в разгул!
Сегодня началась продажа вина Beaujolais! Пару дней назад в супермаркетах появились огромные плакаты с таинственной надписью Beaujolais Nouveau, а бары начали предлагать различные программы празднования праздника Божоле с уходом в разгул!
Интервью с директором МакДака России Интервью происходило на радио-станции Эхо Москвы.
Съедобный мир Карл Уорнер, известный австралийский фотограф, работающий в Лондоне делает необычные фотографии, а именно его фото состоят из различных пищевых продуктов.
Песто престо! Пе́сто (итал. Pesto, от pestato, pestare — топтать, растирать, давить) — популярный соус итальянской кухни на основе оливкового масла, базилика и сыра.
Десерт «Для любимой» Утро выходного дня. Ты просыпаешься от лучика солнца, скользящего по подушке. Рядом твоя любимая досматривает свой последний, самый сладкий сон. В такие моменты хочется подарить ей что-то нежное, простое и оригинальное…
Сага о коварном Рамбутане Выхода было всего два: либо позволить злобному газообразному другу Иова завладеть мной, либо покончить с ним раз и навсегда. (В библии Рам – вузитянин, один из друзей Иова, приходивших к нему во время его болезни. Бутан – газ.) И я принял решение, спасшее меня от неминуемой волосатой гибели. По дороге домой я заглянул в Азбуку Вкуса и купил упаковку этих злобных мужских яйц.
Larousse Я не любитель энциклопедий и как наверно многие, я ищу всю информацию в интернете, но год назад мне в руки попала энциклопедия Larousse. Одна из немногих гастрономический энциклопедий которую интересно и читать, и смотреть, и просто держать в руках. Очень красивые и качественные картинки, доступный текст, 4000 словарных статей, 3000 рецептов, 1500 иллюстраций. Ответы практически...
Шоколадное ФОНДЮ на десерт Года два назад, блуждая между полками кухонной утвари, наткнулась на какую-то яркую посудину с шпажками впридачу… Это оказалась небольшая фондюшница на 4 человека. Я её незамедлительно приобрела, ну и через день книжицу с рецептами фондю. До сих пор не нарадусь этой покупке.
Салат из сельдерея «и в горе, и в радости» После отчётов и нервотрёпки на работе хочется прийти домой и забыть обо всех тягостях трудовых будней. У каждого свой отдых, у меня – домашняя еда и просмотр фильмов минувших лет.
Лапша с миндалём и креветками за 20 минут Однажды, когда старая пачка пельменей уже закончилась, а новая ещё не успела начаться я, пребывая в режиме жёсткого цейтнота, сочинила этот рецепт. То есть сначала приготовила, потом съела, а потом уже села записывать его для вас, потому что получилось вкусно. И – как показывает собранная по частям на полях рунета теоретическая база – полезно. К слову, уровень общей кулинарной...
Пищевые привычки – где моё, а где чужое? Эксперимента ради попросила своего воображаемого друга перечислить блюда и напитки, которые он считает вкусными. Жареная картошка, роллы, куриные крылышки, попкорн, пицца… Из сладкого назвал пару известных шоколадных батончиков. Напитки: газировка, пиво, соки. Особенно свежевыжатый морковный. А у тебя какой список? Не поленись набросать его прямо сейчас, и попробуем разобраться...
Экстремальное потребление Еда – это не только удовольствие, но и объект приложения усилий различных экстремалов – в Америке устраивают соревнования по поеданию гамбургеров, в Германии – по выпиванию пива, у нас выступили круче.
Молекулярная кухня Вас не захватывали эксперименты над едой в «Волшебстве страны Оз»? Помните, там профессор Кувыркун придумал таблетку, которая в концентрированном виде содержала в себе тарелку супа, порцию жареной рыбы или мяса, салат и что-нибудь на десерт. У того, кто принимал такую таблетку, создавалось впечатление, что он плотно пообедал. Но ученики профессора от Очень Питательных Таблеток...
Cалат «на ночь» Если вдруг, поздним вечером, вы, сидя за компьютером, понимаете, что проголодались, вы можете сделать себе салат под названием «на ночь».
Страшно вкусно Скоро праздник, Хэллоуин, подготовка к которому практически превратилось в культ. Думаю, что еще один вкусный пост на эту тему будет интересен. Чудеса «ужасной» фантазии проявляются и в кулинарии. Такие 24 вкусняшки могут вызвать желание их непременно съесть или же, наоборот, отодвинуть тарелку подальше.Enjoy
Хэллоуин от Bento С недавних пор и в нашей стране Хэллоуин завоевывает статус традиционного праздника. Конечно, многие уже готовятся вовсю: костюмы, мейк-ап по теме, напитки и место проведения.
Uncle Ben's Бренд Uncle Ben’s появился в 1943 году и с тех пор практически не изменялся. Нынешнее поколение афро-американцев видит в добром фермере, специалисте по рису, намек на расизм – бесфамильный раб, работающий не покладая рук. Теперь Дядя Бен – обеспеченный, преуспевающий директор известной корпорации, хотя, все такой же бесфамильный.
Кускус с томатом, моцареллой и базиликом Вариантов приготовления кускуса существует огромное количество. Кускус – пшеничная крупа, являющаяся основным продуктом питания в Марокко, Алжире, Тунисе и Ливии, сама по себе сухая и почти безвкусная, но служит прекрасной основой для сладких и солёных, мясных и вегетарианских блюд.
Прикольные овощи, фрукты и забавные факты о них Один маленький мальчик сделал совершенно четкое определение овощей и фруктов. Он решил, что «фрукты» – это то, что вкусно, а овощи – то, что полезно".
Смуси из авокадо, или Эксперимент с диетой Диеты я терпеть не могу, но прочитав в американском блоге “Lifehacker” «10 заповедей, чтобы сбросить 10 фунтов и 10 лет», я решила, что это самый ленивый и приятный способ экспериментировать с диетой. И попробовала.
Cook out. Пикник в стиле герл-скаутов Cook out – «готовить вне дома». У герл-скаутов есть целые книги рецептов, которые можно применять в походных условиях. Для наших пикников тоже подходит – быстро, легко, вкусно и процесс приготовления превращается в развлечение.
Белая рыба в вине С детсадовских времен я считала минтай рыбой дешевой и не слишком вкусной. Однако в винно-сливочном соусе она оказалась вполне изысканной. Быстрый и легкий способ приготовления рыбы в вине подходит и для щуки, и для пангасиуса, которого сейчас много расплодилось в супермаркетах.
Белая рыба в вине С детсадовских времен я считала минтай рыбой дешевой и не слишком вкусной. Однако в винно-сливочном соусе она оказалась вполне изысканной. Быстрый и легкий способ приготовления рыбы в вине подходит и для щуки, и для пангасиуса, которого сейчас много расплодилось в супермаркетах.
Безе или Меренг Пирожное, выпекаемое из взбитых яичных белков и сливок с сахаром с использованием в качестве начинки-прослойки взбитых сливок или варенья.
Antipasti «Yellow Corn & Red Bean» Горячая закуска о которой пойдет речь ниже, вызвала у меня ассоциации с Красным и Желтым (M&M). Да-да, именно с теми, что не верили в Санту, с которыми постоянно что-то случается – по вине Желтого. Наверное все же это влияние красной фасолинки и желтой кукурузинки.
Алан Дюкас – эталон современной гастрономи Американский журнал «Форбс» в списке ста самых влиятельных в мире людей, которые своими идеями определяют пути развития человечества, упоминает единственного француза. Этот человек – не политик, не бизнесмен и не писатель. Это шеф-повар Ален Дюкасс. Испанская газета «Эль Паис», со своей стороны, именует Дюкасса «самым влиятельным поваром современности». Не проходит и недели, чтобы...
Вегетарианец «Я никого не ем» Все содержание поста-выдержки из книги ДЖУЛЬЕТ ГЕЛЛАТЛИ. Никакой «отсебячины» кроме, конечно, полного согласия и восхищения к тому, что она делает.
Осень в яблоках Последние жаркие дни быстро остыли под внезапными холодными дождями… Закутались в плащи, пальто, резиновые сапоги и зонты становяться не отъемлимыми спутниками. Летние ароматы сменились на свежие осенние — запах арбузов,антоновских яблок, меда… Летние десерты по-тихонечку уступают осенним. И как же тут не написать пару теплых слов о таком десерте как Печеные яблоки.
КТО ПРОЛИЛ СВИНИНУ? С некоторых пор фраза: «дай воды попить, а то что-то есть захотелось» может не выглядеть наглостью или заезженной шуткой.
Panna cotta Panna cotta нежный, итальянский десерт, название которого переводится как «вареный крем».
Egg Flan У десерта под названием флан довольно долгая история существования – французы подавали его на стол еще в XVIII веке. За столь продолжительный промежуток времени флан успел обрасти сотнями вариантов рецепта и большой популярностью.
По-фински – karjalanpiirakat, по-русски – калитки Финны никогда не отличались богатством, а за урожай всегда были вынуждены бороться. Нам же от этого прямая выгода – не придется тратить кучу денег на экзотические ингридиенты!
FAT PIG США, Нью-Йорк.Brooklyn Brothers, которые ни разу не братья, а просто пара чуваков с избыточной креативностью и продуктивностью, помимо работы за деньги в виде разработки фирменых стилей и прочего в том же духе, время от времени делает прыжки в сторону и производит детские книжки, витамины от ПМС и такой вот органический молочных шоколад для жирных свиней.
Где моя большая ложка? Можно подумать, что невыскребаемые остатки еды в разнообразных банках являются главной проблемой в жизни среднестатистического дизайнера.
Dr. Pepper – вкус детства Dr. Pepper (Доктор Пеппер, Германия) Чего только не придумывают люди, страдая от неразделенной любви! Поэты слагают поэмы, музыканты сочиняют романсы, драматурги пишут пьесы, садовники выводят новые сорта роз и орхидей, называя их в честь любимой… А что же делать аптекарям? Поверьте, при разбитом сердце и должной фантазии и они находят совершенно невероятные решения! Дело было...
Куриные яйца своими руками Трудно в это поверить, но, судя по разным источникам, китайские умельцы научились создавать искусственные куриные яйца, неотличимые от настоящих. Такие изделия обходятся дешевле и создаются гораздо быстрее, что и послужило причиной для появления так называемых “пищевых пиратов” (food pirates).
Поднимай меня наверх Тирамису — один из самых популярных десертов в мире. И, наверное, один из самых вкусных.
Ягода в кубе В московских супермаркетах появились квадратные арбузы. «Геометрические» ягоды везут из Японии, где их вывели еще 30 лет назад.