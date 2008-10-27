Самые вкусные сладости в городе Часто многие из нас, гуляя по Москве – просто так или по делу, задаются насущным вопросом: где бы выпить чашечку ароматного кофе, где бы отведать чего-нибудь необычнго и вкусного, где купить сладостей домой к чаю, а то и просто скоротать часок-другой, болтая с другом или подружкой. А еще, желательно, за умеренную цену. В этой статье я расскажу вам, отъявленным сладкоежкам, о том, куда...
Самые вкусные сладости в городе Часто многие из нас, гуляя по Москве – просто так или по делу, задаются насущным вопросом: где бы выпить чашечку ароматного кофе, где бы отведать чего-нибудь необычнго и вкусного, где купить сладостей домой к чаю, а то и просто скоротать часок-другой, болтая с другом или подружкой. А еще, желательно, за умеренную цену. В этой статье я расскажу вам, отъявленным сладкоежкам, о том, куда...
Cherry cheesecake Что может быть вкуснее домашнего чизкейка? Только вишневый домашний чизкейк!
Cherry cheesecake Что может быть вкуснее домашнего чизкейка? Только вишневый домашний чизкейк!
Шоколадный сервелат Готовить эту сладкую штуку я научилась ещё в детстве, и с тех пор ни один Новый год без неё не обходится. Вообще в маминой старой «тетрадке по труду за 6–7ой класс» рецепт дан под названием «пирожное картошка», но до наших дней он «добрел» с существенными положительными дополнениями. В нашей семье ЭТО всегда зовут шоколадной колбасой.
Шоколадный сервелат Готовить эту сладкую штуку я научилась ещё в детстве, и с тех пор ни один Новый год без неё не обходится. Вообще в маминой старой «тетрадке по труду за 6–7ой класс» рецепт дан под названием «пирожное картошка», но до наших дней он «добрел» с существенными положительными дополнениями. В нашей семье ЭТО всегда зовут шоколадной колбасой.
Соль рафинад Kakujio Yasuhito Hirose и Ryohei Yoshiyuki придумали выпускать соль в кубиках, как сахар. Назвали их Kakujio.
Соль рафинад Kakujio Yasuhito Hirose и Ryohei Yoshiyuki придумали выпускать соль в кубиках, как сахар. Назвали их Kakujio.
Сегодня началась продажа вина Beaujolais! Пару дней назад в супермаркетах появились огромные плакаты с таинственной надписью Beaujolais Nouveau, а бары начали предлагать различные программы празднования праздника Божоле с уходом в разгул!
Сегодня началась продажа вина Beaujolais! Пару дней назад в супермаркетах появились огромные плакаты с таинственной надписью Beaujolais Nouveau, а бары начали предлагать различные программы празднования праздника Божоле с уходом в разгул!
Интервью с директором МакДака России Интервью происходило на радио-станции Эхо Москвы.
Интервью с директором МакДака России Интервью происходило на радио-станции Эхо Москвы.
Съедобный мир Карл Уорнер, известный австралийский фотограф, работающий в Лондоне делает необычные фотографии, а именно его фото состоят из различных пищевых продуктов.
Съедобный мир Карл Уорнер, известный австралийский фотограф, работающий в Лондоне делает необычные фотографии, а именно его фото состоят из различных пищевых продуктов.
Песто престо! Пе́сто (итал. Pesto, от pestato, pestare — топтать, растирать, давить) — популярный соус итальянской кухни на основе оливкового масла, базилика и сыра.
Песто престо! Пе́сто (итал. Pesto, от pestato, pestare — топтать, растирать, давить) — популярный соус итальянской кухни на основе оливкового масла, базилика и сыра.
Десерт «Для любимой» Утро выходного дня. Ты просыпаешься от лучика солнца, скользящего по подушке. Рядом твоя любимая досматривает свой последний, самый сладкий сон. В такие моменты хочется подарить ей что-то нежное, простое и оригинальное…
Десерт «Для любимой» Утро выходного дня. Ты просыпаешься от лучика солнца, скользящего по подушке. Рядом твоя любимая досматривает свой последний, самый сладкий сон. В такие моменты хочется подарить ей что-то нежное, простое и оригинальное…
Сага о коварном Рамбутане Выхода было всего два: либо позволить злобному газообразному другу Иова завладеть мной, либо покончить с ним раз и навсегда. (В библии Рам – вузитянин, один из друзей Иова, приходивших к нему во время его болезни. Бутан – газ.) И я принял решение, спасшее меня от неминуемой волосатой гибели. По дороге домой я заглянул в Азбуку Вкуса и купил упаковку этих злобных мужских яйц.
Сага о коварном Рамбутане Выхода было всего два: либо позволить злобному газообразному другу Иова завладеть мной, либо покончить с ним раз и навсегда. (В библии Рам – вузитянин, один из друзей Иова, приходивших к нему во время его болезни. Бутан – газ.) И я принял решение, спасшее меня от неминуемой волосатой гибели. По дороге домой я заглянул в Азбуку Вкуса и купил упаковку этих злобных мужских яйц.
Larousse Я не любитель энциклопедий и как наверно многие, я ищу всю информацию в интернете, но год назад мне в руки попала энциклопедия Larousse. Одна из немногих гастрономический энциклопедий которую интересно и читать, и смотреть, и просто держать в руках. Очень красивые и качественные картинки, доступный текст, 4000 словарных статей, 3000 рецептов, 1500 иллюстраций. Ответы практически...
Larousse Я не любитель энциклопедий и как наверно многие, я ищу всю информацию в интернете, но год назад мне в руки попала энциклопедия Larousse. Одна из немногих гастрономический энциклопедий которую интересно и читать, и смотреть, и просто держать в руках. Очень красивые и качественные картинки, доступный текст, 4000 словарных статей, 3000 рецептов, 1500 иллюстраций. Ответы практически...
Шоколадное ФОНДЮ на десерт Года два назад, блуждая между полками кухонной утвари, наткнулась на какую-то яркую посудину с шпажками впридачу… Это оказалась небольшая фондюшница на 4 человека. Я её незамедлительно приобрела, ну и через день книжицу с рецептами фондю. До сих пор не нарадусь этой покупке.
Шоколадное ФОНДЮ на десерт Года два назад, блуждая между полками кухонной утвари, наткнулась на какую-то яркую посудину с шпажками впридачу… Это оказалась небольшая фондюшница на 4 человека. Я её незамедлительно приобрела, ну и через день книжицу с рецептами фондю. До сих пор не нарадусь этой покупке.
Салат из сельдерея «и в горе, и в радости» После отчётов и нервотрёпки на работе хочется прийти домой и забыть обо всех тягостях трудовых будней. У каждого свой отдых, у меня – домашняя еда и просмотр фильмов минувших лет.
Салат из сельдерея «и в горе, и в радости» После отчётов и нервотрёпки на работе хочется прийти домой и забыть обо всех тягостях трудовых будней. У каждого свой отдых, у меня – домашняя еда и просмотр фильмов минувших лет.
Лапша с миндалём и креветками за 20 минут Однажды, когда старая пачка пельменей уже закончилась, а новая ещё не успела начаться я, пребывая в режиме жёсткого цейтнота, сочинила этот рецепт. То есть сначала приготовила, потом съела, а потом уже села записывать его для вас, потому что получилось вкусно. И – как показывает собранная по частям на полях рунета теоретическая база – полезно. К слову, уровень общей кулинарной...
Лапша с миндалём и креветками за 20 минут Однажды, когда старая пачка пельменей уже закончилась, а новая ещё не успела начаться я, пребывая в режиме жёсткого цейтнота, сочинила этот рецепт. То есть сначала приготовила, потом съела, а потом уже села записывать его для вас, потому что получилось вкусно. И – как показывает собранная по частям на полях рунета теоретическая база – полезно. К слову, уровень общей кулинарной...
Пищевые привычки – где моё, а где чужое? Эксперимента ради попросила своего воображаемого друга перечислить блюда и напитки, которые он считает вкусными. Жареная картошка, роллы, куриные крылышки, попкорн, пицца… Из сладкого назвал пару известных шоколадных батончиков. Напитки: газировка, пиво, соки. Особенно свежевыжатый морковный. А у тебя какой список? Не поленись набросать его прямо сейчас, и попробуем разобраться...
Пищевые привычки – где моё, а где чужое? Эксперимента ради попросила своего воображаемого друга перечислить блюда и напитки, которые он считает вкусными. Жареная картошка, роллы, куриные крылышки, попкорн, пицца… Из сладкого назвал пару известных шоколадных батончиков. Напитки: газировка, пиво, соки. Особенно свежевыжатый морковный. А у тебя какой список? Не поленись набросать его прямо сейчас, и попробуем разобраться...
Экстремальное потребление Еда – это не только удовольствие, но и объект приложения усилий различных экстремалов – в Америке устраивают соревнования по поеданию гамбургеров, в Германии – по выпиванию пива, у нас выступили круче.
Экстремальное потребление Еда – это не только удовольствие, но и объект приложения усилий различных экстремалов – в Америке устраивают соревнования по поеданию гамбургеров, в Германии – по выпиванию пива, у нас выступили круче.
Молекулярная кухня Вас не захватывали эксперименты над едой в «Волшебстве страны Оз»? Помните, там профессор Кувыркун придумал таблетку, которая в концентрированном виде содержала в себе тарелку супа, порцию жареной рыбы или мяса, салат и что-нибудь на десерт. У того, кто принимал такую таблетку, создавалось впечатление, что он плотно пообедал. Но ученики профессора от Очень Питательных Таблеток...
Молекулярная кухня Вас не захватывали эксперименты над едой в «Волшебстве страны Оз»? Помните, там профессор Кувыркун придумал таблетку, которая в концентрированном виде содержала в себе тарелку супа, порцию жареной рыбы или мяса, салат и что-нибудь на десерт. У того, кто принимал такую таблетку, создавалось впечатление, что он плотно пообедал. Но ученики профессора от Очень Питательных Таблеток...
Cалат «на ночь» Если вдруг, поздним вечером, вы, сидя за компьютером, понимаете, что проголодались, вы можете сделать себе салат под названием «на ночь».