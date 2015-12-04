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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Грузия внутри: 5 традиционных рецептов
Грузия внутри: 5 традиционных рецептов Харчо, хачапури и сациви дома
Грузия внутри: 5 традиционных рецептов

Грузия внутри: 5 традиционных рецептов
Харчо, хачапури и сациви дома

Завтраки в I Like Wine, сезонные меню и фестиваль Garden
Завтраки в I Like Wine, сезонные меню и фестиваль Garden Главные события московских ресторанов — в подборке The Village
Завтраки в I Like Wine, сезонные меню и фестиваль Garden

Завтраки в I Like Wine, сезонные меню и фестиваль Garden
Главные события московских ресторанов — в подборке The Village

Смотреть и есть: Куда идти на трансляции чемпионата мира
Смотреть и есть: Куда идти на трансляции чемпионата мира 9 хороших мест с едой и футболом
Смотреть и есть: Куда идти на трансляции чемпионата мира

Смотреть и есть: Куда идти на трансляции чемпионата мира
9 хороших мест с едой и футболом

«Патрики за 1 000»: Что и где есть на Пятницкой
«Патрики за 1 000»: Что и где есть на Пятницкой Гид по одной из главных гастрономических улиц города
«Патрики за 1 000»: Что и где есть на Пятницкой

«Патрики за 1 000»: Что и где есть на Пятницкой
Гид по одной из главных гастрономических улиц города

Пиццерия, сырный ресторан, хинкальная и еще четыре новых места
Пиццерия, сырный ресторан, хинкальная и еще четыре новых места Главные гастрономические события недели
Пиццерия, сырный ресторан, хинкальная и еще четыре новых места

Пиццерия, сырный ресторан, хинкальная и еще четыре новых места
Главные гастрономические события недели

8 быстрых ужинов
8 быстрых ужинов Запеченный батат, тальятелле «алла водка» и другие рецепты на вечер для тех, кто ничего не успевает после работы
8 быстрых ужинов

8 быстрых ужинов
Запеченный батат, тальятелле «алла водка» и другие рецепты на вечер для тех, кто ничего не успевает после работы

Владельцы Laffa Laffa и «Хачапурия» открыли кафе «Есть хинкали & Пить вино»

В меню — 15 видов хинкали

Владельцы Laffa Laffa и «Хачапурия» открыли кафе «Есть хинкали & Пить вино»

25 новых кафе и ресторанов зимы
25 новых кафе и ресторанов зимы Новый ресторан Ильи Тютенкова, вторые «Китайские новости», вторая бургерная Burger Heroes, две Magnolia Bakery и ещё несколько мест — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой зимой
25 новых кафе и ресторанов зимы

25 новых кафе и ресторанов зимы
Новый ресторан Ильи Тютенкова, вторые «Китайские новости», вторая бургерная Burger Heroes, две Magnolia Bakery и ещё несколько мест — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой зимой