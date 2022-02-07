Московский планетарий открыл набор на курсы астрономии для взрослых
Там научат определять созвездия, звезды и планеты
На крыше Московского планетария откроется лекторий
Лекции о Вселенной будут читать до 12 сентября
В Останкинской башне откроется обсерватория
Первая серия наблюдений состоится 14, 15 и 16 июня
В Шереметьеве открылась экспозиция Московского планетария
Пассажиры «Аэроэкспресса» получат скидку на посещение планетария
Московский планетарий проведет 12 вечеров астрономических наблюдений
Посетители смогут понаблюдать за Луной, Марсом и ближайшими к Земле звездами
Московский планетарий открыл набор школьников в бесплатный астрономический кружок
Ученикам расскажут об истории астрономии, происхождении Солнечной системы и законах движения небесных тел
Московский планетарий анонсировал «самый красивый звездопад года»
Интенсивность звездного дождя может дойти до 100 метеоров в час
Россияне увидят самое длительное в XXI веке полное затмение Луны
Астрономическое событие пройдет одновременно с великим противостоянием Марса
В Московском планетарии откроют «Лабораторию увлекательной науки»
Школьникам помогут разобраться с законами природы
В Московском планетарии покажут спектакль об экипаже «Крузенштерна»
Актер Сергей Гармаш прочтет монологи членов экипажа парусника в сопровождении мини-оркестра
В метро установят мобильный планетарий с бесплатными кинопоказами
Фильмы о космосе бесплатно покажут на «Выставочной»
В Московском зоопарке открылся новый вход
Дополнительный вход через территорию планетария работает ежедневно, кроме вторника
Московский планетарий открыл набор школьников в бесплатный кружок по астрономии
Зачисление на первый курс кружка проводится для учеников 6-7 классов по результатам собеседований
В московском планетарии установят телескопы для дневных наблюдений за Луной
Спутник Земли можно будет увидеть 26, 27 и 28 июля
Московский планетарий отпразднует 70-летие выставкой 19 июля
Новая экспозиция разместится в музее Урании
На крыше Московского планетария пройдет концерт органного дуэта и ансамбля ханг-драмов
Концерт начнется в 21:00
Фестиваль «Политех», День Элмера, праздник мороженого и миссия на «Станции Марс»
Лучшие площадки для последних весенних выходных
В конце июня москвичи увидят первый летний звездопад
Также в конце месяца на небе могут появиться редкие серебристые облака
В Москве 20 мая пройдет акция «Ночь в музее»
Бесплатно и до позднего вечера будут работать более 200 музеев, галерей, школ искусств и арт-центров
В январе в Москве можно будет увидеть звездопад и самое близкое расположение Солнца к Земле
Днем 3 января прогнозируется падение до 120 метеоров в час
В Московском планетарии впервые проведут выездное наблюдение звездопада
С 12 по 14 августа количество метеоров в час составит до 150 штук
Москвичи 14 июля смогут наблюдать соединение Луны и Марса
Увидеть это явление можно будет и невооружённым глазом
В декабре москвичи увидят два звездопада и комету Каталина
Звездопады можно будет увидеть 23 и 25 декабря
В Москве можно будет увидеть астероид и полное лунное затмение
Сближение астероида Веста с Землёй произойдёт 24 сентября, а полное лунное затмение — 28 сентября
В планетарии появятся автоматы с космической едой
Первые четыре автомата планируют установить к июлю
Московский планетарий хочет запустить «космический» троллейбус по Садовому кольцу
Точная дата открытия маршрута пока неизвестна
В ночь на 23 апреля москвичи смогут увидеть звездопад Лириды
Редкое природное явление можно увидеть с полуночи до утра 23 апреля, а в восточной части неба звездопад продлится до 25 апреля
Фабрика звёзд: Как рассказать про космос с помощью мобильного планетария The Village поговорил с лектором просветительской компании «Мобильные планетарии» Алексеем Косолаповым и узнал, как преподавать астрономию в переносном куполе и в чём виноваты динозавры
В Москве появилась единая карта для проезда в общественном транспорте и посещения музеев
PrimePass действует 24 часа и позволяет совершать неограниченное количество поездок на общественном транспорте и посещать музеи
В Москве пройдёт «Ночь искусств»
Участники фестиваля смогут попробовать себя в разных направлениях искусства — живописи, скульптуре, литературе, актёрском мастерстве и музыке
29 мест для празднования детского дня рождения Куда не пустят со своей феей Динь-Динь, а куда можно приволочь даже торт размером с Человека-паука — памятка для тех, кто собирается отмечать день рождения ребёнка любого возраста
В Москве появится карта для оплаты проезда и посещения музеев
Карту Prime Pass с неограниченным количеством поездок в общественном транспорте и билетами в музеи презентуют 18 октября
По Новой Москве будет курсировать передвижной планетарий
В передвижном шатре в Новой Москве будут показывать фильмы про космос.
Планетарий и зоопарк запускают единый билет
Посетить в один день планетарий и зоопарк выйдет дешевле на 10 %.
В планетарии теперь можно понаблюдать за Землёй
В московском планетарии установили радиотелескоп, который позволяет со спутника наблюдать за Землёй.