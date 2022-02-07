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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Московском планетарии 14 февраля можно будет провести свидание под звездами
7 февраля 2022

В Московском планетарии 14 февраля можно будет провести свидание под звездами

Московский планетарий откроется 10 октября после модернизации зала
8 октября 2021

Московский планетарий откроется 10 октября после модернизации зала

Московский планетарий проведет онлайн-трансляцию солнечного затмения
11 декабря 2020

Московский планетарий проведет онлайн-трансляцию солнечного затмения

Московский планетарий открыл набор на курсы астрономии для взрослых

Там научат определять созвездия, звезды и планеты

Московский планетарий открыл набор на курсы астрономии для взрослых

На крыше Московского планетария откроется лекторий

Лекции о Вселенной будут читать до 12 сентября

На крыше Московского планетария откроется лекторий

В Останкинской башне откроется обсерватория

Первая серия наблюдений состоится 14, 15 и 16 июня

В Останкинской башне откроется обсерватория

В Шереметьеве открылась экспозиция Московского планетария

Пассажиры «Аэроэкспресса» получат скидку на посещение планетария

В Шереметьеве открылась экспозиция Московского планетария

Московский планетарий проведет 12 вечеров астрономических наблюдений

Посетители смогут понаблюдать за Луной, Марсом и ближайшими к Земле звездами

Московский планетарий проведет 12 вечеров астрономических наблюдений

Московский планетарий открыл набор школьников в бесплатный астрономический кружок

Ученикам расскажут об истории астрономии, происхождении Солнечной системы и законах движения небесных тел

Московский планетарий открыл набор школьников в бесплатный астрономический кружок

Московский планетарий анонсировал «самый красивый звездопад года»

Интенсивность звездного дождя может дойти до 100 метеоров в час

Московский планетарий анонсировал «самый красивый звездопад года»

Россияне увидят самое длительное в XXI веке полное затмение Луны

Астрономическое событие пройдет одновременно с великим противостоянием Марса

Россияне увидят самое длительное в XXI веке полное затмение Луны

В Московском планетарии откроют «Лабораторию увлекательной науки»

Школьникам помогут разобраться с законами природы

В Московском планетарии откроют «Лабораторию увлекательной науки»

В Московском планетарии покажут спектакль об экипаже «Крузенштерна»

Актер Сергей Гармаш прочтет монологи членов экипажа парусника в сопровождении мини-оркестра

В Московском планетарии покажут спектакль об экипаже «Крузенштерна»

В метро установят мобильный планетарий с бесплатными кинопоказами

Фильмы о космосе бесплатно покажут на «Выставочной»

В метро установят мобильный планетарий с бесплатными кинопоказами

11 сентября. Главное в городе
11 сентября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
11 сентября. Главное в городе

11 сентября. Главное в городе
Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

В Московском зоопарке открылся новый вход

Дополнительный вход через территорию планетария работает ежедневно, кроме вторника

В Московском зоопарке открылся новый вход

Московский планетарий открыл набор школьников в бесплатный кружок по астрономии

Зачисление на первый курс кружка проводится для учеников 6-7 классов по результатам собеседований

Московский планетарий открыл набор школьников в бесплатный кружок по астрономии

Москвичи смогут увидеть бордовую Луну

Явление можно будет наблюдать 7 августа

Москвичи смогут увидеть бордовую Луну

В московском планетарии установят телескопы для дневных наблюдений за Луной

Спутник Земли можно будет увидеть 26, 27 и 28 июля

В московском планетарии установят телескопы для дневных наблюдений за Луной

Московский планетарий отпразднует 70-летие выставкой 19 июля

Новая экспозиция разместится в музее Урании

Московский планетарий отпразднует 70-летие выставкой 19 июля

На крыше Московского планетария пройдет концерт органного дуэта и ансамбля ханг-драмов

Концерт начнется в 21:00

На крыше Московского планетария пройдет концерт органного дуэта и ансамбля ханг-драмов

В планетарии отметят Международный день астероида

Праздник состоится 30 июня

В планетарии отметят Международный день астероида

Фестиваль «Политех», День Элмера, праздник мороженого и миссия на «Станции Марс»

Лучшие площадки для последних весенних выходных

Фестиваль «Политех», День Элмера, праздник мороженого и миссия на «Станции Марс»

В конце июня москвичи увидят первый летний звездопад

Также в конце месяца на небе могут появиться редкие серебристые облака

В конце июня москвичи увидят первый летний звездопад

В Москве 20 мая пройдет акция «Ночь в музее»

Бесплатно и до позднего вечера будут работать более 200 музеев, галерей, школ искусств и арт-центров

В Москве 20 мая пройдет акция «Ночь в музее»

В январе в Москве можно будет увидеть звездопад и самое близкое расположение Солнца к Земле

Днем 3 января прогнозируется падение до 120 метеоров в час

В январе в Москве можно будет увидеть звездопад и самое близкое расположение Солнца к Земле

В Московском планетарии впервые проведут выездное наблюдение звездопада

С 12 по 14 августа количество метеоров в час составит до 150 штук

В Московском планетарии впервые проведут выездное наблюдение звездопада

Москвичи 14 июля смогут наблюдать соединение Луны и Марса

Увидеть это явление можно будет и невооружённым глазом

Москвичи 14 июля смогут наблюдать соединение Луны и Марса

В декабре москвичи увидят два звездопада и комету Каталина

Звездопады можно будет увидеть 23 и 25 декабря

В декабре москвичи увидят два звездопада и комету Каталина

В Москве можно будет увидеть астероид и полное лунное затмение

Сближение астероида Веста с Землёй произойдёт 24 сентября, а полное лунное затмение — 28 сентября

В Москве можно будет увидеть астероид и полное лунное затмение

В планетарии появятся автоматы с космической едой

Первые четыре автомата планируют установить к июлю

В планетарии появятся автоматы с космической едой

Московский планетарий хочет запустить «космический» троллейбус по Садовому кольцу

Точная дата открытия маршрута пока неизвестна

Московский планетарий хочет запустить «космический» троллейбус по Садовому кольцу

В ночь на 23 апреля москвичи смогут увидеть звездопад Лириды

Редкое природное явление можно увидеть с полуночи до утра 23 апреля, а в восточной части неба звездопад продлится до 25 апреля

В ночь на 23 апреля москвичи смогут увидеть звездопад Лириды

Фабрика звёзд: Как рассказать про космос с помощью мобильного планетария
Фабрика звёзд: Как рассказать про космос с помощью мобильного планетария The Village поговорил с лектором просветительской компании «Мобильные планетарии» Алексеем Косолаповым и узнал, как преподавать астрономию в переносном куполе и в чём виноваты динозавры
Фабрика звёзд: Как рассказать про космос с помощью мобильного планетария

Фабрика звёзд: Как рассказать про космос с помощью мобильного планетария
The Village поговорил с лектором просветительской компании «Мобильные планетарии» Алексеем Косолаповым и узнал, как преподавать астрономию в переносном куполе и в чём виноваты динозавры

В Москве появилась единая карта для проезда в общественном транспорте и посещения музеев

PrimePass действует 24 часа и позволяет совершать неограниченное количество поездок на общественном транспорте и посещать музеи

В Москве появилась единая карта для проезда в общественном транспорте и посещения музеев

В Москве пройдёт «Ночь искусств»

Участники фестиваля смогут попробовать себя в разных направлениях искусства — живописи, скульптуре, литературе, актёрском мастерстве и музыке

В Москве пройдёт «Ночь искусств»

29 мест для празднования детского дня рождения
29 мест для празднования детского дня рождения Куда не пустят со своей феей Динь-Динь, а куда можно приволочь даже торт размером с Человека-паука — памятка для тех, кто собирается отмечать день рождения ребёнка любого возраста
29 мест для празднования детского дня рождения

29 мест для празднования детского дня рождения
Куда не пустят со своей феей Динь-Динь, а куда можно приволочь даже торт размером с Человека-паука — памятка для тех, кто собирается отмечать день рождения ребёнка любого возраста

В Москве появится карта для оплаты проезда и посещения музеев

Карту Prime Pass с неограниченным количеством поездок в общественном транспорте и билетами в музеи презентуют 18 октября

В Москве появится карта для оплаты проезда и посещения музеев

По Новой Москве будет курсировать передвижной планетарий

В передвижном шатре в Новой Москве будут показывать фильмы про космос.

По Новой Москве будет курсировать передвижной планетарий

Планетарий и зоопарк запускают единый билет

Посетить в один день планетарий и зоопарк выйдет дешевле на 10 %.

Планетарий и зоопарк запускают единый билет

В планетарии теперь можно понаблюдать за Землёй

В московском планетарии установили радиотелескоп, который позволяет со спутника наблюдать за Землёй.

В планетарии теперь можно понаблюдать за Землёй

Обсерватория московского планетария откроется в середине августа С середины августа в московском планетарии можно будет днем и ночью наблюдать за звездами.

Обсерватория московского планетария откроется в середине августа

Итоги недели: открытие планетария, проекты реконструкции «Пушкинского», летняя площадка «Флакона» The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров.

Итоги недели: открытие планетария, проекты реконструкции «Пушкинского», летняя площадка «Флакона»

Назад в будущее: фоторепортаж из Московского планетария
Назад в будущее: фоторепортаж из Московского планетария Московский планетарий открывается через два месяца. На реконструкцию ушло 18 лет и 5 миллиардов рублей. The Village посмотрел, что происходит внутри нового планетария, и поговорил с его руководителем
Назад в будущее: фоторепортаж из Московского планетария

Назад в будущее: фоторепортаж из Московского планетария
Московский планетарий открывается через два месяца. На реконструкцию ушло 18 лет и 5 миллиардов рублей. The Village посмотрел, что происходит внутри нового планетария, и поговорил с его руководителем

Первые билеты в планетарий будут продавать по 360 рублей Московский планетарий в первые дни своей работы понизит цены на входные билеты чтобы привлечь посетителей

Первые билеты в планетарий будут продавать по 360 рублей

В московском планетарии откроется интерактивный зал В новом интерактивном зале планетария можно будет испытать невесомость и узнать, как на Земле возникает торнадо

В московском планетарии откроется интерактивный зал

Московский планетарий откроется в начале лета Реконструкция московского планетария завершена, для посетителей он откроется в первой декаде июня

Московский планетарий откроется в начале лета

Самый дешевый билет в планетарий будет стоить 510 рублей Планетарий будет открыт к следующему Дню космонавтики. Билет будет стоить 510 рублей. Льготы не предусмотрены

Самый дешевый билет в планетарий будет стоить 510 рублей

Открытие планетария вновь перенесли Открытие московского планетария перенесено на 12 апреля 2011 года. Оно будет приурочено ко дню космонавтики

Открытие планетария вновь перенесли

Московский планетарий откроют к концу года Московский планетарий откроется через пару месяцев. В результате реконструкции его площадь увеличилась почти в 5 раз

Московский планетарий откроют к концу года