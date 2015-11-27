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9 выставок зимы
Планы на сезон

9 выставок зимы Фрэнсис Бэкон, Владимир Дубосарский, Илья Зданевич и муми-тролли — рассказываем о планах московских музеев и галерей на ближайшие три месяца

Планы на сезон

9 выставок зимы Фрэнсис Бэкон, Владимир Дубосарский, Илья Зданевич и муми-тролли — рассказываем о планах московских музеев и галерей на ближайшие три месяца

24 фильма зимы
Планы на сезон

24 фильма зимыСкарлетт Йоханссон у братьев Коэн, Леонардо Ди Каприо у Гонсалеса Иньярриту и, конечно, новые «Звёздные войны»: Настя Курганская — о фильмах, которые мы будем смотреть этой зимой в кино

Планы на сезон

24 фильма зимы Скарлетт Йоханссон у братьев Коэн, Леонардо Ди Каприо у Гонсалеса Иньярриту и, конечно, новые «Звёздные войны»: Настя Курганская — о фильмах, которые мы будем смотреть этой зимой в кино