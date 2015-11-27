Планы на сезон
9 выставок зимы Фрэнсис Бэкон, Владимир Дубосарский, Илья Зданевич и муми-тролли — рассказываем о планах московских музеев и галерей на ближайшие три месяца
Планы на сезон
9 выставок зимы Фрэнсис Бэкон, Владимир Дубосарский, Илья Зданевич и муми-тролли — рассказываем о планах московских музеев и галерей на ближайшие три месяца
Планы на сезон
24 фильма зимыСкарлетт Йоханссон у братьев Коэн, Леонардо Ди Каприо у Гонсалеса Иньярриту и, конечно, новые «Звёздные войны»: Настя Курганская — о фильмах, которые мы будем смотреть этой зимой в кино
Планы на сезон