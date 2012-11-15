Планы на зиму: 8 новых сериалов Приквел «Секса в большом городе», Джон Хэмм и Дэниел Рэдклифф в экранизации Булгакова, новые серийные убийцы от автора «Крика», а также русские шпионы и президент Америки — в заметных сериалах зимы.