Weekend
Планы на зиму: 14 новых сериаловНовые работы создателей «Секретных материалов», «Ходячих мертвецов» и «Остаться в живых», а также мульт о белом рэпере-гее, вышедшем из тюрьмы, — среди заметных сериалов зимы.
Weekend
Планы на зиму: 14 новых сериалов Новые работы создателей «Секретных материалов», «Ходячих мертвецов» и «Остаться в живых», а также мульт о белом рэпере-гее, вышедшем из тюрьмы, — среди заметных сериалов зимы.
Еда
Планы на зиму: 28 новых кафе, ресторанов и баровЭклерная «Шоколадного ателье», LavkaLavka на Кутузовском, три новых проекта бартендера Александра Кана и полноценное кафе Puff Point — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой зимой.
Еда
Планы на зиму: 28 новых кафе, ресторанов и баров Эклерная «Шоколадного ателье», LavkaLavka на Кутузовском, три новых проекта бартендера Александра Кана и полноценное кафе Puff Point — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой зимой.
Weekend
Планы на зиму: 10 новых книг«Смерть» Нила Геймана, «Вагина» Наоми Вульф, биография Мика Джаггера, новые исторические романы короля и королевы современного детектива в числе важных книг этой зимы — обзор Елизаветы Биргер.
Weekend
Планы на зиму: 10 новых книг «Смерть» Нила Геймана, «Вагина» Наоми Вульф, биография Мика Джаггера, новые исторические романы короля и королевы современного детектива в числе важных книг этой зимы — обзор Елизаветы Биргер.
Weekend
Планы на зиму: 13 выставокЭнди Уорхол и Марк Шагал, арт-эксперимент в «Гараже» и цирк в ММСИ — хиты московских выставок зимы 2013−2014 — в подборке The Village.
Weekend
Планы на зиму: 13 выставок Энди Уорхол и Марк Шагал, арт-эксперимент в «Гараже» и цирк в ММСИ — хиты московских выставок зимы 2013−2014 — в подборке The Village.
Weekend
Планы на зиму: 30 фильмовДжон Сноу против вулкана, Бильбо Бэггинс против дракона, новые братья Коэны, Скорсезе и Клуни, последний фильм Германа и возвращение Бэтмена в числе киноновинок зимы 2013−2014.
Weekend
Планы на зиму: 30 фильмов Джон Сноу против вулкана, Бильбо Бэггинс против дракона, новые братья Коэны, Скорсезе и Клуни, последний фильм Германа и возвращение Бэтмена в числе киноновинок зимы 2013−2014.
Weekend
Планы на зиму: 26 концертовWoodkid и Backstreet Boys, Элтон Джон и Within Temptation, Патрик Вульф и Brazzaville среди концертов приезжих музыкантов зимой 2013−2014.
Weekend
Планы на зиму: 26 концертов Woodkid и Backstreet Boys, Элтон Джон и Within Temptation, Патрик Вульф и Brazzaville среди концертов приезжих музыкантов зимой 2013−2014.
Weekend
Планы на зиму: 8 новых сериаловПриквел «Секса в большом городе», Джон Хэмм и Дэниел Рэдклифф в экранизации Булгакова, новые серийные убийцы от автора «Крика», а также русские шпионы и президент Америки — в заметных сериалах зимы.
Weekend
Планы на зиму: 8 новых сериалов Приквел «Секса в большом городе», Джон Хэмм и Дэниел Рэдклифф в экранизации Булгакова, новые серийные убийцы от автора «Крика», а также русские шпионы и президент Америки — в заметных сериалах зимы.
Рестораны
Планы на зиму: 11 новых кафе, ресторанов и баровБутербродная «Бутербро», Stay Hungry, «22.13», обновлённый «Кофеин», лапшичная «Вок Стрит», два новых Hudson Deli и один Fat Cat — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой зимой.
Рестораны
Планы на зиму: 11 новых кафе, ресторанов и баров Бутербродная «Бутербро», Stay Hungry, «22.13», обновлённый «Кофеин», лапшичная «Вок Стрит», два новых Hudson Deli и один Fat Cat — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой зимой.
Weekend
Планы на зиму: 28 новых фильмовВозвращение звёзд прошлого, фестивальные хиты и претенденты на «Оскар 2013» — в обзоре весомых новинок зимнего кинопроката.
Weekend
Планы на зиму: 28 новых фильмов Возвращение звёзд прошлого, фестивальные хиты и претенденты на «Оскар 2013» — в обзоре весомых новинок зимнего кинопроката.
Люди в городе
Люди в городе: Рождественская деревня ВВЦКорреспондент The Village Дарья Батурина побывала в субботу на открытии рождественской ярмарки ВВЦ и выяснила, хорошо ли там горожанам.
Люди в городе
Люди в городе: Рождественская деревня ВВЦ Корреспондент The Village Дарья Батурина побывала в субботу на открытии рождественской ярмарки ВВЦ и выяснила, хорошо ли там горожанам.
Общественные пространства
Планы на зиму: Развлечения в паркахНовые катки, горки, кафе, крупнейшая в мире сноубордическая площадка — The Village составил подробный гид по тому, что ждёт горожан зимой в московских парках.
Общественные пространства
Планы на зиму: Развлечения в парках Новые катки, горки, кафе, крупнейшая в мире сноубордическая площадка — The Village составил подробный гид по тому, что ждёт горожан зимой в московских парках.
События
Планы на зиму: 25 концертовLady Gaga, Die Antwoord, Мэрилин Мэнсон, Пит Доэрти, Патрик Вульф, Горан Брегович и другие приезжие музыканты, которые выступят в Москве в ближайшие три месяца.
События