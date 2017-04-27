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QR-код вместо карты: Выбираем самый выгодный способ оплаты для бизнеса
Промо
QR-код вместо карты: Выбираем самый выгодный способ оплаты для бизнеса
QR-код вместо карты: Выбираем самый выгодный способ оплаты для бизнеса
Промо

QR-код вместо карты: Выбираем самый выгодный способ оплаты для бизнеса

Mastercard попросила банки увеличить лимит по покупкам без ПИН-кода до 5 тысяч

Это позволит покупателям меньше соприкасаться с возможно зараженными поверхностями

Mastercard попросила банки увеличить лимит по покупкам без ПИН-кода до 5 тысяч
Это позволит покупателям меньше соприкасаться с возможно зараженными поверхностями

Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Это позволит уберечь себя от утечки данных

Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов
Это позволит уберечь себя от утечки данных

В эти выходные владельцы карты «Мир» смогут проехать на метро и МЦК за рубль

Акция приурочена ко Дню города

В эти выходные владельцы карты «Мир» смогут проехать на метро и МЦК за рубль
Акция приурочена ко Дню города

Блокировать карты при получении подозрительных платежей (обновлено)

Деньги хотят замораживать на 30 дней

Блокировать карты при получении подозрительных платежей (обновлено)
Деньги хотят замораживать на 30 дней

Visa и Mastercard уйдут из России из-за нового законопроекта (обновлено)

В этом случае их карты перестанут работать за рубежом

Visa и Mastercard уйдут из России из-за нового законопроекта (обновлено)
В этом случае их карты перестанут работать за рубежом

Xiaomi запустит платежный сервис Mi Pay

Он начнет работать на новых смартфонах и устройствах в ближайшие месяцы

Xiaomi запустит платежный сервис Mi Pay
Он начнет работать на новых смартфонах и устройствах в ближайшие месяцы

Платежная система «Мир» запустила сервис бесконтактной оплаты

Пока воспользоваться услугой могут клиенты восьми банков

Платежная система «Мир» запустила сервис бесконтактной оплаты
Пока воспользоваться услугой могут клиенты восьми банков

Сервис «Кошелек» запустит первую российскую альтернативу Apple Pay

Первое время пользоваться им смогут только клиенты Mastercard

Сервис «Кошелек» запустит первую российскую альтернативу Apple Pay
Первое время пользоваться им смогут только клиенты Mastercard

Что будет с платежной платформой VK Pay
Что будет с платежной платформой VK Pay И как ей пользоваться сейчас
Что будет с платежной платформой VK Pay

Что будет с платежной платформой VK Pay
И как ей пользоваться сейчас

Офлайн-платежи VK Pay протестируют на VK Fest в Петербурге

Фестиваль пройдет 28 и 29 июля в парке 300-летия

Офлайн-платежи VK Pay протестируют на VK Fest в Петербурге
Фестиваль пройдет 28 и 29 июля в парке 300-летия

«ВКонтакте» запускает собственную платежную платформу

На первом этапе сервис будет работать без комиссии за платежи

«ВКонтакте» запускает собственную платежную платформу
На первом этапе сервис будет работать без комиссии за платежи

«Мир» запустит аналог Apple Pay для Android

Сервис «Мир Pay» решили делать независимо из-за затянувшихся переговоров с компаниями

«Мир» запустит аналог Apple Pay для Android
Сервис «Мир Pay» решили делать независимо из-за затянувшихся переговоров с компаниями

Платежную систему Android Pay заменили на сервис Google Pay

Функционал сервиса останется прежним

Платежную систему Android Pay заменили на сервис Google Pay
Функционал сервиса останется прежним

Все интернет-магазины обяжут принимать карту «Мир»

Нововведения должны повысить честную конкуренцию

Все интернет-магазины обяжут принимать карту «Мир»
Нововведения должны повысить честную конкуренцию

Правда ли, что с «Яндекс.Денег» и Qiwi запретят снимать наличные?
Правда ли, что с «Яндекс.Денег» и Qiwi запретят снимать наличные? Разбираемся, правда ли, что с электронных кошельков и карт Momentum нельзя будет снимать деньги
Правда ли, что с «Яндекс.Денег» и Qiwi запретят снимать наличные?

Правда ли, что с «Яндекс.Денег» и Qiwi запретят снимать наличные?
Разбираемся, правда ли, что с электронных кошельков и карт Momentum нельзя будет снимать деньги

Платежная система Alipay договорилась об эквайринговом партнерстве с ВТБ

Сервис прежде всего будет ориентирован на китайских туристов

Платежная система Alipay договорилась об эквайринговом партнерстве с ВТБ
Сервис прежде всего будет ориентирован на китайских туристов

Платежная система для «Почты России» за 1,5 миллиарда рублей

Заявки от претендентов на выполнение работ принимаются до 21 июля

Платежная система для «Почты России» за 1,5 миллиарда рублей
Заявки от претендентов на выполнение работ принимаются до 21 июля

Дата запуска Android Pay в России, аэротакси Uber и неполадки в работе Instagram

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Дата запуска Android Pay в России, аэротакси Uber и неполадки в работе Instagram
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Alibaba запустит платежный сервис Alipay в России

На первом этапе он будет ориентирован преимущественно на китайских туристов

Alibaba запустит платежный сервис Alipay в России
На первом этапе он будет ориентирован преимущественно на китайских туристов

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