Я попробовала расплачиваться телефоном и разлюбила кредитки

Текст Рита Попова

4 октября в России стал доступен Apple Pay — сервис оплаты покупок с помощью iPhone и умных часов Apple Watch. Несмотря на распространение бесконтактных кредитных карт и носимых устройств, не все горожане и магазины готовы отказаться от привычных систем оплаты. По просьбе The Village Рита Попова протестировала Apple Pay в нескольких московских заведениях и описала свои впечатления.

Что такое Apple Pay

Apple Pay — бесконтактная платежная система, которая позволяет расплачиваться с помощью телефона (модели от iPhone 6 и выше) или умных часов. Работает это благодаря встроенному NFC-чипу, который передает информацию терминалу по беспроводной связи; подойдет любой терминал, оборудованный PayPass и PayWave. Сервис сложно назвать новым: в США он работает без малого два года. Нельзя сказать, что Apple Pay серьезно потеснил привычные методы платежей (в 2015 году общая сумма транзакций составила 10,9 миллиарда долларов, из них большая часть была совершена в США), однако многие эксперты уверены, что за подобными сервисами будущее. Важно понимать, что Apple, разумеется, не единственная технологическая компания, которая стремится в это будущее: главными конкурентами ее можно назвать Android Pay, собственные сервисы банков и стартапы вроде Coin.

Мой опыт

Сейчас Apple Pay работает только со Сбербанком и только с картами MasterCard. По данным «РБК», остальные банки присоединятся через месяц. Добавить карту очень просто — нужно открыть приложение Wallet, сканировать номер карты и вручную ввести срок действия и трехзначный код. Покупка подтверждается с помощью Touch ID или пароля для разблокировки телефона.

Отправляясь на эксперимент, я надеялась на непонимание продавцов, интерес других людей или ошибки терминалов, чтобы было, собственно, о чем писать текст. Мне не повезло. Все работало без нареканий, а окружающие не проявляли к необычному методу оплаты никакого интереса. В первом магазине, куда я зашла (небольшому продуктовому Touche, куда сотрудники Look At Media ходят за снэками), мне сообщили, что я не первая плачу телефоном и даже не в первой десятке. Наверняка в это число входят и люди с Android Pay, но факт таков: первая транзакция затормозилась только из-за меня, потому что я запаниковала и не нажала вовремя на кнопку «Pay with Passcode».

После этого я оплатила покупки в «М.Видео» и «Билле» — оба раза весь процесс не занял больше нескольких секунд. Единственный недочет был опять на моей совести: я убрала телефон чуть дальше от терминала, чем следовало. Гораздо живее к новинке отнеслись в кафе Nude, где я решила купить что-то дороже тысячи рублей. Обычно при оплате на эту сумму нужно ввести PIN-код, но Apple Pay игнорирует это правило.

Кажется, в Nude я была первым человеком, оплатившим заказ с телефона. Это произвело поразительный эффект: здесь оплата проходила дольше, чем в других местах, а я постоянно убирала телефон слишком далеко от терминала, но за успех операции болело сразу несколько посетителей кафе. С кем-то мы даже успели обсудить перспективы наличных денег в странах ЕС (в частности, Германии и Швеции). Наблюдателей удивило, что сервис, запущенный лишь вчера, уже работает без перебоев со всеми бесконтактными терминалами. Это действительно нехарактерно для технологических сервисов, но Apple Pay не требует дополнительной инфраструктуры (в отличие, например, от компании Square), а значит, проще встраивается в среду.

Достоинства и недостатки

+

Это действительно удобно. Кажется, что разница в несколько секунд не сыграет особой роли, но важнее то, что телефон всегда в руке, а поиски кошелька и карты могут нервировать и вас, и очередь за вами.

У Apple Pay удобная система логирования покупок. Добавив в систему все свои кредитки (это станет возможно через месяц, когда к сервису присоединятся другие популярные банки), можно объединить в одну ленту уведомления обо всех потраченных деньгах, а значит, иметь полное представление о расходах и больше дисциплины в вопросах денег.

Apple Pay может заменить карту, если вы забыли ее дома или повредили. Последнее особенно ценно для людей, которые открывали банковские карты не в Москве, — в таких случаях перевыпуск может растянуться на несколько недель. Айфоны уязвимы и любят внезапно разряжаться, так что полагаться на Apple Pay нельзя: есть риск остаться и без денег, и без телефона.

-

Терминалы с бесконтактными платежами встречаются в несколько раз реже, чем обычные — это еще одна причина постоянно носить карту с собой.

Новая технология кажется одновременно захватывающей и небезопасной, а люди склонны консервативно относиться ко всему, что касается денег. Хотя о случаях мошенничества в Apple Pay пока неизвестно, будет сложно убедить людей отказаться от наличных.

