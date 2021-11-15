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15 ноября 2021

Кем москвичи смогут подработать в новогодние праздники

Нужно ли рассказывать начальнику про свои подработки
Нужно ли рассказывать начальнику про свои подработки И могут ли за них уволить
Нужно ли рассказывать начальнику про свои подработки

Нужно ли рассказывать начальнику про свои подработки
И могут ли за них уволить

Сколько россиян нуждаются в подработке

Почти все

Сколько россиян нуждаются в подработке

Не лишать стипендии студентов-троечников, работающих по специальности

С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по финансовому рынку

Не лишать стипендии студентов-троечников, работающих по специальности

Какие профессии россияне считают наиболее перспективными

Востребованность профессий оценили на десять лет вперед

Какие профессии россияне считают наиболее перспективными

«Я работаю на трех работах»
«Я работаю на трех работах» Сколько получают люди, которые трудятся в нескольких местах и почти не отдыхают
«Я работаю на трех работах»

«Я работаю на трех работах»
Сколько получают люди, которые трудятся в нескольких местах и почти не отдыхают

Какую подработку выбирать во время учебы?
Какую подработку выбирать во время учебы? Когда студентам стоит начинать искать работу и на что стоит направить силы
Какую подработку выбирать во время учебы?

Какую подработку выбирать во время учебы?
Когда студентам стоит начинать искать работу и на что стоит направить силы

Сколько россиян подрабатывают

Подработка помогает опрошенным повысить доход и разнообразить навыки

Сколько россиян подрабатывают

Как заработать в новогодние каникулы
Как заработать в новогодние каникулы The Village узнал, какими подработками можно занять свободное время с 1 по 10 января и сколько за это получить
Как заработать в новогодние каникулы

Как заработать в новогодние каникулы
The Village узнал, какими подработками можно занять свободное время с 1 по 10 января и сколько за это получить