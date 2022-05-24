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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Котики-наркотики»: Как подростки помогают друг другу бороться с наркозависимостью
«Котики-наркотики»: Как подростки помогают друг другу бороться с наркозависимостью
«Котики-наркотики»: Как подростки помогают друг другу бороться с наркозависимостью

«Котики-наркотики»: Как подростки помогают друг другу бороться с наркозависимостью

⁠⁠«Вырастешь — поймешь!» — новое YouTube-шоу о подростках от издания «Холод»
Ссылка дня
24 мая 2022

⁠⁠«Вырастешь — поймешь!» — новое YouTube-шоу о подростках от издания «Холод»

Московских подростков начали вакцинировать от COVID-19
31 января 2022

Московских подростков начали вакцинировать от COVID-19

24 ноября 2021

В России зарегистрируют вакцину «Спутник М» для подростков

Документальный фильм «Еще один длинный день» о жизни подростков и их взрослении
Видео дня
28 октября 2021

Документальный фильм «Еще один длинный день» о жизни подростков и их взрослении

22 октября 2021

Фармкомпания Gilead поможет ВИЧ-положительным подросткам выбрать профессию

Перформансы, мода и скульптура: Бесплатная школа для подростков «Каскад» открыла набор
18 октября 2021

Перформансы, мода и скульптура: Бесплатная школа для подростков «Каскад» открыла набор

Онлайн-кинотеатр KION представит десять коротких драм о современных подростках
14 сентября 2021

Онлайн-кинотеатр KION представит десять коротких драм о современных подростках

11 августа 2021

YouTube сделает приватными ролики пользователей младше 18 лет

В Центре Вознесенского кураторы Третьяковки и «Гаража» расскажут про молодежный арт
6 июля 2021

В Центре Вознесенского кураторы Третьяковки и «Гаража» расскажут про молодежный арт

В Москве пройдет фестиваль в поддержку подростков с зависимостями и психическими расстройствами
12 апреля 2021

В Москве пройдет фестиваль в поддержку подростков с зависимостями и психическими расстройствами

13 января 2021

TikTok сделает приватными аккаунты пользователей, которым от 13 до 15 лет

15 декабря 2020

В Zoom пройдет дискуссия о том, как подросткам пережить задержание и общаться с полицией

Как живут дети с ВИЧ
Как живут дети с ВИЧ «Хочется не пить лекарства каждый день и не сдавать анализы так часто»
Как живут дети с ВИЧ

Как живут дети с ВИЧ
«Хочется не пить лекарства каждый день и не сдавать анализы так часто»

Онлайн-консультации для подростков, переживших сексуальное насилие
Проект дня
24 сентября 2020

Онлайн-консультации для подростков, переживших сексуальное насилие

12 августа 2020

В России отменили врачебную тайну для подростков

«Анимагия»: Аркада, объясняющая, как себя вести в ситуации травли

Детей хотят в нетипичном формате обучить справляться с буллингом в школе

«Анимагия»: Аркада, объясняющая, как себя вести в ситуации травли

Анимация, кино и музыка: Школа Tumo запускает подростковый онлайн-лагерь диджитал-профессий

Можно создать анимационный фильм или написать песню

Анимация, кино и музыка: Школа Tumo запускает подростковый онлайн-лагерь диджитал-профессий

«Британка» и Пушкинский музей проведут онлайн-интенсив по созданию комиксов для подростков

Научат делать раскадровки и продумывать сюжет

«Британка» и Пушкинский музей проведут онлайн-интенсив по созданию комиксов для подростков

Gogol School открыла набор на зимний сезон

Курсы помогут раскрепоститься и обрести баланс между телом и эмоциями

Gogol School открыла набор на зимний сезон

Как питаются российские подростки

Противоречащие друг другу тренды на осознанность и ускорение

Как питаются российские подростки

GeekBrains запустит курс программирования для подростков

На нем обучат языку Python

GeekBrains запустит курс программирования для подростков

Gogol School открыла набор в театральную лабораторию для подростков

В этом году курс посвящен документальному театру

Gogol School открыла набор в театральную лабораторию для подростков

Открыт набор в бесплатную школу проектов «Каскад» для подростков

Участвовать могут также школьники из регионов

Открыт набор в бесплатную школу проектов «Каскад» для подростков

IKEA подберет «недетскую» мебель для подростков

В рамках кампании создадут готовые решения для уже не детей, но еще не взрослых

IKEA подберет «недетскую» мебель для подростков

Полицейские избили подростка на марше 12 июня. Росгвардия заявила, что он провоцировал сотрудников

Его увезли из ОВД в больницу

Полицейские избили подростка на марше 12 июня. Росгвардия заявила, что он провоцировал сотрудников

InLiberty проведет мастерскую о семейной памяти для подростков

Занятия пройдут 10–14 июня на площадке InLiberty «Рассвет»

InLiberty проведет мастерскую о семейной памяти для подростков

Путин посоветовал книги, которые нужно читать подросткам

Библия, Коран и Тора

Путин посоветовал книги, которые нужно читать подросткам

В Москве открылась первая клиника кризисной помощи подросткам

Ее специалисты также будут работать с родителями

В Москве открылась первая клиника кризисной помощи подросткам

В галерее «Триумф» покажут арт-проекты подростков

Всего представят 50 работ

В галерее «Триумф» покажут арт-проекты подростков

ТАСС: СКР смягчил обвинение московскому школьнику по делу об изготовлении бомбы

Следствие не подтвердило, что подросток действовал в составе организованной группы

ТАСС: СКР смягчил обвинение московскому школьнику по делу об изготовлении бомбы

В Moscow Music School проведут курс для подростков «Как устроена музыка?»

Занятия пройдут во время школьных каникул в начале апреля

В Moscow Music School проведут курс для подростков «Как устроена музыка?»

Охранник московской «Пятерочки» избил школьников ремнем за сбор макулатуры (обновлено)

Подростки взяли в магазине несколько бесплатных рекламных листовок

Охранник московской «Пятерочки» избил школьников ремнем за сбор макулатуры (обновлено)

Чем поколение Z отличается от своих предшественников

Спойлер: гораздо меньше, чем принято считать

Чем поколение Z отличается от своих предшественников

Подросток на спор ударил полицейского в спину в центре Москвы. СКР начал проверку

По делу задержали еще двух молодых людей

Подросток на спор ударил полицейского в спину в центре Москвы. СКР начал проверку

Академия re:Store проведет новогодние мастер-классы для детей и подростков

На занятиях участники научатся работать с видео- и графическими редакторами

Академия re:Store проведет новогодние мастер-классы для детей и подростков

«Шалаш» проведет тренинги по работе с трудными подростками

Участники смогут узнать, как стать частью команды проекта

«Шалаш» проведет тренинги по работе с трудными подростками

Какие развлечения предпочитают российские подростки в свободное время

Большинству опрошенных нравится ходить в кино

Какие развлечения предпочитают российские подростки в свободное время

Отменить врачебную тайну для подростков

По мнению авторов инициативы, дети не склонны сообщать родителям о проблемах переходного периода

Отменить врачебную тайну для подростков

Facebook запустил портал для подростков

На нем публикуются советы по пользованию соцсетью и истории успешных молодежных онлайн-инициатив

Facebook запустил портал для подростков

В Госдуму внесли законопроект о наказаниях за вовлечение подростков в митинги

Предусмотрены штрафы, обязательные работы и административный арест

В Госдуму внесли законопроект о наказаниях за вовлечение подростков в митинги

Смягчить наказание для несовершеннолетних преступников

Нововведения коснутся тех подростков, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести

Смягчить наказание для несовершеннолетних преступников

Психолог, работающий с блогерами, — о поведении детей в соцсетях

Психолог, работающий с блогерами, — о поведении детей в соцсетях «Обходя запреты, подросток чувствует свою взрослость»

Психолог, работающий с блогерами, — о поведении детей в соцсетях

Психолог, работающий с блогерами, — о поведении детей в соцсетях
«Обходя запреты, подросток чувствует свою взрослость»

Глава СКР связал нападения на школы с садистскими сайтами

Также Бастрыкин указал на опасность «сайтов смертников»

Глава СКР связал нападения на школы с садистскими сайтами

В Москве откроется инклюзивный книжный клуб для подростков

По четвергам здесь будут проходить чтения отрывков из современных книг

В Москве откроется инклюзивный книжный клуб для подростков

Роскомнадзор заблокировал девять «колумбайн-сообществ» во «ВКонтакте»

Ранее ведомство внесло эти ссылки в единый реестр запрещенной информации

Роскомнадзор заблокировал девять «колумбайн-сообществ» во «ВКонтакте»

В Сети вновь появились «группы смерти»

Теперь предлагаемая подросткам игра называется не «Синий кит», а «Новый путь»

В Сети вновь появились «группы смерти»

Развивать «положительный контент» после атак в школах

Например, это будут группы в соцсетях, которые «ведут в созидательном направлении»

Развивать «положительный контент» после атак в школах

Проект «Кружок — Тур» запускает курсы кодинга для подростков

Детей научат, как создать свой проект

Проект «Кружок — Тур» запускает курсы кодинга для подростков

Социолог, психолог, журналист и священник — о нападениях подростков на школы, колледжи и вузы
Социолог, психолог, журналист и священник — о нападениях подростков на школы, колледжи и вузы Кто виноват и что делать
Социолог, психолог, журналист и священник — о нападениях подростков на школы, колледжи и вузы

Социолог, психолог, журналист и священник — о нападениях подростков на школы, колледжи и вузы
Кто виноват и что делать

Госдуме предложили запретить пропаганду криминальной субкультуры

Предполагается, что движения вроде АУЕ способствуют формированию молодежных банд

Госдуме предложили запретить пропаганду криминальной субкультуры

Директора спецшколы «Шанс» отстранили от должности по решению суда

В самой школе эту информацию пока не прокомментировали

Директора спецшколы «Шанс» отстранили от должности по решению суда

Армия, духовность и большие семьи — чему хотят учить детей в России
Армия, духовность и большие семьи — чему хотят учить детей в России «Формирование положительной мотивации к защите Отечества и военной службе»
Армия, духовность и большие семьи — чему хотят учить детей в России

Армия, духовность и большие семьи — чему хотят учить детей в России
«Формирование положительной мотивации к защите Отечества и военной службе»

В Госдуме хотят мотивировать служить в армии при помощи религии

Депутаты внесли законопроект о патриотическом воспитании

В Госдуме хотят мотивировать служить в армии при помощи религии

Школьника подкупом подговорили сообщить о минировании в ТиНАО

Совершеннолетний москвич обещал подростку деньги за звонок в службу «112»

Школьника подкупом подговорили сообщить о минировании в ТиНАО

СМИ сообщили о первых задержанных по делам о массовых угрозах взрывов

Ими оказались подростки-подражатели

СМИ сообщили о первых задержанных по делам о массовых угрозах взрывов

Как найти общий язык с подростком?
Как найти общий язык с подростком? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Как найти общий язык с подростком?

Как найти общий язык с подростком?
Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

В закрытой школе «Шанс» пожаловались на избиения и шантаж учащихся

Проблемой уже занялся Следственный комитет и Совет по правам человека

В закрытой школе «Шанс» пожаловались на избиения и шантаж учащихся

Разрешить заниматься предпринимательской деятельностью с 14 лет

С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов

Разрешить заниматься предпринимательской деятельностью с 14 лет

Госдума примет закон об увеличении сроков за создание «групп смерти» в два раза к 21 июля

Законопроект внесли на рассмотрение парламента 17 июля

Госдума примет закон об увеличении сроков за создание «групп смерти» в два раза к 21 июля

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ