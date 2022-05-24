Документальный фильм «Еще один длинный день» о жизни подростков и их взрослении
Перформансы, мода и скульптура: Бесплатная школа для подростков «Каскад» открыла набор
В Москве пройдет фестиваль в поддержку подростков с зависимостями и психическими расстройствами
В Zoom пройдет дискуссия о том, как подросткам пережить задержание и общаться с полицией
Как живут дети с ВИЧ «Хочется не пить лекарства каждый день и не сдавать анализы так часто»
«Анимагия»: Аркада, объясняющая, как себя вести в ситуации травли
Детей хотят в нетипичном формате обучить справляться с буллингом в школе
Анимация, кино и музыка: Школа Tumo запускает подростковый онлайн-лагерь диджитал-профессий
Можно создать анимационный фильм или написать песню
«Британка» и Пушкинский музей проведут онлайн-интенсив по созданию комиксов для подростков
Научат делать раскадровки и продумывать сюжет
Gogol School открыла набор на зимний сезон
Курсы помогут раскрепоститься и обрести баланс между телом и эмоциями
Как питаются российские подростки
Противоречащие друг другу тренды на осознанность и ускорение
Gogol School открыла набор в театральную лабораторию для подростков
В этом году курс посвящен документальному театру
Открыт набор в бесплатную школу проектов «Каскад» для подростков
Участвовать могут также школьники из регионов
IKEA подберет «недетскую» мебель для подростков
В рамках кампании создадут готовые решения для уже не детей, но еще не взрослых
Полицейские избили подростка на марше 12 июня. Росгвардия заявила, что он провоцировал сотрудников
Его увезли из ОВД в больницу
InLiberty проведет мастерскую о семейной памяти для подростков
Занятия пройдут 10–14 июня на площадке InLiberty «Рассвет»
В Москве открылась первая клиника кризисной помощи подросткам
Ее специалисты также будут работать с родителями
ТАСС: СКР смягчил обвинение московскому школьнику по делу об изготовлении бомбы
Следствие не подтвердило, что подросток действовал в составе организованной группы
В Moscow Music School проведут курс для подростков «Как устроена музыка?»
Занятия пройдут во время школьных каникул в начале апреля
Охранник московской «Пятерочки» избил школьников ремнем за сбор макулатуры (обновлено)
Подростки взяли в магазине несколько бесплатных рекламных листовок
Чем поколение Z отличается от своих предшественников
Спойлер: гораздо меньше, чем принято считать
Подросток на спор ударил полицейского в спину в центре Москвы. СКР начал проверку
По делу задержали еще двух молодых людей
Академия re:Store проведет новогодние мастер-классы для детей и подростков
На занятиях участники научатся работать с видео- и графическими редакторами
«Шалаш» проведет тренинги по работе с трудными подростками
Участники смогут узнать, как стать частью команды проекта
Какие развлечения предпочитают российские подростки в свободное время
Большинству опрошенных нравится ходить в кино
Отменить врачебную тайну для подростков
По мнению авторов инициативы, дети не склонны сообщать родителям о проблемах переходного периода
Facebook запустил портал для подростков
На нем публикуются советы по пользованию соцсетью и истории успешных молодежных онлайн-инициатив
В Госдуму внесли законопроект о наказаниях за вовлечение подростков в митинги
Предусмотрены штрафы, обязательные работы и административный арест
Смягчить наказание для несовершеннолетних преступников
Нововведения коснутся тех подростков, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести
Психолог, работающий с блогерами, — о поведении детей в соцсетях «Обходя запреты, подросток чувствует свою взрослость»
Психолог, работающий с блогерами, — о поведении детей в соцсетях «Обходя запреты, подросток чувствует свою взрослость»
Глава СКР связал нападения на школы с садистскими сайтами
Также Бастрыкин указал на опасность «сайтов смертников»
В Москве откроется инклюзивный книжный клуб для подростков
По четвергам здесь будут проходить чтения отрывков из современных книг
Роскомнадзор заблокировал девять «колумбайн-сообществ» во «ВКонтакте»
Ранее ведомство внесло эти ссылки в единый реестр запрещенной информации
В Сети вновь появились «группы смерти»
Теперь предлагаемая подросткам игра называется не «Синий кит», а «Новый путь»
Развивать «положительный контент» после атак в школах
Например, это будут группы в соцсетях, которые «ведут в созидательном направлении»
Проект «Кружок — Тур» запускает курсы кодинга для подростков
Детей научат, как создать свой проект
Социолог, психолог, журналист и священник — о нападениях подростков на школы, колледжи и вузы Кто виноват и что делать
Госдуме предложили запретить пропаганду криминальной субкультуры
Предполагается, что движения вроде АУЕ способствуют формированию молодежных банд
Директора спецшколы «Шанс» отстранили от должности по решению суда
В самой школе эту информацию пока не прокомментировали
Армия, духовность и большие семьи — чему хотят учить детей в России «Формирование положительной мотивации к защите Отечества и военной службе»
В Госдуме хотят мотивировать служить в армии при помощи религии
Депутаты внесли законопроект о патриотическом воспитании
Школьника подкупом подговорили сообщить о минировании в ТиНАО
Совершеннолетний москвич обещал подростку деньги за звонок в службу «112»
СМИ сообщили о первых задержанных по делам о массовых угрозах взрывов
Ими оказались подростки-подражатели
Как найти общий язык с подростком? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
В закрытой школе «Шанс» пожаловались на избиения и шантаж учащихся
Проблемой уже занялся Следственный комитет и Совет по правам человека
Разрешить заниматься предпринимательской деятельностью с 14 лет
С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов
Госдума примет закон об увеличении сроков за создание «групп смерти» в два раза к 21 июля
Законопроект внесли на рассмотрение парламента 17 июля