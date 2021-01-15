Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Если вы привились «Спутником V»
«Я объездила весь мир в инвалидной коляске и теперь помогаю другим» Светлана Нигматуллина посетила больше 30 стран, а потом запустила туры в Калининград
РЖД массово отменяют поезда по России на майские праздники и лето
Все из-за падения спроса в период пандемии
Сбербанк зафиксировал уменьшение расходов россиян. Траты на алкоголь при этом резко выросли
Покупатели делают запасы на черный день
30 % на поездки «Ситимобил» из дома и обратно
Вместе с тем агрегатор такси призывает клиентов оставаться дома
BlaBlaCar приостановит работу по всей России (обновлено)
Ранее такие меры распространялись только на Москву
На карантин будут отправлять всех россиян, вернувшихся из-за границы
Вне зависимости от страны поездки
Туристов из Италии не проверяют на коронавирус, хотя должны. Вот как пройти тест самому Обращаться в частную клинику бессмысленно
Сколько молодых россиян не экономят на путешествиях
У большинства опрошенных уже есть готовый список мест, в которых они хотят побывать
В «Яндекс.Такси» теперь можно создавать совместные аккаунты для семьи
Подключиться к нему могут до трех человек
Туроператоры предупредили о перегрузке визовых центров в Москве
Туристам советуют сделать страховку от невыезда
РЖД распродает билеты в сидячих вагонах из Москвы в регионы
Съездить в Нижний Новгород, Владимир или Воронеж можно от 135 рублей
Направления на майские праздники, которые подешевели сильнее всего
В подборку от Momondo попали внутренние и международные рейсы
РЖД открыла продажу билетов на поездки в новых плацкартных вагонах
Поезда курсируют между Москвой, Ростовом и Анапой
Сколько стоила поездка на такси в Москве в 2018 году
Большинство заказов сделали через агрегаторы такси
Сервис такси InDriver запустил междугородние поездки
Доехать из Москвы в Петербург можно за 1,5 тысячи рублей
Детские билеты на «Аэроэкспресс» будут стоить 1 рубль
Акция действует с 1 декабря по 15 января 2019 года
«Аэроэкспресс» снизит цену на самый популярный тариф
В ноябре компания выпустит новый тариф для путешествующих вдвоем
Такси «Максим» запустит сервис для поиска попутчиков «Вместе»
На первом этапе пользователям будут доступны только поездки по городу
BlaBlaCar купил аналогичный российский сервис BeepCar
Французская компания планирует удвоить активность в России
Лучшие авиакомпании мира
«Аэрофлот» в мировом рейтинге авиакомпаний 2018 года занял 23-е место
В поездах разрешили без хозяев перевозить хомяков, черепах и птиц
РЖД запустит новую услугу с 16 июля
РЖД запустила распродажу билетов в купе на июнь и июль
Отправиться по выгодным ценам можно в период ЧМ в города-организаторы мундиаля
Поездки в «Сапсанах» на майские праздники сделают дешевле
Минимальная цена на поезд из Москвы в Петербург составит 2 005 рублей
Россиян предупредили об изменении работы визовых центров в Пасху
Изменения в работе представительств европейских стран продлятся с 29 марта по 2 апреля
Как сервисы вроде Uber и Lyft способствуют возникновению пробок на дорогах
В частности, эксперты считают, что райдшеринг снижает число пользователей общественного транспорта
Беспилотное такси «Яндекса» на улицах Москвы
Как компания получила разрешение на тестирование авто на улицах города, не уточняется
Россиян предупредили о лихорадке Зика в Турции (обновлено)
Вирус нашли на территории провинций Артвин, Ризе и Трабзон
В «Яндекс.Расписаниях» появилась функция покупки билетов на поезда
За оформление билета взимается комиссия 10–15 % от суммы заказа
Сколько россиян продлили новогодние каникулы
1 % туристов вернется из новогоднего отпуска только к маю
Детям старше десяти лет разрешат ездить в поездах без родителей
Пока перевозить ребенка с сопровождением можно только на самолетах
Крупнейшие пиратские ресурсы, успехи ИИ в чтении и робоскат из сердечной мышцы
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
В Москве откроется новый консульский центр посольства США
Собеседования на неиммиграционные визы будут проводить три дня в неделю
Россия оказалась на 48-м месте в рейтинге свободы передвижения по миру
Последнее место в рейтинге занял Афганистан
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Запуск поезда приурочен к 180-летию со дня открытия первой в России Царскосельской железной дороги
МИД предупредил россиян о проблемах при поездках на Украину
C нового года изменятся правила пересечения границы
ФАС обвинила РЖД в ущемлении прав пассажиров при переоформлении билетов
В ведомстве считают, что компания пользуется своим доминирующим положением
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Гренада — островное государство на юго-востоке Карибского моря
Новые отставки губернаторов, истребитель из «Звездных войн» и трагикомедия от Хаски Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Российские поезда пойдут в обход Украины с 11 декабря
По новой железнодорожной линии будут ходить 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых
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В целом интерес россиян к поездкам за границу вырос на 7 %
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Пассажирские поезда перейдут на новый график движения с 10 декабря
Движение поездов ускорится, а количество — увеличится