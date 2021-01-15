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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Что делать, если вы застряли за границей
Что делать, если вы застряли за границей Важные контакты и способы платежей
Что делать, если вы застряли за границей

Что делать, если вы застряли за границей
Важные контакты и способы платежей

Лайки, шеры, свайпы: Сколько часов в год мы проводим онлайн
Спецпроект
Лайки, шеры, свайпы: Сколько часов в год мы проводим онлайн И сколько километров контента наскроллили
Лайки, шеры, свайпы: Сколько часов в год мы проводим онлайн
Спецпроект

Лайки, шеры, свайпы: Сколько часов в год мы проводим онлайн
И сколько километров контента наскроллили

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Если вы привились «Спутником V»
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Если вы привились «Спутником V»

«Представить раньше не могла, что границы могут оказаться на замке»
Спецпроект
«Представить раньше не могла, что границы могут оказаться на замке» Куда хотят поехать горожане — желательно уже этим летом
«Представить раньше не могла, что границы могут оказаться на замке»
Спецпроект

«Представить раньше не могла, что границы могут оказаться на замке»
Куда хотят поехать горожане — желательно уже этим летом

«Я объездила весь мир в инвалидной коляске и теперь помогаю другим»
«Я объездила весь мир в инвалидной коляске и теперь помогаю другим» Светлана Нигматуллина посетила больше 30 стран, а потом запустила туры в Калининград
«Я объездила весь мир в инвалидной коляске и теперь помогаю другим»

«Я объездила весь мир в инвалидной коляске и теперь помогаю другим»
Светлана Нигматуллина посетила больше 30 стран, а потом запустила туры в Калининград

15 января 2021

Поездки на такси в России за полгода подорожали на 50-70 %

Рейтинг
5 ноября 2020

Питомцы или кровать: По чему скучают россияне в поездках

Россиян, прибывающих из-за границы, обязали самоизолироваться. Опять
24 сентября 2020

Россиян, прибывающих из-за границы, обязали самоизолироваться. Опять

Куда москвичи купили билеты после отмены карантина

Лидируют российские курорты

Куда москвичи купили билеты после отмены карантина

РЖД массово отменяют поезда по России на майские праздники и лето

Все из-за падения спроса в период пандемии

РЖД массово отменяют поезда по России на майские праздники и лето

Сбербанк зафиксировал уменьшение расходов россиян. Траты на алкоголь при этом резко выросли

Покупатели делают запасы на черный день

Сбербанк зафиксировал уменьшение расходов россиян. Траты на алкоголь при этом резко выросли

30 % на поездки «Ситимобил» из дома и обратно

Вместе с тем агрегатор такси призывает клиентов оставаться дома

30 % на поездки «Ситимобил» из дома и обратно

BlaBlaCar приостановит работу по всей России (обновлено)

Ранее такие меры распространялись только на Москву

BlaBlaCar приостановит работу по всей России (обновлено)

На карантин будут отправлять всех россиян, вернувшихся из-за границы

Вне зависимости от страны поездки

На карантин будут отправлять всех россиян, вернувшихся из-за границы

Индия приостановит действие виз для всех туристов

Даты поездки перенесут

Индия приостановит действие виз для всех туристов

Туристов из Италии не проверяют на коронавирус, хотя должны. Вот как пройти тест самому
Туристов из Италии не проверяют на коронавирус, хотя должны. Вот как пройти тест самому Обращаться в частную клинику бессмысленно
Туристов из Италии не проверяют на коронавирус, хотя должны. Вот как пройти тест самому

Туристов из Италии не проверяют на коронавирус, хотя должны. Вот как пройти тест самому
Обращаться в частную клинику бессмысленно

Какую еду привозят российские туристы из поездок

Популярнее всего, конечно, алкоголь

Какую еду привозят российские туристы из поездок

Сколько россиян путешествуют в одиночестве

Большинство хочет, но не может

Сколько россиян путешествуют в одиночестве

Сколько молодых россиян не экономят на путешествиях

У большинства опрошенных уже есть готовый список мест, в которых они хотят побывать

Сколько молодых россиян не экономят на путешествиях

В «Яндекс.Такси» теперь можно создавать совместные аккаунты для семьи

Подключиться к нему могут до трех человек

В «Яндекс.Такси» теперь можно создавать совместные аккаунты для семьи

10 лайфхаков для путешествий с детьми
10 лайфхаков для путешествий с детьми От настроя на поездку до сборов в дорогу
10 лайфхаков для путешествий с детьми

10 лайфхаков для путешествий с детьми
От настроя на поездку до сборов в дорогу

Туроператоры предупредили о перегрузке визовых центров в Москве

Туристам советуют сделать страховку от невыезда

Туроператоры предупредили о перегрузке визовых центров в Москве

РЖД распродает билеты в сидячих вагонах из Москвы в регионы

Съездить в Нижний Новгород, Владимир или Воронеж можно от 135 рублей

РЖД распродает билеты в сидячих вагонах из Москвы в регионы

Направления на майские праздники, которые подешевели сильнее всего

В подборку от Momondo попали внутренние и международные рейсы

Направления на майские праздники, которые подешевели сильнее всего

На чем россияне экономят в путешествиях

Экономия в последнюю очередь касается жилья

На чем россияне экономят в путешествиях

РЖД открыла продажу билетов на поездки в новых плацкартных вагонах

Поезда курсируют между Москвой, Ростовом и Анапой

РЖД открыла продажу билетов на поездки в новых плацкартных вагонах

Сколько стоила поездка на такси в Москве в 2018 году

Большинство заказов сделали через агрегаторы такси

Сколько стоила поездка на такси в Москве в 2018 году

Сервис такси InDriver запустил междугородние поездки

Доехать из Москвы в Петербург можно за 1,5 тысячи рублей

Сервис такси InDriver запустил междугородние поездки

Детские билеты на «Аэроэкспресс» будут стоить 1 рубль

Акция действует с 1 декабря по 15 января 2019 года

Детские билеты на «Аэроэкспресс» будут стоить 1 рубль

«Аэроэкспресс» снизит цену на самый популярный тариф

В ноябре компания выпустит новый тариф для путешествующих вдвоем

«Аэроэкспресс» снизит цену на самый популярный тариф

Такси «Максим» запустит сервис для поиска попутчиков «Вместе»

На первом этапе пользователям будут доступны только поездки по городу

Такси «Максим» запустит сервис для поиска попутчиков «Вместе»

BlaBlaCar купил аналогичный российский сервис BeepCar

Французская компания планирует удвоить активность в России

BlaBlaCar купил аналогичный российский сервис BeepCar

Лучшие авиакомпании мира

«Аэрофлот» в мировом рейтинге авиакомпаний 2018 года занял 23-е место

Лучшие авиакомпании мира

В поездах разрешили без хозяев перевозить хомяков, черепах и птиц

РЖД запустит новую услугу с 16 июля

В поездах разрешили без хозяев перевозить хомяков, черепах и птиц

Uber начал страховать водителей и пассажиров

Компенсация составит 2 миллиона рублей

Uber начал страховать водителей и пассажиров

РЖД запустила распродажу билетов в купе на июнь и июль

Отправиться по выгодным ценам можно в период ЧМ в города-организаторы мундиаля

РЖД запустила распродажу билетов в купе на июнь и июль

Поездки в «Сапсанах» на майские праздники сделают дешевле

Минимальная цена на поезд из Москвы в Петербург составит 2 005 рублей

Поездки в «Сапсанах» на майские праздники сделают дешевле

Россиян предупредили об изменении работы визовых центров в Пасху

Изменения в работе представительств европейских стран продлятся с 29 марта по 2 апреля

Россиян предупредили об изменении работы визовых центров в Пасху

Как сервисы вроде Uber и Lyft способствуют возникновению пробок на дорогах

В частности, эксперты считают, что райдшеринг снижает число пользователей общественного транспорта

Как сервисы вроде Uber и Lyft способствуют возникновению пробок на дорогах

Беспилотное такси «Яндекса» на улицах Москвы

Как компания получила разрешение на тестирование авто на улицах города, не уточняется

Беспилотное такси «Яндекса» на улицах Москвы

Россиян предупредили о лихорадке Зика в Турции (обновлено)

Вирус нашли на территории провинций Артвин, Ризе и Трабзон

Россиян предупредили о лихорадке Зика в Турции (обновлено)

В «Яндекс.Расписаниях» появилась функция покупки билетов на поезда

За оформление билета взимается комиссия 10–15 % от суммы заказа

В «Яндекс.Расписаниях» появилась функция покупки билетов на поезда

Сколько россиян продлили новогодние каникулы

1 % туристов вернется из новогоднего отпуска только к маю

Сколько россиян продлили новогодние каникулы

Детям старше десяти лет разрешат ездить в поездах без родителей

Пока перевозить ребенка с сопровождением можно только на самолетах

Детям старше десяти лет разрешат ездить в поездах без родителей

Крупнейшие пиратские ресурсы, успехи ИИ в чтении и робоскат из сердечной мышцы

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Крупнейшие пиратские ресурсы, успехи ИИ в чтении и робоскат из сердечной мышцы

В Москве откроется новый консульский центр посольства США

Собеседования на неиммиграционные визы будут проводить три дня в неделю

В Москве откроется новый консульский центр посольства США

Россия оказалась на 48-м месте в рейтинге свободы передвижения по миру

Последнее место в рейтинге занял Афганистан

Россия оказалась на 48-м месте в рейтинге свободы передвижения по миру

Между Москвой и Тулой запустили экспресс с архивными снимками железной дороги

Запуск поезда приурочен к 180-летию со дня открытия первой в России Царскосельской железной дороги

Между Москвой и Тулой запустили экспресс с архивными снимками железной дороги

МИД предупредил россиян о проблемах при поездках на Украину

C нового года изменятся правила пересечения границы

МИД предупредил россиян о проблемах при поездках на Украину

ФАС обвинила РЖД в ущемлении прав пассажиров при переоформлении билетов

В ведомстве считают, что компания пользуется своим доминирующим положением

ФАС обвинила РЖД в ущемлении прав пассажиров при переоформлении билетов

Между Россией и Гренадой начал действовать безвизовый режим

Гренада — островное государство на юго-востоке Карибского моря

Между Россией и Гренадой начал действовать безвизовый режим

Новые отставки губернаторов, истребитель из «Звездных войн» и трагикомедия от Хаски
Новые отставки губернаторов, истребитель из «Звездных войн» и трагикомедия от Хаски Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Новые отставки губернаторов, истребитель из «Звездных войн» и трагикомедия от Хаски

Новые отставки губернаторов, истребитель из «Звездных войн» и трагикомедия от Хаски
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Российские поезда пойдут в обход Украины с 11 декабря

По новой железнодорожной линии будут ходить 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых

Российские поезда пойдут в обход Украины с 11 декабря

МИД: посольство США слишком долго выдает визы экипажам «Аэрофлота» и спортсменам

В ведомстве назвали ситуацию преднамеренной дискриминацией атлетов

МИД: посольство США слишком долго выдает визы экипажам «Аэрофлота» и спортсменам

«Яндекс» научился строить маршруты без интернета

Офлайн-режим включается автоматически

«Яндекс» научился строить маршруты без интернета

Онлайн-билеты на «Аэроэкспресс» будут действовать дольше

Сейчас срок действия таких билетов составляет один день

Онлайн-билеты на «Аэроэкспресс» будут действовать дольше

Самые популярные направления у россиян в новогодние каникулы

В целом интерес россиян к поездкам за границу вырос на 7 %

Самые популярные направления у россиян в новогодние каникулы

Между Москвой и Вязьмой запустят четыре скоростных поезда

Они начнут курсировать с 10 декабря

Между Москвой и Вязьмой запустят четыре скоростных поезда

Ростуризм предупредил о рисках поездок в Лондон

Причина в сообщениях о стрельбе в местном метро

Ростуризм предупредил о рисках поездок в Лондон

Пассажирские поезда перейдут на новый график движения с 10 декабря

Движение поездов ускорится, а количество — увеличится

Пассажирские поезда перейдут на новый график движения с 10 декабря

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ