Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Если вы привились «Спутником V»
Ситуация с коронавирусом все еще сложная, но хотя бы некоторые страны признали российскую вакцину «Спутник V» и разрешили въезд тем, кто успел привиться. Рассказываем, сколько стоит жизнь в городах и странах, куда можно попасть прямо сейчас вакцинированным туристам. Остальным остается только записаться на прививку и начать планировать путешествие на февраль.
Венгрия
Сейчас Венгрии стала одними из ворот в Европу для россиян: страна открыла въезд для туристов, привитых любыми вакцинами или предъявивших отрицательный ПЦР-тест, а также разрешила путешественникам транзит. Но и в самом Будапеште есть что посмотреть.Подробнее
Армения
Авиасообщение с Арменией было восстановлено еще в феврале прошлого года — в Ереван летают «Аэрофлот», «Победа», «ЮТэйр», Nordwind, Armenia Aircompany и другие. Люди, привитые двумя компонентами вакцины, освобождены местными законами от необходимости сдавать ПЦР-тест на границе, сидеть на карантине и носить маску. Как раз с 1 января наступившего года для посещения мероприятий и общественных мест нужно будет предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.Подробнее
Болгария
Страна открыта для туристов, из России самолеты летают в Софию, Варну и Бургас. В Болгарию готовы пустить всех привитых спутником, китайскими вакцинами и вакцинами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств. Правда, по прилете все равно придется сдать ПЦР-тест.Подробнее
ОАЭ
Если вы летите в Абу-Даби, с сертификатом о вакцинации не придется сидеть на карантине. Но все равно придется привезти свежий ПЦР-тест, установить местное приложение и сдать еще несколько тестов на месте. Если не хочется таких сложностей, лучше лететь в Дубай или Шарджу.Подробнее
Греция
Страна разрешает россиянам въезд с ПЦР-тестом не старше 72 часов и сертификатом о вакцинации — подойдут одобренные ВОЗ вакцины и наш «Спутник V». Но даже это не избавит от необходимости сдавать еще один тест в аэропорту и установить мобильное приложение, на которое придет результат.Подробнее
Турция
Россиян в Турцию пускают либо по ПЦР-тесту, либо по сертификату о прививке от коронавируса, из отечественных вакцин подходит только «Спутник V». Тем, кто выбрал другую вакцину или переболел, придется привезти отрицательный ПЦР-тест или антиген-тест.Подробнее
Грузия
В Грузию разрешен въезд привитым не только «Спутником V», но и другими российскими вакцинами, кроме «Лайта». Придется предъявить в аэропорту сертификат на английском. ПЦР-тест нужно сдавать, только если вы пересекаете сухопутную границу.Подробнее
Индия
С конца ноября Индия разрешила въезд привитым туристам, в том числе и из России. По местным правилам с момента прохождения полного курса вакцинации иностранного путешественника должно пройти не меньше 15 дней. Правда, пока в Гоа можно долететь лишь с пересадками — прямые рейсы запущены только в Дели.Подробнее
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