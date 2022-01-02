Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас

Армения

Авиасообщение с Арменией было восстановлено еще в феврале прошлого года — в Ереван летают «Аэрофлот», «Победа», «ЮТэйр», Nordwind, Armenia Aircompany и другие. Люди, привитые двумя компонентами вакцины, освобождены местными законами от необходимости сдавать ПЦР-тест на границе, сидеть на карантине и носить маску. Как раз с 1 января наступившего года для посещения мероприятий и общественных мест нужно будет предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Болгария

Страна открыта для туристов, из России самолеты летают в Софию, Варну и Бургас. В Болгарию готовы пустить всех привитых спутником, китайскими вакцинами и вакцинами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств. Правда, по прилете все равно придется сдать ПЦР-тест.