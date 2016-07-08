Pokémon GO вышла в России спустя два года после мирового запуска
Изначально ее запуск в стране планировали на июль 2016 года
Самые дорогие в мире бренды, приглашение Цукерберга в Россию и реальный покебол
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Противостояние Apple и Tesla, скандал из-за Oculus Rift и SMM Сбербанка
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Заморозка Google Fiber, аналог Prisma от Facebook и Обама в Кремниевой долине
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Доходы Pokémon GO, прямые трансляции в Instagram и секс-бот в Twitter
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Реальные деньги в Pokémon GО, презентация нового Mac и исповеди коррупционеров
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Дорожный знак «Осторожно, ловцы покемонов» в Петербурге
Знак на набережной канала Грибоедова около Русского музея власти уже признали незаконным
Доходы Pokémon GO, кроссовки будущего от Nike и борьба с супербактериями
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Ловившего покемонов блогера отпустили под домашний арест
До этого суд принял решение о заключении Руслана Соколовского под стражу
Проблемы Samsung, покемоны в Google Maps и водонепроницаемые iPhone 7
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Суд Екатеринбурга арестовал блогера за ловлю покемонов в храме
Видеоблогера отправили в СИЗО на два месяца
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Банковские карты «Мегафона», новый Android и налог на Uber
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Арена для Pokémon GO, финансы Alibaba и псевдоотпуск в России
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Блокировка Pokémon GO, новые ноутбуки Apple и послабления от МЧС
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Полиция усилила патруль на местах сбора игроков в Pokémon GO
В частности усилен контроль за санитарным состоянием насаждений на территории Ильинского сквера
Иск против Pokémon GO, рекорды App Store и лаборатория Facebook
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Кроссовки для Pokémon GO, конфликт в Mail.Ru Group и патент на левитацию
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Рекорды Pokémon GO, эффект Маска и поражение Uber в Китае
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Ловцы покемоновThe Village поговорил с ловцами покемонов на Китай-городе об их отношении к игре, покемонам и участникам других команд
Ловцы покемонов The Village поговорил с ловцами покемонов на Китай-городе об их отношении к игре, покемонам и участникам других команд
Общественная палата о необходимости запрета Pokémon GO
В ОП считают, что игра может быть «шпионской»
Играть в Pokémon Go в московских судах можно будет только с разрешения руководства
Мера связана с действующими ограничениями на проведение фото- и видеосъёмки в зданиях судов
Пределы роста Facebook, частушки о пиарщиках и Pokégasm от Sports.ru
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Главные серии аниме Pokémon, которые помогут лучше разобраться в покемонах The Village выбрал дюжину главных эпизодов телешоу, которые помогут заполнить пробелы в познаниях у игроков в Pokémon GO
Глава МЧС — об опасностях при ловле «покемончиков»
МЧС России подготовило рекомендации по безопасной ловле покемонов при игре в Pokémon Go
Петербуржец — о том, как именно он поймал рекордное количество покемонов Георгий Тимофеев рассказал, как побить рекорд в Pokémon GO, пройдя в 2,5 раза меньшее расстояние, чем у конкурента из США
Появился маршрут кругосветного путешествия для игроков в Pokémon GO
Игроки побывают в четырёх странах и поймают новых покемонов
Студент из Петербурга побил известный рекорд в Pokémon GO
На 145 покемонов у него ушло две недели
Обвал стоимости Nintendo, продажа Yahoo! и развитие «экономофизики»
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В Москве запустят аналог Pokémon GO с Иваном Грозным и Цоем
Предполагается, что поиск двойников известных исторических персонажей заставит горожан больше гулять по столице
Групповые свидания в Tinder, эволюция Tesla Motors и охота на торренты
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Сколько москвичей играют в Pokémon Go
Исследование проводилось среди абонентов МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона»
Интерактивная карта покемонов Москвы
Карта Moscow Coding School совмещена с картой Google, что позволяет проложить оптимальный маршрут до нужного покемона
Домодедово запускает акцию со скидками пользователям Pokémon GO
Акция продлится с 20 июля по 7 августа
Депутат КПРФ — о непрерывной слежке за Россией через Pokémon GO
Член партии предупредил ФСБ и Минкомсвязи об опасностях распространения игры на территории страны
Как российские компании зарабатывают на Pokémon GO Слоупок, Пикачу и другие покемоны поднимают выручку московских и петербургских заведений
Биопластик для Ford, Prisma на Android и успехи Nintendo
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Роскомнадзор предупредил об опасностях игры Pokémon Go
По данным ведомства, мошенники распространяют вредоносные версии игры через сторонние приложения
Петербургский студент — о том, как он ловил покемона в синагоге The Village поговорил с Даниилом Гуревичем, а также собрал высказывания религиозных деятелей на остроактуальную тему
Совет Федерации — о приходе дьявола через Pokémon GO
В комитете по обороне предложили законодательно запретить ловить покемонов на территории социально значимых объектов
Сбербанк бесплатно застрахует ловцов покемонов
Помимо него, Pokémon GO в своём продвижении уже используют «Яндекс.Такси», Qlean, Рокетбанк и другие компании
Метрополитен разрешил ловить покемонов на станциях подземки
Игроков, однако, просят не делать этого в часы пик
Взлом Pokémon GO, мышцы для роботов и конфликт интересов в «Сколково»
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Я сыграл в Pokémon GO в разных районах Москвы Корреспондент The Village Сергей Бабкин на несколько часов отправился ловить покемонов в городе
Дмитрий Песков — об игре Pokémon GO в стенах Кремля
Пресс-секретарь президента не уверен, водятся ли в Кремле покемоны
Доходы Pokémon GO, перезапуск Groupon и реклама в Prisma
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Ажиотаж вокруг Pokemon Go, 3D-печать дронов и телевидение на YouTube
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Секретные чаты Facebook, охота на покемонов и санкции против Theranos
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