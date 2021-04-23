Любимые и лучшие фильмы на каждый день новогодних каникул От советского Холмса до трилогии про Джона Уика
«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских
Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы
Собянин продлил режим самоизоляции до 11 мая (обновлено)
После этого будет приниматься решение о снятии ограничений
Сколько россиян поддерживают перенос майских праздников
И как респонденты планируют провести мини-каникулы
Каток на ВДНХ откроется 22 ноября. Там пройдет карнавал и спектакль о космосе
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Сейчас сервис поможет найти места запуска салютов в День города
Покупать подарок или дарить деньги? Спор о том, что лучше вручать друзьям и родственникам
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Вторник станет самым загруженным днем для аэропортов Москвы перед праздниками
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Мужчинам приходится соответствовать гендерным стереотипам, считают петербургские феминистки
На «Экомаркете» в Конькове отметят китайский Новый год
В программе: чайная церемония, шоу китайского театра и мастер-класс по оригами
Что россияне делали и сколько тратили на новогодних каникулах
69 % довольны тем, как провели праздники
Лекцию в «Зарядье» посвятят сохранению психологического здоровья после праздников
Встреча с психологом пройдет 17 января
Отказаться от плотных ужинов, чтобы вернуться в форму после праздников
Диетологи рекомендуют следить за питанием и заниматься спортом
В новогодние каникулы более 80 музеев Москвы будут работать бесплатно
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Специалисты напомнили об ограниченном сроке хранения готовых блюд
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К праздникам у пользователей из России возрос интерес к спорту и еде
В новогодние праздники в Москве проведут 35 бесплатных экскурсий
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Музеи подготовили программу на новогодние праздники
Гостей ждут выставки, спектакли и мастер-классы
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Оформление традиционного фестиваля «Путешествие в Рождество» свяжут с тематикой путешествий
Где россияне проведут новогодние праздники
По данным АТОР, за лидерство поборются Таиланд и Краснодарский край
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