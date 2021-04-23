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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Правительство утвердило календарь праздников на 2023 год

Правительство утвердило календарь праздников на 2023 год

Как разговаривать с флористом на одном языке, если вы не разбираетесь в цветах
Промо
Как разговаривать с флористом на одном языке, если вы не разбираетесь в цветах И подарить близкому человеку тот самый букет
Как разговаривать с флористом на одном языке, если вы не разбираетесь в цветах
Промо

Как разговаривать с флористом на одном языке, если вы не разбираетесь в цветах
И подарить близкому человеку тот самый букет

Как россияне выживают в первый рабочий день

Оплакиваем новогодние праздники

Как россияне выживают в первый рабочий день

Любимые и лучшие фильмы на каждый день новогодних каникул
Любимые и лучшие фильмы на каждый день новогодних каникул От советского Холмса до трилогии про Джона Уика
Любимые и лучшие фильмы на каждый день новогодних каникул

Любимые и лучшие фильмы на каждый день новогодних каникул
От советского Холмса до трилогии про Джона Уика

23 апреля 2021

В майские праздники парковки в Москве будут бесплатными

В Никола-Ленивце отметят масленицу и сожгут арт-объект Николая Полисского
18 февраля 2021

В Никола-Ленивце отметят масленицу и сожгут арт-объект Николая Полисского

Предложение дня
18 февраля 2021

Сделать в России День здорового образа жизни

11 февраля 2021

Парковки в Москве будут бесплатными 22 и 23 февраля

Санта XXI века
Спецпроект
Санта XXI века Что будет дарить в этом году и на чем приедет
Санта XXI века
Спецпроект

Санта XXI века
Что будет дарить в этом году и на чем приедет

«Пока, 2020!»: Как быстро подготовиться к Новому году не выходя из дома
Промо
«Пока, 2020!»: Как быстро подготовиться к Новому году не выходя из дома
«Пока, 2020!»: Как быстро подготовиться к Новому году не выходя из дома
Промо

«Пока, 2020!»: Как быстро подготовиться к Новому году не выходя из дома

16 октября 2020

31 декабря в следующем году официально станет выходным днем

13 августа 2020

Москва откажется от массовых мероприятий на День города из-за коронавируса

«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских

Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы

«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских

24 июня объявили выходным днем

Парад будем смотреть

24 июня объявили выходным днем

Собянин продлил режим самоизоляции до 11 мая (обновлено)

После этого будет приниматься решение о снятии ограничений

Собянин продлил режим самоизоляции до 11 мая (обновлено)

Сколько россиян поддерживают перенос майских праздников

И как респонденты планируют провести мини-каникулы

Сколько россиян поддерживают перенос майских праздников

Как одеть ребенка зимой
ПРОМО
Как одеть ребенка зимой Чтобы было тепло, весело и нарядно
Как одеть ребенка зимой
ПРОМО

Как одеть ребенка зимой
Чтобы было тепло, весело и нарядно

От чего устают россияне перед Новым годом

И что вызывает у них радость

От чего устают россияне перед Новым годом

Каток на ВДНХ откроется 22 ноября. Там пройдет карнавал и спектакль о космосе

Гостей также ждет концерт с советскими песнями

Каток на ВДНХ откроется 22 ноября. Там пройдет карнавал и спектакль о космосе

На «Яндекс.Картах» стали отмечать площадки городских мероприятий

Сейчас сервис поможет найти места запуска салютов в День города

На «Яндекс.Картах» стали отмечать площадки городских мероприятий

Сколько мэрия потратит на празднование Дня города

Праздник совпадет с выборами в Мосгордуму

Сколько мэрия потратит на празднование Дня города

Покупать подарок или дарить деньги?
Покупать подарок или дарить деньги? Спор о том, что лучше вручать друзьям и родственникам
Покупать подарок или дарить деньги?

Покупать подарок или дарить деньги?
Спор о том, что лучше вручать друзьям и родственникам

Власти утвердили календарь праздников и выходных в 2020 году

На Новый год россияне будут отдыхать восемь дней

Власти утвердили календарь праздников и выходных в 2020 году

Как собраться на пикник и что приготовить с собой
Как собраться на пикник и что приготовить с собой Краткий гид к пленэрам на майские
Как собраться на пикник и что приготовить с собой

Как собраться на пикник и что приготовить с собой
Краткий гид к пленэрам на майские

Заранее выезжать в аэропорт 30 апреля

Вторник станет самым загруженным днем для аэропортов Москвы перед праздниками

Заранее выезжать в аэропорт 30 апреля

Что мужчины собираются дарить женщинам на 8 Марта

Ожидания женщин сильно отличаются от их планов

Что мужчины собираются дарить женщинам на 8 Марта

«Не требовать быть мужиком»: Карточки к 23 февраля от «Росгендернадзора»

Мужчинам приходится соответствовать гендерным стереотипам, считают петербургские феминистки

«Не требовать быть мужиком»: Карточки к 23 февраля от «Росгендернадзора»

На «Экомаркете» в Конькове отметят китайский Новый год

В программе: чайная церемония, шоу китайского театра и мастер-класс по оригами

На «Экомаркете» в Конькове отметят китайский Новый год

Что россияне делали и сколько тратили на новогодних каникулах

69 % довольны тем, как провели праздники

Что россияне делали и сколько тратили на новогодних каникулах

Лекцию в «Зарядье» посвятят сохранению психологического здоровья после праздников

Встреча с психологом пройдет 17 января

Лекцию в «Зарядье» посвятят сохранению психологического здоровья после праздников

Отказаться от плотных ужинов, чтобы вернуться в форму после праздников

Диетологи рекомендуют следить за питанием и заниматься спортом

Отказаться от плотных ужинов, чтобы вернуться в форму после праздников

В новогодние каникулы более 80 музеев Москвы будут работать бесплатно

Некоторые из них подготовили специальные тематические выставки к праздникам

В новогодние каникулы более 80 музеев Москвы будут работать бесплатно

Что покупают россияне в последние минуты перед Новым годом

И сколько тратят

Что покупают россияне в последние минуты перед Новым годом

Не доедать салаты после Нового года

Специалисты напомнили об ограниченном сроке хранения готовых блюд

Не доедать салаты после Нового года

Власти Москвы потратят на Новый год около миллиарда рублей

С каждым годом траты на празднование уменьшаются

Власти Москвы потратят на Новый год около миллиарда рублей

Что покупают россияне к Новому году

К праздникам у пользователей из России возрос интерес к спорту и еде

Что покупают россияне к Новому году

В новогодние праздники в Москве проведут 35 бесплатных экскурсий

Участникам расскажут о кухне дореволюционной Москвы и истории столичного театра

В новогодние праздники в Москве проведут 35 бесплатных экскурсий

Музеи подготовили программу на новогодние праздники

Гостей ждут выставки, спектакли и мастер-классы

Музеи подготовили программу на новогодние праздники

На новогодней вечеринке на Усачевском рынке выступят Tesla Boy

Гостей ждут напитки и специальное меню ресторанов

На новогодней вечеринке на Усачевском рынке выступят Tesla Boy

Подарки, которые россияне хотят получить на Новый год

И что им подарят на самом деле

Подарки, которые россияне хотят получить на Новый год

Когда москвичи убирают новогодние елки

83 % респондентов не выкидывают елки месяцами

Когда москвичи убирают новогодние елки

Средняя стоимость новогоднего стола в 2018 году

Расходы на салаты за год почти не изменились

Средняя стоимость новогоднего стола в 2018 году

Сколько россияне готовы потратить на новогодние подарки

Средняя сумма значительно снизилась по сравнению с прошлыми годами

Сколько россияне готовы потратить на новогодние подарки

Сколько россияне потратят на Новый год

Больше всего денег уходит на еду и напитки

Сколько россияне потратят на Новый год

«Аэрофлот» начал рождественскую распродажу билетов по России и за рубеж

Акция продлится до 12 декабря

«Аэрофлот» начал рождественскую распродажу билетов по России и за рубеж

В мэрии рассказали о новогоднем облике Москвы

Оформление традиционного фестиваля «Путешествие в Рождество» свяжут с тематикой путешествий

В мэрии рассказали о новогоднем облике Москвы

Где россияне проведут новогодние праздники

По данным АТОР, за лидерство поборются Таиланд и Краснодарский край

Где россияне проведут новогодние праздники

Самые популярные праздники в России

Женщины заметно больше интересуются православными праздниками, а мужчины — Днем святого Валентина

Самые популярные праздники в России

Не согреваться алкогольными напитками в ноябрьские праздники

Несмотря на потепление, погода останется достаточно прохладной

Не согреваться алкогольными напитками в ноябрьские праздники

Сколько вы потеряете на отпуске в январе и мае
Сколько вы потеряете на отпуске в январе и мае Как продление праздников влияет на доход и когда выгоднее отдыхать
Сколько вы потеряете на отпуске в январе и мае

Сколько вы потеряете на отпуске в январе и мае
Как продление праздников влияет на доход и когда выгоднее отдыхать

Москва получила премию как один из лучших городов мира для проведения фестивалей

Премией World Festival and Event City Award отметили «Московские сезоны»

Москва получила премию как один из лучших городов мира для проведения фестивалей

Россияне получат три дополнительных выходных в мае

Правительство утвердило график праздничных дней на 2019 год

Россияне получат три дополнительных выходных в мае

Объявлена полная программа мероприятий на День города

В городе пройдут музыкальные выступления, выставки и экскурсии

Объявлена полная программа мероприятий на День города

На ВДНХ пройдет фестиваль еврейской культуры

Гости смогут поближе познакомиться с еврейской культурой

На ВДНХ пройдет фестиваль еврейской культуры

В Москве пройдет более 80 открытых встреч с блогерами

Их посвятят искусству, кулинарии, путешествиям и фотографии

В Москве пройдет более 80 открытых встреч с блогерами

«Я роняю школу»: Как прошел московский выпускной в парке Горького

Фотографии с главного выпускного России

«Я роняю школу»: Как прошел московский выпускной в парке Горького

На майские праздники в Москву придет аномальная жара

Воздух прогреется до 27 градусов

На майские праздники в Москву придет аномальная жара

В Пасху общественный транспорт будет работать дольше

А для лучшего доступа к кладбищам Мосгортранс введет бесплатные маршруты

В Пасху общественный транспорт будет работать дольше

Концерты, ярмарки, охота за яйцами: Как отметить иудейскую и католическую Пасху в Москве
Концерты, ярмарки, охота за яйцами: Как отметить иудейскую и католическую Пасху в Москве В этом году она выпала на последние выходные марта
Концерты, ярмарки, охота за яйцами: Как отметить иудейскую и католическую Пасху в Москве

Концерты, ярмарки, охота за яйцами: Как отметить иудейскую и католическую Пасху в Москве
В этом году она выпала на последние выходные марта

Праздничная попытка извиниться от Леонида Слуцкого

Неудавшееся извинение депутата перед жертвами домогательств с его стороны

Праздничная попытка извиниться от Леонида Слуцкого

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ