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Реакция10 января 2022

Как россияне выживают в первый рабочий день Оплакиваем новогодние праздники

АвторШура Гуляева

От шуток про недоеденные салаты тошнит, на дорогах снова пробки, а в метро не протолкнуться — новогодние праздники закончились. The Village подсмотрел, как пользователи соцсетей справляются (или не очень) с первым рабочим днем в 2022 году: заводят будильник, берут дополнительный отпуск или сразу подают заявление на увольнение. 

Главный вопрос — как восстановить режим сна?

Кроме сна, есть и другие проблемы

Кто-то продлил себе каникулы и взял отпуск

А кто-то просто решил уволиться

Бонус для мотивации — кошка от редактора The Village Льва Левченко

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