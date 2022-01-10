От шуток про недоеденные салаты тошнит, на дорогах снова пробки, а в метро не протолкнуться — новогодние праздники закончились. The Village подсмотрел, как пользователи соцсетей справляются (или не очень) с первым рабочим днем в 2022 году: заводят будильник, берут дополнительный отпуск или сразу подают заявление на увольнение.