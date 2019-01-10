«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских
Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы
«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы
24 июня объявили выходным днем Парад будем смотреть
Собянин продлил режим самоизоляции до 11 мая (обновлено)
После этого будет приниматься решение о снятии ограничений
Собянин продлил режим самоизоляции до 11 мая (обновлено) После этого будет приниматься решение о снятии ограничений
Сколько россиян поддерживают перенос майских праздников
И как респонденты планируют провести мини-каникулы
Сколько россиян поддерживают перенос майских праздников И как респонденты планируют провести мини-каникулы
От чего устают россияне перед Новым годом И что вызывает у них радость
Каток на ВДНХ откроется 22 ноября. Там пройдет карнавал и спектакль о космосе
Гостей также ждет концерт с советскими песнями
Каток на ВДНХ откроется 22 ноября. Там пройдет карнавал и спектакль о космосе Гостей также ждет концерт с советскими песнями
На «Яндекс.Картах» стали отмечать площадки городских мероприятий
Сейчас сервис поможет найти места запуска салютов в День города
На «Яндекс.Картах» стали отмечать площадки городских мероприятий Сейчас сервис поможет найти места запуска салютов в День города
Сколько мэрия потратит на празднование Дня города Праздник совпадет с выборами в Мосгордуму
Покупать подарок или дарить деньги? Спор о том, что лучше вручать друзьям и родственникам
Власти утвердили календарь праздников и выходных в 2020 году
На Новый год россияне будут отдыхать восемь дней
Власти утвердили календарь праздников и выходных в 2020 году На Новый год россияне будут отдыхать восемь дней
Заранее выезжать в аэропорт 30 апреля
Вторник станет самым загруженным днем для аэропортов Москвы перед праздниками
Заранее выезжать в аэропорт 30 апреля Вторник станет самым загруженным днем для аэропортов Москвы перед праздниками
Что мужчины собираются дарить женщинам на 8 Марта
Ожидания женщин сильно отличаются от их планов
Что мужчины собираются дарить женщинам на 8 Марта Ожидания женщин сильно отличаются от их планов
«Не требовать быть мужиком»: Карточки к 23 февраля от «Росгендернадзора»
Мужчинам приходится соответствовать гендерным стереотипам, считают петербургские феминистки
«Не требовать быть мужиком»: Карточки к 23 февраля от «Росгендернадзора» Мужчинам приходится соответствовать гендерным стереотипам, считают петербургские феминистки
На «Экомаркете» в Конькове отметят китайский Новый год
В программе: чайная церемония, шоу китайского театра и мастер-класс по оригами
На «Экомаркете» в Конькове отметят китайский Новый год В программе: чайная церемония, шоу китайского театра и мастер-класс по оригами
Что россияне делали и сколько тратили на новогодних каникулах
69 % довольны тем, как провели праздники
Что россияне делали и сколько тратили на новогодних каникулах 69 % довольны тем, как провели праздники
Лекцию в «Зарядье» посвятят сохранению психологического здоровья после праздников
Встреча с психологом пройдет 17 января