Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

На Пречистенке откроется выставка в честь 200-летия Шарля Бодлера
16 октября 2021

На Пречистенке откроется выставка в честь 200-летия Шарля Бодлера

Одну из старейших аптек Москвы признали памятником архитектуры
27 января 2021

Одну из старейших аптек Москвы признали памятником архитектуры

Пречистенку перекрыли из-за пожара (обновлено)

На месте работают оперативные службы

Пречистенку перекрыли из-за пожара (обновлено)

Table One: Завтраки целый день с видом на Пречистенскую набережную

Заведение открыл ресторатор Павел Костеренко

Table One: Завтраки целый день с видом на Пречистенскую набережную

Мэрия Москвы одобрила шествие в память о Маркелове и Бабуровой

Шествие 19 января посвятят борьбе с ксенофобией

Мэрия Москвы одобрила шествие в память о Маркелове и Бабуровой

«Я живу у самого уютного двора Москвы»

«Я живу у самого уютного двора Москвы»«Старомосковский дух нельзя закатать в банку»

«Я живу у самого уютного двора Москвы»

«Я живу у самого уютного двора Москвы»
«Старомосковский дух нельзя закатать в банку»

Виктор Пивоваров — о политик-арте, снах и смерти

Виктор Пивоваров — о политик-арте, снах и смертиА также о московском мифе, животных, Кабакове и Павленском

Виктор Пивоваров — о политик-арте, снах и смерти

Виктор Пивоваров — о политик-арте, снах и смерти
А также о московском мифе, животных, Кабакове и Павленском

«Москва глазами инженера» запускает три экскурсии по памятникам модерна

Прогулки пройдут по Пречистенке, Китай-городу и Кузнецкому Мосту

«Москва глазами инженера» запускает три экскурсии по памятникам модерна

Саввинскую набережную перекрыли до 7 сентября

Также в центре Москвы введут ночные перекрытия

Саввинскую набережную перекрыли до 7 сентября

С 29 по 31 августа по ночам будут перекрывать Пречистенку и 13 прилегающих переулков

Днем улицы будут открыты для проезда

С 29 по 31 августа по ночам будут перекрывать Пречистенку и 13 прилегающих переулков

Мэрия раскрыла детали благоустройства дворов по программе «Моя улица»

Власти облагородят 163 дворовые территории в центре столицы

Мэрия раскрыла детали благоустройства дворов по программе «Моя улица»

3D-двойник Льва Толстого появился в приложении «Узнай Москву»

Его можно увидеть на Пречистенке, Воздвиженке и Поварской улице

3D-двойник Льва Толстого появился в приложении «Узнай Москву»

На Пречистенке, Волхонке и Тверской начинаются работы по благоустройству

Работы по «Моей улице» стартуют также на площадях перед станциями метро «Баррикадная» и «Краснопресненская»

На Пречистенке, Волхонке и Тверской начинаются работы по благоустройству

Завтраки с шампанским в Москве
Завтраки с шампанским в Москве The Village собрал семь мест для завтраков с шампанским и игристым вином
Завтраки с шампанским в Москве

Завтраки с шампанским в Москве
The Village собрал семь мест для завтраков с шампанским и игристым вином

На Пречистенке и в Милютинском переулке восстановят исторические здания

После реставрации в обоих зданиях планируют разместить объекты культуры

На Пречистенке и в Милютинском переулке восстановят исторические здания