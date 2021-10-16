Table One: Завтраки целый день с видом на Пречистенскую набережную
Заведение открыл ресторатор Павел Костеренко
Мэрия Москвы одобрила шествие в память о Маркелове и Бабуровой
Шествие 19 января посвятят борьбе с ксенофобией
«Я живу у самого уютного двора Москвы» «Старомосковский дух нельзя закатать в банку»
Виктор Пивоваров — о политик-арте, снах и смертиА также о московском мифе, животных, Кабакове и Павленском
Виктор Пивоваров — о политик-арте, снах и смерти А также о московском мифе, животных, Кабакове и Павленском
«Москва глазами инженера» запускает три экскурсии по памятникам модерна
Прогулки пройдут по Пречистенке, Китай-городу и Кузнецкому Мосту
С 29 по 31 августа по ночам будут перекрывать Пречистенку и 13 прилегающих переулков
Днем улицы будут открыты для проезда
Мэрия раскрыла детали благоустройства дворов по программе «Моя улица»
Власти облагородят 163 дворовые территории в центре столицы
3D-двойник Льва Толстого появился в приложении «Узнай Москву»
Его можно увидеть на Пречистенке, Воздвиженке и Поварской улице
На Пречистенке, Волхонке и Тверской начинаются работы по благоустройству
Работы по «Моей улице» стартуют также на площадях перед станциями метро «Баррикадная» и «Краснопресненская»
Завтраки с шампанским в Москве The Village собрал семь мест для завтраков с шампанским и игристым вином
На Пречистенке и в Милютинском переулке восстановят исторические здания
После реставрации в обоих зданиях планируют разместить объекты культуры