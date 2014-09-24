вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Не только IKEA: Где купить мебель и декор в скандинавском стиле
Вещи для дома
Не только IKEA: Где купить мебель и декор в скандинавском стилеКоторую делают российские дизайнеры
14
Не только IKEA: Где купить мебель и декор в скандинавском стиле
Вещи для дома

Не только IKEA: Где купить мебель и декор в скандинавском стиле Которую делают российские дизайнеры

Квартира с зеркальным панно в высотке на «Беговой»
Квартира недели
Квартира с зеркальным панно в высотке на «Беговой»Необычные технические решения, стилистическое разнообразие и мебель на заказ в квартире молодой девушки
73
Квартира с зеркальным панно в высотке на «Беговой»
Квартира недели

Квартира с зеркальным панно в высотке на «Беговой» Необычные технические решения, стилистическое разнообразие и мебель на заказ в квартире молодой девушки

Эксперты — о новой коллекции мебели, посвящённой русским художникам
Дом
Эксперты — о новой коллекции мебели, посвящённой русским художникамРазбираемся, насколько удачной оказалась коллаборация магазина Depst и Третьяковской галереи
7
Эксперты — о новой коллекции мебели, посвящённой русским художникам
Дом

Эксперты — о новой коллекции мебели, посвящённой русским художникам Разбираемся, насколько удачной оказалась коллаборация магазина Depst и Третьяковской галереи

10 предметов интерьера, которые спасут от осеннего уныния
Вещи для дома
10 предметов интерьера, которые спасут от осеннего унынияНоябрь традиционно считается самым стрессовым месяцем в году. The Village выбрал предметы, которые помогут расслабиться дома
26
10 предметов интерьера, которые спасут от осеннего уныния
Вещи для дома

10 предметов интерьера, которые спасут от осеннего уныния Ноябрь традиционно считается самым стрессовым месяцем в году. The Village выбрал предметы, которые помогут расслабиться дома

10 доступных вещей в стиле лофт
Вещи для дома
10 доступных вещей в стиле лофтThe Village выбрал предметы в индустриальном стиле не дороже 10 тысяч рублей
30
10 доступных вещей в стиле лофт
Вещи для дома

10 доступных вещей в стиле лофт The Village выбрал предметы в индустриальном стиле не дороже 10 тысяч рублей

10 вещей для ванной комнаты, которые напомнят об отпуске
Вещи для дома
10 вещей для ванной комнаты, которые напомнят об отпускеThe Village выбрал недорогие предметы, которые привнесут в ванную комнату атмосферу странствий
5
10 вещей для ванной комнаты, которые напомнят об отпуске
Вещи для дома

10 вещей для ванной комнаты, которые напомнят об отпуске The Village выбрал недорогие предметы, которые привнесут в ванную комнату атмосферу странствий

Как выглядит ваша домашняя пыль под микроскопом
Дом

Как выглядит ваша домашняя пыль под микроскопомThe Village взял образцы обычной домашней пыли и рассмотрел её под профессиональными микроскопами с 250–400-кратным увеличением

Дом

Как выглядит ваша домашняя пыль под микроскопом The Village взял образцы обычной домашней пыли и рассмотрел её под профессиональными микроскопами с 250–400-кратным увеличением

10 предметов интерьера, которые привлекут к себе внимание
Вещи для дома
10 предметов интерьера, которые привлекут к себе вниманиеИдеальное кресло из Дании, основательный винный сервант, парные столики из масс-маркета и графичная лестница вместо обыкновенных стульев
21
10 предметов интерьера, которые привлекут к себе внимание
Вещи для дома

10 предметов интерьера, которые привлекут к себе внимание Идеальное кресло из Дании, основательный винный сервант, парные столики из масс-маркета и графичная лестница вместо обыкновенных стульев

10 предметов интерьера в американском стиле
Вещи для дома
10 предметов интерьера в американском стилеГигантская мебель, мотивы ар-деко и глазурованная плитка с геометрическим узором
9
10 предметов интерьера в американском стиле
Вещи для дома

10 предметов интерьера в американском стиле Гигантская мебель, мотивы ар-деко и глазурованная плитка с геометрическим узором

10 предметов интерьера в скандинавском стиле
Вещи для дома
10 предметов интерьера в скандинавском стилеВыясняем, где, помимо конвейерного масс-маркета, следует искать вещи шведских, датских и финских дизайнеров
6
10 предметов интерьера в скандинавском стиле
Вещи для дома

10 предметов интерьера в скандинавском стиле Выясняем, где, помимо конвейерного масс-маркета, следует искать вещи шведских, датских и финских дизайнеров

10 предметов интерьера в стиле 50–60-х годов
Вещи для дома
10 предметов интерьера в стиле 50–60-х годовСтул авторства Филиппа Старка, обои с графичным принтом, тумба в скандинавском стиле и винтажный английский сервиз из Омска
8
10 предметов интерьера в стиле 50–60-х годов
Вещи для дома

10 предметов интерьера в стиле 50–60-х годов Стул авторства Филиппа Старка, обои с графичным принтом, тумба в скандинавском стиле и винтажный английский сервиз из Омска

Выбор основательницы дизайн-студии Uniquely Анны Брюховой
Вещи для дома
Выбор основательницы дизайн-студии Uniquely Анны БрюховойСтеллаж из старой лодки, журнальный столик питерских мебельщиков и блюдо, которое повторяет карту Москвы
3
Выбор основательницы дизайн-студии Uniquely Анны Брюховой
Вещи для дома

Выбор основательницы дизайн-студии Uniquely Анны Брюховой Стеллаж из старой лодки, журнальный столик питерских мебельщиков и блюдо, которое повторяет карту Москвы

Выбор архитекторов Александры и Полины Фёдоровых
Вещи для дома
Выбор архитекторов Александры и Полины ФёдоровыхКруглые зеркала, пластиковые коряги, бронзовые ноги и часы как арт-объект
6
Выбор архитекторов Александры и Полины Фёдоровых
Вещи для дома

Выбор архитекторов Александры и Полины Фёдоровых Круглые зеркала, пластиковые коряги, бронзовые ноги и часы как арт-объект

10 предметов интерьера, ставших классикой дизайна
Вещи для дома
10 предметов интерьера, ставших классикой дизайнаСтул, выращенный из кристаллов, ваза, напоминающая бёдра эскимоски, диван-трансформер и камин в виде топора — архитектор и дизайнер Арсений Леонович выбирает вещи для дома
3
10 предметов интерьера, ставших классикой дизайна
Вещи для дома

10 предметов интерьера, ставших классикой дизайна Стул, выращенный из кристаллов, ваза, напоминающая бёдра эскимоски, диван-трансформер и камин в виде топора — архитектор и дизайнер Арсений Леонович выбирает вещи для дома

5 дизайнерских светильников, играющих на чувстве ностальгии
Дом-музей
5 дизайнерских светильников, играющих на чувстве ностальгииПодборка дизайнера интерьеров Нади Зотовой
0
5 дизайнерских светильников, играющих на чувстве ностальгии
Дом-музей

5 дизайнерских светильников, играющих на чувстве ностальгии Подборка дизайнера интерьеров Нади Зотовой

5 лучших столов столетия, по мнению промдизайнера
Дом-музей
5 лучших столов столетия, по мнению промдизайнераПодборка Ярослава Рассадина
4
5 лучших столов столетия, по мнению промдизайнера
Дом-музей

5 лучших столов столетия, по мнению промдизайнера Подборка Ярослава Рассадина

Новые имена: 6 дизайнеров мебели и предметов интерьера
Дом
Новые имена: 6 дизайнеров мебели и предметов интерьераУ кого заказать брутальный металлический шкаф, подставку под карандаши из бетона и светильники в виде живых клеток
3
Новые имена: 6 дизайнеров мебели и предметов интерьера
Дом

Новые имена: 6 дизайнеров мебели и предметов интерьера У кого заказать брутальный металлический шкаф, подставку под карандаши из бетона и светильники в виде живых клеток

Пять стульев, которые изменили историю дизайна
Дом-музей
Пять стульев, которые изменили историю дизайнаПодборка коллекционера стульев и столяра Артёма Летунова
4
Пять стульев, которые изменили историю дизайна
Дом-музей

Пять стульев, которые изменили историю дизайна Подборка коллекционера стульев и столяра Артёма Летунова

Выбор Аркадия Зельцера, владельца шоу-рума винтажной мебели
Вещи для дома
Выбор Аркадия Зельцера, владельца шоу-рума винтажной мебелиАрмянский ковёр, кресло нерастиражированного британского дизайнера, девочка-штопор, барные стулья из Азии — выбор Аркадия Зельцера
3
Выбор Аркадия Зельцера, владельца шоу-рума винтажной мебели
Вещи для дома

Выбор Аркадия Зельцера, владельца шоу-рума винтажной мебели Армянский ковёр, кресло нерастиражированного британского дизайнера, девочка-штопор, барные стулья из Азии — выбор Аркадия Зельцера

5 альтернатив IKEA
Гид The Village
5 альтернатив IKEAThe Village выяснил, где найти замену бестселлерам шведского гиганта
78
5 альтернатив IKEA
Гид The Village

5 альтернатив IKEA The Village выяснил, где найти замену бестселлерам шведского гиганта

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ