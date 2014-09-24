Вещи для дома
Не только IKEA: Где купить мебель и декор в скандинавском стилеКоторую делают российские дизайнеры
Вещи для дома
Не только IKEA: Где купить мебель и декор в скандинавском стиле Которую делают российские дизайнеры
Квартира недели
Квартира с зеркальным панно в высотке на «Беговой»Необычные технические решения, стилистическое разнообразие и мебель на заказ в квартире молодой девушки
Квартира недели
Квартира с зеркальным панно в высотке на «Беговой» Необычные технические решения, стилистическое разнообразие и мебель на заказ в квартире молодой девушки
Дом
Эксперты — о новой коллекции мебели, посвящённой русским художникамРазбираемся, насколько удачной оказалась коллаборация магазина Depst и Третьяковской галереи
Дом
Эксперты — о новой коллекции мебели, посвящённой русским художникам Разбираемся, насколько удачной оказалась коллаборация магазина Depst и Третьяковской галереи
Вещи для дома
10 предметов интерьера, которые спасут от осеннего унынияНоябрь традиционно считается самым стрессовым месяцем в году. The Village выбрал предметы, которые помогут расслабиться дома
Вещи для дома
10 предметов интерьера, которые спасут от осеннего уныния Ноябрь традиционно считается самым стрессовым месяцем в году. The Village выбрал предметы, которые помогут расслабиться дома
Вещи для дома
10 доступных вещей в стиле лофтThe Village выбрал предметы в индустриальном стиле не дороже 10 тысяч рублей
Вещи для дома
10 доступных вещей в стиле лофт The Village выбрал предметы в индустриальном стиле не дороже 10 тысяч рублей
Вещи для дома
10 вещей для ванной комнаты, которые напомнят об отпускеThe Village выбрал недорогие предметы, которые привнесут в ванную комнату атмосферу странствий
Вещи для дома
10 вещей для ванной комнаты, которые напомнят об отпуске The Village выбрал недорогие предметы, которые привнесут в ванную комнату атмосферу странствий
Дом
Как выглядит ваша домашняя пыль под микроскопомThe Village взял образцы обычной домашней пыли и рассмотрел её под профессиональными микроскопами с 250–400-кратным увеличением
Дом
Как выглядит ваша домашняя пыль под микроскопом The Village взял образцы обычной домашней пыли и рассмотрел её под профессиональными микроскопами с 250–400-кратным увеличением
Вещи для дома
10 предметов интерьера, которые привлекут к себе вниманиеИдеальное кресло из Дании, основательный винный сервант, парные столики из масс-маркета и графичная лестница вместо обыкновенных стульев
Вещи для дома
10 предметов интерьера, которые привлекут к себе внимание Идеальное кресло из Дании, основательный винный сервант, парные столики из масс-маркета и графичная лестница вместо обыкновенных стульев
Вещи для дома
10 предметов интерьера в американском стилеГигантская мебель, мотивы ар-деко и глазурованная плитка с геометрическим узором
Вещи для дома
10 предметов интерьера в американском стиле Гигантская мебель, мотивы ар-деко и глазурованная плитка с геометрическим узором
Вещи для дома
10 предметов интерьера в скандинавском стилеВыясняем, где, помимо конвейерного масс-маркета, следует искать вещи шведских, датских и финских дизайнеров
Вещи для дома
10 предметов интерьера в скандинавском стиле Выясняем, где, помимо конвейерного масс-маркета, следует искать вещи шведских, датских и финских дизайнеров
Вещи для дома
10 предметов интерьера в стиле 50–60-х годовСтул авторства Филиппа Старка, обои с графичным принтом, тумба в скандинавском стиле и винтажный английский сервиз из Омска
Вещи для дома
10 предметов интерьера в стиле 50–60-х годов Стул авторства Филиппа Старка, обои с графичным принтом, тумба в скандинавском стиле и винтажный английский сервиз из Омска
Вещи для дома
Выбор основательницы дизайн-студии Uniquely Анны БрюховойСтеллаж из старой лодки, журнальный столик питерских мебельщиков и блюдо, которое повторяет карту Москвы
Вещи для дома
Выбор основательницы дизайн-студии Uniquely Анны Брюховой Стеллаж из старой лодки, журнальный столик питерских мебельщиков и блюдо, которое повторяет карту Москвы
Вещи для дома
Выбор архитекторов Александры и Полины ФёдоровыхКруглые зеркала, пластиковые коряги, бронзовые ноги и часы как арт-объект
Вещи для дома
Выбор архитекторов Александры и Полины Фёдоровых Круглые зеркала, пластиковые коряги, бронзовые ноги и часы как арт-объект
Вещи для дома
10 предметов интерьера, ставших классикой дизайнаСтул, выращенный из кристаллов, ваза, напоминающая бёдра эскимоски, диван-трансформер и камин в виде топора — архитектор и дизайнер Арсений Леонович выбирает вещи для дома
Вещи для дома
10 предметов интерьера, ставших классикой дизайна Стул, выращенный из кристаллов, ваза, напоминающая бёдра эскимоски, диван-трансформер и камин в виде топора — архитектор и дизайнер Арсений Леонович выбирает вещи для дома
Дом-музей
5 дизайнерских светильников, играющих на чувстве ностальгииПодборка дизайнера интерьеров Нади Зотовой
Дом-музей
5 дизайнерских светильников, играющих на чувстве ностальгии Подборка дизайнера интерьеров Нади Зотовой
Дом-музей
5 лучших столов столетия, по мнению промдизайнера Подборка Ярослава Рассадина
Дом
Новые имена: 6 дизайнеров мебели и предметов интерьераУ кого заказать брутальный металлический шкаф, подставку под карандаши из бетона и светильники в виде живых клеток
Дом
Новые имена: 6 дизайнеров мебели и предметов интерьера У кого заказать брутальный металлический шкаф, подставку под карандаши из бетона и светильники в виде живых клеток
Дом-музей
Пять стульев, которые изменили историю дизайнаПодборка коллекционера стульев и столяра Артёма Летунова
Дом-музей
Пять стульев, которые изменили историю дизайна Подборка коллекционера стульев и столяра Артёма Летунова
Вещи для дома
Выбор Аркадия Зельцера, владельца шоу-рума винтажной мебелиАрмянский ковёр, кресло нерастиражированного британского дизайнера, девочка-штопор, барные стулья из Азии — выбор Аркадия Зельцера
Вещи для дома
Выбор Аркадия Зельцера, владельца шоу-рума винтажной мебели Армянский ковёр, кресло нерастиражированного британского дизайнера, девочка-штопор, барные стулья из Азии — выбор Аркадия Зельцера
Гид The Village
5 альтернатив IKEAThe Village выяснил, где найти замену бестселлерам шведского гиганта
Гид The Village