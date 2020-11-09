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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Приложение дня
9 ноября 2020

Сервис «СберУслуги» для поиска репетиторов и мастеров по ремонту

Сервис для поиска гей-знакомств GayFriendly

Для поиска серьезных отношений

Сервис для поиска гей-знакомств GayFriendly

«Левая рука — ударные, правая — синтезатор»: Конструктор музыки, где звуки рисуют руками

Arma App от Святослава Иванова и Варвары Шиловой

«Левая рука — ударные, правая — синтезатор»: Конструктор музыки, где звуки рисуют руками

BlaBlaHelp: Доставка товаров первой необходимости от BlaBlaCar

Пользователи BlaBlaCar смогут помогать друг другу

BlaBlaHelp: Доставка товаров первой необходимости от BlaBlaCar

«ЭкоЛайн» — для жалоб на неправильный сбор мусора

Для жителей севера и центра Москвы

«ЭкоЛайн» — для жалоб на неправильный сбор мусора

Укороченный TikTok: Byte для записи видео на шесть секунд

Сервис создал один из основателей Vine

Укороченный TikTok: Byte для записи видео на шесть секунд

«На чай»: Вознаграждение официантам по фотографии

Приложение работает на нейросети

«На чай»: Вознаграждение официантам по фотографии

TrashBack: кешбэк за раздельный сбор мусора

Пока работает только в Реутове

TrashBack: кешбэк за раздельный сбор мусора

«Тинькофф АЗС» для оплаты топлива, не выходя из машины

Пока оно доступно только в App Store

«Тинькофф АЗС» для оплаты топлива, не выходя из машины

«Помощник ОСАГО», который позволяет оформлять мелкие аварии на смартфонах

Пока сервис работает в пяти регионах

«Помощник ОСАГО», который позволяет оформлять мелкие аварии на смартфонах

Соцсеть Sloy от «Яндекса», которая понимает, что на вас надето

С ее помощью можно будет найти кроссовки «как у того блогера»

Соцсеть Sloy от «Яндекса», которая понимает, что на вас надето

Lovina: Знакомства в видеочатах от «ВКонтакте»

Пользователи могут покупать дополнительные функции

Lovina: Знакомства в видеочатах от «ВКонтакте»

Дневник экологических действий от «ИКЕА» с призами за хорошие привычки

Компания призывает россиян сделать свой быт экологичнее

Дневник экологических действий от «ИКЕА» с призами за хорошие привычки

Bye Bye Camera, которое автоматически убирает людей с фотографий

Его представили разработчики дизайнерской студии Do Something Good

Bye Bye Camera, которое автоматически убирает людей с фотографий

Приложение «ВКонтакте» для поиска доноров в разных городах

Сервис запустили совместно с проектом DonorSearch.org

Приложение «ВКонтакте» для поиска доноров в разных городах

Сервис для перепродажи брендовой одежды Reposh

Все покупки и продажи на платформе будут совершаться по принципу безопасной сделки

Сервис для перепродажи брендовой одежды Reposh

Игра от «Рокетбанка» с бонусной валютой, которую можно вывести на личный счет

На собранные в игре деньги можно также приобрести сувенирную продукцию банка

Игра от «Рокетбанка» с бонусной валютой, которую можно вывести на личный счет

Семейный врач онлайн от «Ростелекома» и Doc+

Сервис предлагает три варианта подписки: «Врач онлайн», «Безлимит для себя» и «Безлимит для семьи»

Семейный врач онлайн от «Ростелекома» и Doc+

Сервис для продажи вторсырья «Чисто-чисто»

Сдать можно то, что обычно не принимают на переработку

Сервис для продажи вторсырья «Чисто-чисто»

Доставка покупок Dostavista.Market

Ожидание займет не больше полутора часов

Доставка покупок Dostavista.Market

Путеводитель по Петербургу Sapsan

Позднее в приложении появится и московская версия

Путеводитель по Петербургу Sapsan

Маркетплейс Posh для покупки и продажи брендовой одежды

Вещи проходят проверку на подлинность

Маркетплейс Posh для покупки и продажи брендовой одежды

Онлайн-справочник для ВИЧ-положительных

Сервис позволяет получить рекомендации и найти группы взаимопомощи в разных городах

Онлайн-справочник для ВИЧ-положительных

«Сбербанк TapOnPhone» для приема бесконтактных платежей

В компании считают, что сервис пригодится курьерам и водителям такси

«Сбербанк TapOnPhone» для приема бесконтактных платежей

Интерактивные экскурсии по московским выставкам о космосе

Ранее приложение «Иду в музей» работало только на территории музеев

Интерактивные экскурсии по московским выставкам о космосе

Автоматическая обработка селфи от создателей Prisma

Сервис Lensa редактирует фото с помощью машинного обучения

Автоматическая обработка селфи от создателей Prisma

AR-квест по станциям подземки «Тайны метро»

Пассажирам предлагается раскрыть 50 тайн

AR-квест по станциям подземки «Тайны метро»

Офлайн-конвертер валют в путешествиях Exchange Travel

Приложение учитывает курс 170 валют в 252 странах мира

Офлайн-конвертер валют в путешествиях Exchange Travel

Виртуальная реальность для фитнеса Deus Fit

Приложение интегрируется с очками и велотренажерами

Виртуальная реальность для фитнеса Deus Fit

Курсы и подкасты для детей от Arzamas

В приложении появился раздел «Детская комната»

Курсы и подкасты для детей от Arzamas

Ожившие театральные афиши для iOS

Дополненная реальность для баннеров спектакля «Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так»

Ожившие театральные афиши для iOS

Планирование поездок на концерты и фестивали от АviaSales

Пользователям найдут билет на концерт и составят выгодный маршрут

Планирование поездок на концерты и фестивали от АviaSales

Дейтинг-сервис для любителей шахмат Mates

Пользователи могут найти партнера для шахматной партии

Дейтинг-сервис для любителей шахмат Mates

Сервис для поиска ближайшего туалета

Приложение работает в нескольких городах

Сервис для поиска ближайшего туалета

Онлайн-гид по парку «Зарядье»

В сервисе можно купить билеты и узнать о ближайших мероприятиях парка

Онлайн-гид по парку «Зарядье»

Дейтинг-чемпионат от создателей Tinder

Ежедневно пользователю предлагают выбрать из 16 кандидатов только четырех

Дейтинг-чемпионат от создателей Tinder

Сервис ускоренного обслуживания в ресторанах Eliot

Пользователи могут оформить предзаказ дома, забронировать столик и расплатиться без официанта

Сервис ускоренного обслуживания в ресторанах Eliot

Транспортный гид болельщика ЧМ-2018

Информация в навигаторе будет доступна на пяти языках

Транспортный гид болельщика ЧМ-2018

Бесплатные квесты по городу City Stories

Можно пройти шесть квестов или предложить свой маршрут с заданиями

Бесплатные квесты по городу City Stories

Социальная сеть для московских родителей Littles

Здесь можно делиться информацией о своем ребенке с членами семьи и другими родителями

Социальная сеть для московских родителей Littles

Шопинг с дополненной реальностью в магазинах Zara

Подиумы с графическими кодами простоят в точках сети до 3 мая

Шопинг с дополненной реальностью в магазинах Zara

Квест «Гэбня» о взаимодействии с силовиками

Приложение разработало петербургское правозащитное объединение «Команда 29»

Квест «Гэбня» о взаимодействии с силовиками

Доставка продуктов из Metro и «Ленты»

Пока сервис доступен только жителям Москвы

Доставка продуктов из Metro и «Ленты»

Показывающий станции метро компас

Сервис сам высчитывает расстояние и направление до них

Показывающий станции метро компас

Летающие в воздухе надписи для iOS

Приложение визуального программиста с дополненной реальностью

Летающие в воздухе надписи для iOS

Сервис Help U для получения помощи от соседей

Приложение доступно по всей России

Сервис Help U для получения помощи от соседей

Благотворительный сервис с коинами от Натальи Водяновой

Совершая пожертвования, благотворитель зарабатывает бонусы на дизайнерскую одежду

Благотворительный сервис с коинами от Натальи Водяновой

Сервис с кнопкой безопасности Nimb

Разработчики кольца с кнопкой безопасности выпустили приложение

Сервис с кнопкой безопасности Nimb

Сервис для проверки новых банкнот

Приложение определяет подлинность купюр номиналом 200 и 2 тысячи рублей

Сервис для проверки новых банкнот

Виртуальный костюм Путина от «Одноклассников»

С помощью новой маски пользователи смогут записать собственное новогоднее обращение

Виртуальный костюм Путина от «Одноклассников»

Ускоренный мессенджер Telegram X

Пользователям обещают встроенные темы и улучшенное энергосбережение

Ускоренный мессенджер Telegram X

Образовательное радио от Arzamas

В приложении доступно около 100 часов лекций и других аудиоматериалов об истории культуры

Образовательное радио от Arzamas

«Говоринглиш с Бадди» для обучения детей английскому языку

Учить иностранные слова ребенку поможет ​робот​ ​Бадди

«Говоринглиш с Бадди» для обучения детей английскому языку

Сервис для сравнения цен на лекарства от «2ГИС»

Приложение отображает на карте города стоимость медикаментов в разных аптеках

Сервис для сравнения цен на лекарства от «2ГИС»

Сервис «Набат» для защиты бизнеса от внеплановых проверок

Сервис позволяет предпринимателям получить бесплатную консультацию юристов и адвокатов

Сервис «Набат» для защиты бизнеса от внеплановых проверок

Генератор мемов Gagbot

Приложение по созданию веселых надписей на фото привлекло 500 тысяч долларов

Генератор мемов Gagbot

Бесплатный сервис личных помощников Want

Приложение позволяет связаться с операторами-консьержами для помощи при заказе различных услуг

Бесплатный сервис личных помощников Want

Рекомендательный сервис для столичных театралов

Приложение предоставляет навигацию по спектаклям и позволяет купить театральные билеты

Рекомендательный сервис для столичных театралов

Сервис, отправляющий телеведущему Владимиру Соловьеву вопросы о его имуществе

Вопросы поступают от имени пользователей Twitter

Сервис, отправляющий телеведущему Владимиру Соловьеву вопросы о его имуществе

Сервис для помощи бездомным животным «Помощник Рэй»

О запуске приложения The Village сообщили в пресс-службе фонда помощи животным «Рэй»

Сервис для помощи бездомным животным «Помощник Рэй»

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ