Приложение дня

«Левая рука — ударные, правая — синтезатор»: Конструктор музыки, где звуки рисуют руками
Arma App от Святослава Иванова и Варвары Шиловой
BlaBlaHelp: Доставка товаров первой необходимости от BlaBlaCar
Пользователи BlaBlaCar смогут помогать друг другу
Укороченный TikTok: Byte для записи видео на шесть секунд
Сервис создал один из основателей Vine
«Помощник ОСАГО», который позволяет оформлять мелкие аварии на смартфонах
Пока сервис работает в пяти регионах
Соцсеть Sloy от «Яндекса», которая понимает, что на вас надето
С ее помощью можно будет найти кроссовки «как у того блогера»
Lovina: Знакомства в видеочатах от «ВКонтакте»
Пользователи могут покупать дополнительные функции
Дневник экологических действий от «ИКЕА» с призами за хорошие привычки
Компания призывает россиян сделать свой быт экологичнее
Bye Bye Camera, которое автоматически убирает людей с фотографий
Его представили разработчики дизайнерской студии Do Something Good
Приложение «ВКонтакте» для поиска доноров в разных городах
Сервис запустили совместно с проектом DonorSearch.org
Сервис для перепродажи брендовой одежды Reposh
Все покупки и продажи на платформе будут совершаться по принципу безопасной сделки
Игра от «Рокетбанка» с бонусной валютой, которую можно вывести на личный счет
На собранные в игре деньги можно также приобрести сувенирную продукцию банка
Семейный врач онлайн от «Ростелекома» и Doc+
Сервис предлагает три варианта подписки: «Врач онлайн», «Безлимит для себя» и «Безлимит для семьи»
Сервис для продажи вторсырья «Чисто-чисто»
Сдать можно то, что обычно не принимают на переработку
Онлайн-справочник для ВИЧ-положительных
Сервис позволяет получить рекомендации и найти группы взаимопомощи в разных городах
«Сбербанк TapOnPhone» для приема бесконтактных платежей
В компании считают, что сервис пригодится курьерам и водителям такси
Интерактивные экскурсии по московским выставкам о космосе
Ранее приложение «Иду в музей» работало только на территории музеев
Автоматическая обработка селфи от создателей Prisma
Сервис Lensa редактирует фото с помощью машинного обучения
Офлайн-конвертер валют в путешествиях Exchange Travel
Приложение учитывает курс 170 валют в 252 странах мира
Виртуальная реальность для фитнеса Deus Fit
Приложение интегрируется с очками и велотренажерами
Ожившие театральные афиши для iOS
Дополненная реальность для баннеров спектакля «Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так»
Планирование поездок на концерты и фестивали от АviaSales
Пользователям найдут билет на концерт и составят выгодный маршрут
Дейтинг-сервис для любителей шахмат Mates
Пользователи могут найти партнера для шахматной партии
Онлайн-гид по парку «Зарядье»
В сервисе можно купить билеты и узнать о ближайших мероприятиях парка
Дейтинг-чемпионат от создателей Tinder
Ежедневно пользователю предлагают выбрать из 16 кандидатов только четырех
Сервис ускоренного обслуживания в ресторанах Eliot
Пользователи могут оформить предзаказ дома, забронировать столик и расплатиться без официанта
Бесплатные квесты по городу City Stories
Можно пройти шесть квестов или предложить свой маршрут с заданиями
Социальная сеть для московских родителей Littles
Здесь можно делиться информацией о своем ребенке с членами семьи и другими родителями
Шопинг с дополненной реальностью в магазинах Zara
Подиумы с графическими кодами простоят в точках сети до 3 мая
Квест «Гэбня» о взаимодействии с силовиками
Приложение разработало петербургское правозащитное объединение «Команда 29»
Летающие в воздухе надписи для iOS
Приложение визуального программиста с дополненной реальностью
Благотворительный сервис с коинами от Натальи Водяновой
Совершая пожертвования, благотворитель зарабатывает бонусы на дизайнерскую одежду
Сервис с кнопкой безопасности Nimb
Разработчики кольца с кнопкой безопасности выпустили приложение
Сервис для проверки новых банкнот
Приложение определяет подлинность купюр номиналом 200 и 2 тысячи рублей
Виртуальный костюм Путина от «Одноклассников»
С помощью новой маски пользователи смогут записать собственное новогоднее обращение
Ускоренный мессенджер Telegram X
Пользователям обещают встроенные темы и улучшенное энергосбережение
Образовательное радио от Arzamas
В приложении доступно около 100 часов лекций и других аудиоматериалов об истории культуры
«Говоринглиш с Бадди» для обучения детей английскому языку
Учить иностранные слова ребенку поможет робот Бадди
Сервис для сравнения цен на лекарства от «2ГИС»
Приложение отображает на карте города стоимость медикаментов в разных аптеках
Сервис «Набат» для защиты бизнеса от внеплановых проверок
Сервис позволяет предпринимателям получить бесплатную консультацию юристов и адвокатов
Генератор мемов Gagbot
Приложение по созданию веселых надписей на фото привлекло 500 тысяч долларов
Бесплатный сервис личных помощников Want
Приложение позволяет связаться с операторами-консьержами для помощи при заказе различных услуг
Рекомендательный сервис для столичных театралов
Приложение предоставляет навигацию по спектаклям и позволяет купить театральные билеты
Сервис, отправляющий телеведущему Владимиру Соловьеву вопросы о его имуществе
Вопросы поступают от имени пользователей Twitter
Сервис для помощи бездомным животным «Помощник Рэй»
О запуске приложения The Village сообщили в пресс-службе фонда помощи животным «Рэй»