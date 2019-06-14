«ВКонтакте» и проект DonorSearch.org запустили приложение, в котором пользователи могут указать свою группу крови и поделиться этой информацией с другими.

Акцию приурочили ко Всемирному дню донора, который проходит 14 июня. Заполненные анкеты помогут сформировать базу доноров, а сервис сможет отправлять уведомления, если в городе, где живет участник, появится человек, которому требуется кровь его группы.

Также в ходе акции организаторы определят самый отзывчивый город. Результаты объявят 21 июня в сообществе DonorSearch.org.