Приложение «ВКонтакте» для поиска доноров в разных городах Сервис запустили совместно с проектом DonorSearch.org
«ВКонтакте» и проект DonorSearch.org запустили приложение, в котором пользователи могут указать свою группу крови и поделиться этой информацией с другими.
Акцию приурочили ко Всемирному дню донора, который проходит 14 июня. Заполненные анкеты помогут сформировать базу доноров, а сервис сможет отправлять уведомления, если в городе, где живет участник, появится человек, которому требуется кровь его группы.
Также в ходе акции организаторы определят самый отзывчивый город. Результаты объявят 21 июня в сообществе DonorSearch.org.
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