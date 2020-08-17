Отрывок из книги Нины Бёртон «Шесть граней жизни. Повесть о чутком доме и о природе, полной множества языков»
Красиво больно: В «Лосином Острове» открылась тропа для ходьбы босиком Мы прошли по всем 43 видам поверхностей
В парке «Лосиный Остров» погибли краснокнижные олени Зоозащитники считают, что их убили браконьеры
Хуснуллин: Зеленую зону возле МГУ застраивать не будут (обновлено)
При этом рядом с вузом собираются строить жилье и дорогу
Как россияне относятся к экологичным путешествиям
Треть считает возможный ущерб природе неважным фактором при выборе путешествий
Безлюдные и сырые: Как выглядят московские парки спустя 2 месяца карантина
Первый день лета какой-то не такой
Signal разыграет гранты на создание пяти арт-объектов для фестиваля
Один проект может выиграть до 400 тысяч рублей
В Братеевской пойме уничтожают гнезда чаек и крякв
Строительная техника засыпает кладки песком
Обнуление сроков Путина и союз мужчины и женщины: Как россияне относятся к поправкам в Конституцию
Самое важное для жителей России — качественная медицина, дети и природа
Каким будет новый парк на севере с зонами для медитаций и экотропой
Территории облагородят вдоль реки Чермянка
В Еврейском музее бесплатно покажут эпизод сериала Netflix «Наша планета»
Вторая серия посвящена Южному и Северному полюсам
Спасти Левобережный район от строительства многоэтажек и вырубки парка
Жители просят застройщиков одуматься
В Китае построят музей с водопадом по проекту московского бюро. Вот каким он будет
В международном конкурсе победили IND architects
Дублер Щелковского шоссе появится не раньше 2021 года. Если его вообще построят
Власти рассматривают вариант расширения уже существующей дороги
Амурский тигр у станции метро «Тургеневская»
Рисунок создали в дополнение к «Полосатому экспрессу», который ходит по серой ветке
На Большой Грузинской пройдут пикеты за тушение пожаров в Сибири
Горит более 3 миллионов гектаров леса, и огонь не тушат
EarthApp от Гринписа: Как в будущем будет выглядеть планета
Организация «состарила» снимкм Байкала, Арктики и Петербурга
В Москве птицы разбиваются о стекла. В метро стали клеить изображения хищников (обновлено)
Весной возле станции «Алма-Атинская» погибло сразу несколько свиристелей
В парке на набережной в Капотне сделают экомаршруты по местам обитания редких животных
Всего оборудуют две тропы с десятком смотровых площадок
В водоемах Москвы из-за жары гибнет рыба
Мосводосток опроверг информацию о грязной воде в Москве
В «Аптекарском огороде» открылся компостный двор с отелем для насекомых
В отеле будут жить хищники, которые питаются вредителями
В парке в пойме реки Яузы сделают смотровые площадки с экотропой
Длина маршрута составит 400 метров
«Нужен не только лосям»: Москвичи вышли на защиту Лосиного Острова
Активисты выступили с протестом у Мосгордумы и у самого парка
На ВДНХ открылся отель для насекомых
В нем смогут прятаться от непогоды жуки, пчелы, божьи коровки и бабочки
В правительстве изучат вариант строительства железной дороги через Лосиный Остров
Предполагаемая ветка должна соединять Пушкино и Домодедово
В Подмосковье начали бороться с борщевиком с помощью дронов
Во время тестирования использовали роботизированные опрыскиватели
В Лосином Острове вырубят сотни тысяч деревьев ради торговых центров, новых дорог и жилого комплекса Власти обманывают граждан и говорят о расширении леса
6 видов животных, которым угрожает исчезновение в России
Некоторые виды, которые в прошлом веке находились на грани вымирания, удалось спасти
В «Аптекарском огороде» открылся «Альпийский бельведер» с горными растениями
Зону создавали в течение двух лет
В Москве откроют домики для насекомых
Пристанища для одиноких пчел и «гостиницы» для полезных жуков установят в парке «Кузьминки-Люблино»
В парках Москвы откроются 250 точек для пикника и шашлыков (обновлено)
Благоприятная погода для выезда на природу установится уже в эти выходные
Москвичи увидят звездопад из метеорного потока Лирид
За час в ночном небе будут пролетать до 20 падающих звезд
В парке «Лосиный остров» произошел крупный пожар. Причиной назвали поджог
Огонь тушили всю ночь
Власти собираются вырубить часть «Лосиного острова» ради дублера Щелковского шоссе (обновлено)
Из национального парка выведут 100 гектаров земли, из них 30 пойдут под вырубку
Интерактивная карта «зеленых» вакансий от движения «Эка»
Ресурс kapoosta.ru позволит найти волонтеров и сотрудников, желающих работать в экологической сфере
Основатели «Болотов.Дача» открыли второй отель в Тульской области
Гости «Болотов.Два» могут покататься на лошадях и искупаться в пруду
В Битцевском лесу научат определять птиц по голосам
Также посетителей научат читать следы зверей
В Братеевской пойме открыли первый в Москве фаунистический заказник
В охранной зоне обитает 174 вида птиц
В московских парках можно будет оставить съедобные рисунки для птиц
Авторов лучших работ ждут памятные подарки от Мосприроды
Минприроды предложило включить часть «Сокольников» в состав «Лосиного острова»
Национальный парк хотят расширить почти на 76 гектаров
На востоке Москвы не собираются строить новые станции контроля загрязнения атмосферы
Расширить сеть станций предлагал СПЧ