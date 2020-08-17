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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Отрывок из книги Нины Бёртон «Шесть граней жизни. Повесть о чутком доме и о природе, полной множества языков»
Отрывок из книги Нины Бёртон «Шесть граней жизни. Повесть о чутком доме и о природе, полной множества языков»
Отрывок из книги Нины Бёртон «Шесть граней жизни. Повесть о чутком доме и о природе, полной множества языков»

Отрывок из книги Нины Бёртон «Шесть граней жизни. Повесть о чутком доме и о природе, полной множества языков»

«Спасите мою душу»:
Спецпроект
«Спасите мою душу»: С чем боролись художники, создавая свои работы
«Спасите мою душу»:
Спецпроект

«Спасите мою душу»:
С чем боролись художники, создавая свои работы

Лучшие материалы The Village про природу и экологию
Лучшие материалы The Village про природу и экологию
Лучшие материалы The Village про природу и экологию

Лучшие материалы The Village про природу и экологию

«Природа уничтожена стройками»: Зачем лес Покровское-Стрешнево превращают в еще один парк
«Природа уничтожена стройками»: Зачем лес Покровское-Стрешнево превращают в еще один парк
«Природа уничтожена стройками»: Зачем лес Покровское-Стрешнево превращают в еще один парк

«Природа уничтожена стройками»: Зачем лес Покровское-Стрешнево превращают в еще один парк

В шаге от Ботанического сада
Промо
В шаге от Ботанического сада Как устроен эко-квартал VERY, где зелени больше, чем строений
В шаге от Ботанического сада
Промо

В шаге от Ботанического сада
Как устроен эко-квартал VERY, где зелени больше, чем строений

Мой дом, мои правила: Как осознанно обустроить свое жилье
Спецпроект
Мой дом, мои правила: Как осознанно обустроить свое жилье И стараться не вредить природе
Мой дом, мои правила: Как осознанно обустроить свое жилье
Спецпроект

Мой дом, мои правила: Как осознанно обустроить свое жилье
И стараться не вредить природе

Красиво больно: В «Лосином Острове» открылась тропа для ходьбы босиком
Красиво больно: В «Лосином Острове» открылась тропа для ходьбы босиком Мы прошли по всем 43 видам поверхностей
Красиво больно: В «Лосином Острове» открылась тропа для ходьбы босиком

Красиво больно: В «Лосином Острове» открылась тропа для ходьбы босиком
Мы прошли по всем 43 видам поверхностей

Как живут москвичи в хрущевке и сталинке посреди леса

Как живут москвичи в хрущевке и сталинке посреди леса

Как живут москвичи в хрущевке и сталинке посреди леса

Как живут москвичи в хрущевке и сталинке посреди леса

В парке «Лосиный Остров» погибли краснокнижные олени
В парке «Лосиный Остров» погибли краснокнижные олени Зоозащитники считают, что их убили браконьеры
В парке «Лосиный Остров» погибли краснокнижные олени

В парке «Лосиный Остров» погибли краснокнижные олени
Зоозащитники считают, что их убили браконьеры

Тайная жизнь городских растений
Спецпроект
Тайная жизнь городских растений Как они осваиваются в мегаполисах и чем помогают горожанам
Тайная жизнь городских растений
Спецпроект

Тайная жизнь городских растений
Как они осваиваются в мегаполисах и чем помогают горожанам

Новый российский город Доброград
Промо
Новый российский город Доброград Как его строят и как здесь будут жить
Новый российский город Доброград
Промо

Новый российский город Доброград
Как его строят и как здесь будут жить

Песчаные косы, замки и заброшки
Песчаные косы, замки и заброшки Гид по Калининградской области
Песчаные косы, замки и заброшки

Песчаные косы, замки и заброшки
Гид по Калининградской области

Выйти из комнаты: Как начать работать на свежем воздухе
ПРОМО
Выйти из комнаты: Как начать работать на свежем воздухе И что вам для этого потребуется
Выйти из комнаты: Как начать работать на свежем воздухе
ПРОМО

Выйти из комнаты: Как начать работать на свежем воздухе
И что вам для этого потребуется

Adidas откроет флагман вместе с «Силой ветра»
17 августа 2020

Adidas откроет флагман вместе с «Силой ветра»

Почему этим летом в Москве так много комаров?

И ведут они себя агрессивно

Почему этим летом в Москве так много комаров?

Хуснуллин: Зеленую зону возле МГУ застраивать не будут (обновлено)

При этом рядом с вузом собираются строить жилье и дорогу

Хуснуллин: Зеленую зону возле МГУ застраивать не будут (обновлено)

Экологичная коллекция от Vans и National Geographic

С обложками журналов и животными

Экологичная коллекция от Vans и National Geographic

Как россияне относятся к экологичным путешествиям

Треть считает возможный ущерб природе неважным фактором при выборе путешествий

Как россияне относятся к экологичным путешествиям

Безлюдные и сырые: Как выглядят московские парки спустя 2 месяца карантина

Первый день лета какой-то не такой

Безлюдные и сырые: Как выглядят московские парки спустя 2 месяца карантина

Signal разыграет гранты на создание пяти арт-объектов для фестиваля

Один проект может выиграть до 400 тысяч рублей

Signal разыграет гранты на создание пяти арт-объектов для фестиваля

В Братеевской пойме уничтожают гнезда чаек и крякв

Строительная техника засыпает кладки песком

В Братеевской пойме уничтожают гнезда чаек и крякв

Обнуление сроков Путина и союз мужчины и женщины: Как россияне относятся к поправкам в Конституцию

Самое важное для жителей России — качественная медицина, дети и природа

Обнуление сроков Путина и союз мужчины и женщины: Как россияне относятся к поправкам в Конституцию

В Москве наблюдается нашествие енотов

Вступать в контакт с дикими зверьками не рекомендуется

В Москве наблюдается нашествие енотов

Каким будет новый парк на севере с зонами для медитаций и экотропой

Территории облагородят вдоль реки Чермянка

Каким будет новый парк на севере с зонами для медитаций и экотропой

В Еврейском музее бесплатно покажут эпизод сериала Netflix «Наша планета»

Вторая серия посвящена Южному и Северному полюсам

В Еврейском музее бесплатно покажут эпизод сериала Netflix «Наша планета»

Спасти Левобережный район от строительства многоэтажек и вырубки парка

Жители просят застройщиков одуматься

Спасти Левобережный район от строительства многоэтажек и вырубки парка

В Китае построят музей с водопадом по проекту московского бюро. Вот каким он будет

В международном конкурсе победили IND architects

В Китае построят музей с водопадом по проекту московского бюро. Вот каким он будет

Дублер Щелковского шоссе появится не раньше 2021 года. Если его вообще построят

Власти рассматривают вариант расширения уже существующей дороги

Дублер Щелковского шоссе появится не раньше 2021 года. Если его вообще построят

В Москве стали чаще замечать ястребов-тетеревятников

Это самая крупная птица рода ястребиных

В Москве стали чаще замечать ястребов-тетеревятников

На ВДНХ открылась первая в Москве воздушная тропа

Она проходит через кроны старинных дубов

На ВДНХ открылась первая в Москве воздушная тропа

В Москве отметят Ночь летучей мыши

В черте города обитает шесть видов рукокрылых

В Москве отметят Ночь летучей мыши

Амурский тигр у станции метро «Тургеневская»

Рисунок создали в дополнение к «Полосатому экспрессу», который ходит по серой ветке

Амурский тигр у станции метро «Тургеневская»

На Большой Грузинской пройдут пикеты за тушение пожаров в Сибири

Горит более 3 миллионов гектаров леса, и огонь не тушат

На Большой Грузинской пройдут пикеты за тушение пожаров в Сибири

EarthApp от Гринписа: Как в будущем будет выглядеть планета

Организация «состарила» снимкм Байкала, Арктики и Петербурга

EarthApp от Гринписа: Как в будущем будет выглядеть планета

В Москве птицы разбиваются о стекла. В метро стали клеить изображения хищников (обновлено)

Весной возле станции «Алма-Атинская» погибло сразу несколько свиристелей

В Москве птицы разбиваются о стекла. В метро стали клеить изображения хищников (обновлено)

В парке на набережной в Капотне сделают экомаршруты по местам обитания редких животных

Всего оборудуют две тропы с десятком смотровых площадок

В парке на набережной в Капотне сделают экомаршруты по местам обитания редких животных

В водоемах Москвы из-за жары гибнет рыба

Мосводосток опроверг информацию о грязной воде в Москве

В водоемах Москвы из-за жары гибнет рыба

В «Аптекарском огороде» открылся компостный двор с отелем для насекомых

В отеле будут жить хищники, которые питаются вредителями

В «Аптекарском огороде» открылся компостный двор с отелем для насекомых

В парке в пойме реки Яузы сделают смотровые площадки с экотропой

Длина маршрута составит 400 метров

В парке в пойме реки Яузы сделают смотровые площадки с экотропой

«Нужен не только лосям»: Москвичи вышли на защиту Лосиного Острова

Активисты выступили с протестом у Мосгордумы и у самого парка

«Нужен не только лосям»: Москвичи вышли на защиту Лосиного Острова

На ВДНХ открылся отель для насекомых

В нем смогут прятаться от непогоды жуки, пчелы, божьи коровки и бабочки

На ВДНХ открылся отель для насекомых

В правительстве изучат вариант строительства железной дороги через Лосиный Остров

Предполагаемая ветка должна соединять Пушкино и Домодедово

В правительстве изучат вариант строительства железной дороги через Лосиный Остров

В Подмосковье начали бороться с борщевиком с помощью дронов

Во время тестирования использовали роботизированные опрыскиватели

В Подмосковье начали бороться с борщевиком с помощью дронов

В Лосином Острове вырубят сотни тысяч деревьев ради торговых центров, новых дорог и жилого комплекса
В Лосином Острове вырубят сотни тысяч деревьев ради торговых центров, новых дорог и жилого комплекса Власти обманывают граждан и говорят о расширении леса
В Лосином Острове вырубят сотни тысяч деревьев ради торговых центров, новых дорог и жилого комплекса

В Лосином Острове вырубят сотни тысяч деревьев ради торговых центров, новых дорог и жилого комплекса
Власти обманывают граждан и говорят о расширении леса

6 видов животных, которым угрожает исчезновение в России

Некоторые виды, которые в прошлом веке находились на грани вымирания, удалось спасти

6 видов животных, которым угрожает исчезновение в России

В «Аптекарском огороде» открылся «Альпийский бельведер» с горными растениями

Зону создавали в течение двух лет

В «Аптекарском огороде» открылся «Альпийский бельведер» с горными растениями

В Москве откроют домики для насекомых

Пристанища для одиноких пчел и «гостиницы» для полезных жуков установят в парке «Кузьминки-Люблино»

В Москве откроют домики для насекомых

В парках Москвы откроются 250 точек для пикника и шашлыков (обновлено)

Благоприятная погода для выезда на природу установится уже в эти выходные

В парках Москвы откроются 250 точек для пикника и шашлыков (обновлено)

Москвичи увидят звездопад из метеорного потока Лирид

За час в ночном небе будут пролетать до 20 падающих звезд

Москвичи увидят звездопад из метеорного потока Лирид

В парке «Лосиный остров» произошел крупный пожар. Причиной назвали поджог

Огонь тушили всю ночь

В парке «Лосиный остров» произошел крупный пожар. Причиной назвали поджог

Сколько стоят вода, леса и животные в России

Минприроды впервые оценило стоимость ресурсов

Сколько стоят вода, леса и животные в России

Как в Николе-Ленивце сожгли Бастилию
Как в Николе-Ленивце сожгли Бастилию Эта башня в огне
Как в Николе-Ленивце сожгли Бастилию

Как в Николе-Ленивце сожгли Бастилию
Эта башня в огне

Власти собираются вырубить часть «Лосиного острова» ради дублера Щелковского шоссе (обновлено)

Из национального парка выведут 100 гектаров земли, из них 30 пойдут под вырубку

Власти собираются вырубить часть «Лосиного острова» ради дублера Щелковского шоссе (обновлено)

Интерактивная карта «зеленых» вакансий от движения «Эка»

Ресурс kapoosta.ru позволит найти волонтеров и сотрудников, желающих работать в экологической сфере

Интерактивная карта «зеленых» вакансий от движения «Эка»

Основатели «Болотов.Дача» открыли второй отель в Тульской области

Гости «Болотов.Два» могут покататься на лошадях и искупаться в пруду

Основатели «Болотов.Дача» открыли второй отель в Тульской области

В Битцевском лесу научат определять птиц по голосам

Также посетителей научат читать следы зверей

В Битцевском лесу научат определять птиц по голосам

В Братеевской пойме открыли первый в Москве фаунистический заказник

В охранной зоне обитает 174 вида птиц

В Братеевской пойме открыли первый в Москве фаунистический заказник

В московских парках можно будет оставить съедобные рисунки для птиц

Авторов лучших работ ждут памятные подарки от Мосприроды

В московских парках можно будет оставить съедобные рисунки для птиц

Минприроды предложило включить часть «Сокольников» в состав «Лосиного острова»

Национальный парк хотят расширить почти на 76 гектаров

Минприроды предложило включить часть «Сокольников» в состав «Лосиного острова»

На востоке Москвы не собираются строить новые станции контроля загрязнения атмосферы

Расширить сеть станций предлагал СПЧ

На востоке Москвы не собираются строить новые станции контроля загрязнения атмосферы

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