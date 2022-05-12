Запретить вырубку деревьев под видом благоустройства в московских лесах и парках
Как правильно собирать грибы: Инструкция для новичков и любителей Куда идти за грибами в Подмосковье
Красиво больно: В «Лосином Острове» открылась тропа для ходьбы босиком Мы прошли по всем 43 видам поверхностей
На Большой Грузинской пройдут пикеты за тушение пожаров в Сибири
Горит более 3 миллионов гектаров леса, и огонь не тушат
В правительстве изучат вариант строительства железной дороги через Лосиный Остров
Предполагаемая ветка должна соединять Пушкино и Домодедово
В Лосином Острове вырубят сотни тысяч деревьев ради торговых центров, новых дорог и жилого комплекса Власти обманывают граждан и говорят о расширении леса
В парке «Лосиный остров» произошел крупный пожар. Причиной назвали поджог
Огонь тушили всю ночь
Зачем экотеррористы поджигают автомобили и воруют животныхКоктейли Молотова, гвозди в деревьях и индюшки на свободе
Зачем экотеррористы поджигают автомобили и воруют животных Коктейли Молотова, гвозди в деревьях и индюшки на свободе
Глэмпинг «Зеленая тропа» открыл запись на новогодние каникулы
Гостей ждет проживание в одном из домов, а также праздничная программа
Россиянам предложили компенсировать потери от вырубки елок к праздникам
Акцию «100 тысяч новых елок стране» проводит проект «Посади лес»
Интерактивная карта с данными об уничтожении лесов
Только за последний год в России вырубили 5,3 миллиона гектаров леса
В городах ЧМ-2018 временно запретят жарить шашлыки
При осложнении пожарной обстановки жителям могут и вовсе запретить ходить в лес
Увеличить штрафы за нарушения правил пожарной безопасности в лесах
Соответствующий документ на рассмотрение внес депутат «Единой России»
Сколько человек потерялись в подмосковных лесах с начала года
Спасатели призвали соблюдать осторожность при прогулках по лесу
Всё, что нужно знать о грибах: Где собирать, какие покупать на рынке и как готовить потом The Village узнал, где искать лисички, подберёзовики и белые
Жулебинский лес признан особо охраняемой природной территорией
На месте леса появится «Природный заказник „Жулебинский“»
Рослес уличили в бесполезных закупках на 76,5 миллиарда рублей
Решается вопрос о привлечении организации к уголовной ответственности
Опасны ли московские клещи? The Village выяснил, опасны ли московские клещи для горожан и что делать в случае укуса насекомого
Московский лесник — о жизни в лесу, битцевском маньяке и диких животных городаThe Village познакомился с Дмитрием Гладковым — человеком, больше 20 лет проработавшим в Битцевском лесу
Московский лесник — о жизни в лесу, битцевском маньяке и диких животных города The Village познакомился с Дмитрием Гладковым — человеком, больше 20 лет проработавшим в Битцевском лесу
В России могут разрешить строить в лесах
Действующий сейчас запрет ограничивает развитие туризма
Пожар, принёсший смог в Московский регион, обещают потушить в течение трёх дней
В ликвидации огня участвуют 488 человек и 119 единиц техники
Места для отдыха в подмосковных лесах нанесли на интерактивную карту
Благоустроенные зоны отдыха в подмосковных лесах сфотографировали и отметили на интерактивной карте.
Идеи для города: Вертикальный лес в центре Милана The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске речь пойдёт о небоскрёбе с деревьями, который сейчас строят в Милане.
Московские лесничества приспособят для прогулок
В лесозащитном поясе Москвы появятся велодорожки, пикниковые зоны и питомники для выращивания деревьев.