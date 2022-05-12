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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Рязанской области полностью локализовали лесные пожары

В Рязанской области полностью локализовали лесные пожары

В Подмосковье ограничили посещение лесов из-за риска пожаров

В Подмосковье ограничили посещение лесов из-за риска пожаров

12 мая 2022

Минобороны хочет получить право рубить лес без разрешения

Семья в Подмосковье спасает волков, пострадавших от жестокости человека. Вот как они живут

Семья в Подмосковье спасает волков, пострадавших от жестокости человека. Вот как они живут

Семья в Подмосковье спасает волков, пострадавших от жестокости человека. Вот как они живут

Семья в Подмосковье спасает волков, пострадавших от жестокости человека. Вот как они живут

Жители Троицка выйдут на «Марш снеговиков» против вырубки местного леса
14 января 2022

Жители Троицка выйдут на «Марш снеговиков» против вырубки местного леса

Лучшие материалы The Village про природу и экологию
Лучшие материалы The Village про природу и экологию
Лучшие материалы The Village про природу и экологию

Лучшие материалы The Village про природу и экологию

«Природа уничтожена стройками»: Зачем лес Покровское-Стрешнево превращают в еще один парк
«Природа уничтожена стройками»: Зачем лес Покровское-Стрешнево превращают в еще один парк
«Природа уничтожена стройками»: Зачем лес Покровское-Стрешнево превращают в еще один парк

«Природа уничтожена стройками»: Зачем лес Покровское-Стрешнево превращают в еще один парк

Запретить вырубку деревьев под видом благоустройства в московских лесах и парках
Петиция дня
8 декабря 2021

Запретить вырубку деревьев под видом благоустройства в московских лесах и парках

«Л.Е.С.» на Тверском бульваре: Зеленый ресторан, объединяющий дикоросы и гастрономию
«Л.Е.С.» на Тверском бульваре: Зеленый ресторан, объединяющий дикоросы и гастрономию
«Л.Е.С.» на Тверском бульваре: Зеленый ресторан, объединяющий дикоросы и гастрономию

«Л.Е.С.» на Тверском бульваре: Зеленый ресторан, объединяющий дикоросы и гастрономию

Что надеть в лес
Что надеть в лес Идем за грибами
Что надеть в лес

Что надеть в лес
Идем за грибами

Как правильно собирать грибы: Инструкция для новичков и любителей
Как правильно собирать грибы: Инструкция для новичков и любителей Куда идти за грибами в Подмосковье
Как правильно собирать грибы: Инструкция для новичков и любителей

Как правильно собирать грибы: Инструкция для новичков и любителей
Куда идти за грибами в Подмосковье

12 июля 2021

Власти Подмосковья ограничили доступ в леса из-за угрозы пожаров

Красиво больно: В «Лосином Острове» открылась тропа для ходьбы босиком
Красиво больно: В «Лосином Острове» открылась тропа для ходьбы босиком Мы прошли по всем 43 видам поверхностей
Красиво больно: В «Лосином Острове» открылась тропа для ходьбы босиком

Красиво больно: В «Лосином Острове» открылась тропа для ходьбы босиком
Мы прошли по всем 43 видам поверхностей

Как живут москвичи в хрущевке и сталинке посреди леса

Как живут москвичи в хрущевке и сталинке посреди леса

Как живут москвичи в хрущевке и сталинке посреди леса

Как живут москвичи в хрущевке и сталинке посреди леса

Шоссе в никуда: Еще один лес в Москве уничтожат дублерами
Шоссе в никуда: Еще один лес в Москве уничтожат дублерами Новые трассы только усилят пробки
Шоссе в никуда: Еще один лес в Москве уничтожат дублерами

Шоссе в никуда: Еще один лес в Москве уничтожат дублерами
Новые трассы только усилят пробки

На Большой Грузинской пройдут пикеты за тушение пожаров в Сибири

Горит более 3 миллионов гектаров леса, и огонь не тушат

На Большой Грузинской пройдут пикеты за тушение пожаров в Сибири

В правительстве изучат вариант строительства железной дороги через Лосиный Остров

Предполагаемая ветка должна соединять Пушкино и Домодедово

В правительстве изучат вариант строительства железной дороги через Лосиный Остров

В Лосином Острове вырубят сотни тысяч деревьев ради торговых центров, новых дорог и жилого комплекса
В Лосином Острове вырубят сотни тысяч деревьев ради торговых центров, новых дорог и жилого комплекса Власти обманывают граждан и говорят о расширении леса
В Лосином Острове вырубят сотни тысяч деревьев ради торговых центров, новых дорог и жилого комплекса

В Лосином Острове вырубят сотни тысяч деревьев ради торговых центров, новых дорог и жилого комплекса
Власти обманывают граждан и говорят о расширении леса

В парке «Лосиный остров» произошел крупный пожар. Причиной назвали поджог

Огонь тушили всю ночь

В парке «Лосиный остров» произошел крупный пожар. Причиной назвали поджог

Зачем экотеррористы поджигают автомобили и воруют животных

Зачем экотеррористы поджигают автомобили и воруют животныхКоктейли Молотова, гвозди в деревьях и индюшки на свободе

Зачем экотеррористы поджигают автомобили и воруют животных

Зачем экотеррористы поджигают автомобили и воруют животных
Коктейли Молотова, гвозди в деревьях и индюшки на свободе

Глэмпинг «Зеленая тропа» открыл запись на новогодние каникулы

Гостей ждет проживание в одном из домов, а также праздничная программа

Глэмпинг «Зеленая тропа» открыл запись на новогодние каникулы

Россиянам предложили компенсировать потери от вырубки елок к праздникам

Акцию «100 тысяч новых елок стране» проводит проект «Посади лес»

Россиянам предложили компенсировать потери от вырубки елок к праздникам

Интерактивная карта с данными об уничтожении лесов

Только за последний год в России вырубили 5,3 миллиона гектаров леса

Интерактивная карта с данными об уничтожении лесов

В городах ЧМ-2018 временно запретят жарить шашлыки

При осложнении пожарной обстановки жителям могут и вовсе запретить ходить в лес

В городах ЧМ-2018 временно запретят жарить шашлыки

Действительно ли вырубка елок вредит лесу?
Действительно ли вырубка елок вредит лесу? Нет, и вот почему
Действительно ли вырубка елок вредит лесу?

Действительно ли вырубка елок вредит лесу?
Нет, и вот почему

Увеличить штрафы за нарушения правил пожарной безопасности в лесах

Соответствующий документ на рассмотрение внес депутат «Единой России»

Увеличить штрафы за нарушения правил пожарной безопасности в лесах

Сколько человек потерялись в подмосковных лесах с начала года

Спасатели призвали соблюдать осторожность при прогулках по лесу

Сколько человек потерялись в подмосковных лесах с начала года

В Москве проведут экскурсию по «Зеленому кольцу»

Она запланирована на 24 июля

В Москве проведут экскурсию по «Зеленому кольцу»

Всё, что нужно знать о грибах: Где собирать, какие покупать на рынке и как готовить потом
Всё, что нужно знать о грибах: Где собирать, какие покупать на рынке и как готовить потом The Village узнал, где искать лисички, подберёзовики и белые
Всё, что нужно знать о грибах: Где собирать, какие покупать на рынке и как готовить потом

Всё, что нужно знать о грибах: Где собирать, какие покупать на рынке и как готовить потом
The Village узнал, где искать лисички, подберёзовики и белые

Жулебинский лес признан особо охраняемой природной территорией

На месте леса появится «Природный заказник „Жулебинский“»

Жулебинский лес признан особо охраняемой природной территорией

Рослес уличили в бесполезных закупках на 76,5 миллиарда рублей

Решается вопрос о привлечении организации к уголовной ответственности

Рослес уличили в бесполезных закупках на 76,5 миллиарда рублей

Опасны ли московские клещи?
Опасны ли московские клещи? The Village выяснил, опасны ли московские клещи для горожан и что делать в случае укуса насекомого
Опасны ли московские клещи?

Опасны ли московские клещи?
The Village выяснил, опасны ли московские клещи для горожан и что делать в случае укуса насекомого

Московский лесник — о жизни в лесу, битцевском маньяке и диких животных города

Московский лесник — о жизни в лесу, битцевском маньяке и диких животных городаThe Village познакомился с Дмитрием Гладковым — человеком, больше 20 лет проработавшим в Битцевском лесу

Московский лесник — о жизни в лесу, битцевском маньяке и диких животных города

Московский лесник — о жизни в лесу, битцевском маньяке и диких животных города
The Village познакомился с Дмитрием Гладковым — человеком, больше 20 лет проработавшим в Битцевском лесу

В России могут разрешить строить в лесах

Действующий сейчас запрет ограничивает развитие туризма

В России могут разрешить строить в лесах

Пожар, принёсший смог в Московский регион, обещают потушить в течение трёх дней

В ликвидации огня участвуют 488 человек и 119 единиц техники

Пожар, принёсший смог в Московский регион, обещают потушить в течение трёх дней

Места для отдыха в подмосковных лесах нанесли на интерактивную карту

Благоустроенные зоны отдыха в подмосковных лесах сфотографировали и отметили на интерактивной карте.

Места для отдыха в подмосковных лесах нанесли на интерактивную карту

Идеи для города: Вертикальный лес в центре Милана
Идеи для города: Вертикальный лес в центре Милана The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске речь пойдёт о небоскрёбе с деревьями, который сейчас строят в Милане.
Идеи для города: Вертикальный лес в центре Милана

Идеи для города: Вертикальный лес в центре Милана
The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске речь пойдёт о небоскрёбе с деревьями, который сейчас строят в Милане.

Московские лесничества приспособят для прогулок

В лесозащитном поясе Москвы появятся велодорожки, пикниковые зоны и питомники для выращивания деревьев.

Московские лесничества приспособят для прогулок