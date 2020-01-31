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В шаге от Ботанического сада
Промо
В шаге от Ботанического сада Как устроен эко-квартал VERY, где зелени больше, чем строений
В шаге от Ботанического сада
Промо

В шаге от Ботанического сада
Как устроен эко-квартал VERY, где зелени больше, чем строений

Мой дом, мои правила: Как осознанно обустроить свое жилье
Спецпроект
Мой дом, мои правила: Как осознанно обустроить свое жилье И стараться не вредить природе
Мой дом, мои правила: Как осознанно обустроить свое жилье
Спецпроект

Мой дом, мои правила: Как осознанно обустроить свое жилье
И стараться не вредить природе

Красиво больно: В «Лосином Острове» открылась тропа для ходьбы босиком
Красиво больно: В «Лосином Острове» открылась тропа для ходьбы босиком Мы прошли по всем 43 видам поверхностей
Красиво больно: В «Лосином Острове» открылась тропа для ходьбы босиком

Красиво больно: В «Лосином Острове» открылась тропа для ходьбы босиком
Мы прошли по всем 43 видам поверхностей

Как живут москвичи в хрущевке и сталинке посреди леса

Как живут москвичи в хрущевке и сталинке посреди леса

Как живут москвичи в хрущевке и сталинке посреди леса

Как живут москвичи в хрущевке и сталинке посреди леса

В парке «Лосиный Остров» погибли краснокнижные олени
В парке «Лосиный Остров» погибли краснокнижные олени Зоозащитники считают, что их убили браконьеры
В парке «Лосиный Остров» погибли краснокнижные олени

В парке «Лосиный Остров» погибли краснокнижные олени
Зоозащитники считают, что их убили браконьеры

Тайная жизнь городских растений
Спецпроект
Тайная жизнь городских растений Как они осваиваются в мегаполисах и чем помогают горожанам
Тайная жизнь городских растений
Спецпроект

Тайная жизнь городских растений
Как они осваиваются в мегаполисах и чем помогают горожанам

Новый российский город Доброград
Промо
Новый российский город Доброград Как его строят и как здесь будут жить
Новый российский город Доброград
Промо

Новый российский город Доброград
Как его строят и как здесь будут жить

Песчаные косы, замки и заброшки
Песчаные косы, замки и заброшки Гид по Калининградской области
Песчаные косы, замки и заброшки

Песчаные косы, замки и заброшки
Гид по Калининградской области

Выйти из комнаты: Как начать работать на свежем воздухе
ПРОМО
Выйти из комнаты: Как начать работать на свежем воздухе И что вам для этого потребуется
Выйти из комнаты: Как начать работать на свежем воздухе
ПРОМО

Выйти из комнаты: Как начать работать на свежем воздухе
И что вам для этого потребуется

Почему этим летом в Москве так много комаров?

И ведут они себя агрессивно

Почему этим летом в Москве так много комаров?
И ведут они себя агрессивно

Хуснуллин: Зеленую зону возле МГУ застраивать не будут (обновлено)

При этом рядом с вузом собираются строить жилье и дорогу

Хуснуллин: Зеленую зону возле МГУ застраивать не будут (обновлено)
При этом рядом с вузом собираются строить жилье и дорогу

Экологичная коллекция от Vans и National Geographic

С обложками журналов и животными

Экологичная коллекция от Vans и National Geographic
С обложками журналов и животными

Как россияне относятся к экологичным путешествиям

Треть считает возможный ущерб природе неважным фактором при выборе путешествий

Как россияне относятся к экологичным путешествиям
Треть считает возможный ущерб природе неважным фактором при выборе путешествий

Безлюдные и сырые: Как выглядят московские парки спустя 2 месяца карантина

Первый день лета какой-то не такой

Безлюдные и сырые: Как выглядят московские парки спустя 2 месяца карантина
Первый день лета какой-то не такой

Signal разыграет гранты на создание пяти арт-объектов для фестиваля

Один проект может выиграть до 400 тысяч рублей

Signal разыграет гранты на создание пяти арт-объектов для фестиваля
Один проект может выиграть до 400 тысяч рублей

В Братеевской пойме уничтожают гнезда чаек и крякв

Строительная техника засыпает кладки песком

В Братеевской пойме уничтожают гнезда чаек и крякв
Строительная техника засыпает кладки песком

Обнуление сроков Путина и союз мужчины и женщины: Как россияне относятся к поправкам в Конституцию

Самое важное для жителей России — качественная медицина, дети и природа

Обнуление сроков Путина и союз мужчины и женщины: Как россияне относятся к поправкам в Конституцию
Самое важное для жителей России — качественная медицина, дети и природа

В Москве наблюдается нашествие енотов

Вступать в контакт с дикими зверьками не рекомендуется

В Москве наблюдается нашествие енотов
Вступать в контакт с дикими зверьками не рекомендуется

Каким будет новый парк на севере с зонами для медитаций и экотропой

Территории облагородят вдоль реки Чермянка

Каким будет новый парк на севере с зонами для медитаций и экотропой
Территории облагородят вдоль реки Чермянка

В Еврейском музее бесплатно покажут эпизод сериала Netflix «Наша планета»

Вторая серия посвящена Южному и Северному полюсам

В Еврейском музее бесплатно покажут эпизод сериала Netflix «Наша планета»
Вторая серия посвящена Южному и Северному полюсам

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