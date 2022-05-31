Семейный омбудсмен потребовала отозвать лицензию «Муз-ТВ» из-за пропаганды гомосексуализма
Сериал «Чики» просят привлечь к ответственности за «пропаганду ЛГБТ и феминизма»
Авторы шоу отвечают, что помогают бороться с насилием
Юлию Цветкову оштрафовали за рисунок с надписью «Семья там, где любовь» (обновлено)
75 тысяч рублей за пропаганду любви
Госдума одобрила повышенные штрафы за пропаганду наркотиков в Сети и готовится ввести реальные сроки
Наказать смогут до 1,5 миллиона рублей
На Юлию Цветкову составили третий протокол о гей-пропаганде
В очередной раз за безобидный рисунок
Путину пожаловались на радугу из-за пропаганды ЛГБТ. В соцсетях шутят о запрете явления
Собрали главные шутки про Россию без радуги
Первый канал сделал сюжет о праздновании принятия поправок в Конституцию. И показал видео 2018 года
Видимо, об очередном триумфе Путина россияне догадывались еще два года назад
Как проходит медиастрайк в поддержку Юлии Цветковой, которой грозит тюрьма за рисунки женского тела
Женское тело — не порнография
Как политики используют образ врага Отрывок из книги «Это не пропаганда. Хроники мировой войны с реальностью»
Политтехнологи предложили назвать голосование по Конституции «праздником победы над эпидемией»
Праздник со слезами на глазах
«Голосовать пойду принципиально против»: Монолог актера из ролика о поправках в Конституцию «Я нейтрально отношусь к геям. У каждого свое — есть однополая любовь, есть разнополая»
«Медиазона»: Власти используют образ врачей, чтобы вести пропаганду за поправки в Конституцию
Чиновники в регионах распространяют ролики, в которых просят поддержать медработников голосом «за»
Фонд помощи наркозависимым временно закрыл сайт после репортажа «России 24» о «сеятелях зла»
«Медиазона» и «Проект» пока держатся
«Проект»: Кремль создал Центр пропаганды поправок в Конституцию
Сначала он будет продвигать голосование, а потом — парламентские выборы
В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков
Полиция уже начала проверку изданий
Участников «марша Маркелова и Бабуровой» обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей
Они несли плакат в поддержку Юлии Цветковой
Увеличить штрафы за пропаганду наркотиков в интернете (обновлено)
МВД хотело ввести уголовную ответственность, но правительство пока настаивает на ужесточении административной статьи
Спектакли «Театра.doc» проверят на пропаганду наркотиков, гомосексуализма и терроризма
Но театр продолжает работать в штатном режиме
В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков (обновлено)
Сейчас она наказывается только штрафом
Власти Москвы предупредили органы соцзащиты о вреде группы «Френдзона» (обновлено)
Из-за пагубного влияния коллектива на подростков департамент труда хочет запретить столичные концерты «Френдзоны»
Закон о запрете пропаганды спайсов в интернете приняли в окончательном чтении
Поправки запрещают размещать информацию о способах изготовления и местах продажи психоактивных веществ
Власти намерены внимательнее следить за морально-политическим состоянием военных
Чтобы поддерживать готовность к боевым действиям
РКН нашел у «Би-би-си» материалы, транслирующие идеологию террористов
Регулятор отметил наличие на сайте издания цитат лидера «Исламского государства»
МВД предложило ужесточить штрафы за пропаганду наркотиков в интернете
Штрафы для граждан составят от 5 до 30 тысяч рублей
Таможня занялась проверкой книг на предмет пропаганды
Работников Пулковского поста заинтересовало издание о политических событиях в России
Плохая жизнь в Детройте и тренинг Кашпировского: О чем телеканалы рассказывали вместо митингов
Россиян решили не информировать об акции против пенсионной реформы с тысячей задержанных
Политуправление Минобороны займется военной пропагандой и борьбой с экстремизмом
Как пишет «РБК», идея вернуть в армию идеологию принадлежит лично Сергею Шойгу
Данилу Поперечного обвинили в создании агитроликов про подвиги Собянина
По данным «Лапшеснималочной», блогер продолжает работать с бывшими партнерами по проекту «Спасибо, Ева»
«Россия 1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку на фотографии с Лавровым
На оригинальном снимке лидер КНДР сохраняет серьезное выражение лица
«Артдокфест» перенесет показы конкурсной программы в Ригу из-за переназначения Мединского
Организаторы выступили против «порочной тенденции понимания культуры и искусства как вида политической пропаганды»
21-летие «Пропаганды», концерт Ic3peak, показ фильмов Джармуша и открытие клуба «Смена» Подборка интересных мероприятий этих выходных
Милонов потребовал закрыть «СПИД.Центр» за гей-пропаганду
Фонд занимается профилактикой распространения ВИЧ-инфекции в России
Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
В Госдуме предложили разрешить показ нацистской символики
Если в этом нет признаков пропаганды
Навальный объявил «акцию против идиотизма»
Политик рассказал о запрете властями фотографии, помещенной на школьный учебник истории
В Москве и Петербурге отменили концерты Захара Мая (обновлено)
Ранее российские СМИ назвали музыканта русофобом
Новые права таможенников, пропажа Telegram и клип со скрывающим боль Гарольдом Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Meduza — о расходах мэрии на пропаганду в соцсетях
Например, деньги пойдут на мониторинг и оценку «уровня вовлеченности горожан в обсуждение»
Госдума одобрила тюремные сроки за пропаганду терроризма
Новый состав УК подразумевает лишение свободы до семи лет
Facebook покажет пользователям прочитанные ими посты «фабрики троллей»
Люди смогут узнать, на какие из связанных с пропагандистской структурой страниц они подписаны
В Госдуме хотят мотивировать служить в армии при помощи религии
Депутаты внесли законопроект о патриотическом воспитании
«Неоспоримые» доказательства Минобороны в виде скриншота из игры
Фейковые снимки ведомства якобы свидетельствуют о поддержке боевиков ИГИЛ со стороны США
Главред телеканала RT вошла в список самых влиятельных женщин мира
Forbes отметил рост внимания к Маргарите Симоньян после обвинений в подрыве американской демократии
Россияне стали больше доверять армии и ФСБ
В то же время доверие граждан к правительству, суду и Церкви снизилось
Полиция возбудила дело о торговле наркотиками в клубе «Пропаганда»
В правоохранительных органах уточнили, что злоумышленники тщательно скрывали свою деятельность
«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверыЛюбители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы
«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы Любители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы
Расследование «Лапшеснималочной» о «трех Собяниных» в районной прессе
Авторы скандального блога рассказали о спонсировании мэрией всей районной журналистики
Суд оштрафовал активиста за веганский плакат на первомайском шествии
По мнению суда, активист пропагандировал «вегетарианство и нетрадиционную ориентацию»
Обязать военных и полицию смотреть патриотические фильмы
Так авторы законопроекта хотят улучшить отношение к военной службе
Минобрнауки не нашло пропаганды в ролике про «преступника» Навального
В ведомстве отметили, что студенты «самостоятельно принимали решение о посещении» организованных учебными учреждениями показов
В клубе «Пропаганда» из-за несоответствия «облику города» сняли витражные окна
По словам арт-директора клуба, «новые окна очень красивые и соответствуют стилю и настроению „Пропаганды“»
Дмитрий Песков — о фашистском ролике с Навальным
Кремль считает, что Навальный мог сам выпустить видео против себя