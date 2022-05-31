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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Полиция проверит Собчак на ЛГБТ-пропаганду из-за интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной

Полиция проверит Собчак на ЛГБТ-пропаганду из-за интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной

Цитата дня: Автор законопроекта по запрету «пропаганды» ЛГБТ о каминг-аутах

Цитата дня: Автор законопроекта по запрету «пропаганды» ЛГБТ о каминг-аутах

«Просыпайся, бабушка, мне уже не стыдно». Как устроена русская ура-патриотическая поэзия

«Просыпайся, бабушка, мне уже не стыдно». Как устроена русская ура-патриотическая поэзия

«Просыпайся, бабушка, мне уже не стыдно». Как устроена русская ура-патриотическая поэзия

«Просыпайся, бабушка, мне уже не стыдно». Как устроена русская ура-патриотическая поэзия

Плагин-заглушка для сайтов провластных СМИ
Инициатива дня
31 мая 2022

Плагин-заглушка для сайтов провластных СМИ

Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
обновлено20 мая 2022

Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Рэперу OG Buda грозит штраф за пропаганду наркотиков в интернете
30 ноября 2021

Рэперу OG Buda грозит штраф за пропаганду наркотиков в интернете

23 июля 2021

Семейный омбудсмен потребовала отозвать лицензию «Муз-ТВ» из-за пропаганды гомосексуализма

Рейтинг
24 сентября 2020

Госпропагандисты с самыми высокими доходами

Сериал «Чики» просят привлечь к ответственности за «пропаганду ЛГБТ и феминизма»

Авторы шоу отвечают, что помогают бороться с насилием

Сериал «Чики» просят привлечь к ответственности за «пропаганду ЛГБТ и феминизма»

Юлию Цветкову оштрафовали за рисунок с надписью «Семья там, где любовь» (обновлено)

75 тысяч рублей за пропаганду любви

Юлию Цветкову оштрафовали за рисунок с надписью «Семья там, где любовь» (обновлено)

Госдума одобрила повышенные штрафы за пропаганду наркотиков в Сети и готовится ввести реальные сроки

Наказать смогут до 1,5 миллиона рублей

Госдума одобрила повышенные штрафы за пропаганду наркотиков в Сети и готовится ввести реальные сроки

На Юлию Цветкову составили третий протокол о гей-пропаганде

В очередной раз за безобидный рисунок

На Юлию Цветкову составили третий протокол о гей-пропаганде

Путину пожаловались на радугу из-за пропаганды ЛГБТ. В соцсетях шутят о запрете явления

Собрали главные шутки про Россию без радуги

Путину пожаловались на радугу из-за пропаганды ЛГБТ. В соцсетях шутят о запрете явления

Первый канал сделал сюжет о праздновании принятия поправок в Конституцию. И показал видео 2018 года

Видимо, об очередном триумфе Путина россияне догадывались еще два года назад

Первый канал сделал сюжет о праздновании принятия поправок в Конституцию. И показал видео 2018 года

Как проходит медиастрайк в поддержку Юлии Цветковой, которой грозит тюрьма за рисунки женского тела

Женское тело — не порнография

Как проходит медиастрайк в поддержку Юлии Цветковой, которой грозит тюрьма за рисунки женского тела

Как политики используют образ врага
Как политики используют образ врага Отрывок из книги «Это не пропаганда. Хроники мировой войны с реальностью»
Как политики используют образ врага

Как политики используют образ врага
Отрывок из книги «Это не пропаганда. Хроники мировой войны с реальностью»

Политтехнологи предложили назвать голосование по Конституции «праздником победы над эпидемией»

Праздник со слезами на глазах

Политтехнологи предложили назвать голосование по Конституции «праздником победы над эпидемией»

«Голосовать пойду принципиально против»: Монолог актера из ролика о поправках в Конституцию
«Голосовать пойду принципиально против»: Монолог актера из ролика о поправках в Конституцию «Я нейтрально отношусь к геям. У каждого свое — есть однополая любовь, есть разнополая»
«Голосовать пойду принципиально против»: Монолог актера из ролика о поправках в Конституцию

«Голосовать пойду принципиально против»: Монолог актера из ролика о поправках в Конституцию
«Я нейтрально отношусь к геям. У каждого свое — есть однополая любовь, есть разнополая»

«Медиазона»: Власти используют образ врачей, чтобы вести пропаганду за поправки в Конституцию

Чиновники в регионах распространяют ролики, в которых просят поддержать медработников голосом «за»

«Медиазона»: Власти используют образ врачей, чтобы вести пропаганду за поправки в Конституцию

Фонд помощи наркозависимым временно закрыл сайт после репортажа «России 24» о «сеятелях зла»

«Медиазона» и «Проект» пока держатся

Фонд помощи наркозависимым временно закрыл сайт после репортажа «России 24» о «сеятелях зла»

«Проект»: Кремль создал Центр пропаганды поправок в Конституцию

Сначала он будет продвигать голосование, а потом — парламентские выборы

«Проект»: Кремль создал Центр пропаганды поправок в Конституцию

В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков

Полиция уже начала проверку изданий

В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков

Участников «марша Маркелова и Бабуровой» обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей

Они несли плакат в поддержку Юлии Цветковой

Участников «марша Маркелова и Бабуровой» обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей

Увеличить штрафы за пропаганду наркотиков в интернете (обновлено)

МВД хотело ввести уголовную ответственность, но правительство пока настаивает на ужесточении административной статьи

Увеличить штрафы за пропаганду наркотиков в интернете (обновлено)

Спектакли «Театра.doc» проверят на пропаганду наркотиков, гомосексуализма и терроризма

Но театр продолжает работать в штатном режиме

Спектакли «Театра.doc» проверят на пропаганду наркотиков, гомосексуализма и терроризма

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков (обновлено)

Сейчас она наказывается только штрафом

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков (обновлено)

Власти Москвы предупредили органы соцзащиты о вреде группы «Френдзона» (обновлено)

Из-за пагубного влияния коллектива на подростков департамент труда хочет запретить столичные концерты «Френдзоны»

Власти Москвы предупредили органы соцзащиты о вреде группы «Френдзона» (обновлено)

Закон о запрете пропаганды спайсов в интернете приняли в окончательном чтении

Поправки запрещают размещать информацию о способах изготовления и местах продажи психоактивных веществ

Закон о запрете пропаганды спайсов в интернете приняли в окончательном чтении

Власти намерены внимательнее следить за морально-политическим состоянием военных

Чтобы поддерживать готовность к боевым действиям

Власти намерены внимательнее следить за морально-политическим состоянием военных

РКН нашел у «Би-би-си» материалы, транслирующие идеологию террористов

Регулятор отметил наличие на сайте издания цитат лидера «Исламского государства»

РКН нашел у «Би-би-си» материалы, транслирующие идеологию террористов

МВД предложило ужесточить штрафы за пропаганду наркотиков в интернете

Штрафы для граждан составят от 5 до 30 тысяч рублей

МВД предложило ужесточить штрафы за пропаганду наркотиков в интернете

Таможня занялась проверкой книг на предмет пропаганды

Работников Пулковского поста заинтересовало издание о политических событиях в России

Таможня занялась проверкой книг на предмет пропаганды

Плохая жизнь в Детройте и тренинг Кашпировского: О чем телеканалы рассказывали вместо митингов

Россиян решили не информировать об акции против пенсионной реформы с тысячей задержанных

Плохая жизнь в Детройте и тренинг Кашпировского: О чем телеканалы рассказывали вместо митингов

Политуправление Минобороны займется военной пропагандой и борьбой с экстремизмом

Как пишет «РБК», идея вернуть в армию идеологию принадлежит лично Сергею Шойгу

Политуправление Минобороны займется военной пропагандой и борьбой с экстремизмом

Данилу Поперечного обвинили в создании агитроликов про подвиги Собянина

По данным «Лапшеснималочной», блогер продолжает работать с бывшими партнерами по проекту «Спасибо, Ева»

Данилу Поперечного обвинили в создании агитроликов про подвиги Собянина

«Россия 1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку на фотографии с Лавровым

На оригинальном снимке лидер КНДР сохраняет серьезное выражение лица

«Россия 1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку на фотографии с Лавровым

«Артдокфест» перенесет показы конкурсной программы в Ригу из-за переназначения Мединского

Организаторы выступили против «порочной тенденции понимания культуры и искусства как вида политической пропаганды»

«Артдокфест» перенесет показы конкурсной программы в Ригу из-за переназначения Мединского

21-летие «Пропаганды», концерт Ic3peak, показ фильмов Джармуша и открытие клуба «Смена»
21-летие «Пропаганды», концерт Ic3peak, показ фильмов Джармуша и открытие клуба «Смена» Подборка интересных мероприятий этих выходных
21-летие «Пропаганды», концерт Ic3peak, показ фильмов Джармуша и открытие клуба «Смена»

21-летие «Пропаганды», концерт Ic3peak, показ фильмов Джармуша и открытие клуба «Смена»
Подборка интересных мероприятий этих выходных

Милонов потребовал закрыть «СПИД.Центр» за гей-пропаганду

Фонд занимается профилактикой распространения ВИЧ-инфекции в России

Милонов потребовал закрыть «СПИД.Центр» за гей-пропаганду

Два московских клуба вошли в мировой топ-100

Один из них уже закрыт

Два московских клуба вошли в мировой топ-100

Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения»
Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения»

Россия против световых мечей, авария на румынской АЭС и трейлер антиутопии «Темные отражения»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

В Госдуме предложили разрешить показ нацистской символики

Если в этом нет признаков пропаганды

В Госдуме предложили разрешить показ нацистской символики

Навальный объявил «акцию против идиотизма»

Политик рассказал о запрете властями фотографии, помещенной на школьный учебник истории

Навальный объявил «акцию против идиотизма»

В Москве и Петербурге отменили концерты Захара Мая (обновлено)

Ранее российские СМИ назвали музыканта русофобом

В Москве и Петербурге отменили концерты Захара Мая (обновлено)

Новые права таможенников, пропажа Telegram и клип со скрывающим боль Гарольдом
Новые права таможенников, пропажа Telegram и клип со скрывающим боль Гарольдом Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Новые права таможенников, пропажа Telegram и клип со скрывающим боль Гарольдом

Новые права таможенников, пропажа Telegram и клип со скрывающим боль Гарольдом
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Meduza — о расходах мэрии на пропаганду в соцсетях

Например, деньги пойдут на мониторинг и оценку «уровня вовлеченности горожан в обсуждение»

Meduza — о расходах мэрии на пропаганду в соцсетях

Госдума одобрила тюремные сроки за пропаганду терроризма

Новый состав УК подразумевает лишение свободы до семи лет

Госдума одобрила тюремные сроки за пропаганду терроризма

Facebook покажет пользователям прочитанные ими посты «фабрики троллей»

Люди смогут узнать, на какие из связанных с пропагандистской структурой страниц они подписаны

Facebook покажет пользователям прочитанные ими посты «фабрики троллей»

В Госдуме хотят мотивировать служить в армии при помощи религии

Депутаты внесли законопроект о патриотическом воспитании

В Госдуме хотят мотивировать служить в армии при помощи религии

«Неоспоримые» доказательства Минобороны в виде скриншота из игры

Фейковые снимки ведомства якобы свидетельствуют о поддержке боевиков ИГИЛ со стороны США

«Неоспоримые» доказательства Минобороны в виде скриншота из игры

Главред телеканала RT вошла в список самых влиятельных женщин мира

Forbes отметил рост внимания к Маргарите Симоньян после обвинений в подрыве американской демократии

Главред телеканала RT вошла в список самых влиятельных женщин мира

Россияне стали больше доверять армии и ФСБ

В то же время доверие граждан к правительству, суду и Церкви снизилось

Россияне стали больше доверять армии и ФСБ

Полиция возбудила дело о торговле наркотиками в клубе «Пропаганда»

В правоохранительных органах уточнили, что злоумышленники тщательно скрывали свою деятельность

Полиция возбудила дело о торговле наркотиками в клубе «Пропаганда»

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверыЛюбители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы
Любители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы

Расследование «Лапшеснималочной» о «трех Собяниных» в районной прессе

Авторы скандального блога рассказали о спонсировании мэрией всей районной журналистики

Расследование «Лапшеснималочной» о «трех Собяниных» в районной прессе

Суд оштрафовал активиста за веганский плакат на первомайском шествии

По мнению суда, активист пропагандировал «вегетарианство и нетрадиционную ориентацию»

Суд оштрафовал активиста за веганский плакат на первомайском шествии

Обязать военных и полицию смотреть патриотические фильмы

Так авторы законопроекта хотят улучшить отношение к военной службе

Обязать военных и полицию смотреть патриотические фильмы

Минобрнауки не нашло пропаганды в ролике про «преступника» Навального

В ведомстве отметили, что студенты «самостоятельно принимали решение о посещении» организованных учебными учреждениями показов

Минобрнауки не нашло пропаганды в ролике про «преступника» Навального

В клубе «Пропаганда» из-за несоответствия «облику города» сняли витражные окна

По словам арт-директора клуба, «новые окна очень красивые и соответствуют стилю и настроению „Пропаганды“»

В клубе «Пропаганда» из-за несоответствия «облику города» сняли витражные окна

Дмитрий Песков — о фашистском ролике с Навальным

Кремль считает, что Навальный мог сам выпустить видео против себя

Дмитрий Песков — о фашистском ролике с Навальным

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ