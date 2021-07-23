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23 июля 2021

Семейный омбудсмен потребовала отозвать лицензию «Муз-ТВ» из-за пропаганды гомосексуализма

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24 сентября 2020

Госпропагандисты с самыми высокими доходами