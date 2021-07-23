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2021-07-23T20:34:03.000+03:00
23 июля 2021
Семейный омбудсмен потребовала отозвать лицензию «Муз-ТВ» из-за пропаганды гомосексуализма
Рейтинг
2020-09-24T14:33:50.000+03:00
24 сентября 2020
Госпропагандисты с самыми высокими доходами
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